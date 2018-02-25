 Луценко пообщался с пикетчиками его дома, требовавшими освобождения Дангадзе: "Как вы можете защищать того, кто из Москвы возит деньги?". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Рух новых сил".

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Активисты заверили Луценко, что во вторник в суде потребуют освободить Севериона Дангадзе. "Можете требовать сколько угодно. По этой статье ему светит до 8 лет", - ответил Луценко.



"Будет запрос народа, и военные к вам придут, предупреждаем вас", - обратились активисты.



"За 4 года прокуроры не посадили преступников, полиция только дискредитирует активистов и обвиняет нас в проплаченных акциях. Во всем деле Дангадзе прокуроры отказываются выполнять свои функции. Вы нашли одного парня который занимается всеми судами. Вы с Порошенко не сделали в стране никаких изменений за эти годы", - отметил активист Евгений Лукьянцев.

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Вчера активисты провели возле дома Луценко акцию с требованием отпустить Севериона Дангадзе и разбили палатку, а также объявили о бессрочном пикетировании. В "Рухе новых сил" также заявили, что двух активистов якобы избили охранники после того, как они сняли на видео разговор с Генпрокурором.

Напомним, по данным Генпрокуратуры, окружение Саакашвили получило из России полмиллиона долларов для финансирования митингов под флагами "Движения новых сил", целью которых была дестабилизация системы и захват власти в Украине в интересах РФ. 5 декабря Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России примерно $500 тысяч на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине.

По словам главы ГПУ, кроме захвата власти, целью акций лидера "Движения новых сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.

6 декабря Дангадзе был арестован сроком на 2 месяца без права внесения залога.