 Мы стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента - Путина, – Кулеба о незаконных выборах в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"По системе украинской дипломатии уже пошли все необходимые поручения и, в том числе, я их получил как посол в Страсбурге относительно наших шагов, которые мы должны предпринять, чтобы выборы в Крыму не были признаны ни одной стороной и чтобы они считались нелегитимными. По большому счету, мы же стоим на пороге появления еще одного нелегитимного президента, то есть Путина. Как далеко пойдут наши партнеры в непризнании результатов этих выборов, я не знаю. Очевидно, это будет решать каждая страна. Я очень сомневаюсь, что они решат не признавать легитимность Путина в целом. Но я более чем убежден, что будут сделаны четкие акценты и что выборы в Крыму не получат ни международного признания", - сказал Кулеба.

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По его словам, такое непризнание будет похожим на политику, которую западный мир имплементировал в отношении балтийских стран, когда не признавалась аннексия Латвии, Литвы и Эстонии, но при этом сотрудничество с Советским Союзом не прекращалось.

В то же время Кулеба отметил, что сейчас в Крыму наблюдается недовольство местных жителей политикой российской власти.

"Они превратили Крым в вопрос пиара. По информации, которая есть у меня, ситуация в Крыму очень нездоровая с точки зрения разочарования местных жителей действиями России как власти. Поэтому Путин отправляется туда (в Крым в день голосования. - Ред.). Недаром же они выборы перенесли на дату аннексии Крыма - для того, чтобы максимально придать этому символизм и подчеркнуть заслугу лично Владимира Путина в достижении этого результата", - пояснил постоянный представитель Украины при Совете Европы.

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Накануне Прокуратура АРК призывала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. По информации ведомства, такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность, в соответствии с законодательством Украины.



Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".