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 Конституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте нацпамяти после его вступления в силу, - вице-председатель КС Мушиньский

Конституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте национальной памяти не ранее, чем через два месяца.

Об этом 25 февраля сообщил вице-председатель КС Мариуш Мушиньский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша. При этом он отметил, что стороны процесса должны письменно заявить свою позицию.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

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Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон. После подписания закона президент Анджей Дуда направил его в Конституционный суд.

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25 февраля пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копциньская опровергла сообщения Израиля о "заморозке закона об Институте национальной памяти". По ее словам, польское законодательство не допускает таких мер. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд объявит свой вердикт.

Источник: https://censor.net.ua/n3052417
 
 
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Нанюхались кокаина из росспосольства
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Да я на колчаковских фронтах ранен!!!

Конституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте нацпамяти после его вступления в силу, - вице-председатель КС Мушиньский - Цензор.НЕТ 2167
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Розенко і Вятровіч можливі кандидати у в'язні польських тюрем.
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Якщо "закон вступить в силу" - це значить, що особа, яка його порушить, іменем Польської держави буде притягнута до відповідальності, (включаючи і кримінальну). Людина сяде у тюрму. Потім Конституційний суд Польщі, десь через рік, (після того, як в Польщі пройдуть вибори, і ідіотів -"ПіСовців" змінять "помірковані), визнає закон "таким,що не відповідає конституційним нормам держави". Його скасують... А весь цей час людина, несправедливо звинувачена, буде сидіть в тюрмі... Хто за це буде нести відповідальність? Ті, хто вже буде не при владі? А "віддуватися" будуть змушені їх "правонаступники" - люди,що не мають до цього "ідіотизму", ніякого стосунку...
"Перед тим, як срать сідать, варто вибрать місцинку зручну, і штани спочатку знять..." А поляки спочатку "насрали", а зараз "штани знімають,щоб сраку підтерти"...
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настоящий пшекский принцип -сначала примем,а потом будем думать,что с этим делать
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Взагалі що такого сталось, що поляки раптом надумали приймати подібний закон?
Жили дружно, майже не сварились і на тобі...
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Це було хитке примирення . Пшекам, бачте, не подобаються наші національні герої, а українці не сприймають їхніх. Історія України переповнена прикладами нищення та плюндрування могил її героїв. Побутує думка про знищення праху гетьмана Хмельницького та його сина у 1664 року загоном поляків на чолі зі Стефаном Чарнецьким, який у Польщі - національний герой. Чарнецьким прах було викинуто з родинного склепу Михайлівської церкви в Суботові. Селяни після польськог набігу зібрали та переховали рештки праху.
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Теж вирішила "вставать с кален" за рахунок українців.
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Поляки тоже законы через .опу принимают. Это просто капец. Мир сошел с ума.
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В Америці поляки мають таку ж славу як і чукчі в Росії.
Петро Вайль.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте нацпамяти после его вступления в силу, - вице-председатель КС Мушиньский
 
 
 
 
 
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