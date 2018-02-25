 Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Рух новых сил".
Активисты заверили Луценко, что во вторник в суде потребуют освободить Севериона Дангадзе. "Можете требовать сколько угодно. По этой статье ему светит до 8 лет", - ответил Луценко.
"Будет запрос народа, и военные к вам придут, предупреждаем вас", - обратились активисты.
"За 4 года прокуроры не посадили преступников, полиция только дискредитирует активистов и обвиняет нас в проплаченных акциях. Во всем деле Дангадзе прокуроры отказываются выполнять свои функции. Вы нашли одного парня который занимается всеми судами. Вы с Порошенко не сделали в стране никаких изменений за эти годы", - отметил активист Евгений Лукьянцев.
Вчера активисты провели возле дома Луценко акцию с требованием отпустить Севериона Дангадзе и разбили палатку, а также объявили о бессрочном пикетировании. В "Рухе новых сил" также заявили, что двух активистов якобы избили охранники после того, как они сняли на видео разговор с Генпрокурором.
Напомним, по данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Движения новых сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ. 5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России примерно $500 тысяч на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.
По словам главы ГПУ, кроме захвата власти, целью акций лидера "Движения новых сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.
6 декабря Дангадзе был арестован сроком на 2 месяца без права внесения залога.
а вот в каком сосотоянии были титушки цензор стыдливо умалчивает
А если я заплачу за красивый плакат 100грн с надписью "барыгу-геть" мне сколько дадут?
Але ж кожній розумній людині відомо , що погрози - це зброя тих, хто сам перебуває під загрозою !
скурвився синок 1 секретаря обкому Волині ??
та не може цього бути !!
- Чего сын Авакова не сидит?
- Этим НАБУ занимается, не моя компетенция.
- Ну так надави на полицию 😂
- Мы требуем чтоб во вторник когда будет суд Дангадзе отпустили 😄
(link: https://www.facebook.com/skitalec/videos/1817752444923375/) facebook.com/skitalec/video…
Вопросы есть , ольгинцы ?
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ВСЯ ЭТА ВЛАСТЬ ПОРОШЕНКО - БРЕХУНЫ!!!
НУ, КАК МОЖЕТ ГЕНПРОКУРОР СТРАНЫ ГОВОРИТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ?
НЕУЖЕЛИ ЛУЦЕНКО НЕ ЗНАЕТ, ШО ИСТИНУ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО СУД.
НО, СУД ТАКОГО РЕШЕНИЯ - НЕ ПРИНИМАЛ!!!
ЛУЦЕНКО СОЗНАТЕЛЬНО БРЕШЕТ, НАНОСЯ ЭТИМ ВРЕД ИМИДЖУ СААКАШВИЛИ В УКРАИНЕ.
САКАШВИЛИ НУЖНО ПОДАВАТЬ НА ЛУЦЕНКО ИСК В СУД - ЗА КЛЕВЕТУ.
В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПЕРЕД СУДОМ СТАНЕТ ДИЛЕММА:
1. ЕСЛИ ОТКАЗАТЬ СААКАШВИЛИ В АМЕРИКЕ и НА ЗАПАДЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ УВИДЯТ "РАБОТУ" НАШЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, ЭТО ЛЯЖЕТ ЕЩЕ ОДНИМ ПЯТНОМ НА ПОРОШЕНКО, ЗА 1 ГОД ДО ВЫБОРОВ
2. В СЛУЧАЕ ХОДАТАЙСТВА ПО ИСКУ СААКАШВИЛИ СУД СДЕЛАЕТ ЛУЦЕНКО БРЕХУНОМ ЕЩЕ и ЗА МОРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ОН ЗАПЛАТИТ.
После силовой депортации Саакашвили в Польшу и после радушного приёма Михаила европейской и американской элитой про фэйко-дело типо Курченко следовало бы молчать в ганчирку и сопеть в две (а лучше даже в целых четыре) дырки .
Поскольку Луценко этого не сделал , значит нет никакого "заговора" . Просто тупо нет и никогда не было , а всё что он озвучивает это его просто больные фантазии , не имеющие никаких судебных перспектив . Адвокаты Донгадзе разнесут в пух всё это сагу о Курченко ... даже одним фактом депортации Михаила .
Но очевидный факт , что когда Луценко был её соратником , то он никогда и ни при каких обстоятельтсвах не выполнял в её пользу грязную работу . Его далеко не все любили , не любили в первую очередь за пьянство и хамство . Но когда его посадил Птеродактель вся свободная часть Украины ему симпатизировала ... Чести как политика сотрудничая с Тимошенко Луценко не замарал . Она никогда не был ни её прислугой , ни её тенью . Просто ещё один боец с олигархами .
А вот он выходит ... но не как Тимошенко его Майдан освободил , а его своей милостью и скорее всего за лавэ Пэдро освободило енакиеевское уёпище ... С того момента на свободу вышел совсем другой Юра ... Не борец с олигархатом , с бандой Ебуковича , а холённый буржуа и друг буржуа . Может баба ещё повлияла на его обуржуазивание . Жёны они такие , они чем старше , тем ворчливее и тем больше любят комформистов и приспособленцев .
Так что пафосная свадьба сына , отдых на Сейшелах сегодя смотрятся очень органично и вполне вписывается в образ сегодняшнего Луценко , презирающего Луценко образца 2002...2004 , 2011 года !
Плюющего его сегоднего на Луценко принципиального и не вельможного ...
Но всё-таки он холуй при большом буржуа , холуй при Пэдро . Готовый выполнить любую замануху хозяина . Даже если придётся стать на четвереньки и гавкать как собачка на потеху публике !
що щось зміниться,-
жах в тому, що все може залишитися
так само...".
их Луцык порвал в клочья
Потом Луценко упал до 200 тысяч, но так и не объяснил, как же ему удалось пометить деньги, пришедшие от Курченко, они вместе с ФСБ метили? Рух Новых Сил выступает за беспощадную борьбу с коррупцией, но Луценко воспринимает это как попытку свержения нынешней власти. Штирлиц никогда не был так близок к провалу
рекомендую (!!!) вспомнить (хотя бы):
06.12.17. Ганна Маляр. «Чи містять "плівки Саакашвілі"
докази злочину?» http://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/6/7164508/;
08.12.17. «Ключевой агент СБУ по делу Михо-Курченко отказался уезжать из России. Дело
на грани развала» https://strana.ua/news/110167-kljuchevoj-ahent-sbu-po-delu-mikho-kurchenko-otkazalsja-uezzhat-iz-rossii-delo-na-hrani-razvala.html;
(И ещё Власть сама по уши в гавне ( извините ради Бога!), но - при
этом - пытается обвинять Саакашвили в связях с Курченко:08.02.18. «Al Jazeera: Порошенко - врет, а Ложкин ушел из
Нацсовета из-за расследования мошеннической сделки на $500 млн» https://www.economics-prorok.com/2018/02/al-jazeera-порошенко-врет-а-ложкин-ушел-из-нац.html12.02.18. «В окружении Порошенко назревает новый
скандал относительно сотрудничества с Курченко» https://www.economics-prorok.com/2018/02/в-окружении-порошенко-назревает-новы.html. )
Но их никогда не интересует, за какие деньги генпрокурор, ляшко и иже с ними, построили свои хоромы.
А лолиботы пишут здесь за деньги простых украинцев. Потому что порошенко тратит деньги из казны не на борьбу с коррупцией, а на борцов с коррупцией.