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Все про:марш (440) Немцов (665) Россия (68183) Санкт-Петербург (353) флаг (606)

 Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге. ФОТО

25 февраля во многих городах России проходит третий Марш памяти Бориса Немцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дождь", в Санкт-Петербурге задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, он держал в руках флаг Украины.

Причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве почтили память убитого российского оппозиционера Немцова. ФОТО

Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге 01Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге 02

Также смотрите: "Кто заказал?": В Москве проходит "марш Немцова". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге 03Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге 04

Фото с facebook-страницы Филиппа Артуа.

Напомним, политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Первый марш его памяти прошел через день после убийства и с тех пор проходит ежегодно. В Москве и Петербурге местные власти согласуют акции.

Источник: https://censor.net.ua/n3052420
 
 
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Було би дивно, якби не затримали.
А так все в нормі.
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Власти Санкт-Петербурга не согласовали проведение 25 февраля марша памяти Бориса Немцова, написал в фейсбуке координатор местного отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров.
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Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.
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https://echo.msk.ru/blog/tv_live/2154282-echo/

Единственный ресурс, который борется с кацапами в тылу врага подтверждает.)
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ага, а арештували того що з прапором.
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Если почитать ещё новости, думаю, что и ещё кого-нибудь. Прапор - прапором, а бродить по проезжей части неправильно. Оштрафуют.)
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починаєте вигадувати, причину ваша влада і досі не вказала.
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За украинский флаг штрафа нет, за участие в походе по проезжей части - есть. Можно хоть с чем ходить, ключевое слово - где. Хотя, я бы всё согласовывал. Неплохое развлечение в выходной.
Пошёл бы он просто на митинг постоять с любым прапором - пришёл бы домой на условный час раньше.)
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Слышь,сидя у меня в погребе,ты не одно правило нарушишь
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Machine Head) Ну а чего не пишем, что этот ресурс газпром медиа?
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Питання в іншому!
Чому Machine Head читає фейсбук єдоноросів, а не текст цієї статті? Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 5203
Я теж звернув увагу на те, що марш дозволили....
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Почему - почему. Ссылку открой в моём верхнем комменте, да спамь меня. Почему, говорит.)
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Ні, я не добрий. І не злий. Мені цікава інфа.
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А ви певні, що він щось крім своїх вигадок розповість?
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Могли б знайти пристойніше джерело.
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Не во флаге дело. Хотя, интересно будет почитать последующее.)
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то в тебе не прапор, а фото твоєї порваної дупи, вміло заретушоване під британський стяг, рюзьге Активіста з українським прапором затримали на марші пам'яті Нємцова в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 9245
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Це зрозуміло!
Мені цікаво за якої причини? Які версіі висунули кацапи проти активіста?
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так ніяких не висловили, але ж зрозуміло що за прапор арештували.
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Ось і мені цікаво, що саме ці упирі зможуть "сварганіть"...
За прапор це фізично, а як юридично обгрунтують?
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Подивимось, але щось вигадають, можливо на роботі наприємності влаштують.
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Все дуже просто, ще 24.08.15 р. Керченський, так званий суд, виніс рішення по справі про АП 5-1644/2015 якою визнав демонстрацію прапору України відвертою неповагою до (кацапського) суспільства і порушенням громадського порядку. В даному випадку гадаю, що в протоколі затримання, як і в Керчі, буде вказано що затриманий був в стані алкогольного спьяніння, матюкався, а наряду мусорів, які його паковали, під час затримання повідгризав гудзики з погонами, та повиковирював кокарди.
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Для РФ права человека ничто. Срочная новость в Сирии РФ атакует Восточную Гупту под Дамаском используя химическое оружие предположительно хлорный газ, уже есть первые жертвы https://twitter.com/muhammadjazira3/status/967820606531137536
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ну да....И на рукаве шеврон "Дивизия "Галичина"".
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А чом же тоді кацаполюби твердять,що в кацапстані за укр. прапор нікому нічого ніколи бути не може? І обурені,що в Україні не дуже люблять їхню крадену у голандців вереньку.
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Студенты, песионеры
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пенсионеры
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На Сейшелах?
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А почему он в шапке медведя ? Он шо, как росболельщик, на олимпиаде 2018 на хоккее..
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да он просто дальтоник, че дали, то и взял
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Сам ты дальтоник. Уважуха кацапу, что поднял флаг Украины, не всякий осмелится. А больше всего мне нравится, когда в их толпе кричат ставшее международным, точное и емкое слово "Ганьба". Такое было на марше Немцова, когда его еще не убили и он сам участвовал в марше.
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еще и респект,наверна? этотонпросто про дурицкую вспомнил...
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А ты сам то много выходишь против власти: на митинги и на фронтах, шо такой во всем уверенный под непонятным флажочком?
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зато вы там как по клавишам стучать умеете:букафф много, а вот с остальным -печалька
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Не печалься по нашей печальке и по нашим букаффам, свою не выплачешь, слез не хватит.
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Активіста з українським прапором затримали на марші пам'яті Нємцова в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 1223История скреп‏ @Skrepo_history 24 лют.БільшеТолько не показывайте это скрепным. Жители Самарской области встали на колени перед американцем, привёзшим гуманитарку ARA. 1921 год
Активіста з українським прапором затримали на марші пам'яті Нємцова в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 2990
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росіянския братья і досі вдячні "пьєндоссамь".Тепер ще й за "ніжки Буша" вдячні щиро.
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а это вы про печеньки, це ж не так давно было,при тете вике
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Да при какой там тете Вике? 1921 год. Скорее при дяде Уоррене.
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Sergii Ustim) Не единицы, люди запуганные просто боятся выходить!
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Теперь или выгонят как Михо, или под арестом - шоб не "нарушал". Класс
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А 86% населения на РФ вообще в шоке!
Как идти на галасавание без аргентинского кокса?
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А если так: гАлАсАвание? Пойдет?
Школа, исключительно, на ПЯТЬ!
Физико-математический класс!!!
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Все, очень плохо...Школу, не стоило курить...
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Германия - 14 золотых медалей на Олимпиаде (156 спортсменов), эффективная экономика, современные школы, больницы, дороги.
Ихтамнеты из россии - 2 золотые медали (168 спортсменов), мельдоний, кокаин, имперские понты и крымнаш
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Безумие совсем сковало лишнехромосомный мозг кацапов.
"Вице-чемпионка Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, бывший президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светлана Гладышева принесла на трибуну соревнований лыжников в командном спринте копию знамени 150-й дивизии, которое было поднято советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году."
Его хотели отнять, но она вцепилась в него остатками зубов и не отдала. Маразм крепчает.
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Хорошо, хоть так. В других городах - ни одного.
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ну нормальных людей в паРаше не более 0,1%...\возможно я даже завышаю...\
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Бздительное око системы. А если бы флагов было три у них бы повылазило Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге - Цензор.НЕТ 2885
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Безумству храбрых - поем мы песню. Есть еще, оказывается, ЛЮДИ в кацапландии!
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А украинская чика Дурицкая (если не ошибаюсь) не участвовала? А то как то забывается важное обстоятельство гибели Немцова - мужик далеко за 50 выгуливал биксу немного за 20. Потянуло покойного в гречку на сладкое, позабыл 7-ую заповедь - напрасно. А мо эта Дурицкая совсем даже не дурицкая и по чьему-то небезвозмездному научению приволокла от сладких вожделений утратившего бдительность "папика" на линию огня в точку гарантированного поражения?
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А пуйло не нарушал заповеди, когда выгуливал Кабаеву?
Разница тоже 30 лет и развелся только недавно.
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***
За правду четыре пули наградой.
Всего лишь день не дожил до весны.
Красивое место выбрали гады -
С видом на Кремль, в сердце страны.

Над Спасской башней - чёрные птицы,
Злорадно лыбится их господин.
Борис, Небесная Единица,
Похоже, не долго ты будешь один.

Всегда улыбался, хотел быть первым,
Готовил какой-то новый сюрприз,
И сдали, похоже, ублюдков нервы.
Они боялись тебя, Борис.

Орлуша
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знайте и не ждите ничего другого, пока Москва будет существовать в том виде как она есть сегодня - Россия и её население, бандиты и вооружённые силы, безопасность и шпионы, будут гадить во всех странах на границе.
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Когда у нас, побегут с росиским флагом, и в какую сторону, хоть одного поймать, да посмотреть.. Надо поезда на Мордэр останавливать и всех жечь. Пусть новые светофоры ставят.
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А лучше поджечь шталы в сторону Масквы. Нехай все горит, вместе с ватниками..Класс.
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Господи, что я несу. Почитал вас и рехнулся. Отдыхать мне надо...
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Не вижу митинги в поддержку украденных 400кг аргентинского кокаина
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Сука РУБЛЬ падла растёт. ПОЧЕМУ. уже сука 470грн за 1000р. Нехочется об этом думать, но обменники ХРЕН обманешь. Вот и падшая сука экономика. (а нам грося лапшичку навешивает про успехи)
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У каСАБов пуканы рвутся когда флаг Украины видят Активіста з українським прапором затримали на марші пам'яті Нємцова в Санкт-Петербурзі - Цензор.НЕТ 6633
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАктивиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге. ФОТО
 
 
 
 
 
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