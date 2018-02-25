 Пикет в знак протеста против аннексии Крыма прошел возле консульства РФ в Стамбуле. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пришедшие на акцию возложили черный венок к зданию консульства России в Стамбуле, как символ протеста и несогласия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По информации издания, этот жест стал традиционным для крымскотатарской диаспоры Турции с момента российской аннексии Крыма в 2014 году.

В ходе митинга участники акции скандировали: "Фашистская Россия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов", "Крым был и останется тюркским", "Крымские татары – истинные хозяева Крыма".

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К протестующим присоединились представители украинской, азербайджанской диаспоры и сторонники Народной Националистической партии Турции, которые называют себя "серыми волками".





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Пикет длился около часа, после зачитали резолюцию о том, что крымскотатарская диаспора Турции не признает аннексии Крыма и требует от России немедленного освобождения полуострова и возвращения Крыма в состав Украины.

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"Мы хотим донести свой голос всему миру, а так же напомнить гражданам Турции о случившейся четыре года назад несправедливости по отношению к крымским татарам. Верю, что в течении нескольких ближайших лет, Крым будет освобожден", – произнес глава крымскотатарского сообщества Стамбула Джелял Ичтен.

Посольство Украины в Турции совместно с Генеральным центром крымских тюрков Турции провели свои мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине аннексии Россией Крыма.