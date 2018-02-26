EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  1513  39
Материалы по теме:
Все про:Минюст (1252) санкции (6549) США (13325) Нойерт (17) Мнучин (4)

 Минфин США рассмотрит вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 граждан РФ

Минфин США рассмотрит вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 россиян, против которых Минюст США ранее выдвинул обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем изучать вмешательство (РФ. - Ред.) в выборы. Я могу только добавить, что мы тесно сотрудничаем с ФБР по информации относительно недавнего иска, и, в случае необходимости, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе информации, которая у них есть", - заявил журналистам глава Минфина США Стивен Мнучин в субботу.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт не исключила возможность введения санкций в отношении 13 российских граждан.

"Санкции – это то, что мы обычно не прогнозируем, но мы можем потенциально это рассмотреть", – сказала она.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении 13 граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого в США связывают с агентством. Тем временем, Е.Пригожин отрицает связь с компанией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу будет сложно избежать введения новых санкций, после обвинения 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы США, - экс-посол в РФ Макфол

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Е.Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Источник: https://censor.net.ua/n3052445
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Санкції довго вводяться, та ще довше знімаються.
Рашка має бути знищена як держава!
 показать весь комментарий
 
 
та ты шо! забанили 13 ботов....
от это "санкции"!!!!
капец...
 показать весь комментарий
 
, , ну , удавку на шею дракона-россии амеры потихоньку , ( на морской узел , шоб не вырвались ,,. ) затягивают , , их же материалами -- пеньковыми канатами ,,,
 показать весь комментарий
 
 
Заборонять 13 ботам в`їзд в США? Люта кара, але російські імбецили за звичай не мають грошей на подорож довше маршруту конки .
 показать весь комментарий
 
 
Нет буков запретят как раз не ботам а аристократии которая руководит ботами поездки в США! Если бы ещё и Европа запретила то весь смысл жизни теряеться для руководителей фабрики ботов! Ну думаю США с ЕС договоряться!
 показать весь комментарий
 
возможность признания серьёзной озабоченности в возможности рассмотрения вопроса о возможности выражения обеспокоенности.
 показать весь комментарий
 
 
Какие нахрен санкции! Реальные сроки в тюрьме лепить надо, чтоб рашке неповадно было в чужие дела лезть!
 показать весь комментарий
 
 
Хоть бы не позорились бы такими санкциями в Америкашке. Это так, лишь бы что то ляпнуть, позорище.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинфин США рассмотрит вопрос о возможном введении санкций в отношении 13 граждан РФ
 
 
 
 
 
 вверх