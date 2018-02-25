 В ближайшие дни сохранится морозная погода, почти по всей Украине пройдут снегопады, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 25-27 февраля на Киевщине ожидается до -17...-22°, в Киеве - 16-19° мороза.
26-27 февраля температура ночью -14...-20°, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза.
В южной части Украины, отмечают спасатели, температура существенно не изменится.
Кроме того, уточняют в пресс-службе ГСЧС, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, синоптики прогнозируют снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье - местами 25-27 м/с.
Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области пройдут сильные снегопады и метели, ожидаются снежные заносы.
Я это к чему пишу? Оно ж с головы не идет, вот хочу мыслями поделится.
Все эти хороводы, вбросы фейков, кидание грязи на армию, Порошенко - то все фигня! Их угрозы - тоже фигня! Это все что им разрешают. Сейчас украинцы заняты другим - кто то кордон сторожит, кто то воюет, кто то воюет в информпространстве , кто то работает для себя, своей семьи, своей страны. Все при деле. Я имею ввиду основной костяк государства, тех, кто в это трудное, военное время, старается принести пользу своей деятельностью. И движется вперед! К цели! А цель у нас есть - построить Украину сильным, свободным, европейским государством! А теперь подумайте - а если кучка придурков или негодяев, решится это у нас отнять? А?
Вот! Пусть попробуют. Мы иногда ворчим на их возню, но если будут какие-то перегибы - я им не завидую! Вот та сила Майдана, сила народа, мне кажется, вот она и выйдет на защиту достигнутого. Если не больше. Раньше , ведь, во время Майдана, это была мечта, а сейчас уже пройден тяжелый, кровавый, но результативный путь. Мы сидеть и ждать, когда к нам прийдут убивать нас и нашу семью, отбирать наше нажитое, не станем! Мы все помним! И Голодомора повторение не допустим ! И люмпен к власти больше не допустим!
Не переживайте, друзья мои, не будет никакого реванша! Здравых людей гораздо больше, чем вы думаете! А сомневающиеся - в них сработает инстинкт самосохранения.
То что они пишут тут в фб и в личку - ну шо, порохоботы, боитесь? Нет! Мы вам такого не пишем! Мы уверенны в себе, в Президенте, в армии, в власти, в помощи запада, Америки! Это вы боитесь! Потому и пишите со страху.»
© Наталія Козир
и приходи сам послезавтра утром на Майдан, пояснишь людям, как они глубоко неправы
вот в норвегиях всяких, швециях гейропских сцуко всегда готовы к морозам. вот как они успевают?
...а нахіба воно мені? *)
Всім рулілам -- мої найкращі дорожні побажання! Крепче за шофёрку держись, баран! *)
Стою. Курю. Темно. Свежо.
И вдруг раздался женский стон...
Ей плохо или хорошо?
когда не в шутку занемог,
кобыле так с утра заставил,
что дворник вытащить не смог.
мораль. похолодало.
я из лесу вышел ... и сразу зашёл !" (с)
отца слышишь, пистят, а я убежал.
А посєму, вся Земля - ісконно православная планєта.
https://ok.ru/ostanovkav/topic/64466988711984
то лучше жить в провинции у моря.
Бродский.
Токо надо -- хата, бабы и водка...
- ты че, охренел старый? ты ж в харькове!
Первый в мире тракторный биатлон прошел в Гродненской области. Соревнования были посвящены олимпийцам.
Гонки продолжались весь день. Зрители - несколько тысяч человек - увидели также стрельбу по мишеням, прохождение штрафных кругов, преодоление погодных каверз природы, что напомнило «настоящий» биатлон в Пхенчхане.
Но в отличие от Южной Кореи участники противостояли не только сильному ветру, но и морозу в 20 градусов
А что, было бы здорово! Мы бы тогда отказались от нашего газа совсем и зимние вещи ненужно покупать))
От Климпуш-Цинцадзе, например, ржал так, что чуть заикаться не стал. Эта еб#натка на требование Еросоюза вернуть украденных 8 лимонов евро, выделявшихся на обустройство таможенных переходов на границе, заявила, сделав громкий выхлоп: вы ж, ивропейцы, сирамно будете нам бабки давать, с них и вычтите ети 8 лимонов.
Шкуряк же был вообще вне конкуренции. Объявил, что Дженерел Электрик заходит в Украину с контрактом на 1 млдр баксов. Ну, ё#ните, кто поближе, этого кретина чем потяжелее по кумполу. Это не ДЭ заходит с миллиардом, это мы будем обязаны купить у компании паровозов на 1 млрд баксов, хотя их сами выпускаем.
Нужен мороз для имбецилов во власти!