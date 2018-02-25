EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, Происшествия
  2359  19
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6590) смерть (4671) Донбасс (15575) военнослужащие (3483) Антитеррористическая операция (15521) потери (1226)

 Один украинский воин погиб, один ранен в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в воскресенье полного прекращения огня не наблюдалось и течение дня российско-оккупационные группировки продолжили нарушать режим тишины, в результате чего боец ВСУ погиб и еще один был ранен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Читайте: Наблюдатели ОБСЕ вынуждено покинули передовую базу в Попасной из-за обстрела

"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского. На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия – по защитникам шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

"В общем, с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", - сообщили в штабе АТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ подтвердила расположение наемниками РФ тяжелой техники в населенных пунктах на Донбассе, - СЦКК

Один украинский воин погиб, один ранен в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052418
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раненому бойцу - віздоровления и здоровья, погибшему - вечная память и царствие небесное. Соболезную искренне его семье.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно відмінити припинення вогню, артудари мають наноситись ще до того як терористи висунуть артилерію на позиції, а для цього потрібно мати сотні БПЛА постійно в повітрі над лінією фронту в 450 км!!! А для цього потрібні окремі підрозділи безпілотної авіації як окремий рід військ!!!! Потрібні військові реформи!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне полеглому. Найщиріші співчуття його родині.. Пораненому - найшвидшого одужання.. Кацапні - повернення всього, що вони принесли в Україну сторицею..
 показать весь комментарий
 
 
Знову біль стискає серце, сльози навертаються на очі. А як важко пережити смерть Героя рідним і близьким.
Спочивай, справжній сине України, вічні тобі пам'ять і людська шана. Співчуття рідним і побратимам. Смерть ворогам України.
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне загиблому, одужання пораненому.
 показать весь комментарий
 
 
Царство Небесне загиблому.
Только хочется спросить когда уже начнет работать штаб согласно нового закона и прекратиться это АТО по уничтожению наших ребят и начнется ответ достойный по уничтожению этих рашо туристов, а больше всего меня умиляет Муженко мы за время АТО присвоили 50 человек звание генерал, какой у него совок в голове гордится не победами , а сколько присвоили званий, так что мы строим с таким воен руководством и памперсным главнокомандующим.
 показать весь комментарий
 
 
*
И станет тишина наградой!
И кто бы что ни говорит,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго мама еще будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты не позвонишь, как обычно...
Здесь все напоминает о тебе...
И только снег так тихо, еле слышно
Идет... Как будто бы передает привет.
 показать весь комментарий
 
 
Неначе суки з кобелями
жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
гаса по нашій Україні.

(Т.Г. Шевченко)

Смерть пархатому кондитеру и его хозяину "х.йлу"
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин украинский воин погиб, один ранен в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО
 
 
 
 
 
 вверх