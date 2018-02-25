 Один украинский воин погиб, один ранен в результате обстрелов со стороны наемников РФ, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"На Луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского. На Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия – по защитникам шахты Бутовка", - говорится в сообщении.
"В общем, с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения", - сообщили в штабе АТО.
Спочивай, справжній сине України, вічні тобі пам'ять і людська шана. Співчуття рідним і побратимам. Смерть ворогам України.
Только хочется спросить когда уже начнет работать штаб согласно нового закона и прекратиться это АТО по уничтожению наших ребят и начнется ответ достойный по уничтожению этих рашо туристов, а больше всего меня умиляет Муженко мы за время АТО присвоили 50 человек звание генерал, какой у него совок в голове гордится не победами , а сколько присвоили званий, так что мы строим с таким воен руководством и памперсным главнокомандующим.
И станет тишина наградой!
И кто бы что ни говорит,
Там, за кладбищенской оградой,
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез.
И очень долго мама еще будут
Носить тебе букеты алых роз.
Ты не позвонишь, как обычно...
Здесь все напоминает о тебе...
И только снег так тихо, еле слышно
Идет... Как будто бы передает привет.
жиди злигались з москалями.
І тічка та здавна й понині
гаса по нашій Україні.
(Т.Г. Шевченко)
Смерть пархатому кондитеру и его хозяину "х.йлу"