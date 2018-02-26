 Апелляционная инстанция ВС РФ рассмотрит жалобу Собчак на решение о законности регистрации Путина кандидатом в президенты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

16 февраля первая инстанция Верховного суда России отказала в удовлетворении требования Собчак о признании незаконной регистрации В.Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

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Как считает Собчак, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд. В связи с этим она просила ВС РФ признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина кандидатом в президенты Российской Федерации".