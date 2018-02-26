 Страйком НМУ Богомольца просит президента, спикера ВР и премьера вмешаться в ситуацию, сложившуюся в вузе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу вуза в Facebook.
"Страйк объявлен в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца, что является грубым нарушением части 3 ст. 2 Закона Украины "О высшем образовании", Конституции Украины и других актов законодательства, гарантирующих автономию высших учебных заведений в Украине", - говорится в сообщении.
"Начиная с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в НМУ имени А. А. Богомольца полностью останавливаются на неопределенное время, а все помещения Университета недоступны для посетителей за исключением помещений клиник, где лечатся пациенты", - отметили представители медуниверситета.
В сообщении отмечается, что забастовка объявлена страйкомом, в который вошли представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческого профкома и студенческого актива, а также деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета.
Страйком требует от президента немедленно вмешаться в ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра - "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и на время расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Ульяну Супрун и ее заместителей.
Они также требуют от Ульяны Супрун отменить приказ об отстранении ректора НМУ им. А.А. Богомольца Екатерины Амосовой и предназначении и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также немедленно обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена Крок1. Стоматология.
Напомним, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.
Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.
Также отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.
Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.
В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.
23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.
Ты гребешь всех под одну гребенку.
Я смело заявляю, ты - пособник коррупции!
"забастовка объявлена страйкомом, в который вошли представители Студенческого парламента университета, студенческой ОО "Студенческое доверие", студенческого профкома и студенческого актива, а также деканы и проректоры, профсоюзный комитет университета."
Амосова всех этих людей с потрохами купила?Источник:https://censor.net.ua/n3052442"
"Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив, что ничего подписывать не будет."https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
.Гланди видалити ..плять *на кишеню * до 2 штук ..
......
не надо делать мне как лучше,
оставьте мне как хорошо
Да, по поводу "миллиона" - одна простая дочка друзей, приехавших в штаты без копья, которую я знаю с 10 лет, в свои 30 лет зарабатывает 300тыс. и только что купила кондо за миллион. Просто любит это дело, со школы волонтерила в больницах, вынося утки и моя пробирки. Круглая отличница, dean's list, лучший (это не преувеличение) детский госпиталь в мире.
А вы дрочите на столпов и "все за бабло."
"Все знают, что ,,простые дети,, там не учатся "
Чё же это они так?
Им чё та не хватает?
Я вот думаю, ЧАВО?
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
"В редакцию "Обозревателя" обратились студенты и сотрудники Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца с жалобами о коррумпированности ректора университета - Екатерины Амосовой.
Напомним, 5 октября министр здравоохранения Александр Квиташвили подписал приказ № 52-адм об отстранении ректора НМУ Амосовой на время проведения проверки в данном вузе, которая будет длиться до 16 октября.
Министр Квиташвили мотивировал свое решение тем, что в последнее время в министерство поступило порядка 40 жалоб на университет и саму госпожу Амосову.
По мнению студентов, отстранение Амосовой - шанс покончить с коррупцией в среде руководства учебного заведения. Поскольку в течение нескольких месяцев основные должности в вузе были розданы приближенным людям с ее кафедры и кафедры ее мужа, Владимира Мишалова, а сам супруг Амосовой был назначен ее советником с отдельным кабинетом в администрации ректората.
Помимо такого непотизма в стенах НМУ, гражданский актив университета сетует на то, что ректор Амосова развернула травлю против неугодных ей авторитетных ученых и студентов, не соглашающихся играть по новым коррупционным правилам. В частности, упоминаются фамилии пострадавших академиков М.Захараш и З.Веселовской, члена-корреспондента АМН. В.Нетяженко, профессоров О.Гирина и В.Досенко и других."
У декана адвокат нарисовался во кубло...
Провели б той тест за свої гроші, а потім би сварилися б і далі з міністерством за компенсацію.
Труханов "заносит" и имеет мандат на "ДаПашлиВыВсеНах".
Как нне крути а борьба с коррупцией начинается с устранения самой коррумпированой двуногой Особи, сидящей на Банковой.
Якщо ВУЗ національний, то і гроші виділені на його утримання на приватні. І розподіляти їх належить за законом. І до чого тоді тут самоврядування? Самоврядуйтесь рівно там, де це не стосується "національних" (державних) коштів.
А поширювати свою самоврядність на не свої гроші - то вже корупція