 Конституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте нацпамяти после его вступления в силу, - вице-председатель КС Мушиньский

Об этом 25 февраля сообщил вице-председатель КС Мариуш Мушиньский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша. При этом он отметил, что стороны процесса должны письменно заявить свою позицию.
Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.
Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".
6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон. После подписания закона президент Анджей Дуда направил его в Конституционный суд.
25 февраля пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копциньская опровергла сообщения Израиля о "заморозке закона об Институте национальной памяти". По ее словам, польское законодательство не допускает таких мер. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд объявит свой вердикт.
"Перед тим, як срать сідать, варто вибрать місцинку зручну, і штани спочатку знять..." А поляки спочатку "насрали", а зараз "штани знімають,щоб сраку підтерти"...
Жили дружно, майже не сварились і на тобі...
Петро Вайль.