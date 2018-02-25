 Активиста с украинским флагом задержали на Марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Дождь", в Санкт-Петербурге задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, он держал в руках флаг Украины.
Причину задержания полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.
Фото с facebook-страницы Филиппа Артуа.
Напомним, политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. Первый марш его памяти прошел через день после убийства и с тех пор проходит ежегодно. В Москве и Петербурге местные власти согласуют акции.
А так все в нормі.
Единственный ресурс, который борется с кацапами в тылу врага подтверждает.)
Пошёл бы он просто на митинг постоять с любым прапором - пришёл бы домой на условный час раньше.)
Чому Machine Head читає фейсбук єдоноросів, а не текст цієї статті?
Я теж звернув увагу на те, що марш дозволили....
Мені цікаво за якої причини? Які версіі висунули кацапи проти активіста?
За прапор це фізично, а як юридично обгрунтують?
Как идти на галасавание без аргентинского кокса?
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"Вице-чемпионка Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере, бывший президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Светлана Гладышева принесла на трибуну соревнований лыжников в командном спринте копию знамени 150-й дивизии, которое было поднято советскими солдатами над Рейхстагом в 1945 году."
Его хотели отнять, но она вцепилась в него остатками зубов и не отдала. Маразм крепчает.
Разница тоже 30 лет и развелся только недавно.
За правду четыре пули наградой.
Всего лишь день не дожил до весны.
Красивое место выбрали гады -
С видом на Кремль, в сердце страны.
Над Спасской башней - чёрные птицы,
Злорадно лыбится их господин.
Борис, Небесная Единица,
Похоже, не долго ты будешь один.
Всегда улыбался, хотел быть первым,
Готовил какой-то новый сюрприз,
И сдали, похоже, ублюдков нервы.
Они боялись тебя, Борис.
Орлуша