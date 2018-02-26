Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
16 февраля первая инстанция Верховного суда России отказала в удовлетворении требования Собчак о признании незаконной регистрации В.Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.
Как считает Собчак, Путин не имеет права по Конституции выдвигаться на эту должность, так как занимал ее уже два срока подряд. В связи с этим она просила ВС РФ признать незаконным и отменить решение Центральной избирательной комиссии РФ от 6 февраля 2018 года о регистрации Путина кандидатом в президенты Российской Федерации".
ух! крутой детектив по-кацапски...
Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, поручения которого он выполнял.
Собчак и ряд других российских политиков встречались с
украинскими политиками, чтобы отговорить их от объявления независимости страны.
Тарас Чорновил вспоминал, что именно тогда, придя к отцу
Вячеславу Чорновилу, он познакомился с путинным:
"С Собчаком бегал мальчик с портфельчиком. Я пришел к
отцу... в приемной ждал, пока они там совещались. Возле меня сидел человечек и
вот так (показал перед собой) держал портфельчик. Потом вышел Собчак, сказал:
"Володенька, организуй мне тут кофейку..." Володенька бегал, у меня
расспрашивал, где можно кофеек организовать. Вот это был Володенька на тот
момент"
продажний глашатай партиирыгов...
Декларация была принята Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года. Результаты голосования: 907 - «за», 13 - «против», 9 - «воздержалось».
Принятие декларации стало ключевым событием в процессе распада СССР.
Украинские биатлонистки подчеркнули, что их команда обязательно примет участие в девятом этапе Кубка мира получается на территории лютого кровавого врага в Тюмени. Не смотря на то что соревнования бойкотировали сборные США и Чехии, собирается Канада не имеющие войны с фашисткой паРашей. Правда швед Себастиан Самуэльссон выражал надежду, что IBU заберёт этап у ужасной России.
«Конечно, будем будем участвовать. Почему мы должны лишать себя удовольствия на этих соревнованиях? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в любимую Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», - приводит слова получается сепаратистов биатлонистов из Украины, злорадно торжествует «Тюменская арена».
Посмешище, поехали на олимпиаду профукали просто огромные средства не завоевали даже близкие к медалям места! А теперь даже попрутся к нашему лютому кровавому врагу проклятому оккупанту суверенной украинской земли Крыма и Донбасса в фашистскую паРашу )(уйла. Чтобы вражеские фашистские СМИ кремля вовсю трубили что все украинские спортсмены они дружественные для их лапотной педерации и все они как один сепаратисты и коллаборационисты.
Ранее сопредседатель народного фронта «Новороссии» Константин Долгов обвинил Пидгрушную в убийствах мирных жителей в Славянске.
«Вы знаете, что сейчас в Славянске знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная работает снайпером? Вот эта спортсменка, которая часто была на российских каналах, когда выступала в биатлоне. Вы знаете, что ее муж - член партии "Свобода" Алексей Кайда? Так вот, сейчас Пидгрушная в составе карательных украинских сил работает в Славянске снайпером и убивает мирных граждан», - заявил Долгов в прямом эфире «России-1».
Протесты в Тячеве на Закарпатье - дешевая провокация России, - Москаль
https://ua-reporter.com/news/protesty-v-tyacheve-na-zakarpate-deshevaya-provokaciya-rossii-moskal
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В Мытищах раздавили 440 кг санкционного сыра из стран Европы
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Месть России за 400 кг отобранного кокаина будет жестокой и беспощадной.