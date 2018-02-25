 Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дождь", в Санкт-Петербурге задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, он держал в руках флаг Украины.

Причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

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Фото с facebook-страницы Филиппа Артуа.

Напомним, политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Первый марш его памяти прошел через день после убийства и с тех пор проходит ежегодно. В Москве и Петербурге местные власти согласуют акции.