 Оккупанты задержали активистку в Бахчисарае за пикет в защиту Ханского дворца, - Курбединов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

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"Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки, Эльмаз Акимовой, вышедшей с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом - "руки прочь от Ханского дворца". Два провокатора разорвали плакат и сейчас ее сотрудники полиции пытаются увезти в участок. Гражданские защитники выезжают на место", - написал он.

Напомним, Министерство культуры Украины заявило, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

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В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России "правительства" Крыма согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.