 Минздрав призывает помешать срыву учебного процесса в НМУ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, к представителям МЗ обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ. Они сообщают, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать с понедельника, 26 февраля, "бессрочную всеуниверситетскую забастовку". Согласно информации, все учебные корпуса будут закрыты, кроме физико-химического корпуса, где будет размещаться так называемый "страйккомитет".

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Также распространяется информация о блокировании Министерством здравоохранения выплаты стипендий и зарплат в НМУ, что не отвечает действительности, заверяют в МЗ.

"Просим студентов и преподавательский состав университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс. Согласно принципам и практике университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета, в лице проректора, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат. МЗ Украины с уважением относится к принципу университетской автономии и права на мирные собрания. В то же время, отмечаем, что основная задача медицинского университета - подготовить квалифицированного врача, ведь от его знаний и умений будет зависеть здоровье и жизнь пациентов. Подчеркиваем необходимость продолжения учебы и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь согласно графику их проведения 27 марта должен состояться ШАГ-3 для врачей-интернов", - говорится в сообщении Минздрава.

Там также напоминают, что Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов о непроведении лицензионного интегрированного экзамена "КРОК-1. Стоматология" для студентов НМУ. Созданная для проверки комиссия пока прорабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром тестирования. Вместе с тем, отстраненная ректор систематически не является на заседание комиссии, несмотря на приглашения. О результатах работы комиссии Минздрав обещает информировать и в дальнейшем.

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Отметим, что согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.