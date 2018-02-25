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 Политика Украины
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 На Херсонщине проведут ряд мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации" Крыма

В "День сопротивления оккупации" Крыма 26 февраля в Геническом районе Херсонской области запланировано проведение ряда патриотических акций. Так вблизи админграницы готовят автопробег, а в центре Геническа – митинг, выставку политических плакатов и фотовыставку.

Об этом Крым.Реалии рассказали в Генической районной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кроме того, в общеобразовательных учебных заведениях района и в учреждениях культуры будут проведены литературные чтения, показ фото о жизни политических заключенных.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить "Днем сопротивления Крыма российской оккупации". В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крым без крови в 2014 году стал успехом и спасением для Украины. Часто вы этого не цените, - экс-посол Литвы в Украине Вайтекунас

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3052433
 
 
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А шо там мер Генічеська замовк? Хуйло дає газ?
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"День сопротивления оккупации Крыма" это когда ? Когда Мамчур песни распевал, или когда это сопротивление было ?
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А немного позднее появятся и ветераны сопротивления. Они, обвешанные орденами, будут школьникам младших и средних классов рассказывать захватывающие истории из своего героического прошлого
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Так,походу,у нас вся верхушка-сплошные мамчуры.
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Скорее, сжав зубами провода, перебитые yсякими огендами кримля, давать ликтричество на завод Фирташа
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был в 2014,когда Турчинов бросил все силы на оборону Крыма,не помнишь?Я тоже На Херсонщине проведут ряд мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации" Крыма - Цензор.НЕТ 7287
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Какое сопротивление оккупации !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
Крым СДАЛИ С ПЕСНЯМИ БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Простите , вспомнил. БЫЛО СОПРОТИВЛЕНИЕ , МЫ ТОГДА ВЗОРВАЛИ СВОИ высоковольтные ЭЛЕКТРООПОРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сопротивление оккупации в Крыму должно быть, а не в Украине.. С таким же успехом можно где-то в Канаде проводить сопротивление. В общем, нету никакого сопротивления. Из совка в совок перекинули - чему сопротивляться? Сопротивления в Крыму со времен турецкой войны не было.
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Може под сопротивлением они какой реостат с омметрами имели в виду?
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В Крыму сопротивление будет тогда, когда в Украине станет лучше, чем у них. А пока вы правы, какая разница где фестивалить
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Простите , вспомнил . БЫЛО СОПРОТИВЛЕНИЕ , МЫ ТОГДА ВЗОРВАЛИ СВОИ высоковольтные ЭЛЕКТРООПОРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И канал перекрыли, и железку. Ой время было...
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Ах, да баталии с украинскими полицаями и нацгвардией.
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Шо вы усираетесь за Крым?
В Стамбуле прошл митинг с плакатами:
"Крым был и есть тюркский",
"Крымские татары-истинные хозяева Крыма"
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Какое нахрен сопротивление? Если Дурчинов сдал его с потрохами? Подумаешь земель мало что ли в Украине, а Дурчинов?
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В День супротиву окупації Криму хотілось би почути інформацію про кількість проведених диверсій - потоплених паромів і військових кораблів, підірваних літаків, пущених під відкіс потягів, покараних колаборантів і знищених окупантів, отруєних джерел і пошкоджених ліній звьязку і електропостачання... Хоча... таким був супротив в часи забороненої комуністичної ідеології, а зараз за найпатріотичнішої влади найвищим пілотажем супротиву є загодувати окупантів і колаборантів цукерками і тортами до ожиріння і карієсу.
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Говорят 23 февраля Международный уголовный суд в Гааге принял заявление на путина, от правительства ЧРИ.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=eXuWbNBHcb4
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, откровенный пиар персон , якобы юзающих альтернативный-оппозиционный крым , , , к решению ,( отнюдь не скорому , и от херсонцев не зависящему ) вопроса о возврате-принадлежности полуострова никакого отношения не имеет ,,, , ниачем ,,,
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...ряд мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации" Крыма ???? Теперь и из Херсона уйдем? С "гордо поднятой головой"! Напевая Гимн... Сопротивления, блин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Херсонщине проведут ряд мероприятий ко "Дню сопротивления оккупации" Крыма
 
 
 
 
 
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