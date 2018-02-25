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 Польша опровергла заявление Израиля о "заморозке" скандального "исторического" закона

Пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копциньская опровергла сообщения Израиля о "заморозке закона об Институте национальной памяти". По ее словам, польское законодательство не допускает таких мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Днем ранее, 24 февраля, дипломатические источники в израильском правительстве сообщили, что польские власти гарантировали неприменение закона об ИНП до того момента, когда вердикт по нему вынесет Конституционный суд Польши.

"В польском законодательстве нет такого понятия как "заморозка закона" или "приостановление его действия"", - заявила Копциньская. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд объявит свой вердикт.

Пресс-секретарь польского правительства подчеркнула, что диалог между Варшавой и Тель-Авивом продолжается и, вероятно, в ближайшее время состоится встреча группы по вопросам польско-израильских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемой в польско-израильских отношениях стало незнание истории, стереотипы и предубеждения, - замглавы МИД Польши

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3052415
 
 
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Польща - это искусственно созданная страна. Польши никогда не было.
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хитрый поляк против не менее хитрого еврея...
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Кстати, евреи не особо упоминают о евреях-офицерах СС! А таковые были!

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***
любая философия согласна,
что в мире от евреев нет спасения!
науке только до сих пор не ясно -
как делают они... замлетрясения?
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ежели друзья Израиля американцы с европейцами "заморозят польский проект" то походу заморозят и те польские которые в Польще не морозятся... Польща спростувала заяву Ізраїлю про "заморожування" скандального "історичного" закону - Цензор.НЕТ 6537
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"... дипломатические источники в израильском правительстве сообщили, что польские власти гарантировали неприменение закона об ИНП до того момента, когда вердикт по нему вынесет Конституционный суд Польши.
"В польском законодательстве нет такого понятия как "заморозка закона" или "приостановление его действия"", - заявила Копциньская. Она добавила, что в случае возможных возбужденных следствий, приговоры, вероятно, будут выноситься после того, как Конституционный суд объявит свой вердикт".
"Не вмер Данило - так болячка задавила...". "Що в лоб, що - по лобі...". Однак, "гонор панський" - зверх усього... Соромно, що так, на голому місці, так обісратися... Вони ж думали, що євреї на це рукою махнуть, а на ноту України міжнародне співтовариство уваги не зверне... Як у мене "старий" казав: "Не знаючи броду - не лізь у воду...". Дивись, куди ступаєш... Вступиш у гімно - черевики самому мить прийдеться...".
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Я вот только одного не могу понять.Почему как наш закон о образовании так сразу отправляют на венецианскую комиссию,а Польша подобное решает в своих инстанциях?
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пока поляки не представят доказательства того, что обладают технологиями путешествий во времени в ту и иную сторону неограниченно и с возможностью управлять историческими процессами намерение чиновничьего аппарата Польши издавать регулирующие историю законы следует считать проявлениями массового психоза, от которого страдает подавляющая часть управленческого элемента этой страны.
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Ну-ну...Повыёживайтесь ещё немного,пока Израиль и США не возьмут вас за "гордые польские яйца"! Было у пани Качинской два сына-близнеца:один умный,второй Ярослав!
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один розумний, а другий запізнився на літак в смоленськ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша опровергла заявление Израиля о "заморозке" скандального "исторического" закона
 
 
 
 
 
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