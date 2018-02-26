 Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу вуза в Facebook.

"Страйк объявлен в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст. 2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", - говорится в сообщении.

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"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - отметили представители медуниверситета.

В сообщении отмечается, что забастовка объявлена ​​страйкомом, в который вошли представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческого профкома и студенческого актива, а также деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

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Страйком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и на время расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей.

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ им. А.А. Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.











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Напомним, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

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Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.