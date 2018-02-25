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 Общество
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Все про:Гидрометцентр (546) погода (2395) морозы (156) снегопад (592) ГСЧС (1324)

 В ближайшие дни сохранится морозная погода, почти по всей Украине пройдут снегопады, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение минимальной температуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 25-27 февраля на Киевщине ожидается до -17...-22°, в Киеве - 16-19° мороза.

26-27 февраля температура ночью -14...-20°, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза.

В южной части Украины, отмечают спасатели, температура существенно не изменится.

Кроме того, уточняют в пресс-службе ГСЧС, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, синоптики прогнозируют снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье - местами 25-27 м/с.

Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области пройдут сильные снегопады и метели, ожидаются снежные заносы.

Источник: https://censor.net.ua/n3052424
 
 
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Для жителів Харкова думаю дуже критично В ближайшие дни сохранится морозная погода, почти по всей Украине пройдут снегопады, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 428
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Для жителів Харкова критична міська влада з Гепою на чолі, а мороз, такий як в Харкові, є і в багатьох містах України.
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Логіка "моя хата скраю"-це шлях до занепаду та розколу на радість ворогам!
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а чим Гєпа відрізняється від багатьох інших ? То просто Одесі пощастило , що вона на півдні ,а то б з Трухановим там давно же повна ...Опа була б ...
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Гепі,Допі та усім іншим ватним виблядкам їхнього сорту прийде кінець,коли доведем революцію гідності до свого закономірного фіналу,або хоча би наблизимось до нього.Наша сама найрушійніша сила-це єдність!Згадайте скільки років підряд нас штучно ділили та стравлювали одне з одним по мові,церкві і так далі і у що це перетворилось..
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Отдохни в Харькове. Хотя бы сутки. Если не помрешь - отпишись.
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Гребаные кацапы. Все время от них идет какая то гадость.
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"крєпчайте люди !" - вас тра-та-та , а ви крепчайте ... Найближчими днями збережеться морозна погода, майже по всій Україні пройдуть снігопади, - ДСНС - Цензор.НЕТ 964
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«Видео сегодня посмотрела. Снова во вторник на Киев идут. Порошенко им мешает. Понимаете? Чем больше на глотку раше давят, тем больше мешает нашим "патриотам" Порошенко! Совпадение? Уверенна, что нет! Сказали , быстро управляться, Верховную Раду захватят, Порошенко снимут, и сразу снимут Парубия. Просили пожрать им принести. Так шо, снова - Киев вставай, дай пожрать. Ну и посрать не мешай!
Я это к чему пишу? Оно ж с головы не идет, вот хочу мыслями поделится.
Все эти хороводы, вбросы фейков, кидание грязи на армию, Порошенко - то все фигня! Их угрозы - тоже фигня! Это все что им разрешают. Сейчас украинцы заняты другим - кто то кордон сторожит, кто то воюет, кто то воюет в информпространстве , кто то работает для себя, своей семьи, своей страны. Все при деле. Я имею ввиду основной костяк государства, тех, кто в это трудное, военное время, старается принести пользу своей деятельностью. И движется вперед! К цели! А цель у нас есть - построить Украину сильным, свободным, европейским государством! А теперь подумайте - а если кучка придурков или негодяев, решится это у нас отнять? А?
Вот! Пусть попробуют. Мы иногда ворчим на их возню, но если будут какие-то перегибы - я им не завидую! Вот та сила Майдана, сила народа, мне кажется, вот она и выйдет на защиту достигнутого. Если не больше. Раньше , ведь, во время Майдана, это была мечта, а сейчас уже пройден тяжелый, кровавый, но результативный путь. Мы сидеть и ждать, когда к нам прийдут убивать нас и нашу семью, отбирать наше нажитое, не станем! Мы все помним! И Голодомора повторение не допустим ! И люмпен к власти больше не допустим!
Не переживайте, друзья мои, не будет никакого реванша! Здравых людей гораздо больше, чем вы думаете! А сомневающиеся - в них сработает инстинкт самосохранения.
То что они пишут тут в фб и в личку - ну шо, порохоботы, боитесь? Нет! Мы вам такого не пишем! Мы уверенны в себе, в Президенте, в армии, в власти, в помощи запада, Америки! Это вы боитесь! Потому и пишите со страху.»
© Наталія Козир
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По такому морозу могут и не добежать до палатки. Найближчими днями збережеться морозна погода, майже по всій Україні пройдуть снігопади, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5808
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закусывать надо
и приходи сам послезавтра утром на Майдан, пояснишь людям, как они глубоко неправы
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Каждый раз за несколько дней предупреждают о снегопадах. И каждый раз необучаемые гонщики на летней резине застревают на трассах.
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Опять порвутся, кацапские электросети, и кацапские трубы отопления. Гребанные касапы, как я вас не навижу.
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Жаль, что харьковчане мерзнут в такой мороз. У нас на целую неделю прогноз -20 и выше.Вот такая весна - даже природа не выдерживает...
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Зима мягкая была в целом, так что грех жаловаться на короткие заморозки. Найближчими днями збережеться морозна погода, майже по всій Україні пройдуть снігопади, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4288
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Не спорю, что зима теплая, но 20 мороза - это что-то, у Вас может и заморозки, а у нас дикий холод Найближчими днями збережеться морозна погода, майже по всій Україні пройдуть снігопади, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4390
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как всегда зима пришла зимой. даже подготовиться не успели.
вот в норвегиях всяких, швециях гейропских сцуко всегда готовы к морозам. вот как они успевают?
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...а на Бундесрайхщине -- мороз и солнце -- день чудесный... ...до - 14... .... снега в этом году не выпускают -- шо я, очень лично и сильно приветствую! -- бо, перед выездом в рейс, надо с фуры все сугробы вниз скинуть -- руцями! -- бо штраф будет... -- от 30-цадки, до лишения свободы, если кого-то льдина, с твоей крыши, грохнет...
...а нахіба воно мені? *)
Всім рулілам -- мої найкращі дорожні побажання! Крепче за шофёрку держись, баран! *)
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Я вышел ночью на балкон...
Стою. Курю. Темно. Свежо.
И вдруг раздался женский стон...
Ей плохо или хорошо?
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мой дядя самых честных правил,
когда не в шутку занемог,
кобыле так с утра заставил,
что дворник вытащить не смог.

мораль. похолодало.
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"..однажды , в студёную зимнюю пору
я из лесу вышел ... и сразу зашёл !" (с)
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в лесу раздавались удары по морде.
отца слышишь, пистят, а я убежал.
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Хуже. Ось зємная - крєщоная православієм.
А посєму, вся Земля - ісконно православная планєта.


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А Машков? -- ото точно: чем выше обезьяна лезет на дерево -- тем лучше видна её задница...
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-- не изменил! -- он на неё сапоги надел...
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Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря.

https://ok.ru/ostanovkav/topic/64466988711984
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сорри, слова глухой в оригинале нет.
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коль выпало в империи родиться,
то лучше жить в провинции у моря.
Бродский.
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Братан! Есть тема охибенная! Ты просто заторчишь! Я уже всё придумал!
Токо надо -- хата, бабы и водка...
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Это хорошо. Если путен нападет- сразу окоченеет.
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- тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?
- ты че, охренел старый? ты ж в харькове!
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Как проводят время на морозе беларусы

Первый в мире тракторный биатлон прошел в Гродненской области. Соревнования были посвящены олимпийцам.

Гонки продолжались весь день. Зрители - несколько тысяч человек - увидели также стрельбу по мишеням, прохождение штрафных кругов, преодоление погодных каверз природы, что напомнило «настоящий» биатлон в Пхенчхане.
Но в отличие от Южной Кореи участники противостояли не только сильному ветру, но и морозу в 20 градусов
Найближчими днями збережеться морозна погода, майже по всій Україні пройдуть снігопади, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3649
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Пусть Порошенко пообещает, что если его выберут опять вадинтур, то в Украине зимой всегда будет плюс 23!
А что, было бы здорово! Мы бы тогда отказались от нашего газа совсем и зимние вещи ненужно покупать))
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Не подсказывайте! Найближчими днями збережеться морозна погода, майже по всій Україні пройдуть снігопади, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4922 Там же ума хватит сделать это коньком предвыборной компании.))))
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Может, морозы часть дебилов выморозят?
От Климпуш-Цинцадзе, например, ржал так, что чуть заикаться не стал. Эта еб#натка на требование Еросоюза вернуть украденных 8 лимонов евро, выделявшихся на обустройство таможенных переходов на границе, заявила, сделав громкий выхлоп: вы ж, ивропейцы, сирамно будете нам бабки давать, с них и вычтите ети 8 лимонов.
Шкуряк же был вообще вне конкуренции. Объявил, что Дженерел Электрик заходит в Украину с контрактом на 1 млдр баксов. Ну, ё#ните, кто поближе, этого кретина чем потяжелее по кумполу. Это не ДЭ заходит с миллиардом, это мы будем обязаны купить у компании паровозов на 1 млрд баксов, хотя их сами выпускаем.
Нужен мороз для имбецилов во власти!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ближайшие дни сохранится морозная погода, почти по всей Украине пройдут снегопады, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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