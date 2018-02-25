 Надо защищать права человека в Крыму, и у Совета Европы есть все возможности повлиять на РФ, - Кулеба. ВИДЕО

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба в эфире 112 Украина.
"Вопрос Крыма отнесен сейчас к стратегической перспективе. Донбасс - это тактическая перспектива, а Крым - стратегическая. Инициатива относительно поднятия крымского вопроса всегда идет от Украины. Условно говоря, если бы мы этот вопрос не ставили, то его бы и не обговаривали. Мы не даем никому успокоиться, забыть об этом и постоянно выступаем с инициативами, чтобы Совет Европы не просто говорил об этом, а делал конкретные вещи. Поскольку до того момента, когда состоится деоккупация, надо защищать права человека в Крыму. Это фундаментальный вопрос. И у Совета Европы есть все возможности, чтобы вынуждать Россию прекращать репрессии, возобновлять Меджлис", - сказал Кулеба.
Среди возможностей он назвал политическое давление, переговоры и "политическую игру", в которой "России тоже что-то нужно". "На самом деле, у России тоже есть свои интересы. И как раз в этом состоит суть дипломатии, чтобы связывать интересы", - заявил постпред Украины при СЕ. Кулеба указал, что, прежде всего, РФ нуждается в подтверждении легитимности со стороны Совета Европы.
Повторюю: Крим того, чиї прапори на ньому майорять. І судячи з дій нашої влади, так буде ще тривати досить довго
Я все написала, далі самі вирішуйте.
Розмову завершено.
Пожалкувала. Більше подібне не повториться.
Вы в следующий раз будьте внимательнее.......
сапогаскота пара...
- Как называется мужчина, который хочет, но не может?
- Импотент.
- А который может но не хочет?
- Сволочь!
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Этот
Кулебакулема до сих пор не понял, что России от СЕ НИЧЕГО не нужно???
P.S.: Кулема (значение слова): Неловкий, неуклюжий, нерасторопный либо неумелый человек.
-Що?
-В Крыму остались люди