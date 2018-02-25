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Все про:Харьков (3759) морозы (159) отопительный сезон (138)

 К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов

Школы и детские садики, оставшиеся в воскресенье без тепла из-за аварий на теплотрассах в Харькове, в понедельник будут работать в штатном режиме.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"У нас на территории, где было отключение, 10 школьных и дошкольных учреждений (школы и детские садики). Мы рассчитываем, что не будем прекращать занятия завтра, потому что с учетом теплового режима, который сейчас имеет место в этих учебных заведениях, и того, что будем набирать температурный режим, то мы выходим на нормальный температурный режим для того, чтобы не прекращать занятия", - сказал И.Терехов журналистам в воскресенье вечером.

По его словам, планируется, что к утру тепловики закончат замену участка теплотрассы, где образовалась трещина.

"Нам, наконец, удалось уточнить четко, где у нас порыв на тепловой трассе, там образовалась трещина порядка полутора метров по длине. Мы приняли сейчас решение, что полностью будем менять этот участок теплотрассы. Работы будут вестись, начиная с этой минуты и до того, как мы закончим. Ориентировочно мы думаем эти работы завершить к утру", - сказал И.Терехов.

Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

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"Сейчас полностью по резервной ветке подан в Немышлянский район теплоноситель. Первым делом будем подключать (уже сейчас идет подключение) больничный комплекс, роддом. Кроме того, будем постепенно запускать детские садики и школы. Что касается Индустриального района, вы знаете, уже запуск идет, школы подключены, детский садик подключен. Включается постепенно жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже завтра к полудню все 81 жилой дом будем с теплом", - сказал И.Терехов.

Как сообщалось, из-за аварий на магистральной теплосети в субботу и в ночь на воскресенье в Харькове остались без отопления более 650 жилых многоквартирных домов и объектов соцсферы. По состоянию на 7:00 воскресенья без тепла оставались 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы (восстановлено 522) в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23).

В воскресенье днем заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк и первый заместитель главы ГСЧС Украины Олег Мельчуцкий вылетели в Харьков для координации работ по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения.

Источник: https://censor.net.ua/n3052427
 
 
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Работы будут вестись, начиная с этой минуты и до того, как мы закончим К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 4098

Копать будем от забора и до обеда К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 4098!!!
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Неее, спасибо, к тебе не пойду. Пахнет плохо.
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Рыло не высовывай! Тебе сказали в свинарник, значит в свинарник!
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Я тебя чмо подмосковное таким и представлял! Маладец! Фотку свою запостил. И давай в свинарник! До опівдня понеділка планується відновити теплопостачання у всіх житлових будинках Харкова, - перший віце-мер Терехов - Цензор.НЕТ 8875
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Уже вся Европа Россию по уровню жизни обогнала. Только Украина сзади, позорище.
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Россия - это уровень дна. Это ж каким придурком надо быть, чтоб ниже дна спуститься.
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Та и не говори, пол Раши в Украине подрабатывает, и Польшу заполонили... Кстати ты с какого дуба вниз головой упал? Высокого?
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если ты считаешь себя дубом, то ты скорее жираф с башкой в жопе, Габри
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Это тупой тролль, которого лучше отправлять в свинарник, чтобы воздух был чище! К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 2190
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Эрнесто, речь не обо мне. Ты с какого дуба упал?
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А де колорадський мер - нехоче відповідати перед людьми?
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так он не знал, что мэров избирают, чтоб работать, а не воровать.
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Хоть это радует, поскольку до конца новой недели будут морозы!
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Ты идиот
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Ты дебил? Тебя не радует, что в понедельник дадут тепло? А пока посиди в свинарнике! К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 8011
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Радует, но ты - идит. Сначала сутки на улице посиди, в мороз. Свинарник.
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Ты чего тут огинаешся, а, казламордае ??? К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 884
Ну-ка в спам, сссука коцабская !!! К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов - Цензор.НЕТ 5044
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Ну ты понял, чмо подмосковное, что ты будешь сидеть в свинарнике всегда! До опівдня понеділка планується відновити теплопостачання у всіх житлових будинках Харкова, - перший віце-мер Терехов - Цензор.НЕТ 8579
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Так, специалисты околовсяческих наук, а как по вашему устраняют утечки на трубопроводах?
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похоже тут бродит агент Гепы, на форумах выведывает как залатать теплотрассу. В этом деле главное - звезда Давида и труселя Гройсмана.
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Ага. А еще и агент Крымля！Который, в отличие от здешних писак ведает, что такое аварийно-восстаноаительные работы на действующих трубопроводах.
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Народ замерзает в 624 ,625 микрорайонах Харькова.Котлованы разрыты,обогревают улицу,на данный час никаких работ не производится ,рапортуют жители .Минус 15 на улице.Частный сектор тоже замерзает,ибо газ лукавый,не греет на максимальной мощности котла.К утру мороз ещё сильнее.Слава Харьковчанам,избравшим великого гепу!За 3 дня несколько величайших порывов теплотрасс.Такого не было более 23 лет!В городе самые высокие тарифы в Украине!Гепа выделяет колоссальные деньги на благоустройство элитных коттеджных посёлков,зверинцев и лавочек в метрополитене,а на реновацию теплотрасс -шиш с маком!
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Искренне жаль жителей Харькова.. Особенно детей...Но напомню - в Донецке намного хуже..А в Одессе - лучше..Так где корень благосостояния??? Ответ один - лучше стало ( осталось) там ---где кремлядской крысе надавали по морде и жопы пожгли...
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Население этих двух микрорайонов -около 50 тыс,если не больше.Построены в 1976-80 годах,рядом крупнейшие медцентры Харькова.Жители врубают обогреватели и существуют реальные угрозы пожаров на электротрансфоматорных подстанциях микрорайонов.Такое уже не раз бывало.Тогда вообще катастрофа.Резервных трансформаторов может не оказаться на замену и агония может растянуться на недели,как в Алчевске.Гройсманы и Парашенки на Мальдивах...
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А никого не удивляет - что чем дальше от Раши - тем меньше проблем??? Что-то я не вспоминаю проблем с Хмельницкой или Ивано-Франковской области.. Да и с Одесской (после того как ублюдкам жопы пожгли) - нет никаких проблем... ВЫВОД -- где Раша - там проблемы..
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хочу напомнить, что харьковская мерия на февраль 2017 года, хранила 60 лямов на депозите, а на февраль 2018 эта сумма должна увеличиться в двое.. т.е. это деньги, которые не работают на харьковчан и просто лежат без дела..
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То есть как это - не работают?
А навар процент на депозите?
Это не трубу менять, это "экономика" (С Допа)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияК полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах Харькова, - первый вице-мэр Терехов
 
 
 
 
 
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