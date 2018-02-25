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 Политика Украины
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Все про:Луценко (6910) Курченко (435) активист (442) Дангадзе (13)

 Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО

Генеральный прокурор Юрий Луценко вышел к активистам "Руху новых сил", которые пикетируют его дом с требованием освобождения члена партии Севериона Дангадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Рух новых сил".

Также читайте: Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 60 дней

Активисты заверили Луценко, что во вторник в суде потребуют освободить Севериона Дангадзе. "Можете требовать сколько угодно. По этой статье ему светит до 8 лет", - ответил Луценко.

"Будет запрос народа, и военные к вам придут, предупреждаем вас", - обратились активисты.

"За 4 года прокуроры не посадили преступников, полиция только дискредитирует активистов и обвиняет нас в проплаченных акциях. Во всем деле Дангадзе прокуроры отказываются выполнять свои функции. Вы нашли одного парня который занимается всеми судами. Вы с Порошенко не сделали в стране никаких изменений за эти годы", - отметил активист Евгений Лукьянцев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко": "На что может рассчитывать Сергей? Одесский НПЗ отобъют?". АУДИО

Вчера активисты провели возле дома Луценко акцию с требованием отпустить Севериона Дангадзе и разбили палатку, а также объявили о бессрочном пикетировании. В "Рухе новых сил" также заявили, что двух активистов якобы избили охранники после того, как они сняли на видео разговор с Генпрокурором.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Движения новых сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ. 5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России примерно $500 тысяч на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.

По словам главы ГПУ, кроме захвата власти, целью акций лидера "Движения новых сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.

6 декабря Дангадзе был арестован сроком на 2 месяца без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3052429
 
 
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ти бачив в якому вони сттані на відео ?вониж явно пяні в стєльку !які тітушки ?
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бачив, что они никого не били
а вот в каком сосотоянии были титушки цензор стыдливо умалчивает
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пьяные, не пьяные,а то, что нужно конкретно прозвучало. Осветил всю суть успешных парашенковских реформ. Просто послушайте: на вопрос о том, почему преступники, о которых знает вся страна, на свободе, генпрокурор, кивая на закон говорит. это не его дело. Этим занимается парашенковская карманная ветвь власти под названием "антикоррупционное бюро". Вот суть реформ. Что это за правоохранительные органы такие, в результате реформ они "по закону" кивают друг на друга и никто ни за что не отвечает.
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То есть пол ляма заплатить за мальдивы можно, а пол ляма заплатить за митинг низзя?
А если я заплачу за красивый плакат 100грн с надписью "барыгу-геть" мне сколько дадут?
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Так , я бачив відео цих п'яних покидьків , які погрожували прокурору !
Але ж кожній розумній людині відомо , що погрози - це зброя тих, хто сам перебуває під загрозою !
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От ты ссыкливое.Даже тут щоссь намудрив,або тебя медсестра отымела
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Да. Это путь Ситхов. Они постоянно должны проверять друг на друге свои силы, даже если это означает уничтожение их самих
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За чей счет панская усадьба - зажерлась паскуда...
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скурвився синок 1 секретаря обкому Волині ??
та не може цього бути !!

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Краткое содержание разговора Луценко с "протестовальщиками"
- Чего сын Авакова не сидит?
- Этим НАБУ занимается, не моя компетенция.
- Ну так надави на полицию 😂
- Мы требуем чтоб во вторник когда будет суд Дангадзе отпустили 😄
(link: https://www.facebook.com/skitalec/videos/1817752444923375/) facebook.com/skitalec/video…
Вопросы есть , ольгинцы ?
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Єто сам Питерас за рошенку поведал?Гьі-гьі-ну и лохи ж вьі-лолоботьі!Поросенко-хрю молдо-цьіганское взял Курченко-курча харьковское в бізнес-партнери,чтобьі кинуть (по наводке амяна авакаки),типо, продать тому в 2013 году медиа-холдинга UMH group за 400 млн долларов, не уплатить даже налоги от продажи в казну,а затем вьідавить того в парашу.Ну и поделом,да только расчитьівать хряку,что после етого курча тупо подтвердит связь с Михо-дохльій номер!Оттого приходится херанту и идти на все тяжкие с беспределом-похищать и вьісьілать из страньі Саака,и другим лохам лапшу вешать на уши,мол курча мстит хряку!Методьі Алькапоне вьілезут оффшорному боком! http://www.theinsider.ua/business/538796bfc96ca/
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не - стадо полностью под контролем.....- а нет , то одразу сЕпары начнут наступать ...- они умные падлы
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Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?".
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ВСЯ ЭТА ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО - БРЕХУНЫ!!! Луценко поспілкувався з пікетувальниками його будинку, які вимагали звільнення Дангадзе: "Як ви можете захищати того, хто з Москви возить гроші?" - Цензор.НЕТ 5873

НУ, КАК МОЖЕТ ГЕНПРОКУРОР СТРАНЫ ГОВОРИТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ?

НЕУЖЕЛИ ЛУЦЕНКО НЕ ЗНАЕТ, ШО ИСТИНУ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО СУД.

НО, СУД ТАКОГО РЕШЕНИЯ - НЕ ПРИНИМАЛ!!!

ЛУЦЕНКО СОЗНАТЕЛЬНО БРЕШЕТ, НАНОСЯ ЭТИМ ВРЕД ИМИДЖУ СААКАШВИЛИ В УКРАИНЕ.

САКАШВИЛИ НУЖНО ПОДАВАТЬ НА ЛУЦЕНКО ИСК В СУД - ЗА КЛЕВЕТУ.

В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕД СУДОМ СТАНЕТ ДИЛЕММА:
1. ЕСЛИ ОТКАЗАТЬ СААКАШВИЛИ В АМЕРИКЕ и НА ЗАПАДЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УВИДЯТ "РАБОТУ" НАШЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, ЭТО ЛЯЖЕТ ЕЩЕ ОДНИМ ПЯТНОМ НА ПОРОШЕНКО, ЗА 1 ГОД ДО ВЫБОРОВ
2. В СЛУЧАЕ ХОДАТАЙСТВА ПО ИСКУ СААКАШВИЛИ СУД СДЕЛАЕТ ЛУЦЕНКО БРЕХУНОМ ЕЩЕ и ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОН ЗАПЛАТИТ.
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Ты смотри как быстро разбагатела сабака на прокурорской должности = сейшелы ,дворцы , мерседесы - гнида корупционная оно а не генпрокурор .
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Луценко поспілкувався з пікетувальниками його будинку, які вимагали звільнення Дангадзе: "Як ви можете захищати того, хто з Москви возить гроші?" - Цензор.НЕТ 9512тю,так потому и пикетируют!и вообще,что за херня происходит?людям бабушка старалась,собирала денежку,а злые дяденьки эти денежки получить мешают!доколе...
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С каким чувством удовлетворения мы прогоним шоколадную банду на выборах
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ахахаха)))))))))трольня врубилась наконец ,что леволюции не будет и закукарекала про выборы
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"дестабілізація системи"? По-моему, больше, чем эта система сама себя дестабилизирует, никто не сможет сделать.
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Луценко либо реально критический идиот , либо ему нравиться играть роль такого циркового идиота .

После силовой депортации Саакашвили в Польшу и после радушного приёма Михаила европейской и американской элитой про фэйко-дело типо Курченко следовало бы молчать в ганчирку и сопеть в две (а лучше даже в целых четыре) дырки .
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Единственный способ для Луценко реабелитировать себя было в первые часы после извещения про депортацию Михаила -- немедленно арестовать исполнителей и организаторов подобной депортации как пособников "заговорщиков" давшим главному "заговорщику" уйти от уголовного преследования .
Поскольку Луценко этого не сделал , значит нет никакого "заговора" . Просто тупо нет и никогда не было , а всё что он озвучивает это его просто больные фантазии , не имеющие никаких судебных перспектив . Адвокаты Донгадзе разнесут в пух всё это сагу о Курченко ... даже одним фактом депортации Михаила .
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Хочу лишь заметить , что многие обвиняли и обвиняют Юлю в авторитаризме .
Но очевидный факт , что когда Луценко был её соратником , то он никогда и ни при каких обстоятельтсвах не выполнял в её пользу грязную работу . Его далеко не все любили , не любили в первую очередь за пьянство и хамство . Но когда его посадил Птеродактель вся свободная часть Украины ему симпатизировала ... Чести как политика сотрудничая с Тимошенко Луценко не замарал . Она никогда не был ни её прислугой , ни её тенью . Просто ещё один боец с олигархами .
А вот он выходит ... но не как Тимошенко его Майдан освободил , а его своей милостью и скорее всего за лавэ Пэдро освободило енакиеевское уёпище ... С того момента на свободу вышел совсем другой Юра ... Не борец с олигархатом , с бандой Ебуковича , а холённый буржуа и друг буржуа . Может баба ещё повлияла на его обуржуазивание . Жёны они такие , они чем старше , тем ворчливее и тем больше любят комформистов и приспособленцев .

Так что пафосная свадьба сына , отдых на Сейшелах сегодя смотрятся очень органично и вполне вписывается в образ сегодняшнего Луценко , презирающего Луценко образца 2002...2004 , 2011 года !
Плюющего его сегоднего на Луценко принципиального и не вельможного ...
Но всё-таки он холуй при большом буржуа , холуй при Пэдро . Готовый выполнить любую замануху хозяина . Даже если придётся стать на четвереньки и гавкать как собачка на потеху публике !
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А кто такой "комформист"? Это тот, кто газовые плиты ремонтирует? Может конформист?
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Нельзя так вот пугать борца с самим собой ! Он же только закодировался от пучеглазия .
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Тупой Саака. Думал что в Украине и вправду демократия.
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"І жах не в тому,
що щось зміниться,-
жах в тому, що все може залишитися
так само...".
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вот потому и защищают, потому что им денег надо привезти с мацквы
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послушал я этих митингарей.
их Луцык порвал в клочья
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=== 5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России примерно $500 тысяч на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.===

Потом Луценко упал до 200 тысяч, но так и не объяснил, как же ему удалось пометить деньги, пришедшие от Курченко, они вместе с ФСБ метили? Рух Новых Сил выступает за беспощадную борьбу с коррупцией, но Луценко воспринимает это как попытку свержения нынешней власти. Штирлиц никогда не был так близок к провалу
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Посмотрел на это быдло которое стоит у дома Луценко. Теперь я спокоен за Украину. Это люмпен может стоять вечно. Один мальчик спермотоксикозник. Жирный и очкастый. Скажем так не герой женских снов! Бомж одетый в пиксель. Если он воевал то я пел в национальной опере! Ну и третий алкаш грузин. Блин да стойте хоть до посинения возле дома Луценко. Соседям надоест они возле ганделыка наймут гопоту которая вас пинками погоник в места вашей дислокации (одного на диван а остальных к мусорным контейнерам)! И какая убогая опозиция Лученко им о деньгах Курчекенко а в ответ невнятное блеянье про какую-то хрен!
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Луценко респект. Не побоялся, не перебивал, по сути.
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луценко по суті спеціально виклав цю розмову щоб люди подивились на цих митінгарів ! я таких кожний вечір бачу біля генделя
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Господи і таке убоге чмо займає крісло генпрокурора!
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деньги патриот не ВВОЗИТ, а ВЫВОЗИТ. в панаму. справжний. па новаму
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Не припомню, чтобы Пшонка выходил с кем-то пообщаться. Украина таки меняется...
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дайте ему по голове и отыграем свое - М.Жванецкий!!!
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В качестве «информации к размышлению» - всем (!) настоятельно (!!)
рекомендую (!!!) вспомнить (хотя бы):

06.12.17. Ганна Маляр. «Чи містять "плівки Саакашвілі"
докази злочину?» http://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/6/7164508/;
08.12.17. «Ключевой агент СБУ по делу Михо-Курченко отказался уезжать из России. Дело
на грани развала» https://strana.ua/news/110167-kljuchevoj-ahent-sbu-po-delu-mikho-kurchenko-otkazalsja-uezzhat-iz-rossii-delo-na-hrani-razvala.html;

(И ещё Луценко поспілкувався з пікетувальниками його будинку, які вимагали звільнення Дангадзе: "Як ви можете захищати того, хто з Москви возить гроші?" - Цензор.НЕТ 3913 Власть сама по уши в гавне ( Луценко поспілкувався з пікетувальниками його будинку, які вимагали звільнення Дангадзе: "Як ви можете захищати того, хто з Москви возить гроші?" - Цензор.НЕТ 2056 извините ради Бога!), но - при
этом - пытается обвинять Саакашвили в связях с Курченко:08.02.18. «Al Jazeera: Порошенко - врет, а Ложкин ушел из
Нацсовета из-за расследования мошеннической сделки на $500 млн» https://www.economics-prorok.com/2018/02/al-jazeera-порошенко-врет-а-ложкин-ушел-из-нац.html12.02.18. «В окружении Порошенко назревает новый
скандал относительно сотрудничества с Курченко» https://www.economics-prorok.com/2018/02/в-окружении-порошенко-назревает-новы.html. )
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читаю коменти і думаю,що кожному потрібно подивитись в дзеркало,бігати по києву ,і не тільки ,захищати недругів країни за бабло наших ворогів,хто ж ми є?/
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респект Луценко - всю сущность той кучки пьяного быдла показал)
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Ну дурак....ну дурак............Проявилось. Уж лучше бы бухал и собакой танцевал. Под боком такая симпатишная Баба Яга Третьего тысячелетия до Нашей Эры!!!
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Порохососы....в атаку, за шоколад, за сою.....Забросайте Шатунов карамельными бомбами!!!
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вышли мы из народа,дети сеиьи трудовой,горланили в 1917 році грабуючи особливо селян,то що ж ви хочете,наші керівники такі ж як і ми,тільк шкода що нам не за державу обидно,а що ми не коло корита.
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ты болеешь? ущербность не порок, а так по наследству тебе передалось..... Луценко поспілкувався з пікетувальниками його будинку, які вимагали звільнення Дангадзе: "Як ви можете захищати того, хто з Москви возить гроші?" - Цензор.НЕТ 5177
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К сожалению кремлеботский скот имея технические возможности создает на Украинских сайтах срач и вой против Украинской власти и политиков забьівая, что по их методичках Петя агент путина. Следовательно Луценка он назначил по заданию путина. По заданию путина барьіга организовал освобождение 70% земли захваченой окупантами. По задании путина Порох восстановил Украинскую армию и перевооружил ракетами, танками, самолетами. По задании Путина Украина взяла курс на вступление в НАТО по заданию путина Петя договорился с западом об усилении санкций против росии и вообще я не понимаю придурки - кремлеботьі почемуивьі звиздите на агента Пороха, а не на своего путина. Ведь Порох все делает по его заданию. Даже то, что Украинские чойска уничтожили точкой у псковскую дивизию и других - все по заданию путина.
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Всех лолиботов очень интересует, за какие деньги украинцы выходят на митинги и организовывают палаточные городки.
Но их никогда не интересует, за какие деньги генпрокурор, ляшко и иже с ними, построили свои хоромы.
А лолиботы пишут здесь за деньги простых украинцев. Потому что порошенко тратит деньги из казны не на борьбу с коррупцией, а на борцов с коррупцией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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