 Суд США временно отпустил Манафорта из-под домашнего ареста, - The Hill

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает издание The Hill.
Манафорту разрешили покинуть дом в Александрии, штат Вирджиния, где он находится под домашним арестом, в период с 26 по 27 февраля.
Похороны состоятся в Нью-Йорке.
Судья также приказал Манафорту явиться в суд в среду по новым обвинениям, предъявленным ему на прошлой неделе.
23 февраля 2018 года Ричард Гейтс, который был помощником Манафорта во время его работы главой избирательного штаба Трампа на выборах 2016 года, признал себя виновным в заговоре против США и в том, что лгал следствию. Теперь он сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах.
Среди обвинений против Манафорта и Гейтса - отмывание крупных сумм денег. Позже к этому добавилось обвинение в сокрытие 30 млн долларов и уклонение от уплаты налогов.
25 февраля Манафорт попросил у суда освободить его из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке.