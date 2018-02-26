 Скандал в НМУ перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендий, - журналистка Скорик

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написала на своей facebook-странице Михайлина Скорик.
"Скандал в медуниверситете Богомольца перерастает в коллапс с обучением и выплатой стипендии. Старосты групп по инициативе деканата сообщили всех студентов, завтра в 8:30 все корпуса вуза, кроме физхиму, будут закрыты, потому что все студенты должны выйти на забастовку против Министерства здравоохранения Украины", - пишет она.
Скорик добавила к посту скриншоты переписки в секретном чате Viber. "Студенты, мягко говоря, очень удивлены таким ходом событий, потому что, конечно, хотят учиться, а не бастовать под принуждением", - пишет она.
Напомним, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно ( на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.
Сдача лицензионного экзамена "Крок 1. Стоматология" студентами всех высших медицинских учебных заведений проходила 20 февраля. Накануне руководство Национального медуниверситета им. Богомольца обнародовало открытое письмо, в котором уведомило, что при подготовке к данному тестированию НМУ объявил открытые торги через систему PROZORRO по закупке услуг Центра тестирования для студентов и интернов в течение 2018 года. Впрочем, эти торги были сорваны Центом тестирования, который не предоставил своего предложения для участия в тендере при наличии альтернативного предложения, которое пришлось отклонить как такое, которое не в полном объеме отвечало техническому заданию.
Так же отмечается, что в день срыва торгов НМУ передал в Центр тестирования подписанный проректором проект договора по оказанию услуг "Крок 1. Стоматология" на сумму 104 202 грн, которые закон позволяет оплатить за тендер.
Как заявил адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий, одним из виновников срыва сегодняшних экзаменов в НМУ является заместитель министра здравоохранения А. Линчевский.
В Министерстве здравоохранения была создана комиссия для всестороннего рассмотрения ситуации в НМУ им. А.А. Богомольца, однако ее членов и и.о. ректора не пускали в вуз.
23 февраля Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой.
А Вам то хоть перепадает, ну хоть сколечко?
Или взятки за оценки в зачетки у студентов НМУ берете?
Или, может, берете натурой?
Есть и такие любители...
Всю СИСТЕМУ сломают.
Годами строили, по кирпичику, а тут...
Ну можно ще Коморовского послухать,а потом огурцы в жопу совать от гемора
когда же они учатся если они еще и хозяйствуют в вузе ?
я не пойму... что 1 человек способен остановить процесс обучения тысяч ?
ужеж вроде не школьники и должны опнимать что бегать за ними никто не будет...
или может студенты защищают свои инвестиции в "людей с котрыми можно решать" ?
и что значит "потом отрабатывать по личной договоренности с преподом..."
т.е. они не хотят ходить сегодня а потом кто-то должен больше работать потому что надо у них чета принять ? и ему надо будет платить сверхурочные и т.д. ?
ВУЗы имеют автономию, но финансируются за чей счет ? это что частная школа амосовой ?
если ей так кортит вперед ! помещений много в Киеве и Украине, пусть начинает свое и делает как хочет.
Конечно.
Только содержится за гос. счет.
Личная государственная кормушка.
Путают личную шерсть с государственной.
Стоит ли напоминать, что по законам революционного жанра, истинные лидеры и организаторы студенческой кампании против коррупции, в скором времени сами были дискредитированы, морально раздавлены и выброшены из вуза новоявленным «ректором».
Николай Амосов спасал и дарил детям десятки тысяч жизней, оперируя их маленькие сердца.
Екатерина Амосова щедро дарит десятки тысяч государственных гривен своим фаворитам и назначенцам, сформировавшим ее пронырливую свиту.
Екатерина Амосова прославилась тем, что за два неполных года своей карьеры ректора, вместе со своими подельщиками умудрилась растратить и незаконно присвоить десятки миллионов гривен из бюджета Национальной медицинской академии им. Богомольца. Даже в наше смутное время - это рекорд для медицинской отрасли, и он вряд ли когда-то и кем-то будет побит.
Екатерина Амосова любит жизнь сытую и комфортную, как и обожает свою BMW, стоимостью сто тысяч евро. А еще она мечтает навсегда покинуть Украину: «Была бы моложе, уехала бы отсюда. Здесь ничего не будет»".
https://skelet-info.org/rech-derazhala-baba-zvali-ee-murka/
Ну в мене в універі 10 років тому були подібні тестування (правда, тоді це називалось зріз знань). Ну роздрукували вони тести на папері, ну заповнили ми їх. У нас на факультеті чоловік 300 може було на кожному курсі. Ну затрати на тест - це кілька пачок паперу і чорнила для ксерокса. ВСЕ!
Где же студенческое братство? Довели до самоубийства студентку - и выходить в поддержку тех, кто к этому причастен?
Наши 'несчастные' вузы, которые якобы недоплачены и недофинансированны- их там палкой не выгонишь со своих насиженных мест. Сидят там десятилетиями, развели поборы и коррупцию. Довели уже страну до того, что наши дипломы нигде не котируются, наши доктора лечат , открыв интернет ( сама это видела много раз), наши учителя в школах сами не знают предмет и не имеют подхода к ученикам. Только вчера в школе слышала -'Ложи на место, я сказала!'
Студенты - прогрессивная часть общества во все времена, очень советую им сначала разобраться, а уж потом решать - стоит ли быть пешками в чужой игре на большие деньги