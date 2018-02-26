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 Политика Украины
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Все про:Черновицкая область (248) МИД (4417) поджог (544) Россия (68183) Румыния (498) СБУ (12181)

 Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине

Министерство иностранных дел Румынии осудило попытки российских диверсантов организовать поджог двух румынских школ в Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Укринформ.

"Мы с особой обеспокоенностью ознакомились с информацией, представленной Службой безопасности Украины, о попытках поджога школ с преподаванием на румынском языке в Черновицкой области. МИД осуждает любые попытки, направленные против учебных заведений с преподаванием на румынском языке", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Румынии.

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Напомним, СБУ опубликовала информацию, что в Черновицкой области российские спецслужбы намеревались поджечь две румынские школы. Провокацию организовывал гражданин России Давид Пономарев.

Источник: https://censor.net.ua/n3052441
 
 
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За шо +?
Це всё равно,що я скажу тебе,що завтра на твою хату впаде самолёт.А ти мне + поставишь,як Гидромицентру,за 2 лярда сэкономленного газа,яким так Грося гордився.Но який пришлось с морозами растранжирить Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине - Цензор.НЕТ 8950
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Два слова зв'язати нормально вже не можеш, нарколига.
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Ладно.Согласен, разделил полномочия между ветвями влади.Но на выхлопе всё равно долг Киева по коммуналке пол лярда.Може ты знаешб,як сделать так,щоб его не було Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине - Цензор.НЕТ 5258
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Мабуть з угорськими громадами теж росіяни попрацювали, але ще треба виявити диверсію росіян.
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Давай короче,мне денег сколько не жалко,я этим займусь.Тоб то виявлю тебе диверсии москалей Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине - Цензор.НЕТ 2399
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Али не пойми привратно.Але,що там е звязок и ежу понятно.Ну ты ж понимаешь,що це все стоит денег.А большие секреты,больших денег.У Украины,таких денег нема.Тому с нами Бог, правда и армия на неё уповаем Осуждаем подобные попытки, - МИД Румынии в ответ на сообщение о подготовке спецслужбами РФ поджогов румынских школ в Украине - Цензор.НЕТ 7568
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Алі, не "мабуть", а точно... Хто підпалював мадярський культурний центр на Закарпатті? Поляки з проросійської організації шовіністичного спрямування, які перед тим воювали на Донбасі, в рядах коллаборантів - будем уже звать їх їхніми дійсними іменами, раз уже нема АТО і ОРДЛО - тимчасово окуповані Росією території...
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Скорее, ФСБ с Орбаном и Сийярто поработало
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А там і "працювати" не треба.....Диаспоры они ватные все по сути своей, Украина для них чужая, они рассуждают только желудком. когда уровень жизни был немного выше, колбаса по 2.20 для них все время был символ лучшей жизни...сейчас когда уровень жизни на их исторических родинах стал повыше, а старые пердуны-совкодрочеры постепенно вымирают, они начали тянутся к своим историческим родинам, отправляя наследницу совка парашу на задний план
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Кремлевские Хмыри и не такое способны....,Полоний в Лондоне и школа в Беслане,с домами в Москве,и ритуальное убийство Немцова с Политковской,это еще цветочки...
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Это примитивная пропаганда .
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Гаагский Трибунал принял Иск от Совета Старейшин Чечни против Кремлёвских Хмырей и лично Путлера.Это конец музыке Хмыриной
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, , ну , хоть обозначили свою позицию румыны , , , а москали в своем репертуаре , , пакостят везде , диву даешься , как успевают ? , откуда стока дровишек-деньжищек на имперские потуги ,,,, ? , и в корее олимпийской , и в штатах , и в европе , везде рузьким духом пахнет / смердит ,,,
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Да разведчики КУЗНЕЦОВЫ много трудятся в Украине как и при Сталине.
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Мне ккажется, СБУ не оспринимают всерьез даже в украинской глубинке,не то что в других странах. Покрутили у виска и выкинули в мусорку "доклад".
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, примерно так , ящетаю .,,, , а вот , Эльвира , ответьте на простой вопрос , , в сбу работать-служить прутся с какой целью ? , о безопасности державы радеть , или карман набивать / корочкой махать ?
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Пані Ельвіра дуже далека від українських реалій, саме в провінції СБУ керує всім.
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СБУ + . Еще вспомнилось какое-то выступление (в Черновцах,что ли?) "Ассоциации румын..." которая точно так же была ватной провокацией! PS А в самой Румынии творятся нехорошие дела! Новая промосковская власть недосоциалистов из PSD,хотят любой ценой сместить с поста шефа DNA (антикорупция) Лауру Кодруцу Кёвеши,которая сажала подряд всех воров-подонков! Вчера,в Бухаресте,на площади перед правительством (и в других городах Румынии также) опять вышли тысячи людей в защиту Кёвеши! Уже дошло до того,что депутат Европарламента,СОЦИАЛИСТКА (!) Ана Гомес открытым текстом вытирала об PSD и их действиям ноги! Но у недоносков-комсомольцев 80-х,есть приказ хозяина и они продолжают борьбу с антикоррупцией,которая как известно,наносит самый большой вред нормальному развитию общества,как в Румынии,так и у нас,и у Вас и везде где она есть! Мое мнение,за ЛЮБЫЕ коррупционные действия надо давать минимум год реальной тюрьмы.
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...коррупция наносит самый большой вред...далее по тексту.
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этому диверсанту Давиду Пономарёву давно надо было сделать прочуханку
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Наказание должно многократно превышать те 30 сребреников что эта гнида получила .Кацапские ублюдки должны ссаться при одном слове "Украина" что б сюда не лезли больше.Амина -умничка обьясняла доходчиво
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