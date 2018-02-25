EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  694  33
Материалы по теме:
Все про:Крым (19525) Россия (68183) Совет Европы (472) Кулеба (104)

 Надо защищать права человека в Крыму, и у Совета Европы есть все возможности повлиять на РФ, - Кулеба. ВИДЕО

Представительство Украины постоянно ставит вопрос о Крыме, "чтобы Совет Европы не просто говорил об этом, а делал конкретные вещи".

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба в эфире 112 Украина.

"Вопрос Крыма отнесен сейчас к стратегической перспективе. Донбасс - это тактическая перспектива, а Крым - стратегическая. Инициатива относительно поднятия крымского вопроса всегда идет от Украины. Условно говоря, если бы мы этот вопрос не ставили, то его бы и не обговаривали. Мы не даем никому успокоиться, забыть об этом и постоянно выступаем с инициативами, чтобы Совет Европы не просто говорил об этом, а делал конкретные вещи. Поскольку до того момента, когда состоится деоккупация, надо защищать права человека в Крыму. Это фундаментальный вопрос. И у Совета Европы есть все возможности, чтобы вынуждать Россию прекращать репрессии, возобновлять Меджлис", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму

Среди возможностей он назвал политическое давление, переговоры и "политическую игру", в которой "России тоже что-то нужно". "На самом деле, у России тоже есть свои интересы. И как раз в этом состоит суть дипломатии, чтобы связывать интересы", - заявил постпред Украины при СЕ. Кулеба указал, что, прежде всего, РФ нуждается в подтверждении легитимности со стороны Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3052422
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сами не можем ? Просите денег.. Уже всем надоели.
 показать весь комментарий
 
 
Как себя отправить в Спам ? Один хрен - там буду.
 показать весь комментарий
 
Подойди к стене..примеряйся.....отступи от нее на пять шагов....а потом быстро разгонись..и уебись об нее головой....
 показать весь комментарий
 
 
это не дятел. это порохобот. дятел хороший и полезный
 показать весь комментарий
 
 
А ви розмовляєте з особою, яка не знає таких українських міст як Сімферополь, Севастополь, Феодосія і т.д, бо вважає їх російськими.
 показать весь комментарий
 
 
Особа ...Alter Nator...с которой вы разговариваете...скорее всего тоже так считает...и точно так же не знает......
 показать весь комментарий
 
 
Шановна пані, територія (міста, села) належать тому, чий прапор на них розвівається, це аксіома
 показать весь комментарий
 
Ви зараз підтримуєте вату чи кацапа. Вам подобається? То на здоров'я.
 показать весь комментарий
 
 
Шановна пані, та хоч 1000 разів скажіть уголос: "мед!", та гумно не стане медом.
Повторюю: Крим того, чиї прапори на ньому майорять. І судячи з дій нашої влади, так буде ще тривати досить довго
 показать весь комментарий
 
Так отож, як кацапа не виціловуйте, він людиною не стане. Зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
Даремно ти так старанно та завзято кацапа виціловуєш...
 показать весь комментарий
 
Ви якийсь дивний..
Я все написала, далі самі вирішуйте.
Розмову завершено.
 показать весь комментарий
 
Пані, та я взагалі не мав ані найменьшого наміру з Вами спілкуватись, то саме Ви до мене доіепались чогось та почали розказувати як ви кацапів вилизуєте, але то мені зовсім не цікаво
 показать весь комментарий
 
Та вже бачу, що вляпалась...
Пожалкувала. Більше подібне не повториться.
 показать весь комментарий
 
А ведь это гавно было видно издалека....
Вы в следующий раз будьте внимательнее.......
 показать весь комментарий
 
 
Что и требовалось доказать...Валерий Бурцев 1cfbe467 и Alter Nator...это два сапога скота пара...
 показать весь комментарий
 
 
Приходи послезавтра на Майдан утром, будет много интересного, расскажешь пацанам о перемогах
 показать весь комментарий
 
Чей Крым..борцун ты наш интернетный....?? Чей Севастополь..?? Какой стране это принадлежит..??
 показать весь комментарий
 
Послезавтра утром, вторник, на Майдане, приходи, я тебе все поясню. Там будет немало людей, все тебе пояснят
 показать весь комментарий
 
Понятно... борцун значит...винторогий....за паРашу майку рвешь.....
 показать весь комментарий
 
ты приходи, настоящий украинец не может бояться Майдана. Майдана бояться тока кацапы
 показать весь комментарий
 
Обязательно приду....приду когда это будет нужно для Украины.... а не тогда когда там собирается винторогий скот по приказу из паРаши.....
 показать весь комментарий
 
ты не придешь, ты никогда на Майдане и не был, ты чмо
 показать весь комментарий
 
А коли дійдуть руки у петі до законодавчої відміни вільної економічної зони "Крим"? Та й з постачанням електроенергії на Крим - якось все каламутно, нібі в тумані.. Може з цього розпочати треба нашим можновладцям?
 показать весь комментарий
 
 
Кого так люто ненавидят порохоботы:

Надо защищать права человека в Крыму, и у Совета Европы есть все возможности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7092
 показать весь комментарий
 
 
Может, но не хочет? Надо защищать права человека в Крыму, и у Совета Европы есть все возможности повлиять на РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5971
- Как называется мужчина, который хочет, но не может?
- Импотент.
- А который может но не хочет?
- Сволочь!
 показать весь комментарий
 
ПОсле того что вы сделали с грузином, чьи права и где вы можете защищать? правоведы куевы...
 показать весь комментарий
 
 
"На самом деле, у России тоже есть свои интересы. И как раз в этом состоит суть дипломатии, чтобы связывать интересы", - заявил постпред Украины при СЕ. Кулеба указал, что, прежде всего, РФ нуждается в подтверждении легитимности со стороны Совета Европы.
==============
Этот Кулеба кулема до сих пор не понял, что России от СЕ НИЧЕГО не нужно???

P.S.: Кулема (значение слова): Неловкий, неуклюжий, нерасторопный либо неумелый человек.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо защищать права человека в Крыму, и у Совета Европы есть все возможности повлиять на РФ, - Кулеба. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх