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Все про:Минздрав (1468) скандал (4199) медуниверситет (11)

 Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе

Студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета им. А.А. Богомольца объявили бессрочную забастовку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу вуза в Facebook.

"Страйк объявлен в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст. 2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", - говорится в сообщении.

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"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - отметили представители медуниверситета.

В сообщении отмечается, что забастовка объявлена ​​страйкомом, в который вошли представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческого профкома и студенческого актива, а также деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.

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Страйком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и на время расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей.

Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ им. А.А. Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.

Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе 01
Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе 02
Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе 03
Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе 04
Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе 05

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Напомним, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

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Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

Источник: https://censor.net.ua/n3052442
 
 
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Коли дирекція не працює а вимагає в міністерства якісь бонуси - це не страйк. Як так, комерційна організація бере гроші за науку, а студентів не вчить, кажучі, що в неї страйк. Хз що там відбувається але ця дія , з боку ректората, якась неправильна. І по тій дівчині, що втопилася, мусора нічого не розслідують.
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Ты в натуре - Швейк. У вузов есть право на самоуправление. По студентке, которая погибла, всё уже практически известно. Так что не нужно бла-бла-бла.
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Поки держава дає гроші, держава буде призначати ректора! Всю цю корупційну клоаку НМУ Богомольця потрібно закрити, це вже очевидно! Студенти які стали на захист корупції це майбутні корупціонери! Нам такі лікарі не потрібні!
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И Тимохину повесить на доске почёта-за всё хорошее.....
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Влада має показати нульову толерантність до корупції, щоб західні уряди побачили що антикорупційна боротьба йде попри невдоволення широких мас корупціонерів! Закриття НМУ Богомольця це буде потужний та системний крок, направлений на подолання корупції в медичній сфері!!!! Це буде потужний сигнал західним урядам - Україна веде жорстку боротьбу, навіть непопулярними заходами!
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Только суд может установить виновность человека.
Ты гребешь всех под одну гребенку.
Я смело заявляю, ты - пособник коррупции!
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Керівництво НМУ Богомольця потрібно звільнити і віддати під суд! Самогубство дівчинки відмінниці, через корупцію в деканаті - це край! Потрібно випалювати корупцію в НМУ напалмом!
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Уважаемый Пинк,вы можете ответить на вопрос, почему киевляне с большим удовольствием едут поступать в винницкий медуниверситет Пирогова,а не в киевский? К слову,моя дочь закончила учёбу в Киеве в 2000м году.
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Тому що в Києві корупція досягнула таких розмірів, що вчитись без великих грошей неможливо! А потім з медичних університетів виходять непрофесіонали, які не мають жодного відношення до медицини і не вміють працювати згідно міжнародних протоколів! Якщо влада не зможе закрити цю корупційну клоаку, то влада взагалі ні на що неспроможна і владу потрібно міняти!
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НМУ по корумпованості викладацького складу ще років 30 тому обігнав всі вузи країни. Напевне настав час схаменутися.
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Львівський (ЛМУ) не обігнав і до нього ще далеко.
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Амосову уже не увольнять, а садить пора. Холуев своих согнала на демонстрации, революционер-коррупционер в одном флаконе. Садисты в белых халата довели девушку до самоубийства низкие мздоцимцы. Такие как Амосова должны уйти в прошлое , а в идеал сесть за взятки.
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Нужно медуниверситет переименовать, ну вы поняли в честь кого. И сразу всё наладится.
"забастовка объявлена ​​страйкомом, в который вошли представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческого профкома и студенческого актива, а также деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета."
Амосова всех этих людей с потрохами купила?Источник:https://censor.net.ua/n3052442"
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купила. не за деньги, так за оценки. они потом по инерции сидят в разного рода кабинетах: от облздравов до министерства и гадят, гадят, гадят!!! потому что ничего другого не умеют. их научили только в профкомах работать. а профком по определению у нас никогда не поддерживал трудовые коллективы, а только администрации.
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В идеал сесть на кол за взятки. Но эти свои мрачные фантазии мы даже озвучивать не будем, все таки 21 век на дворе а вот в зеленочку подлую Амосову уже давно пока окунуть.
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Важко знайти у цій ситуації правоту, але університетське самоврядування існує і закон треба виконувати. По загибелі туркменської студентки слідчі органи повинні давно були отримати результати розслідування і оприлюднити їх. А так в Університеті скаламутили ситуацію і зривають важливе для багатьох навчання, що показує погану роботу Міністерства охорони здоров'я.
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Завершити слідство, та ще й без тіла за місяць?
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Місяць не маленький строк, треба було шукати та визначити що трапилось. Буває, що і без тіла визначаються, а потім коригують при його знаходженні.
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Водолази шукали, поки температура дозволяла.
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Наскільки відомо, то у студентки були проблеми із візою. Це все можна розслідувати за кілька днів і визначити хто і як це погано організував. Трапляються різні випадки у багатьох університетах, але це не привід відстороняти ректора на період розслідування. Це поки схоже на зведення рахунків з боку МОЗ.
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Али ну там походу групировки этничнi.Над ними стоит местный смотрящий.Зараз,вже не так,але раньше так було.Щоб ломануть хату инострацев,треба дозвiл вора,бо он и так и с них получал,типо за защиту Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 3365
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А,що я хотiв сказати.Все там всем зрозумiло.Просто ще не написали
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в медицинском считают раз ты приехала издалека значит папа богатый и доят студиков на бабки.за чепуховые бумажки в миграционные службы требуют денег как за диплом
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Уже давно известено.
"Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив, что ничего подписывать не будет."https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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посадят тимохину будет следующая доить.система коррупционная
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сука Амосова заставила студіків страйкувати? Може її за грати?
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Врач, не сдавший госэкзамен - потенциальный убийца.
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Тут можно поспорить.А хто является врачём?Студент принявший роды в пробке,або анастазиолог переборщивший с наркозом Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 2002
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Врачем является тот кто имеет соответствующую лицензию. Все остальные - коновалы.
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Никто страйковать за эту мразь не будет!
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Взять всё и поделить...,это и есть борьба с коррупцией,остальных в ГУЛАГ Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 4719
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Пол ССРа дохлого служило немецкой,британской,японской,амириканской разведкам. Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 2731как такое было возможно в сссре коммуняцком ГУЛАГе, где классовый внутренний враг истреблен под корень еще в 1922 году,крысы кремля не объяснили до сих пор.. Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 2731
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Сук ..реХформи ..
.Гланди видалити ..плять *на кишеню * до 2 штук .. Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 3656
......
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Супряге и иже с ней надо твердо заучить -
не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе - Цензор.НЕТ 3851
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всё то, что нас не убивает, богаче делает врачей
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С одной стороны мы имеем ,,столпов украинской медицины,, - Амосову и Богомолец . С другой стороны - фельдшерку из Канады , вылупившуюся из кубла Сороса . Все знают, что ,,простые дети,, там не учатся .Но и у Уляны имеется больше сотни миллионов зелени на депозитах. - ????? Ну и что могут по этой теме рассудить винницкие хомяки ?
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Столпы укр. медицины хорошо приложились к наличию фактического отсутствия медицины в Украине. Почему в Штатах живут на 10-20 лет дольше, мне стало давно понятно, после того как одному знакомому деду сделали 4 шунта на сердце в течение суток после того как он на тротуаре упал. Совершенно бесплатно, попрошу заметить.
Да, по поводу "миллиона" - одна простая дочка друзей, приехавших в штаты без копья, которую я знаю с 10 лет, в свои 30 лет зарабатывает 300тыс. и только что купила кондо за миллион. Просто любит это дело, со школы волонтерила в больницах, вынося утки и моя пробирки. Круглая отличница, dean's list, лучший (это не преувеличение) детский госпиталь в мире.
А вы дрочите на столпов и "все за бабло."
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Ничего не буду говорить про Амосову, что такого выдающегося для украинской медицины, сделал косметолог Богомолец ?
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это просто фамилии. причем все эти совковые героизмы надо рассматривать весьма и весьма критически.
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Это дочки-внучки-и-собачкиЖучки "столпов медицины", занимающие должности, полученные по-наследству.
"Все знают, что ,,простые дети,, там не учатся "
Чё же это они так?
Им чё та не хватает?
Я вот думаю, ЧАВО?
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Я не те щоб фанат Супрун, але критикувати Сороса може тільки вата... Він стільки разів нам дупу рятував. Так що у спам!
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Їх батьки так, видатні лікарі. А чим прославились їх діти? Лише тим що їх діти. До речі в клініці Амосова деруть гроші ніяк не менше, ніж будь де.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Политика руками студентов,иначе говоря если не выйдеш на ,,страйк,,то дулю тебе а не стипендия и черная метка на все зачеты и экзамены.А учеба?Учеба на последнем месте главное потоки денег для ректора которые он обязан дать в верх и преподов от взяток и мзды от студентов.
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Otec Pigidiy,Сляпков Леонид-ответьте на один простой вопрос. О чём новость под которой вы это насрали? Два имбецила.
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Заявляют о независимости и тут же просят вмешаться, это как?
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11 октября 2015: Екатерина Амосова: коррупционный закат карьеры?


"В редакцию "Обозревателя" обратились студенты и сотрудники Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца с жалобами о коррумпированности ректора университета - Екатерины Амосовой.

Напомним, 5 октября министр здравоохранения Александр Квиташвили подписал приказ № 52-адм об отстранении ректора НМУ Амосовой на время проведения проверки в данном вузе, которая будет длиться до 16 октября.

Министр Квиташвили мотивировал свое решение тем, что в последнее время в министерство поступило порядка 40 жалоб на университет и саму госпожу Амосову.

По мнению студентов, отстранение Амосовой - шанс покончить с коррупцией в среде руководства учебного заведения. Поскольку в течение нескольких месяцев основные должности в вузе были розданы приближенным людям с ее кафедры и кафедры ее мужа, Владимира Мишалова, а сам супруг Амосовой был назначен ее советником с отдельным кабинетом в администрации ректората.

Помимо такого непотизма в стенах НМУ, гражданский актив университета сетует на то, что ректор Амосова развернула травлю против неугодных ей авторитетных ученых и студентов, не соглашающихся играть по новым коррупционным правилам. В частности, упоминаются фамилии пострадавших академиков М.Захараш и З.Веселовской, члена-корреспондента АМН. В.Нетяженко, профессоров О.Гирина и В.Досенко и других."
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петя вмішається і допоможе каті ворувать дальшє ...
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ЭТОТ УНИВЕР-КЛОАКА!!ОДНИХ -РАЗОГНАТЬ,ВТОРЫХ-ПОСАДИТЬ!!!НИКАКИХ ЗНАНИЙ НЕ ДАЮТ , ТОЛЬКО ЖДУТ ВСЕ ВЗЯТКИ!!!!
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А поросенку оно надо? У него одна забота - Мальдивы
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Надо. Если отстегнет Катька долю то ой как надо будет Петьке.
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Я вот не понял каким боком к этой ситуации президент и спикер.Президент пусть занимается армией и безопасностью,а спикер верховной радой.А вот правительство,премьер и профильный министр как раз и должны решить этот "ребус".А решить его в ближайшем будущем(при этой власти) не удастся.Тут полностью согласен с Комаровским.Пока вся коррумпированная система государственной власти не изменится,нечего ждать каких то позитивных изменений в отдельной ее части-здравоохранении.Очередная "волна" с наездом на Супрун, как и в похожем случае с заявлениями Тодурова пол года назад.Какой был скандал.А в итоге.Все замяли,порешали и поделили.Так будет и сейчас.
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Тестирование для деканата - самый жыр.... а тут какой-то тендер-шмендер, прозорро. Какиие-то не свои центры конечно 'не удовлетворяют')))))

У декана адвокат нарисовался во кубло...
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Я не розумію проблеми. У універу немає 400 тис. грн, щоб тест провести???? 400 тис. грн - це плата за навчання 10 іноземних студентів. І чому тест оцінили в 400 тис. грн? У чому там витрати? На ксероксі бумажки розмножити????

Провели б той тест за свої гроші, а потім би сварилися б і далі з міністерством за компенсацію.
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Все зависит не столько от самой Амосовой а от того, сколько она занесет Барыге в лице Ковальчука из АП.
Труханов "заносит" и имеет мандат на "ДаПашлиВыВсеНах".
Как нне крути а борьба с коррупцией начинается с устранения самой коррумпированой двуногой Особи, сидящей на Банковой.
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ВУЗ національний а порядки самоврядні... якось дивно...
Якщо ВУЗ національний, то і гроші виділені на його утримання на приватні. І розподіляти їх належить за законом. І до чого тоді тут самоврядування? Самоврядуйтесь рівно там, де це не стосується "національних" (державних) коштів.
А поширювати свою самоврядність на не свої гроші - то вже корупція
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Самоуправление-это возможность выбора студенческого комитета, его влияние на политику университета. Назначение ректора - прерогатива государства, поскольку финансирование из бюджета. Будет частный ВУЗ-выбирайте кого хотите, опять же будет решать тот, кто финансирует.
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Розігнати цю медичну мафію!! Що у Львові, що у Києві - одним миром мазані - корупційним
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Якщо і Президент і Голова ВР і Прем'єр вмішаються в ситуацію то різко виросте вартість навчання в даному ВУЗі оскільки всі вони суки візьмуть свою велику частку в баришах і загальна жопа в медицині продовжиться.
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