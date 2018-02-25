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 Политика Украины
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Все про:выборы (20086) Крым (19525) признание (92) Россия (68183) Кулеба (104)

 Мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму

Постоянный представитель Украины при Совете Европы, посол Дмитрий Кулеба убежден, что выборы Президента Российской Федерации в Крыму не получат никакого международного признания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил как посол в Страсбурге относительно наших шагов, которые мы должны предпринять, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной и чтобы они считались нелегитимными. По большому счету, мы же стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина. Как далеко пойдут наши партнеры в непризнании результатов этих выборов, я не знаю. Очевидно, это будет решать каждая страна. Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем убежден, что будут сделаны четкие акценты и что выборы в Крыму не получат ни международного признания", - сказал Кулеба.

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По его словам, такое непризнание будет похожим на политику, которую западный мир имплементировал в отношении балтийских стран, когда не признавалась аннексия Латвии, Литвы и Эстонии, но при этом сотрудничество с Советским Союзом не прекращалось.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас в Крыму наблюдается недовольство местных жителей политикой российской власти.

"Они превратили Крым в вопрос пиара. По информации, которая есть у меня, ситуация в Крыму очень нездоровая с точки зрения разочарования местных жителей действиями России как власти. Поэтому Путин отправляется туда (в Крым в день голосования. - Ред.). Недаром же они выборы перенесли на дату аннексии Крыма - для того, чтобы максимально придать этому символизм и подчеркнуть заслугу лично Владимира Путина в достижении этого результата", - пояснил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

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Накануне Прокуратура АРК призывала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. По информации ведомства, такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Украины.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".

Источник: https://censor.net.ua/n3052416
 
 
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хуйло - это не имя какого-то определенного персоныша. Это титул предводителя всея русни. Kак бы они не тужились шо-то изменить,на главтабуретке в кремле у них всегда было,есть и будет какое-то хуйло,которому они поклоняются.
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Слова какого -то Кулебы - это ничто .
Если не признают Штаты и Европа - тогда пипец .......
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Не "путин",а хуйло ,
не "президент",а фюрер ,
не "выборы",а спецоперация Стадо Болванов.
...а так все правильно в заголовке Мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8210
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CNN
2 год ·

" я не ходжу з москалів, c ' пн, дайте мені перерву." ця флорида жінка, яка пробила Donald J. Trump прихильники фейсбук-сторінки, що unwittingly організовував російську-поєднаний подію каже, що вона не вірить, що вона під впливом під впливом кремль-зв ' язані тролі. http://cnn.it/2BOn1Re


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А есть яйца, что бы не признать выборы в кацапии?
Или только в Крыму не признаете, а так все ок?
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А чего ж только за Крым речь? Нелегитимного Путена в Киеве, Одессе, Харькове и Львове выбирать будут с вашей то помощью.
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он и был нелегитимным. там никогда не было, нет и не будет выборов. он ставленник банды разбойников с большой дороги.там царизм там сталинизм и вонючие ватники.
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надо было подхуйловника лукашенко не признавать сначала, тогда бы и хуйла не было шансов, а так...
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Оно уже три раза не легитимное Мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3599. Но вата хавает
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На маасковії влада не легітимна з тих пір як Єльцин розстріляв парламнет танками.
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пять копійок...ВИ не праві....на мацковії влада не легітимна з тих пір,як кремлівська фурацилінова мумія шляхом державного перевороту захопила владу,розстрілявши царську родину....
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Вважаю, що всіх, хто буде голосувати в Криму треба позбавляти українського громадянства.
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Так є Фєо Пронт, він у СБУ постійно зливає інформацію
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Давно його не видно, мабуть стирчить на місцевих форумах, розчарованій ваті сопельки підтирає...
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А тим часом за маленькі гроші продасть всіх виборців, що прийдуть на ці "вибори путіна".
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А есть ещё Задумчивый(он же Зал...ый ). Он из Крыма и моет многое порассказать
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при отриманні бюлетеню розпис ставиш ? а отримати списки йолопів це ве іло кількох монет - на росії все має свою ціну
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Хотілось би, але світ визнає цю шмарклю президентом, хоча і буде його зневажати...
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а як розуміти "...еще одного нелегитимного президента, то есть Путина..."?
кого він має на увазі - Порошенко?
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Хуйло с самого начала не легитимное.
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Откуда такая уверенность, что Путин победит? Грудин, Явлинский , Собчак сдаваться не намерены.
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какие то непостоянные ребята,они шо,хотят,шоб эти выборы напрямую проходили в киеве? Мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5273
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та не, они гады все прощитали, сделали закон типа что могут голосовать гражданин РФ в любой точке РФ, не обязательно по месту жительства, только надо сказать где будет голосовать...
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Ну правильно...
Вот только Крым это не рф, в этом-то и прикол...)))
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Ага!
Смешно будет...)))
- Ты где голосовал запуцина?
- За границей.
- А где именно?
- В Крыму.
- Так это же расия!
- Нууу, выходит что нет... Ми стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента - Путіна, - Кулеба про незаконні вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5293
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Чихать он хотел на мнение какого-то Кулебы.
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«Наше государство всегда существовало в мобилизационном режиме. С первых дней. Намирную жизнь оно не рассчитано. Опять же… Думаете, мы не могли наштамповать модных женских сапожек и красивых лифчиков? Пластмассовых «видиков». В два счета. Но у нас цель была другая… А народ? (Пауза.) Народ простых вещей ждет. Изобилия пряников. И - царя! Горбачев не захотел быть царем. Отказался. А взять Ельцина… Когда он почувствовал в 93-м году, что президентское кресло под ним закачалось, он не растерялся и дал команду стрелять по Парламенту. Коммунисты в 91-м побоялись стрелять… Горбачев отдал власть без крови… А Ельцин палил из танков. Устроил бойню. Так… вот… И его поддержали. Страна у нас царская по менталитету, по подсознанию. По генам. Всем царь нужен. Ивана Грозного (в Европе его прозвали «ужасным»), который залил русские города кровью и проиграл Ливонскую войну, вспоминают со страхом и восхищением. Как и Петра Первого, и Сталина. А Александра Второго Освободителя… царя, даровавшего России свободу… убили… Это у чехов может быть Вацлав Гавел, а нам нужен не Сахаров, а царь. Царь-батюшка! Генсек или президент - у нас все равно это царь».
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Сьогодні у мене день гумору. Мешканець Дніпра, з яким ми колись познайомилися років 7 тому під час відпочинку в крисму, переслав мені мейл-розсилку - увага - запрошення крисського пансіонату і анонс цін на сезон 2018! Найцікавіше те що в списку є і одна з моїх поштових адрес, куди антиспам-фільтр не пропустив листа з мейл.ру.
Ось думаю, як їх потролити? Спитати англійською мовою чи гарантують вони формати russians-free & Ultra All Inclusive? Чи є україномовний персонал? Які українські канали приймаються? Що ще?
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навіщо ці вишукані племінарії, просто пошли на путіна
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Сцарь всєя ОАР після підрихтовки фасаду)))Ми стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента - Путіна, - Кулеба про незаконні вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8024
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Не признавайте прямо сейчас, да и всё - какой смысл ждать? Люди поедят попкорн.)
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А чому ордло не голосуватиме за ху*ла? То ж рузгоєзичний регіон, рублева зона, прозорий кордон з ростовською областю. Нєдоработочка!
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Признают, никуда не денутся, дела то надо с кем-то вести ближайшие 5 лет. Так было и с Думой, депутатов с Крыма не признали а выборы в целом и легитимность да.
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да во сне,он же к вам приходил,а то уже позеленели,успокойтесьи ложитесь спать,может повезет Ми стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента - Путіна, - Кулеба про незаконні вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4405
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ні, кошмари мені не сняться, я спокійно сплю. Ми стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента - Путіна, - Кулеба про незаконні вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7176
а ви собі фантазуйте...може до вас кадиров з бараном завітає.
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Крым. Реалии‏Подлинная учетная запись @krymrealii 23 мин.23 минуты назад

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Жители Стамбула возложили черный венок к консульству России в знак протеста аннексии Крыма Ми стоїмо на порозі появи ще одного нелегітимного президента - Путіна, - Кулеба про незаконні вибори в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2188
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а разве на территории изгойки 404 может существовать легитимное хуйлишко? русня сама по себе нелегитимна.
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Визжим, визжим - а ему пох. Есть ли смысл, когда все уже смирились. От этого визга, только самим хуже...
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да ты удмуртъ и это на всегда.
На крысме сегодня :1. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил: "Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки Эльмаз Акимовой, вышедшей с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом - «руки прочь от Ханского дворца». Два провокатора разорвали плакат и сейчас ее сотрудники полиции пытаются увезти в участок. Гражданские защитники выезжают на место". Видимо, этот плакат оскорбил чувства ворующих и разрушающих, как пишут крымчане. Позже активисты сообщили, что "полицию" вызвали прохожие, увидев, как у девушки отбирают плакат. Сейчас Эльмаз Акимова в "РОВД" Бахчисарая. С ней Эскендер Люманов и Эмиль Зейдуллаев. Пишут жалобу https://ru.krymr.com/a/news/29061659.html
2. Прощаемся с Фиолентом. Попы ФСБ РПЦ прибрали к рукам кусок красивейшей земли над Яшмовым пляжем и начали стройку некоего скрепного победобесия под видом "благоустройства" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/967484895558807552 (подробности, фото и видео уничтоженной оккупантами природы + видео от 2013 года).
3. Сегодня день рождения украинской поэтессы, писательницы, Леси Украинки. Она прожила всего 42 года, 3 из которых - в Крыму. В самом центре Ялты, в двух шагах от набережной, находится дом-музей Леси Украинки. К её памятнику ялтинцы постоянно несут цветы, а сам музей оккупанты закрыли два года назад под предлогом "реконструкции". Музей действительно нуждается в ремонте, но этот предлог оккупанты использовали, чтобы уничтожить ещё один центр популяризации украинской культуры в оккупированном Крыму https://twitter.com/CrimeaUA1/status/967764612748890112

4. Железнодорожные вокзалы оккупированного россией Крыма находятся в таком же запустении, как и вокзалы оккупированных россией городов Донбасса. По ссылке посмотрите на вокзал Джанкоя и Симферополя http://qha.com.ua/ru/obschestvo/kak-v-donetske-poyavilis-foto-bezlyudnih-vokzalov-krima/188087/ (фото).
5. Знакомый эколог сказал, что дельфины афалины акватории Азова и Чёрного морей выбрасываются на берег из-за дноуглубительных работ и гидромолота на стройке моста, которые не дают им жизни. Сонар не работает в таких условиях. Плюс песок с ядохимикатами из Керченского хвостохранилища.
6. Пока одни ждут глобальный интернет от Маска, другие всячески призывают его блокировать. А некоторые уверены, что россия собьет спутники. Ну, а про кривизну земли мы все уже знаем: "Можно узнать, когда я уже смогу послать нафиг всех местных ялтинских интернет-провайдеров?". Ответы: "Минобороны глушить собирается, слышал", "Глушить их нафиг", "Рано радуетесь. У нас так не положено. Будут глушить", "Что-то зловещее мне в этой новости мерещится", "То, что будет раздаваться бесплатный интернет, - это бред чистой воды. Неудачная попытка завуалировать потенциально опасные спутники. ВКС россии уже не раз про это этих баранов предупреждали, будут глушить их либо ронять", "(Ватник из Санкт-Петербурга) А вот глушить мы их будем жестко", "Россия будет глушить сигнал. Не дай Бог россияне узнают, что биндер нет, а на Донбассе есть роснаёмники и техника из великоскрепной", "Человеческая цивилизация движется вперед семимильными шагами. Но могучий вождь духовной сверхдержавы твердо намерен бороться с техническим прогрессом при помощи шапочек из фольги за сотни миллиардов бюджетных средств, которые его дружки еще не успели упереть в оффшоры. А еще он решительно намерен уничтожить экономику загнивающего Запада, давя их проклятущие буржуйские сыры трактором. Великий человек" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/967471006217580544 (скрин).
7. Половина населения Армянска - ихтамнеты с ихтамсемьями. Скрепы, что поделаешь: "В Армянске, походу, уже очень скучно жить, что начали шарики воровать. Ребят, ну вы хотя бы пару дней подождали, ну или в магазин зашли, мы бесплатно их раздаем!" https://twitter.com/KrimRt/status/967755824927072256 (скрин).
8. На улице одна бабка другой лекцию по экономике читала: "Раньше у Крыма всё забирали, и приходилось выпрашивать на ремонт дорог, а теперь всё-всё тут остаётся!". О дотационности Крыма они, конечно, не слышали.
9. Остановили "ГАИшники". Оштрафовали, но было за что. В процессе составления протокола "инспектор" узнал, что у меня трое детей. Удивился и спросил, как же мы выживаем с такими ценами? Еще раз. Меня спросил "инспектор ГАИ", как мы выживаем с ТАКИМИ ценами. Сегодня супруга посетила рынок и продуктовый. Пришла расстроенная. Спросила, как выжить пенсионерам, которые 8000 получают, платят за квартиру, лекарства и продукты… Мне вспомнилось, что в 2014 году все радовались скорым "высоким российским зарплатам и пенсиям". Смотрели на меня, как на идиота, когда я говорил, что жопа непременно наступит. Если даже "ГАИшник" ноет про тяжелую жизнь, значит жопа уже наступила.
10. "Власти уверены, что в Крыму можно прожить на 9126 рублей", - сообщили пропагандоны. Можно и на 8000 прожить, как большинство пенсионеров, которым золотые горы обещали https://twitter.com/crimea_john/status/967748693540655105 (скрин).
11. Рассказал молодёжи, как все боялись, что начнется война, когда Брежнев умер. Как все верили, что он незаменимый и нужный. И как с удивлением узнали, какое он ничтожество. "Наверное, и с путиным так тоже будет", -сказала дочка понаехавших. Может, у нас тут климат такой?
12. Агитации "все на выборы" немерено. Даже на улице ловят, суют газетки. Кремлинам нужна только явка, только ваша подпись в журнальчике, мрази. Всё остальное они нарисуют.
13. Потеря коксопровода Буэнос-Айрес-Москва больно ударит по бюджету россии! Может, больнее, чем блокировка "Северного" и "Турецкого" потоков https://twitter.com/i_army_org/status/967435688336658432 (скрин).
14. Подивилась вчора "Кіборгів". Чудова стрічка. Багато плакала. Окрім сліз та болю, відчула щастя та подяку за те, що моя країна у мене є. Саме завдяки таким людям… https://ru.krymr.com/a/news/29061598.html
P.S. "Написать этот пост меня побудила одна увиденная и, к сожалению, уже привычная картина. Со стороны города к «ялтинскому» кольцу проследовала небольшая колонна, состоящая из грузовиков, везущих ракеты. Ни охраны, ни машин сопровождения, ничего необычного. Я уже не обращаю внимание на военные патрули, летающие над городом по ночам самолёты, военные КамАЗы в пробках, женщин в камуфляже, таджиков-гастарбайтеров и прочие атрибуты будней моего оккупированного русней Севастополя. Не обращаю внимание, как раньше не обращал внимание на туристические автобусы, группы иностранцев с фотоаппаратами, круизные лайнеры и дорожные указатели на английском. Человек - такая тварь, которая ко всему привыкает. И от этого становится ещё грустней".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Весной у Роисси опять будет старое дряблое хуйло...
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Після того як ці кулєби "не визнали" Держдуму з Поклонською і іже з нею, товарообіг з окупантами збільшився, різні коболєви кажуть про необхідність закупівлі газу в Пуйлостані, торгівля тортами Рошен в Москві йде повним ходом, потяг Київ-Москва найприбутковіший на всю Укрзалізницю... Просто боюсь уявити, що відбудеться після того як вони "не визнають" вибори Пуйла - невже у Тайожний союз впхнуться?
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Слова Кулебы, это пук в воду. 90 проц украинцев не знают что такое кулеба, одуванчик? ВОТ КТО ЭТО В МИРЕ УСЛЫШАЛ?Ну проще же сидеть в туалете и кричать: "занято!" Талант пропал. Эх Кулебаба.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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