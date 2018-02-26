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Все про:выборы (20086) Путин (23560) Россия (68183) Собчак (92)

 Апелляционная инстанция ВС РФ рассмотрит жалобу Собчак на решение о законности регистрации Путина кандидатом в президенты

Апелляционная инстанция Верховного суда России в понедельник рассмотрит жалобу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак на решение о признании законными действий Центральной избирательной комиссии, зарегистрировавшей Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Интерфакс-Украина.

16 февраля первая инстанция Верховного суда России отказала в удовлетворении требования Собчак о признании незаконной регистрации В.Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пост президента РФ будут бороться 8 кандидатов, среди них - Путин, Жириновский, Явлинский и Собчак

Как считает Собчак, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд. В связи с этим она просила ВС РФ признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина кандидатом в президенты Российской Федерации".

Источник: https://censor.net.ua/n3052444
 
 
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месть "убитой горем" дочери жертвы отравления...
ух! крутой детектив по-кацапски...
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Охындовские форэвэ
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История краденная, название тоже, земли тоже, вера тоже. Воют и участвуют в олимпиаде без знаков отличия своей страны, инкогнито. Президент не легитимный. Кругом они лезут. В цивилизованном мире их называют русские свиньи.
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путин приезжал в 1991 году в Киев вместе с мэром
Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, поручения которого он выполнял.

Собчак и ряд других российских политиков встречались с
украинскими политиками, чтобы отговорить их от объявления независимости страны.

Тарас Чорновил вспоминал, что именно тогда, придя к отцу
Вячеславу Чорновилу, он познакомился с путинным:

"С Собчаком бегал мальчик с портфельчиком. Я пришел к
отцу... в приемной ждал, пока они там совещались. Возле меня сидел человечек и
вот так (показал перед собой) держал портфельчик. Потом вышел Собчак, сказал:
"Володенька, организуй мне тут кофейку..." Володенька бегал, у меня
расспрашивал, где можно кофеек организовать. Вот это был Володенька на тот
момент"
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месть предателя отцовских принципов - сына жертвы кандидата, убитого кучмовскими..
продажний глашатай партиирыгов...
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То есть, в 1990 году сами кацапы решили стать независимыми, а в 1991 уговаривали украинцев не делать этого?

Декларация была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. Результаты голосования: 907 - «за», 13 - «против», 9 - «воздержалось».
Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР.

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Путина нужно проверить настоящий он или двойник, чё то эти путины разные всегда и это россиян напрягает, Царь то не настоящий!
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26 февраля 2018. Сборная Украины ни в коем случае не будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону во вражежкой паРаше Тюмени.
Украинские биатлонистки подчеркнули, что их команда обязательно примет участие в девятом этапе Кубка мира получается на территории лютого кровавого врага в Тюмени. Не смотря на то что соревнования бойкотировали сборные США и Чехии, собирается Канада не имеющие войны с фашисткой паРашей. Правда швед Себастиан Самуэльссон выражал надежду, что IBU заберёт этап у ужасной России.
«Конечно, будем будем участвовать. Почему мы должны лишать себя удовольствия на этих соревнованиях? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в любимую Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», - приводит слова получается сепаратистов биатлонистов из Украины, злорадно торжествует «Тюменская арена».
Посмешище, поехали на олимпиаду профукали просто огромные средства не завоевали даже близкие к медалям места! А теперь даже попрутся к нашему лютому кровавому врагу проклятому оккупанту суверенной украинской земли Крыма и Донбасса в фашистскую паРашу )(уйла. Чтобы вражеские фашистские СМИ кремля вовсю трубили что все украинские спортсмены они дружественные для их лапотной педерации и все они как один сепаратисты и коллаборационисты.
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Цікаво, а що кацапи будуть робити з цим -
Ранее сопредседатель народного фронта «Новороссии» Константин Долгов обвинил Пидгрушную в убийствах мирных жителей в Славянске.

«Вы знаете, что сейчас в Славянске знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная работает снайпером? Вот эта спортсменка, которая часто была на российских каналах, когда выступала в биатлоне. Вы знаете, что ее муж - член партии "Свобода" Алексей Кайда? Так вот, сейчас Пидгрушная в составе карательных украинских сил работает в Славянске снайпером и убивает мирных граждан», - заявил Долгов в прямом эфире «России-1».
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, , могу сразу ответить чем закончится мышино-блошиная возня , , , пиаром и вовкойй-императором , , хуйло -- наш президент. !!!! , а так же нашсибир / нашсирия / нашкрым , и прочая куйня ,,,
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Хоча це протизаконно, але треба щоб росіяни знову вибрали фуйло, хай добиває лаптєрейх.
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Придворных Лаврова и Собчак вроде бы разные лошади рожали., но внешнее сходство, однако, есть)
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Это для внутреннего потребления, для повышения явки. Для Украины это не меняет ничего.
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Постановочный спектакль для российских лохов !
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Просто сногсшибательная новость. Не забудьте написать нет ли у Ксении сбоев менструального цикла и как обстоят дела со стулом у Президента РФ. Как ни как "мышебратья". Цензор страшно боиться оторвать украинцев от имперской сиськи.
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А вот нтвостей по Закрпатью,по событиям в Ужгороде, Тячеве хрен дождешься...
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22.02.2018 (11:24)

Протесты в Тячеве на Закарпатье - дешевая провокация России, - Москаль

https://ua-reporter.com/news/protesty-v-tyacheve-na-zakarpate-deshevaya-provokaciya-rossii-moskal

Апеляційна інстанція ВС РФ розгляне скаргу Собчак на рішення про законність реєстрації Путіна кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8993



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Если у нас негарант Конституции попирает Конституцию, то в раше и подавно.

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Из российских СМИ. Все новости
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В Мытищах раздавили 440 кг санкционного сыра из стран Европы

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Месть России за 400 кг отобранного кокаина будет жестокой и беспощадной. Апеляційна інстанція ВС РФ розгляне скаргу Собчак на рішення про законність реєстрації Путіна кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 923
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАпелляционная инстанция ВС РФ рассмотрит жалобу Собчак на решение о законности регистрации Путина кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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