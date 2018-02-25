 "Он всегда что-то перевозил в этих чемоданах", - Clarin опубликовало разговоры фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию

Содержание переговоров фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию опубликовало аргентинское издание Clarin, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.

В публикации - расшифровки переговоров, в которых упоминаются посол России в Аргентине Виктор Коронелли и некий "Господин К.". По версии издания, это 50-летний Андрей Ковальчук.

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"Можете представить, какой объем наркотиков отсюда отправляли раньше?" - говорит на записи, сделанной в октябре прошлого года, один из фигурантов дела Александр Чикало другому - аргентинскому полицейскому Ивану Близнюку. "Да, конечно", -отвечает Близнюк.

Фигуранты дела обсуждают запрос дипломатического автомобиля для "Господина К." для поездки из посольства в аэропорт в обход таможни и говорят о конфликте между К. и Коронелли. В разговоре упоминается, что посла вскоре должен сменить человек, у которого с Ковальчуком хорошие отношения.

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"Он всегда что-то перевозил в этих чемоданах. Всегда, - говорит Чикало. - А теперь он поссорился с послом. Раньше ему предоставляли машину и документы дипломатической почты, теперь он не знает, что делать".

Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. По предварительным данным, силовики обнаружили в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.

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В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.

Clarin пишет, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.