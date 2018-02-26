 Рабочий из Украины погиб на предприятии в Эстонии

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, сообщает издание Postimees со ссылкой на пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Викторию Корпан.

Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб. Обнаружили погибшего сегодня.

Хотя на место происшествия поспешили медики и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем.

В связи со случившимся начато расследование.

Виктория Корпан подтвердила, что в производственном здании на улице Техника в Тюри было найдено тело 45-летнего мужчины.

"Причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя, по предварительным данным, нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления", - сказала она.