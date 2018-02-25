 Возле Катериновки работает "охотник за украинскими машинами", на этом участке погибли разведчик Сенюк, водитель Пирус и медик Галицкая, - Цаплиенко

Об этом написал в Facebook журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы были на месте гибели медсестры Сабины Галицкой и видели машину, борт которой пробила управляемая противотанковая ракета. В этой бронемашине было четверо. Направлялись в недавно освобожденную Катериновку. Дорога считалась безопасной. До противника - минимум три километра. За полсотни метров до Катериновки командир машины Володя увидел дым на позициях боевиков. Подумал, что это взрыв мины", - пишет Цаплиенко.

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Через десять-двенадцать секунд водитель почувствовал удар в правый борт машины, водитель потерял сознание, и командир взял управление на себя, чтобы отвести БРДМ с линии огня.

"В машине было четверо. Трое молодых бойцов и Сабина. Могли погибнуть все. Обычно кумулятивная струя прожигает броню и уничтожает все живое под металлом. Но заряд не сработал так, как он работает. Ракета своей массой проломила броню. Как раз там, где по тонким противопульным слоем металла сидела девушка-медик", - отмечает журналист.

Он уверен, что "охотник за украинскими машинами" прибыл из России вместе со своим оружием: "Потому что для того, чтобы стрелять так метко, надо быть серьезным профи".

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"Прошлой зимой на этом участке линии соприкосновения вражеский оператор противотанкового комплекса попал в джип, в котором ехал разведчик Виталий Сенюк. Не прошло и двух месяцев, как ракета сжигает машину с водителем двадцать четвертой бригады Володей Пирусом. Всего таких попаданий на этом участке не менее полдесятка. Один и тот же почерк. Выстрел со сверхдальней, предельной для такого вида оружия, дистанции. Через несколько секунд - второй. Чтобы добить. Тоже точный. Стрелявшего, можно считать противотанковым снайпером", - отмечает Цаплиенко.

В этот раз командир отвел машину от второго выстрела.

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"Отдельная горно-штурмовая бригада, в которой служила Сабина решила создать мемориал всем погибшим в русско-украинской войне. Проект нуждается в помощи, но вопреки всем сложным обстоятельствам, сдвинулся с места", - резюмирует Цаплиенко.





Напомним, Владимир Пирус - боец 24-й отдельной механизированной Бердичевской Железной бригады им. Даниила Галицкого - погиб 1 марта 2017 года во время массированного вражеского обстрела из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов позиций наших защитников близ села Екатериновка Попаснянского района Луганской результате прямого попадания с ПТУР в машину. Ему был 41 год.

45-летний офицер 24-ой мехбригады Виталий Сенюк погиб 14 января 2017 года. Его автомобиль обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Медик Сабина Галицкая погибла в результате обстрела 21 февраля 2018 года.