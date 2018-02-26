 Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы с особой обеспокоенностью ознакомились с информацией, представленной Службой безопасности Украины, о попытках поджога школ с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области. МИД осуждает любые попытки, направленные против учебных заведений с преподаванием на румынском языке", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Румынии.
Напомним, СБУ опубликовала информацию, что в Черновицкой области российские спецслужбы намеревались поджечь две румынские школы. Провокацию организовывал гражданин России Давид Пономарев.
Це всё равно,що я скажу тебе,що завтра на твою хату впаде самолёт.А ти мне + поставишь,як Гидромицентру,за 2 лярда сэкономленного газа,яким так Грося гордився.Но який пришлось с морозами растранжирить
Как сообщила поселковый голова Людмила Пропопечко, это произошло 23 февраля.
«Два выродка решили отметить день советской армии», - сказала она.