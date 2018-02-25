 Польша опровергла заявление Израиля о "заморозке" скандального "исторического" закона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Днем ранее, 24 февраля, дипломатические источники в израильском правительстве сообщили, что польские власти гарантировали неприменение закона об ИНП до того момента, когда вердикт по нему вынесет Конституционный суд Польши.

"В польском законодательстве нет такого понятия как "заморозка закона" или "приостановление его действия"", - заявила Копциньская. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд объявит свой вердикт.

Пресс-секретарь польского правительства подчеркнула, что диалог между Варшавой и Тель-Авивом продолжается и, вероятно, в ближайшее время состоится встреча группы по вопросам польско-израильских отношений.

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Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.