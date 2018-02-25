 "Вы дебилы?": в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Харькове.
На официальные обращения журналистов, говорится в сюжете ICTV, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко ответил: "Воскресенье. Седьмой день недели с библейских времен обозначен выходным".
В закрытом чате для общения СМИ с пресс-службами ХОГА и горсовета Юрий Сидоренко в конце концов указал, что официальный ответ: "Без комментариев".
Журналисты сообщили, что ранее дали в эфир другой ответ. На это директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью написал: "Вы дебилы? До свиданья, я ухожу из чата".
По состоянию на 23:00 воскресенья, 25 февраля, на сайте Харьковского городского совета информация о ходе ремонта порывов теплосети отсутсвует.
Последнее тематическое сообщение опубликовано 23 февраля в 16:42. В нем говорится, что после ликвидации аварии на Шатиловке в учреждения социальной сферы подали тепло.
Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.
После 21:00 СМИ опубликовали комментарий первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова. Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.
Отметим, что чат в Viber "Пресса Харьков" был создан для повышения эффективности коммуникаций СМИ с ХОГА и, впоследствии, с Харьковским городским советом. В основном он служит онлайн-площадкой для размещения анонсов органов исполнительной власти и местного самоуправления о проведении различных медиамероприятий, быстрого взаимодействия журналистов и департаментов по связям с общественностью. Инициатором создания выступил Юрий Чевордов, советник председателя Харьковской ОГА, а также штатный советник главы Администрации Президента по информационным вопросам.
Об этом Кернес заявил в интервью для издания "Гордон".
Так седьмой день недели выходной только для тех, кто остальные шесть с утра до вечера работает...
Здоровье харьковчан - главное богатство города.
Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным"(С Допа)
Слава Богу !
Дело Януковича живёт.
Рыги в Харькове прочно засели во власти непрерывно с 2006 года
Устранять аварии некогда.
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В Харкові кращіх за Гєпу і Допу нема?
какой-то праздник был, выходной день после праздника, - через каждые 2 км на обочине стоит спецтехника и небольшие бригады дорожных рабочих с хмурыми лицами изображают латочный ремонт асфальтового покрытия
ПЕРЕД КАЖДОЙ БРИГАДОЙ стоит иномарка, пузатый дядька с помятым лицом, но чисто одетый, следит за рабочими
было ясно любому, что здесь что-то не ладно, и уже приехав на место, я узнал: Гройсман обещал лично проехать по шоссе и проверить качество ремонта
но не приехал - дела, знаете...
однако селюки перепугались конкретно