 Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы с особой обеспокоенностью ознакомились с информацией, представленной Службой безопасности Украины, о попытках поджога школ с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области. МИД осуждает любые попытки, направленные против учебных заведений с преподаванием на румынском языке", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Румынии.

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Напомним, СБУ опубликовала информацию, что в Черновицкой области российские спецслужбы намеревались поджечь две румынские школы. Провокацию организовывал гражданин России Давид Пономарев.