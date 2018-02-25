 В ближайшие дни сохранится морозная погода, почти по всей Украине пройдут снегопады, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, 25-27 февраля на Киевщине ожидается до -17...-22°, в Киеве - 16-19° мороза.

26-27 февраля температура ночью -14...-20°, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза.

В южной части Украины, отмечают спасатели, температура существенно не изменится.

Кроме того, уточняют в пресс-службе ГСЧС, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, синоптики прогнозируют снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье - местами 25-27 м/с.

Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области пройдут сильные снегопады и метели, ожидаются снежные заносы.