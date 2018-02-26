EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, За рубежом
  3293  10
Все про:предприятие (160) смерть (4671) Эстония (520)

 Рабочий из Украины погиб на предприятии в Эстонии

На металлургическом предприятии в эстонском Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает издание Postimees со ссылкой на пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Викторию Корпан.

Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб. Обнаружили погибшего сегодня.

Хотя на место происшествия поспешили медики и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем.

В связи со случившимся начато расследование.

Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании на улице Техника в Тюри было найдено тело 45-летнего мужчины.

"Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3052439
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем." Это что же получается, что украинец работал один и никто не видел когда и почему он погиб! Какая то лажа!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это значит,що эстонская преступность,использует доверчивых хохлов
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Эссстооонцы, сэр... Онни нначали исскаать фчера, но обнаружили толькко сегодня...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти теж біжиш?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
в эстонии? да и пох..
 показать весь комментарий
 
Жаль человека. ,,Это чей- то брат' сын, отец или муж....земля ему пухом, отмучился.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРабочий из Украины погиб на предприятии в Эстонии
 
 
 
 
 
 вверх