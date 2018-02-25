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 Меня не задерживали, но расспрашивали об акции под Ханским дворцом и грозили штрафами, - крымскотатарская активистка Акимова. ФОТО

Участница одиночного пикета в оккупированном Крыму Эльмаз Акимова говорит, что российская полиция не задерживала ее. Но расспрашивала об акции под Ханским дворцом вместо того, чтобы ловить нападавших.

Об этом активистка сообщила Громадському радіо, пишет Цензор.НЕТ.

Во время одиночного пикета под ханским дворцом в Бахчисарае к Эльмаз Акимовой подошли мужчина и женщина.

"Они начали ругаться на меня о том, что это неправда, что все хорошо, что при Украине этот дворец никто не реставрировал. Затем женщина отобрала у меня плакат и начала его рвать", - рассказала Эльмаз Акимова.

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Она также отметила, что за нее вступились прохожие. Они вызвали полицию. "Полиция приехала не защищать меня, а брать объяснения. Они сказали, что, если я этого не сделаю, на меня составят протокол. А если докажут, что я была не одна, получу штраф до 30 000 рублей. Я сразу связалась с правозащитниками и проконсультировалась с ними, что мне делать, - пояснила Акимова. - У меня взяли паспортные данные и номер телефона. Когда я разговаривала с полицией, ко мне снова подбежала женщина и начала кричать, что напишет на меня заявление и это был несанкционированный митинг, потому что я была не одна".

После инцидента Эльмаз Акимова вместе с адвокатом поехали в участок, чтобы написать заявление на нападавших. Активистка рассказала, что на выходе из участка они встретили тех самых женщину и мужчину. "Их никто не задерживал, не ставил вопросов. Они сами поехали в участок писать на меня заявление", - сказала Акимова.

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"Одиночный пикет - это то, что в моих силах. Если он помог обратить внимание хоть одного человека на этот вопиющий вандализм в отношении Ханского Дворца - значит, он был не напрасен. То, что сейчас делают с нашим главным историческим памятником архитектуры - преступление. И молчать об этом преступлении у нас просто нет права! В случае молчания - нас уже ничто не оправдает", - написала активистка на своей facebook-странице.

Меня не задерживали, но расспрашивали об акции под Ханским дворцом и грозили штрафами, - крымскотатарская активистка Акимова 01
Меня не задерживали, но расспрашивали об акции под Ханским дворцом и грозили штрафами, - крымскотатарская активистка Акимова 02
Меня не задерживали, но расспрашивали об акции под Ханским дворцом и грозили штрафами, - крымскотатарская активистка Акимова 03

Напомним, сегодня адвокат Эмиль Курбединов сообщил о нападении на Эльмаз Акимову. Активистка вышла на одиночный пикет у Ханского дворца с плакатом "Руки прочь от Ханского дворца".

Источник: https://censor.net.ua/n3052430
 
 
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Смілива дівчина... Мордорці за таке затоптують... А при Януковичу, коли він нищив знамениті підвали інституту виноробства Магарач, яким сотні років, та крисчанська мерзота, яка тільки-що рвала плакати цієї дівчини, тоді навіть не пікнула...
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Надо было заставить раствор месить на реставрацию.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеня не задерживали, но расспрашивали об акции под Ханским дворцом и грозили штрафами, - крымскотатарская активистка Акимова. ФОТО
 
 
 
 
 
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