 На Херсонщине проведут ряд мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации" Крыма

Об этом Крым.Реалии рассказали в Генической районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кроме того, в общеобразовательных учебных заведениях района и в учреждениях культуры будут проведены литературные чтения, показ фото о жизни политических заключенных.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.