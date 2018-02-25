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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (622) ОБСЕ (3039) ООН (2392) Россия (68183) Кулеба (104)

 Миротворцы ООН, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России, - постпред Украины при Совете Европы

Украина будет самым активным образом влиять на решение относительно ввода миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: "Миротворцев из Беларуси, которая является союзником агрессора, на Донбассе быть не должно", - Шушкевич о разговоре с Порошенко

"Решение о миротворцах должен принять Совет Безопасности ООН. Украина является государством, которое принимает миротворцев, и государством, голос которого будет учтен при этом. Я убежден, что в вопросе миротворцев мы не пересечем ни одной из тех красных линий, которые у нас есть, в частности относительно состава миротворческой миссии, относительно ее расположения, потому что миротворцы, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России. У меня нет никаких сомнений в том, что наше мнение не просто будет учтено, а мы будем самым активным образом влиять на это, потому что речь идет о вопросе нашей безопасности и никто нам ничего силой не навяжет", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подготовила и согласовала с партнерами свой проект резолюции по миротворцам ООН на Донбассе, - Климкин

Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3052423
 
 
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Дивний заголовок...
А чому не про це?
"У меня нет никаких сомнений в том, что наше мнение не просто будет учтено, а мы будем самым активным образом влиять на это, потому что речь идет о вопросе нашей безопасности и никто нам ничего силой не навяжет", - сказал Кулеба. Источник: https://censor.net.ua/n3052423
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Нам потрібні американські війська які будуть знищувати російських терористів, як в Сирії!!! Миротворці нам не потрібні, нам потрібні термінатори!
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наша влада вважає діаметрально навпаки
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Влада яка не хоче воювати з терористами за звільнення української зелмі, це не українська влада!
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окупаційна влада на Банковій - чим швидше люди це зрозуміють , тим краще для них ..
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Серьезно? Ты хочешь чтобы глупые американцы за тебя воевали а ты будешь торговать с Рашкой, ездить туда штукатурить и строить заводы потому что тебе так выгодно?
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Не хочуть за нас воювати, хай дадуть нормальну зброю! Протикорабельні ракети, ППО, ПРО, тактичні ракети, літаки, кораблі, ядерну зброю і ми самі дамо собі раду! Хай дадуть все те що ми самі віддали по безглуздим договорам, щоб заспокоїти маленького американця!
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США та ЄС не хочуть давати зброю Україні і не хочуть самі воювати за Україну і не хочуть давати гроші щоб Україна купляла зброю і воювала! США мають визначитись "ані такі да ілі такі нєт"! Бо Україна за нової не-порошенківської влади може дуже швидко відновити ядерну зброю та ракети середньої і великої дальності і тоді буде розмовляти зі всіма зовсім з іншої позиції!
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Igor L) США та ЄС не хочуть давати зброю Україні і не хочуть самі воювати за Україну!

Да потому что США и ЄС очень боятся Афганского повторения, ведь там хорошо понимают что после Афга начал разваливаться ссср!
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Україна не Афганістан, це центральна Європа. США бояться що дуже швидко станеться третя світова війна, після тотального винищення кількох сотень російських приватних найманців під Горлівкою чи Авдіївкою! Тут вже на літаках не політаєш, бо ППО за кожною дев'ятиповерхівкою і потрібно буде знищувати терористів Томагавками, і дуже швидко у росії звичайні ракети закінчаться бо вона на рік виробляє тільки 116 Калібрів, а США за день випускають півтори сотні ракет тільки по одній військовій базі! Якщо США вступиться за Україну, росія через тиждень нанесе ядерний удар по Донбасу, бо в росії закінчаться ракети, а США у відповідь прийдеться наносити ядерний удар по базам в росії! США та весь світ знаходяться за півкроку від світової ядерної війни, яка почнеться з України!
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А за что нам давать зброю? Во первых зброя стоит не малых денег, хотите покупайте. во-вторых американцы дали немало денег нам на вооружение и кой какие радары и автомобили. В третьих х*** вас знает если вы торгуете с Рашкой, за 4 года не разорвали с ней отношения, не закрыли и не собираетесь закрывать границы то может завтра вы опять с Рашкой подружитесь и зброя попадет в руки кремля или ваши продажные хенералы с гавнокомандующим или Пашинским просто продадут а потом подожгут склады скажут что сгорела. Да и войны как таковой фактически у нас нету...
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Ну тоді потрібно надсилати американські війська в Україну і воювати з путіним в Україні, щоб ніхто не продав путіну американську суперзброю!
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У нас на складах которые Мудэнко с Вальцманом и Пашинским сожгли было оружия на более чем 5 миллиардов долларов. Тем оружием можно было и даунбас и крым перепахать вместе и с обдроченцами и с кацапоидами вдоль и поперек.
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Не було політичної волі у мальдівських простітуток.
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А денег хватит на "нормальное оружие"?
Tomahawk - 1,45 млн долларов/штука
Harpoon - 1,5 млн долларов/штука
F-16 Fighting Falcon - 50 млн долларов/штука
F-35 Lighting - 90 млн долларов/штука
MIM-104 Patriot - 600 млн долларов/штука
Arleigh Burke - 1,2 миллиарда долларов/штука

Если есть спонсоры, то озвучьте.

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POTRIBNO ZNYSCUVATY VSJU INFRASTRUKTURU NA OKUPOVANYX TERYTORIJAX
DOROGY MOSTY TELEFON I ELEKTRYKU VIJNA JE VIJNA
INAKSHE TERYTORIJU NE POVERNUTY
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Потрібно вивезти всі заводи з Донбасу, тоді там не буде тупої роботи для кацапів, а на землі кацап жити не може і всі поїдуть в росію і тоді війна закінчиться! Донбас має бути аграрним, тоді він буде українським! А промисловість потрібно розвивати на Західній Україні, подалі від кацапів!
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ну вот. А Вальцман делает все наоборот. восстанавливает все еще и обещает вложить после войны кучу бюджетных денег на восстановление даунбаса.
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Так порошенко підтримує путінське бидло на Донбасі, годує його безкоштовно, обігріває, надає гуманітарну допомогу, звільняє від кримінальної відповідальності, порошенко це ж людина путіна! Якби влада була українська всі терористи працювали б в будівельних стройбатах до кінця життя відновлюючи Донбас! йух би хто вийшов з терористів на умовне після суду, щоб далі пити горілку та жерти ковбасу!
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Ти, розумник, чотири роки війни і кінця немає! Все бидло донбасяцьке далі підтримує путіна і ненавидить Україну! Не буде більше індустріального Донбасу! Це я тобі як український мешканець Донбасу кажу! Більше кацапья тут не буде!
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у тебе шыкаладный бред. ты несешь херню полную. чего ты решил что госдеп вместо украинцев будут страну освобождать от мордвы? как то это у тебя все по соевому получается. с мыролюбством и безальтернативностью.
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Я не знаю чи будуть рятувати США Україну від кацапів, але я точно знаю що українці не будуть рятувати донбасяцьке бидло, яке ненавидить Україну! Українська влада буде системно виселяти бидлоту з Донбасу, буде створювати умови щоб все це кримінальне лайно звідси поїхало ешелонами, так само як і приїхали сюди 100 років тому!!!
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Він нагородив зовсім повну білєбєрду!
І хочуть!
І можуть!
А як вийде, навіть, не припускають...
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Цензор выложите в ленту срочную новость режим Асада и РФ атакует Восточную Гупту под Дамаском используя химическое оружие предположительно хлорный газ, уже есть первые жертвы новость https://twitter.com/muhammadjazira3/status/967820606531137536
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По кацапосми уже прошла новость на полном серьезе, что предположительно, то есть очень возможно, бравіе руськие воині убили около 2000 американцев, случайно там оказавшихся.

особо никто не сомневался, что в отместку за разбитую группу Вагнера, кацапестолы разбомбят каку-то часть пустыни и обьявят что похоронили там америкосов немерянно
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Даже и суток не прошло со времени договоренности ООН. Вот вам еще 100500-й раз в пример как с Рашкой о чем то договариваться
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Ніхто не виконає за Україну завдання по відновленню територіальної цілісності держави..
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Я декілька раз перечитав текст, так і не зрозумів, що він мав на увазі Миротворцы ООН, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России, - постпред Украины при Совете Европы - Цензор.НЕТ 3552
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Старається косата ,заробляє,путін кокаіну підкине.
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Лолітоботикі вже обійшли в брехні кремлеботиків.
"На третьем этапе, говорит Тимошенко, международные миротворческие силы передвигаются на украино-российскую границу. "И таким образом фиксируется демилитаризация территории и возвращение украинских законов", - говорит Тимошенко.
Все эти этапы должны быть прописаны в резолюции ООН. "И это все вопрос недель, а не лет", - резюмировала ЮВТ, имея в виду длительность каждого этапа."
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з ким вони будуть прописані ці етапи ? росії наплювати на всі ті резолюції порошенко чітко сказав миротворці сходу на всій тереторії і на кордоні ! а коса повторює слова путіна хватить лизати косу це позорно
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Це Петро обговорює план для Донбасу з пукіним, медведчуком та різними захерченками.
Нормальні люди розуміють, що навести порядок там можуть лише американці.
Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме.

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудил возможности "голубых касок" ООН на Донбассе с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко. Об этом Волкер сообщил в своем Twitter.

"Встретился с Юлией Тимошенко сегодня, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины и обсудили важную роль парламента Украины в реализации Минских соглашений. Также обсудили необходимость обеспечить полное разрешение конфликта и недопущение его замораживания", - написал Волкер.

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до чого її зустрічі ? вона сказала як повині бути миротворці точ в точ як путін сказав !
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Курт Волкер розповідає трохи інше, ніж брехуни-лолітоботи, і я йому чомусь вірю більше.
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курт волкер ніякої конкретики там ненаписав а тимошенко написала технічні подробиці які співпадають з путіним ! що тут незрозуміло ? дивлюсь там гриценко ставить лайки портнову це де я живу ? це навщо ми воюєм
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И зачем только Пеця с Йугиком ее выпустили из тюрьмы. Наверное чтобы на ее фоне казаться патриотами? Миротворці ООН, які супроводжують ОБСЄ, потрібні лише Росії, - постпред України при Раді Європи - Цензор.НЕТ 9295
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Це як зрозуміти?!
Кулеба хоч читає тексти перед тим як іх озвучивати?
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Определитесь уже... Нужны, не нужны, пусть будут, но не очень, эти - пойдут, но пусть постригутся... КАК ВСЕ ЗАДОЛБАЛО. Везде, одни сопли.
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При Януковиче они разрушили армию Украины и сделали ее легкой жертвой для армии РФ, теперь они снова на своих постах, на острие реформ Порошенко в ВСУ и не только

Миротворцы ООН, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России, - постпред Украины при Совете Европы - Цензор.НЕТ 3115
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Так чего хочет Кулеба? Чтобы миротворцы освободили Донбасс, вздёрнули Захарченко и прочую шваль, и передали регион Порошенко на блюдечке с голубой каёмочкой? Да, это вполне реально.
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...какие, нах, миротворцы?
Голубые каски прикрывают договорняки панов, у которых бабло на войну кончилось... ...от их же холопов прикрывают...
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міратворци міратворцев, сопровождающіє міратворцев міратворцев
гавнарасія це називає політикою
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Тєло, впертое у воду, випірає на свободу, силой випертой води -- тєла, впертого туди!
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ЮЖМАШ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ HYPERLOOP

Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском.Партнерами ЮЖМАШа станут: Министерство инфраструктуры Украины (инициатор и координатор проекта), а также Национальная академия наук Украины, ГК «Укроборонпром», Octagonal Corporation, коммунальное предприятие «Агентство развития Днепра» Днепровского городского совета, ООО «Интерпайп Украина», ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования», Unit.City, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.
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«Каховский завод электросварочного оборудования» Климкин - ЛУЧШИЙ СВАРЩИК УКРАИНЫ.
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к стати он отличные сварочные аппараты делал.
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Заварит так, шо концов не найдешь. ВЫСШАЯ ШКОЛА ТПУ.
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А, Илон Маск еще не имел дело с нашими наперсточниками?
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Россия это - самая мерзостная, сволочная страна на земном шаре. Она является таковой сотни лет и никаких надежд на её изменение нет и не должно быть ни у кого.
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Выборы президента России март 2018 года


мужской журнал «Maxim» в группе «Только для взрослых» выпустил серию стикеров с эротическим подтекстом в соцсети «ВКонтакте».

На этих стикерах нарисованные в стиле рin-up девушки, призывают прийти на голосование на выборах президента Российской Федерации. Хотя, если включить логическое мышление, этот шаг вполне логичен!
Миротворці ООН, які супроводжують ОБСЄ, потрібні лише Росії, - постпред України при Раді Європи - Цензор.НЕТ 5994

Россия март 2018 выборы: ПТН ПНХ
Миротворці ООН, які супроводжують ОБСЄ, потрібні лише Росії, - постпред України при Раді Європи - Цензор.НЕТ 2462

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почему только русне это нужно? Еще сильнее это нужно прихвостню мордвы лолите маланской чтобы недопустить зашквара дамбасни.т.к. эта вся лугандония одиннарот с винницкими. И точно так же как и лола уничтожают украинцев.
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А можно повторить для не кострюлеголовых на нормальной мове?)
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не можно.ты удмуртъ. ты в любом случае не поймешь.
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Я русский, ты точно наивный чукотский юноша)
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Это те кто не к месту одевает кострюли на голову)
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это обитатели приполярной тайги и тундры в северной азии. это племена монголоидной русни. их еще изгойцами 404 называют.
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любые миротворцы ООН -выгодны куйлу,но не Украине....миротворцы ООН на територии Украины- это фрион в холодильник ,под названием"Донбасс"
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-Виходимо 27 лютого о 10:00 під Верховну Раду! Вдома Ви не врятуєте країну! - Одне лиш Знання Законів не поможе нам! У 2014 ми йшли всупереч Законам Януковича за ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ! А Порошенко та Луценко ЛИШ ВКРАЛИ у нас Країну! Час її повертати!
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щас соевая ляшковня затрет враз. Но я плюсанул.
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Молодые люди задирали посетителей в развлекательном заведении, грубили девушкам, а после начали их избивать
БИШКЕК, 25 фев - Sputnik. В ночь на 24 февраля в 12-м микрорайоне Бишкека произошла массовая драка, рассказал житель столицы Родион Решетов.
По словам молодого человека, он приехал в караоке-бар к своей девушке и ее сестре. В заведении Решетов увидел компанию из 20-25 парней, которые задирали посетителей. Один из них трижды грубо высказался в адрес девушки Родиона, и тот за нее заступился.
"Я был в шоке: они стали драться не со мной, а с девушками! Один даже применил приемы борьбы", - рассказал молодой человек.
В итоге его тоже избили, а разбушевавшихся парней смогли утихомирить только посетители соседнего магазина. Родион Решетов написал заявление в милицию.
В ГУВД сообщили, что назначены все необходимые экспертизы.
До чего иногда доводят драки, нам рассказала женщина, рано ставшая вдовой.
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"Я был в шоке: они стали драться не со мной, а с девушками! Один даже применил приемы борьбы", - рассказал молодой человек.- РЮЗКЕ ГЕРОЙ МОЛЧА НАБЛЮДАЛ. Миротворці ООН, які супроводжують ОБСЄ, потрібні лише Росії, - постпред України при Раді Європи - Цензор.НЕТ 8316
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Я добавлю, смехотворцы нужны путену и его другану педору парашенко чтоб заморозить конфликт на веки вечные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы ООН, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России, - постпред Украины при Совете Европы
 
 
 
 
 
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