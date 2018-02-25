 Конституционный суд Польши рассмотрит закон об Институте нацпамяти после его вступления в силу, - вице-председатель КС Мушиньский

Об этом 25 февраля сообщил вице-председатель КС Мариуш Мушиньский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша. При этом он отметил, что стороны процесса должны письменно заявить свою позицию.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

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Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов".

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Против него высказались премьер-министр, президент, министры и депутаты кнессета от коалиции и оппозиции.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон. После подписания закона президент Анджей Дуда направил его в Конституционный суд.

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25 февраля пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копциньская опровергла сообщения Израиля о "заморозке закона об Институте национальной памяти". По ее словам, польское законодательство не допускает таких мер. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд объявит свой вердикт.