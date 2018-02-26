 Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написала на своей facebook-странице Михайлина Скорик.

"Скандал в медуниверситете Богомольца перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендии. Старосты групп по инициативе деканата сообщили всех студентов, завтра в 8:30 все корпуса вуза, кроме физхиму, будут закрыты, потому что все студенты должны выйти на забастовку против Министерства здравоохранения Украины", - пишет она.

Скорик добавила к посту скриншоты переписки в секретном чате Viber. "Студенты, мягко говоря, очень удивлены таким ходом событий, потому что, конечно, хотят учиться, а не бастовать под принуждением", - пишет она.

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Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.

Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.

Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.

В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.

23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.