 "Он всегда что-то перевозил в этих чемоданах", - Clarin опубликовало разговоры фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию

Содержание переговоров фигурантов дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию опубликовало аргентинское издание Clarin, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Медиазону.
В публикации - расшифровки переговоров, в которых упоминаются посол России в Аргентине Виктор Коронелли и некий "Господин К.". По версии издания, это 50-летний Андрей Ковальчук.
"Можете представить, какой объем наркотиков отсюда отправляли раньше?" - говорит на записи, сделанной в октябре прошлого года, один из фигурантов дела Александр Чикало другому - аргентинскому полицейскому Ивану Близнюку. "Да, конечно", -отвечает Близнюк.
Фигуранты дела обсуждают запрос дипломатического автомобиля для "Господина К." для поездки из посольства в аэропорт в обход таможни и говорят о конфликте между К. и Коронелли. В разговоре упоминается, что посла вскоре должен сменить человек, у которого с Ковальчуком хорошие отношения.
"Он всегда что-то перевозил в этих чемоданах. Всегда, - говорит Чикало. - А теперь он поссорился с послом. Раньше ему предоставляли машину и документы дипломатической почты, теперь он не знает, что делать".
Напомним, 22 февраля стало известно, что в России и Аргентине задержаны шестеро человек по делу о международном наркотрафике. По предварительным данным, силовики обнаружили в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе сумки с 389 кг кокаина, заменили наркотики на муку и установили GPS-приемники.
В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена в Россию дипломатической почтой. В то же время в Аргентину приезжал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Официальная цель его визита - встреча с аргентинским президентом Маурисио Макри, однако, по данным Telegraph, он также должен был сопроводить сумки с мукой в Россию.
Clarin пишет, что по делу о попытке отправить кокаин в Россию задержали бывшего сотрудника посольства в Аргентине Али Абьянова, а также Владимира Калмыкова и Иштимира Хуздамова. В Аргентине задержаны бывший полицейский Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало. Они руководили фондом MORAL (Mecenas Ortodoxos Rusos En America Latin, Русские православные меценаты в Латинской Америке). Россиянин Андрей Ковальчук, живущий в Берлине, объявлен в розыск.
Раньше ему предоставляли машину и документы дипломатической почты, теперь он не знает, что делать".
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ну вот и все стало на свои места- кацапский посол, просто скорее всего, захотел больше бабла от поставок кокаина)
В школе при российском посольстве в Аргентине были обнаружены почти 400 кг кокаина (https://republic.ru/posts/89698). У меня есть чуть больше информации по поводу этой истории, чем у российских СМИ, потому что, во-первых, двое моих детей сейчас учатся в этой школе, во-вторых, я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьевым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев (https://www.clarin.com/policiales/escuchas-senor-policia-porteno_0_BkJFXyTwG.html).
Базируясь на информации, опубликованной в аргентинских СМИ (Clarin, La Nacion, Infobae), а также своей собственной информации касательно того, как работает российское посольство и школа при посольстве, могу с большой долей уверенности утверждать, что официальный комментарий МИД (http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3090796) - это ложь. Всю вину ведомство возлагает на «закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения».В то же время школа - режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Раньше родители могли пройти в школу относительно свободно, подняться поговорить с учителем, если нужно, проводить ребенка до класса. Три года назад, после «Крымнаш», режим безопасности резко усилили (объясняли это боязнью терактов). Если раньше на входе сидела одна и та же вахтерша, которая могла отлучиться минут на 15, то сейчас вход всегда охраняют сотрудники спецслужб. Вход родителей на территорию школы строго воспрещен. Если мне нужно поговорить с учителем, ей звонят, она спускается, и мы разговариваем у входа. Если нужно встретиться с директором, то меня провожают до кабинета директора.
Версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить. Охранники меняются постоянно (всего там 4-5 сотрудников службы безопасности посольства, которые ежедневно чередуются). Чисто теоретически можно коррумпировать только одного и пронести в его смену. Однако это очень рискованно. Все входы, выходы и общественные места просматриваются видеокамерами, информация с которых записывается. То есть другой охранник или начальник охраны могут легко обнаружить, что во время дежурства этого охранника в школу пронесли подозрительные чемоданы. 12 чемоданов по 36 кг каждый - это огромный объем. Его не спрячешь в шкафу в подсобке. То есть если даже вам удалось эти чемоданы пронести, то другой охранник всегда может их обнаружить и поинтересоваться, что это за груз. Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны.
Безопасность в посольстве курирует помощник посла по безопасности Олег Воробьев, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнером в посольстве (вот он здесь на видео во время митинга перед посольством рассказывает, что Россия встала с колен, и сейчас, слава богу, не 90-ые (https://www.youtube.com/watch?v=4g8f3MFDdlo&feature=youtu.be)). Его имя, например, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, хозяином груза, Синьором «К» - Андреем Ковальчуком (https://www.clarin.com/policiales/escuchas-senor-policia-porteno_0_BkJFXyTwG.html). Привожу фрагмент телефонного разговора от 26 сентября 2017 г.
Синьор «К»: Как там наш Воробьев Олег поживает?
Близнюк: Хорошо. Вернулся из отпуска. Все хорошо…
В этом же разговоре Близнюк жалуется, что ему чинят препятствия:
Близнюк: Они не позволяют ни с кем сблизиться
Синьор «К»: Кто, Олег?
Близнюк: Почему Олег? Скорее всего, посол. Не знаю.
Синьор «К»: Вот урод. У него крышу сорвало.
Близнюк: Точно сорвало. Болезнь дракона называется.
Синьор «К»: Ладно, ОК. В четверг поговорим.
В итоге синьор «К» встречается с чиновником российского посольства «О», о котором говорил с Близнюком 26-го сентября (как мы уже знаем, говорили они об Олеге Воробьеве (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/02/23/quien-es-el-misterioso-senor-k-acusado-de-ser-el-financista-de-la-cocaina-que-iba-a-viajar-al-mundial-de-rusia/)). 15 октября Синьор «К» позвонил «О», чтобы забрать свой груз:
«К»: У меня есть 12 коробок с коньяком и 2 большие коробки сигар, мне нужен пикап или микроавтобус.
«О»: У меня его нет, и я не хочу ввязываться в это. Извини, у меня могут быть проблемы. Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать.
Позже «К» пригласил «О» на обед. Он уже знал, что тот, у кого были ключи от кладовки с его чемоданами, уехал, и хотел выяснить, что происходит.
Небольшая ремарка по поводу их диалога: касательно 12 чемоданов «коньяка» все понятно. Но видимо, были еще 2 большие коробки «сигар». Интересно, что с ними случилось?
После прочтения диалогов, опубликованных в газетах (я цитирую только небольшие куски), версия МИДа рассыпается. Получается, что «технический работник» оставил 12 чемоданов перед тем, как вернулся в Россию, и никто в посольстве не подозревал, что там не носки-трусы, а что-то другое. Вдруг приезжает какой-то могущественный предприниматель и говорит: «Давайте мне 12 чемоданов, которые тут ваш бухгалтер оставил, я ему в Москву на личном самолете все доставлю». По его версии, в чемоданах коньяк. То есть бухгалтер посольства, возвращаясь из Аргентины в Москву после командировки, решил забрать с собой 12 чемоданов коньяка на память из Аргентины и отправил своего кореша, чтобы он на частном самолете за ними слетал. При этом кореш бухгалтера настолько наглый, что требует, чтобы ему в аэропорт не на такси бухгалтерские манатки доставили, а на машине диппредставительства. Начальник службы безопасности говорит на это: «Не, не могу я тебе организовать доставку, у меня могут быть проблемы».
Что же произошло на самом деле? Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли (https://www.clarin.com/policiales/narcovalijas-rusas-escuchas-traficantes-mencionan-embajador_0_S1DzcOkuf.html):
Чикало, второй человек, арестованный в Аргентине по этому делу, в разговоре с Близнюком в октябре 2017 г.: «И теперь, когда канал поставки дипломатической почтой прекратился из-за разногласий с послом, и он [Ковальчук] не знает, что делать. Может случиться все что угодно. Можете ли вы представить себе объемы наркотрафика, которые раньше отсюда шли?»
Близнюк: «Да, конечно».
Дальше они обсуждают, что Ковальчук поссорился с Коронелли, и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, с кем Ковальчук поддерживал хорошие отношения. Также Близнюк говорит, что он всегда что-то вывозил в этих чемоданах. Ковальчук с 2013 г. прилетал в Аргентину 11 раз.
Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 г. президентом стал Макри, это принесло не только позитивные изменения в экономике (https://mmironov.livejournal.com/32319.html), но и привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. Его соратница по партии, Мария Видаль, которая одновременно с ним выиграла выборы губернатора крупнейшей аргентинской провинции Буэнос-Айрес в общей сложности уволила/посадила 7900 коррумпированных полицейских (http://en.mercopress.com/2018/01/09/governor-maria-eugenia-vidal-fighting-corruption-and-graft-in-buenos-aires-province). В целях безопасности ей даже пришлось переехать жить на военную базу.
Борьба с коррупцией внутри полиции довольно быстро дала результаты. Всего через несколько месяцев после начала реформ, в ноябре 2016 г., аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей (http://www.businessinsider.com/r-argentina-shifts-drug-trafficking-offensive-to-private-ports-2016-11). Уже в 2017 г. в сотрудничестве со спецслужбами из других стран пошли аресты крупных партий кокаина (вот, к примеру, две тонны в июне 2017 г. (https://www.mirror.co.uk/news/world-news/biggest-drugs-bust-countrys-history-10660607) или тонна кокаина в августе 2017 г. (https://www.mirror.co.uk/news/world-news/biggest-drugs-bust-countrys-history-10660607).
Видимо, аргентинская полиция проследила крупную партию кокаина до дверей российского посольства. 12 больших чемоданов - это огромный объем. Посмотрите фото, в России по пр
Близнюк: И еще эти сумки, которые в посольстве. Сначала мы должны решить вопрос с посольством, потому что он в контрах с Коронелли.
Чикало: Вы с ним на ножах?
- Да, скоро новый посол будет. Я тебе говорил?
- Да
…..
- Итак, Коронелли хотел остаться здесь, и теперь они его снимают?
- Мне подтвердил Белов (Дмитрий Вадимович Белов, советник-посланник, второй человек в посольстве после посла - ММ), он сказал мне, что он уйдет в июне, его не могут оставить здесь.
Было бы неплохо, если бы журналисты спросили Марию Захарову о судьбе Виктора Коронелли, который уезжать не хочет. Ковальчук, у которого, похоже, связи на самом верху, смог добиться замены Коронелли на кого-то более покладистого. Эту замену Близнюку уже подтвердили в посольстве, и Коронелли должен уехать в июне.
Эта вся история не про «закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения», как утверждает Захарова. Это история про наркомафию, которая может напрямую выдавать указания сотрудникам безопасности российского посольства. Этот Ковальчук как-то связан с российским государством. Во-первых, в одном из диалогов он говорит, что в следующий раз собирается приехать в Аргентину не за свои, а за госсчет. Во-вторых, у него более чем тесные контакты с высшими чинами посольства. В-третьих, как следует из диалогов Близнюка и Чикало, он неоднократно приезжал в Аргентину и вывозил из посольства какие-то чемоданы. Ну и наконец, он может влиять на назначение послов (а послов назначает президент). То есть Ковальчук не просто связан с чиновниками, а связан с чиновниками самого высшего ранга, которые кладут бумаги на стол президенту.
К сожалению, все указывает на то, что Ковальчуку сотрудники госбезопасности дали уйти. Аргентинская полиция специально положила в чемоданы маячки, чтобы взять Ковальчука и отследить, куда он кокаин повезет. Однако посольский безопасник «О» вдруг решил ему машину с кокаином-мукой не отправлять. Так и улетел Ковальчук в октябре 2017 г. без груза. Я подозреваю, что сотрудники посольства очень не хотели, чтобы аргентинские спецслужбы взяли Ковальчука с поличным. Видимо, это вызвало гнев аргентинских спецслужб, и для разруливания ситуации в Аргентину срочно прилетел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. После его визита муку увезли в Москву, чтобы проследить, кто ее заберет. Совбез отрицает, что груз вывезли именно на его самолете (https://www.rbc.ru/politics/25/02/2018/5a9295da9a79477bd102d5e9?from=main). Видимо, были задействованы традиционные каналы доставки диппочты. По прибытии чемоданов в Москву арестовали бывшего бухгалтера посольства, который, если верить официальному сообщению МИД, всю эту тему с кокаином на 50 млн долларов во время своей командировки и замутил.
Аргентинские спецслужбы, как и я, похоже, не очень верят в официальную версию в МИД, поэтому после ее публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать всему обществу, что в этом были замешаны высшие чины посольства и, судя по всему, российского государства, и история длилась много лет. Также в этих прослушках есть информация, что наркотики возились и через Уругвай. Об этом сегодня в интервью заявил секретарь совета безопасности Аргентины Евгенио Бурзако https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2018/02/24/investigan-si-la-narcobanda-de-la-embajada-de-rusia-operaba-con-valijas-diplomaticas-en-otros-paises/. Кокаин из нашего посольства в Уругвае отправлялся в Россию, Германию и Нидерланды. То есть это не отдельный случай, когда нашли брешь в одном посольстве, а системная история, координация которой уводит на самый верх. Если аргентинцы сливают в прессу столько информации, которую больше года скрывали от всех, значит, они не верят, что российские спецслужбы хоть как-то хотят в этом деле помочь, а скорее, пытаются замести следы. Не удивлюсь, если Андрей Ковальчук уже где-то в России отдыхает от многих лет верной службы отечеству.
Думаю, что Патрушев специально ради кокса и полетел в Аргентину, чтобы лично курировать эту операцию по переброске. Такое дело ВВП мог доверить только ближайшему окружению !!
25th Февраль 2018 anti-colorados
Пока Коля Патрушев жмет руку президенту Аргентины, в его самолет грузят 400 кг кокса
Кокаиновый скандал в Аргентине уже пошел на спад после того, как выяснились получатели товара в РФ. Вернее, получатели были известны уже давно, только вот Аргентина выдала информацию дозированно, сначала о количестве кокаина, обнаруженного в здании, принадлежащем дипмиссии РФ, а потом - все остальное. В этом промежутке россияне успели обозначить свою позицию и заявили о том, что кокс принадлежал техническому сотруднику, давно уволившемуся как с работы, так и из россиян. То есть, электрик или сантехник решил перестать быть россиянином и забросить свою профессию. Может съел что-то или просто был не в настроении, но по логике российского МИД, развернулся и уехал в неизвестном направлении. Четыре центнера кокса же он просто забыл. Видимо, он его купил для какой-то вечеринки, но потом что-то не сложилось и он про него забыл. Другое дело, что стоит этот кокс побольше, чем этот парень мог заработать за всю жизнь, если бы он родился во времена загадочной египетской царицы Хатшепсут. 50 млн. евро - не та сумма, которую может заработать «технический сотрудник». Но в Москве посчитали, что и так сойдет, ибо сходило с их покойниками и спецназовцами, погибшими или захваченными в плен украинцами или сирийцами.
Но тут надо отдать аргентинцам должное. Они сделали паузу просто по Станиславскому. Когда Лавров и Захарова уже все рассказали о нерадивом сотруднике, разбрасавшем кокс в помещении дипломатического представительства, а главное - уверили, что намеки на возможную переброску кокса дипломатической почтой - бред, последовало окончание повести.
Аргентинцы сочли возможным рассказать о деталях концовки операции. Они не просто обнаружили кокс, но и благодаря помощи одного из сотрудников посольства, смогли подменить его мукой, задокументировав эти манипуляции. При этом в сумки были внедрены GPS датчики, которые должны были показать дальнейшие перемещения груза. Все сложилось удачно и они зафиксировали все дальнейшие эволюции сумок.
Они были оформлены как дипломатическая почта. Тут Захаровой и Лаврову можно молчать, ибо это еще не все.
В декабре прошлого года в Аргентину прилетел секретарь совета безопасности РФ, некто Николай Патрушев, человек ближайшего окружения Путина, кадровый конторский. Между прочим, именно он возглавил ФСБ сразу после ухода с этой должности в кресло Премьер-министра Владимира Путина. Он продолжал занимать эту должность на протяжении первых двух каденций президента Путина и подозревается в организации ликвидации лиц, имевших уничтожающую информацию против Путина. Кроме того, Патрушев подхватил темы, созданные Путиным еще в Питере, в том числе и наркотрафик.
В общем, сумки стали дипломатическим грузом, который не досматривается таможней и были доставлены в Москву. Он прилетел на иннаугурацию президента Аргентины Маурисио Марки, как официальный представитель РФ. Как и предполагали местные детективы, вся партия этого товара была погружена в самолет Патрушева, который, после окончания официальных мероприятий, отбыл в Москву. То есть, речь уже идет не просто о нарушении правил использования дипломатической почты, а об участии в наркотрафике первых лиц государства.
Честно говоря, после этого уже можно плюнуть на статус дипломатической почты. Это уже не актуально. Теперь от подобного отмыться просто нельзя. Если раньше речь шла о высочайшем уровне токсичности как лично Путина, так и РФ в целом, то теперь этот уровень становится просто запредельным. Первые лица государства лично подрабатывают наркокурьерами-коксовозами. Такого история еще не знала. С этим достижением РФ можно смело поздравлять и открывать новые и новые грани грязи тех ублюдков, которые правят этим отвратительным гадюшником.
Возможно, есть дно, которое РФ еще не пробила, но его уже трудно представить даже теоретически.