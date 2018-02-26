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Все про:ПР (11252) суд (20561) США (13325) Манафорт (50)

 Суд США временно отпустил Манафорта из-под домашнего ареста, - The Hill

В США суд временно отпустил из-под ареста бывшего политтехнолога Партии регионов и экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, чтобы он смог принять участие в похоронах тестя.

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает издание The Hill.

Манафорту разрешили покинуть дом в Александрии, штат Вирджиния, где он находится под домашним арестом, в период с 26 по 27 февраля.

Похороны состоятся в Нью-Йорке.

Судья также приказал Манафорту явиться в суд в среду по новым обвинениям, предъявленным ему на прошлой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - The Associated Press

23 февраля 2018 года Ричард Гейтс, который был помощником Манафорта во время его работы главой избирательного штаба Трампа на выборах 2016 года, признал себя виновным в заговоре против США и в том, что лгал следствию. Теперь он сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Манафорт платил европейским политикам за лоббирование пророссийского украинского правительства, - The Associated Press

Среди обвинений против Манафорта и Гейтса - отмывание крупных сумм денег. Позже к этому добавилось обвинение в сокрытие 30 млн долларов и уклонение от уплаты налогов.

25 февраля Манафорт попросил у суда освободить его из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке.

Источник: https://censor.net.ua/n3052446
 
 
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Суд отпустил Манафорта из-под ареста на похороны,где он должен встретиться с российским разведчиком "Белая Шмоль" для получения дальнейших инструкций. Суд США временно отпустил Манафорта из-под домашнего ареста, - The Hill - Цензор.НЕТ 8189
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Даже тестя под 🔪 пустить не побрезговал , ради вовки-с тридесятого королевства
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Надеюсь, его хоть охраняют. А то орки могут и избавиться от такого свидетеля
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я б на його місці чай в кафешці не пив би....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд США временно отпустил Манафорта из-под домашнего ареста, - The Hill
 
 
 
 
 
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