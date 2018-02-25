 Пикет в знак протеста против аннексии Крыма прошел возле консульства РФ в Стамбуле. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пришедшие на акцию возложили черный венок к зданию консульства России в Стамбуле, как символ протеста и несогласия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По информации издания, этот жест стал традиционным для крымскотатарской диаспоры Турции с момента российской аннексии Крыма в 2014 году.
В ходе митинга участники акции скандировали: "Фашистская Россия, вон из Крыма", "Крым станет кладбищем для оккупантов", "Крым был и останется тюркским", "Крымские татары – истинные хозяева Крыма".
К протестующим присоединились представители украинской, азербайджанской диаспоры и сторонники Народной Националистической партии Турции, которые называют себя "серыми волками".
Пикет длился около часа, после зачитали резолюцию о том, что крымскотатарская диаспора Турции не признает аннексии Крыма и требует от России немедленного освобождения полуострова и возвращения Крыма в состав Украины.
"Мы хотим донести свой голос всему миру, а так же напомнить гражданам Турции о случившейся четыре года назад несправедливости по отношению к крымским татарам. Верю, что в течении нескольких ближайших лет, Крым будет освобожден", – произнес глава крымскотатарского сообщества Стамбула Джелял Ичтен.
Посольство Украины в Турции совместно с Генеральным центром крымских тюрков Турции провели свои мероприятия, приуроченные к четвертой годовщине аннексии Россией Крыма.
https://ukranews.com/news/436152-poroshenko-na-peredovoy-podpysal-ukaz-o-demobylyzacyy-5-y-volny
"КИЕВ. 22 января 2015 г. УНН. Новый и старый терминал донецкого аэропорта полностью разрушены, защитники покинули территорию. Об этом пишет на странице в facebook журналист Юрий Бутусов, передает УНН.
"Новый и старый терминал, башня управления, все, что могло послужить как опорный пункт обороны полностью уничтожено. Аэропорт (" Донецк ") простреливается прямой наводкой, но из руин здания нового терминала последние защитники, которые выжили, ушли только сегодня", - написал журналист."
Те що залишили територію терміналів не означає що вони виїхали з тієї місцевості.
Покажи мені фото Юльки чи Гриценка на передовій.
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так отож
справжня кацапка
Сезон победобесия открыт.
https://www.facebook.com/irina.shrayber/videos/1334351723337927/
На страницах Фейсбука, проплаченные Кремлем «повара Путина», по команде Шеф-повара фабрики троллей Евгения Пригожина, периодически злословят Секретаря Совета национальной безопасности Украины.
Чтобы дискредитировать Александра Турчинова полторы тысячи сотрудников российского ФСБ, офис которого расположен по новому адресу в Питере: бизнес-центр «Лахта-2», улица Оптика, 4 корпус 3. за 11 рублей 80 копеек вбрасывают на украинские ресурсы информацию о том, что «Турчинов сдал Крым».
Фактически Крым сдали украинские депутаты-регионалы Януковича, которые единодушно проголосовали за продление срока аренды российской военной базы в украинском Севастополе и которые до сих пор ежемесячно летают через Минск с отчетами в Москву на улицу Большая Лубянка, 2.
Операция спецслужб России по силовому захвату и оккупации украинского Крыма готовилась почти десять лет.
Вооруженные силы Украины в апреле 2014 года не могли противостоять двадцатипятитысячной российской военной группировке, переброшенной Путиным в Крым по воздуху и в трюмах военных кораблей после окончания Олимпиады из Сочи в Севастополь.
Бывший Президент Украины Виктор Янукович оставил после своего бегства в Крым разваленную армию и разгромленные украинские спецслужбы, в которых российских «кротов» СБУ вылавливает до сегодняшнего дня.
Накануне аннексии Крыма прокремлевская украинская марионетка, по команде из Кремля, отправила в Крым, а фактически в будущий котел, лучшие боеспособные части ПВО, авиачасти из Миргорода и Ивано-Франковска и Днепропетровских десантников.
Все эти самые боеспособные военные соединения были блокированы российскими войсками, танками, БТР, вертолетами, и ракетным крейсером «Москва».
Кроме «зеленых человечков», переброшенных из Чечни в Крым, министр нападения РФ Сергей Шойгу развернул ранней весной 2014 года на границе Украины с Ростовской областью свыше двухсот тысяч стоящих под ружьем бурят, якутов и тувинцев.
Спутниковая разведка зафиксировала в десяти километрах от украинской границы стоящие наготове российские тыловые службы материально-технического обеспечения, полевые военные госпитали, мобильные крематории для сжигания трупов, биотуалеты и колонны тентованных «Камазов», загруженных, по всей вероятности, ящиками с боеприпасами.
Позже князь Темнейший озвучил журналистам, что в случае сопротивления украинских ВСУ, он был готов нанести ядерный удар по Крымскому полуострову.
В отдельной палатке в голой степи проживали несколько священников из РПЦ МП Кирилла Гундяева, в обязанности которых входило изгонять «бандеровский дух» из крымских православных храмов киевского патриархата и «освящать» захваченные православными оккупантами квартиры жителей Ялты.
На российских военных складах заранее было заготовлено большое количество гробов для «Груза 200»
«11 марта 2014 года и. о. министра обороны Игорь Тенюх признал, что Украина не может воевать за Крым, поскольку имеет всего 6 тысяч более или менее подготовленных солдат против 220-тысячной российской группировки, стоящей вдоль границ».
Противостоять такой дьявольской армаде было бы безумием. Поэтому Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принял решение не открывать огонь при нападении войск Сергея Шойгу на украинские воинские части, расквартированные в Крыму.
Тем более, что впереди атакующих военнослужащих РФ шли пророссийски настроенные крымские бабушки и десятилетние правнуки советской партийной номенклатуры.
Если бы украинские военные открыли бы огонь на поражение «зеленых человечков», Владимир Владимирович по «благословению» Совета Федерации мог бы нанести ядерный удар по Симферополю.
Мы просто погубили бы тогда людей, в Крыму был бы второй Чернобыль, а Ак-Мечеть (прежнее название Симферополя) стал бы побратимом Припяти.
Суперзащищенные офицерские телефоны М-663С «Атлас» из России за 115 000 р. оказались китайскими туристическими смартфонами с MP3 плеерами. Ну хоть не скучно будет служить.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=679&v=eXuWbNBHcb4