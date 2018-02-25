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Все про:авария (1021) пресс-служба (17) Харьков (3759)

 "Вы дебилы?": в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе. ВИДЕО

Харьковский горсовет не предоставлял официальную информацию о проведении ремонтных работ по устранению масштабной аварии магистральной теплосети вплоть до позднего вечера 25 февраля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Харькове.

На официальные обращения журналистов, говорится в сюжете ICTV, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко ответил: "Воскресенье. Седьмой день недели с библейских времен обозначен выходным".

В закрытом чате для общения СМИ с пресс-службами ХОГА и горсовета Юрий Сидоренко в конце концов указал, что официальный ответ: "Без комментариев".

Вы дебилы?: в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе 01

Журналисты сообщили, что ранее дали в эфир другой ответ. На это директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью написал: "Вы дебилы? До свиданья, я ухожу из чата".

Вы дебилы?: в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе 02

По состоянию на 23:00 воскресенья, 25 февраля, на сайте Харьковского городского совета информация о ходе ремонта порывов теплосети отсутсвует.

Вы дебилы?: в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе 03

Последнее тематическое сообщение опубликовано 23 февраля в 16:42. В нем говорится, что после ликвидации аварии на Шатиловке в учреждения социальной сферы подали тепло. 

Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.

После 21:00 СМИ опубликовали комментарий первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова. Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

Отметим, что чат в Viber "Пресса Харьков" был создан для повышения эффективности коммуникаций СМИ с ХОГА и, впоследствии, с Харьковским городским советом. В основном он служит онлайн-площадкой для размещения анонсов органов исполнительной власти и местного самоуправления о проведении различных медиамероприятий, быстрого взаимодействия журналистов и департаментов по связям с общественностью. Инициатором создания выступил Юрий Чевордов, советник председателя Харьковской ОГА, а также штатный советник главы Администрации Президента по информационным вопросам.

Источник: https://censor.net.ua/n3052434
 
 
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Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес уверен, что нет никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин причастен к решению войны в Донбассе.
Об этом Кернес заявил в интервью для издания "Гордон".
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Говорят классики, что лицо это зеркало души и глядя на лицо градоначальника Харькова, мне становится стыдно , за вату выбравшую себе лицо и пастуха под стать трижды не судимому . Похоже луганурассия харьковчан так ничему и не научила.
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Що ви таке кажете??? Ви тільки подивіться на його(наперсточника Гепи) чесне і щире лице!
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" Воскресенье. Седьмой день недели с библейских времен обозначен выходным". Источник: https://censor.net.ua/n3052434

Так седьмой день недели выходной только для тех, кто остальные шесть с утра до вечера работает...
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Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе.
Здоровье харьковчан - главное богатство города.

Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным"(С Допа)
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вся влада , всі мери міст України ...........- українці
Слава Богу !
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Одним словом - идет постоянный процесс возрождения Харькова, и его не остановить. Процесс застоя остался в прошлом. Мы должны быть в теме, шагать в ногу со временем. Я сделаю все, чтобы Харьков занимал достойное место в Европе по качеству жизни. Мое желание и стремление вернуть Харькову его былую славу. Все остальное - видео и аудио элементы моего амплуа, о которых говорится сегодня - побочные эффекты. Геннадий Кернес.
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Гєпа забув додати в кінці: "...а не вийде здати Харків пуйлу, сам втечу в Ростов "Ви дебіли?": у мерії Харкова журналістам відмовлялися коментувати масштабну аварію на теплотрасі - Цензор.НЕТ 8425!!!"
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Дело Януковича живёт.
Рыги в Харькове прочно засели во власти непрерывно с 2006 года
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комментарии нужно брать у помойного Барыги который пригрел и держит в мерских креслах проПИДОрашенско-сепорских Крыс типа гепы, капитана(труханова), мамая,вилкула и т.д, а потом удивляются прорывам и красным тряпкам на "парадах", рыба гниет с головы,а в Украине она уже давно сгнила полностью!!!!
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Чиновники, вместо работы, сидят в чатах, соцсетях ...
Устранять аварии некогда.
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Скажіть їм "дякую", що вони взагалі в Рашку не втікли "Ви дебіли?": у мерії Харкова журналістам відмовлялися коментувати масштабну аварію на теплотрасі - Цензор.НЕТ 7894.
_________________________
В Харкові кращіх за Гєпу і Допу нема?
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Знакомый брал подряды на ремонт теплотрасс.Величина откатов зашкаливает.Поэтому там где должен быть трап, там земля и песок и пр. и пр. Рядом по моей улице проходит магистральная теплотрасса. Каждый год там копают, и в этот раз опять пришлось вскрывать. В общем кому война, а кому мать родная...
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осенью наблюдал интересную картину на трассе Харьков - Сумы за Богодуховом
какой-то праздник был, выходной день после праздника, - через каждые 2 км на обочине стоит спецтехника и небольшие бригады дорожных рабочих с хмурыми лицами изображают латочный ремонт асфальтового покрытия
ПЕРЕД КАЖДОЙ БРИГАДОЙ стоит иномарка, пузатый дядька с помятым лицом, но чисто одетый, следит за рабочими
было ясно любому, что здесь что-то не ладно, и уже приехав на место, я узнал: Гройсман обещал лично проехать по шоссе и проверить качество ремонта
но не приехал - дела, знаете...
однако селюки перепугались конкретно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Вы дебилы?": в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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