 Суд США временно отпустил Манафорта из-под домашнего ареста, - The Hill

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает издание The Hill.

Манафорту разрешили покинуть дом в Александрии, штат Вирджиния, где он находится под домашним арестом, в период с 26 по 27 февраля.

Похороны состоятся в Нью-Йорке.

Судья также приказал Манафорту явиться в суд в среду по новым обвинениям, предъявленным ему на прошлой неделе.

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23 февраля 2018 года Ричард Гейтс, который был помощником Манафорта во время его работы главой избирательного штаба Трампа на выборах 2016 года, признал себя виновным в заговоре против США и в том, что лгал следствию. Теперь он сотрудничает с офисом спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует роль России в американских выборах.

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Среди обвинений против Манафорта и Гейтса - отмывание крупных сумм денег. Позже к этому добавилось обвинение в сокрытие 30 млн долларов и уклонение от уплаты налогов.

25 февраля Манафорт попросил у суда освободить его из-под домашнего ареста, чтобы посетить похороны своего тестя в Нью-Йорке.