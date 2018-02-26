EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Киевские новости, Общество
  4973  39
Все про:протест (4159) Скорик (36) Амосова (16) медуниверситет (11)

 Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик

Старосты групп по инициативе руководства сообщили студентам о начале страйка. Причем, судя по диалогам, посещать вуз не будут ни студенты, ни преподаватели.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написала на своей facebook-странице Михайлина Скорик.

"Скандал в медуниверситете Богомольца перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендии. Старосты групп по инициативе деканата сообщили всех студентов, завтра в 8:30 все корпуса вуза, кроме физхиму, будут закрыты, потому что все студенты должны выйти на забастовку против Министерства здравоохранения Украины", - пишет она.

Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик 01

Скорик добавила к посту скриншоты переписки в секретном чате Viber. "Студенты, мягко говоря, очень удивлены таким ходом событий, потому что, конечно, хотят учиться, а не бастовать под принуждением", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Амосова написала письмо Супрун: "Действия Минздрава незаконны"

Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик 02
Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик 03
Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик 04
Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик 05

Также читайте: Минздрав начал проверку медуниверситета им. Богомольца

Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.

Источник: https://censor.net.ua/n3052438
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Майдан, в своё время начинался со студентов! Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 6809
 показать весь комментарий
 
 
а завершат его контрольные выстрэлы воинов АТО
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Bob2) О каких студентах вы пишите, случайно не о тех что помогли росссиянции Крым забрать?
 показать весь комментарий
 
Тех кого зековская беркутня избила до крови! Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 4656
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Bob2) Так менты многих бьют и не только студентов, бывает и калечат, но это не повод помогать россиянции захватывать крым!
 показать весь комментарий
 
А каким образом избитые студенты помогли захватить наш Крым Хуйлу?
 показать весь комментарий
 
 
Bob2) Я так и знал что такой будет ответ! Таким образом, что студенты в чужих политических интригах помогли врагу захватить Крым !
 показать весь комментарий
 
Ты не ответил на мой вопрос и это я знал! Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 4167
 показать весь комментарий
 
 
Bob2) Повторяю еще для тех кто в танке, студенты в чужих политических интригах помогли врагу захватить Крым !
 показать весь комментарий
 
По твоей логике врагу у нас не помогают только полные терпилы! Ведь только ими не может воспользоваться враг. То есть если у вас забирают мобилу - терпите, бо проломят ещё и череп.
 показать весь комментарий
 
 
С его точки зрения это логично. Только потому, что у них 86% терпил, х-йло уже даже Брежнева пересидело в "царском углу" на па-рашке. Скандал у НМУ переростає в колапс з навчанням та виплатою стипендій, - журналістка Скорик - Цензор.НЕТ 1228
 показать весь комментарий
 
 
Игорь, Вы так разволновались, что у Вас кокошник упал прямо на балалайку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гнать в шею эту импортную Супруншу
 показать весь комментарий
 
 
А Педре, потом, искать нового сидящего на финпотоках?
 показать весь комментарий
 
... и продолжайте платить взятки за обучение на бюджете в НМУ.
А Вам то хоть перепадает, ну хоть сколечко?
Или взятки за оценки в зачетки у студентов НМУ берете?
Или, может, берете натурой?
Есть и такие любители...
 показать весь комментарий
 
 
Феодализм какой-то! Амосова приватизировала вуз и с помощью крепостных (студентов и преподавателей) решила бороться с министерством за своё кресло. Кафка отдыхает. Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 3253 Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 3253
 показать весь комментарий
 
 
А как можно приватизировать студентов в 21 веке? Здесь не Кафка отдыхает, а Фройд в гробу переворачивается! Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 4611
 показать весь комментарий
 
 
ну так и понятно, амосиха еще не нахлебалась у корыта
 показать весь комментарий
 
Да разве же она там одна.
Всю СИСТЕМУ сломают.
Годами строили, по кирпичику, а тут...
 показать весь комментарий
 
 
Как и все в Украине. Власть пархатых довела страну до ручки.
 показать весь комментарий
 
 
Лажа якась.Все,що робить баба с канадской косой,вам на користь.
Ну можно ще Коморовского послухать,а потом огурцы в жопу совать от гемора Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик - Цензор.НЕТ 1551
 показать весь комментарий
 
 
Убрать эту скутеристку . Сейчас же как ? А записываться на приём к терапевту в районную поликлинику Киева нужно заранее - ПОКА ЗДОРОВ .Более утончённого маразма ещё не было ! А по сёлам ?
 показать весь комментарий
 
по селам- скайп, если подозрение на геморрой- показать жо пу по скайпу
 показать весь комментарий
 
студентам усиленно порекомендовали встать на защиту коррупционеров во главе с амосовой, ну хотят они дальше поруководить
 показать весь комментарий
 
 
я чета не пойму,студенты настолько глубоко и хорошо вовлечены в хозяйственую и оранизационную детельность ВУЗа что они точно знают кто прав ктоинет ?
когда же они учатся если они еще и хозяйствуют в вузе ?

я не пойму... что 1 человек способен остановить процесс обучения тысяч ?
ужеж вроде не школьники и должны опнимать что бегать за ними никто не будет...

или может студенты защищают свои инвестиции в "людей с котрыми можно решать" ?
и что значит "потом отрабатывать по личной договоренности с преподом..."
т.е. они не хотят ходить сегодня а потом кто-то должен больше работать потому что надо у них чета принять ? и ему надо будет платить сверхурочные и т.д. ?

ВУЗы имеют автономию, но финансируются за чей счет ? это что частная школа амосовой ?
если ей так кортит вперед ! помещений много в Киеве и Украине, пусть начинает свое и делает как хочет.
 показать весь комментарий
 
 
"частная школа амосовой"
Конечно.
Только содержится за гос. счет.
Личная государственная кормушка.
Путают личную шерсть с государственной.
 показать весь комментарий
 
 
"...Сначала удачливая карьеристка практически самоназначилась и.о. ректора НМУ, а затем, в результате отчаянных интриг и благодаря высокопоставленному покровительству, едва ли ни принудила минздрав назначить себя ректором.

Стоит ли напоминать, что по законам революционного жанра, истинные лидеры и организаторы студенческой кампании против коррупции, в скором времени сами были дискредитированы, морально раздавлены и выброшены из вуза новоявленным «ректором».

Николай Амосов спасал и дарил детям десятки тысяч жизней, оперируя их маленькие сердца.
Екатерина Амосова щедро дарит десятки тысяч государственных гривен своим фаворитам и назначенцам, сформировавшим ее пронырливую свиту.

Екатерина Амосова прославилась тем, что за два неполных года своей карьеры ректора, вместе со своими подельщиками умудрилась растратить и незаконно присвоить десятки миллионов гривен из бюджета Национальной медицинской академии им. Богомольца. Даже в наше смутное время - это рекорд для медицинской отрасли, и он вряд ли когда-то и кем-то будет побит.

Екатерина Амосова любит жизнь сытую и комфортную, как и обожает свою BMW, стоимостью сто тысяч евро. А еще она мечтает навсегда покинуть Украину: «Была бы моложе, уехала бы отсюда. Здесь ничего не будет»".

https://skelet-info.org/rech-derazhala-baba-zvali-ee-murka/
 показать весь комментарий
 
 
Грустно будет, если студенты начнут митинговать в защиту взяточников, доведших девочку до самоубийства. После этого ВУЗ можно будет закрывать. Лучше бабки-шарлатанки, чем врачи отучившиеся за мзду.
 показать весь комментарий
 
 
Какие-то мотивы мусорного дела по Львову напоминает. И троли тут как тут. В этой стране ничего пока не меняется. Больны все. И медицина тоже.
 показать весь комментарий
 
Я може чогось не розумію, але чому для того, щоб провести тестування треба аж 104 тис. грн????

Ну в мене в універі 10 років тому були подібні тестування (правда, тоді це називалось зріз знань). Ну роздрукували вони тести на папері, ну заповнили ми їх. У нас на факультеті чоловік 300 може було на кожному курсі. Ну затрати на тест - це кілька пачок паперу і чорнила для ксерокса. ВСЕ!
 показать весь комментарий
 
Студенты , как я поняла, даже если не поддерживают ректора, все равно не имеют шанса учиться, так как ловко разыгрывается карта - студенты хотят оставить все, как было.
Где же студенческое братство? Довели до самоубийства студентку - и выходить в поддержку тех, кто к этому причастен?
Наши 'несчастные' вузы, которые якобы недоплачены и недофинансированны- их там палкой не выгонишь со своих насиженных мест. Сидят там десятилетиями, развели поборы и коррупцию. Довели уже страну до того, что наши дипломы нигде не котируются, наши доктора лечат , открыв интернет ( сама это видела много раз), наши учителя в школах сами не знают предмет и не имеют подхода к ученикам. Только вчера в школе слышала -'Ложи на место, я сказала!'
Студенты - прогрессивная часть общества во все времена, очень советую им сначала разобраться, а уж потом решать - стоит ли быть пешками в чужой игре на большие деньги
 показать весь комментарий
 
 
отчислить одних уволить вторых, на месте вуза построить жилой комплекс
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСкандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик
 
 
 
 
 
 вверх