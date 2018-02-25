 "Вы дебилы?": в мэрии Харькова журналистам отказывались комментировать масштабную аварию на теплотрассе. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в Харькове.

На официальные обращения журналистов, говорится в сюжете ICTV, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко ответил: "Воскресенье. Седьмой день недели с библейских времен обозначен выходным".

В закрытом чате для общения СМИ с пресс-службами ХОГА и горсовета Юрий Сидоренко в конце концов указал, что официальный ответ: "Без комментариев".

Журналисты сообщили, что ранее дали в эфир другой ответ. На это директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью написал: "Вы дебилы? До свиданья, я ухожу из чата".

По состоянию на 23:00 воскресенья, 25 февраля, на сайте Харьковского городского совета информация о ходе ремонта порывов теплосети отсутсвует.

Последнее тематическое сообщение опубликовано 23 февраля в 16:42. В нем говорится, что после ликвидации аварии на Шатиловке в учреждения социальной сферы подали тепло.

Напомним, авария на теплотрассе случилась в четверг, 22 февраля. Тогда на официальном сайте горсовета сообщали, что аварию будут устранять в круглосуточном режиме. Повторные порывы произошли в 21:00 субботы, 24 февраля, в 02:00 и в 05:00 воскресенья, 25 февраля.

После 21:00 СМИ опубликовали комментарий первого вице-мэра Харькова Игоря Терехова. Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

Отметим, что чат в Viber "Пресса Харьков" был создан для повышения эффективности коммуникаций СМИ с ХОГА и, впоследствии, с Харьковским городским советом. В основном он служит онлайн-площадкой для размещения анонсов органов исполнительной власти и местного самоуправления о проведении различных медиамероприятий, быстрого взаимодействия журналистов и департаментов по связям с общественностью. Инициатором создания выступил Юрий Чевордов, советник председателя Харьковской ОГА, а также штатный советник главы Администрации Президента по информационным вопросам.