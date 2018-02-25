 Миротворцы ООН, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России, - постпред Украины при Совете Европы

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение о миротворцах должен принять Совет Безопасности ООН. Украина является государством, которое принимает миротворцев, и государством, голос которого будет учтен при этом. Я убежден, что в вопросе миротворцев мы не пересечем ни одной из тех красных линий, которые у нас есть, в частности относительно состава миротворческой миссии, относительно ее расположения, потому что миротворцы, сопровождающие ОБСЕ, нужны только России. У меня нет никаких сомнений в том, что наше мнение не просто будет учтено, а мы будем самым активным образом влиять на это, потому что речь идет о вопросе нашей безопасности и никто нам ничего силой не навяжет", - сказал Кулеба.
Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческие плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
14 ноября представители России и США подробно обсудили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе.
29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.
А чому не про це?
"У меня нет никаких сомнений в том, что наше мнение не просто будет учтено, а мы будем самым активным образом влиять на это, потому что речь идет о вопросе нашей безопасности и никто нам ничего силой не навяжет", - сказал Кулеба. Источник: https://censor.net.ua/n3052423
Да потому что США и ЄС очень боятся Афганского повторения, ведь там хорошо понимают что после Афга начал разваливаться ссср!
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DOROGY MOSTY TELEFON I ELEKTRYKU VIJNA JE VIJNA
INAKSHE TERYTORIJU NE POVERNUTY
І хочуть!
І можуть!
А як вийде, навіть, не припускають...
особо никто не сомневался, что в отместку за разбитую группу Вагнера, кацапестолы разбомбят каку-то часть пустыни и обьявят что похоронили там америкосов немерянно
"На третьем этапе, говорит Тимошенко, международные миротворческие силы передвигаются на украино-российскую границу. "И таким образом фиксируется демилитаризация территории и возвращение украинских законов", - говорит Тимошенко.
Все эти этапы должны быть прописаны в резолюции ООН. "И это все вопрос недель, а не лет", - резюмировала ЮВТ, имея в виду длительность каждого этапа."
Нормальні люди розуміють, що навести порядок там можуть лише американці.
Такой сценарий сейчас обсуждается в Белом Доме.
Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер обсудил возможности "голубых касок" ООН на Донбассе с лидером партии "Батьківщина" Юлией Тимошенко. Об этом Волкер сообщил в своем Twitter.
"Встретился с Юлией Тимошенко сегодня, чтобы обсудить, как миротворцы ООН могут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины и обсудили важную роль парламента Украины в реализации Минских соглашений. Также обсудили необходимость обеспечить полное разрешение конфликта и недопущение его замораживания", - написал Волкер.
Кулеба хоч читає тексти перед тим як іх озвучивати?
Голубые каски прикрывают договорняки панов, у которых бабло на войну кончилось... ...от их же холопов прикрывают...
гавнарасія це називає політикою
Проект Hyperloop, предложенный в 2012 году главой американской компании SpaceХ Илоном Маском.Партнерами ЮЖМАШа станут: Министерство инфраструктуры Украины (инициатор и координатор проекта), а также Национальная академия наук Украины, ГК «Укроборонпром», Octagonal Corporation, коммунальное предприятие «Агентство развития Днепра» Днепровского городского совета, ООО «Интерпайп Украина», ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования», Unit.City, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.
является ли жена попа... самкой богомола?
мужской журнал «Maxim» в группе «Только для взрослых» выпустил серию стикеров с эротическим подтекстом в соцсети «ВКонтакте».
На этих стикерах нарисованные в стиле рin-up девушки, призывают прийти на голосование на выборах президента Российской Федерации. Хотя, если включить логическое мышление, этот шаг вполне логичен!
Россия март 2018 выборы: ПТН ПНХ
БИШКЕК, 25 фев - Sputnik. В ночь на 24 февраля в 12-м микрорайоне Бишкека произошла массовая драка, рассказал житель столицы Родион Решетов.
По словам молодого человека, он приехал в караоке-бар к своей девушке и ее сестре. В заведении Решетов увидел компанию из 20-25 парней, которые задирали посетителей. Один из них трижды грубо высказался в адрес девушки Родиона, и тот за нее заступился.
"Я был в шоке: они стали драться не со мной, а с девушками! Один даже применил приемы борьбы", - рассказал молодой человек.
В итоге его тоже избили, а разбушевавшихся парней смогли утихомирить только посетители соседнего магазина. Родион Решетов написал заявление в милицию.
В ГУВД сообщили, что назначены все необходимые экспертизы.
До чего иногда доводят драки, нам рассказала женщина, рано ставшая вдовой.