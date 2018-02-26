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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранение. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушений режима прекращения огня. Однако вчера днем наблюдалась огневая активность российско-оккупационных войск", - сказано в сообщении.

По данным штаба, на луганском направлении противник выпустил семь мин калибром 82 мм в сторону позиций  сил АТО в районе Зайцево. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорным пунктам неподалеку от Крымского и Новолуганского.

На донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие возле Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия обстреливали защитников шахты Бутовка.

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В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, агрессор осуществил 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще один защитник получил ранения. Выражаем соболезнования родным и близким военнослужащего, отдавшего жизнь за Украину", - сообщили в штабе АТО.

Напомним, 24 февраля российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранение. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052443
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранение. Враг осуществил 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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