 Меня не задерживали, но расспрашивали об акции под Ханским дворцом и грозили штрафами, - крымскотатарская активистка Акимова. ФОТО

Об этом активистка сообщила Громадському радіо, пишет Цензор.НЕТ.

Во время одиночного пикета под ханским дворцом в Бахчисарае к Эльмаз Акимовой подошли мужчина и женщина.

"Они начали ругаться на меня о том, что это неправда, что все хорошо, что при Украине этот дворец никто не реставрировал. Затем женщина отобрала у меня плакат и начала его рвать", - рассказала Эльмаз Акимова.

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Она также отметила, что за нее вступились прохожие. Они вызвали полицию. "Полиция приехала не защищать меня, а брать объяснения. Они сказали, что, если я этого не сделаю, на меня составят протокол. А если докажут, что я была не одна, получу штраф до 30 000 рублей. Я сразу связалась с правозащитниками и проконсультировалась с ними, что мне делать, - пояснила Акимова. - У меня взяли паспортные данные и номер телефона. Когда я разговаривала с полицией, ко мне снова подбежала женщина и начала кричать, что напишет на меня заявление и это был несанкционированный митинг, потому что я была не одна".

После инцидента Эльмаз Акимова вместе с адвокатом поехали в участок, чтобы написать заявление на нападавших. Активистка рассказала, что на выходе из участка они встретили тех самых женщину и мужчину. "Их никто не задерживал, не ставил вопросов. Они сами поехали в участок писать на меня заявление", - сказала Акимова.

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"Одиночный пикет - это то, что в моих силах. Если он помог обратить внимание хоть одного человека на этот вопиющий вандализм в отношении Ханского Дворца - значит, он был не напрасен. То, что сейчас делают с нашим главным историческим памятником архитектуры - преступление. И молчать об этом преступлении у нас просто нет права! В случае молчания - нас уже ничто не оправдает", - написала активистка на своей facebook-странице.







Напомним, сегодня адвокат Эмиль Курбединов сообщил о нападении на Эльмаз Акимову. Активистка вышла на одиночный пикет у Ханского дворца с плакатом "Руки прочь от Ханского дворца".