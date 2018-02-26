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 Общество
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Все про:Минздрав (1468) протест (4159) медуниверситет (11)

 Минздрав призывает помешать срыву учебного процесса в НМУ

Министерство здравоохранения подчеркивает, что информация о блокировании выплат стипендий и зарплат в НМУ, не отвечает действительности.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, к представителям МЗ обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ. Они сообщают, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать с понедельника, 26 февраля, "бессрочную всеуниверситетскую забастовку". Согласно информации, все учебные корпуса будут закрыты, кроме физико-химического корпуса, где будет размещаться так называемый "страйккомитет".

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик

Также распространяется информация о блокировании Министерством здравоохранения выплаты стипендий и зарплат в НМУ, что не отвечает действительности, заверяют в МЗ.

"Просим студентов и преподавательский состав университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс. Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат. МЗ Украины с уважением относится к принципу университетской автономии и права на мирные собрания. В то же время, отмечаем, что основная задача медицинского университета - подготовить квалифицированного врача, ведь от его знаний и умений будет зависеть здоровье и жизнь пациентов. Подчеркиваем необходимость продолжения учебы и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться ШАГ-3 для врачей-интернов", - говорится в сообщении Минздрава.

Там также напоминают, что Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия пока прорабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром тестирования. Вместе с тем, отстраненная ректор систематически не является на заседание комиссии, несмотря на приглашения. О результатах работы комиссии Минздрав обещает информировать и в дальнейшем.

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Отметим, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

Источник: https://censor.net.ua/n3052440
 
 
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С чего це така активность?Не желаете с головастиков в жабок превращаться,во взрослом возрасте?Гиппократ вам в помощь.Короче,я знаю,що не один ще помре на реформе.Але,це треба Минздрав призывает помешать срыву учебного процесса в НМУ - Цензор.НЕТ 1653
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Что то в прозорро небыло такого. За 100000 штук нашлось бы Более одного "альтернативного" участника. Что то в ПРОЗОРРО-НЕПРОЗОРРО
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Ну так, не хто не хоче с жабок,опять до головастиков.Заново подтведить дипл Минздрав призывает помешать срыву учебного процесса в НМУ - Цензор.НЕТ 8492 ом,та працювати за 3000 штуки.Все хотят хатинку с кондишенм непомерним и отпуск на Мльдивах.Але когось,треба буде обидеть.А кого ж?!Когда все свои!?
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И вышел Комаровский с Богомолец,и примкнул к ним сердешных дел мастер Тодоров.Только послал их народ.И не от того,о вони щось можуть для людей,а от того,що люд готов сдохнуть,але их не бачити
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Ректору (да и не только ей) пора уже понять что ее задница не навечно приклеена к ректорскому креслу. А тем кто выйдет на забастовку за право не сдавать госэкзамен - позор.
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Да ладно... Коррупционерам в Украине бояться нечего. Вон, её ещё в 2015 обвиняли в коррупции и отстраняли, а толку ноль:
Минздрав призывает помешать срыву учебного процесса в НМУ - Цензор.НЕТ 7025 Екатерина Амосова: коррупционный закат карьеры?
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При чём тут это ПРОЗОРРО ? Там всегда прозоро-непрозоро брали свои людишки . Тема в том, что Уляна вознамерилась делать не дипломированных врачей , а фельдшеров , после трёх лет обучения .
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Хірург рятує пацієнта. Пацієнт дякує богові Минздрав призывает помешать срыву учебного процесса в НМУ - Цензор.НЕТ 5161
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Экий гадюшник.... видно Супрунша кубло разворошила. а с полицией эту 'ректоршу' можно вынести?
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У меня там знакомых нет, но, по отзывам через "3-е колено", выносить оттуда надо не только ректоршу.
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