 Один украинский воин погиб, один ранен в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского. На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия – по защитникам шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

"В общем, с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", - сообщили в штабе АТО.

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