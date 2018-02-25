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 Политика Украины
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 Оккупанты задержали активистку в Бахчисарае за пикет в защиту Ханского дворца, - Курбединов

Российские оккупанты задержали крымскую татарку в Бахчисарае около Ханского дворца, которая вышла на одиночный пикет. Активистка выступила против работ, которые российская фирма проводит на территории дворца под видом реконструкции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал крымский адвокат Эмиль Курбединов.

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"Поступила информация о задержании в Бахчисарае крымской татарки, Эльмаз Акимовой, вышедшей с одиночным пикетом возле Ханского дворца с плакатом - "руки прочь от Ханского дворца". Два провокатора разорвали плакат и сейчас ее сотрудники полиции пытаются увезти в участок. Гражданские защитники выезжают на место", - написал он.

Напомним, Министерство культуры Украины заявило, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

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В июле 2016 научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России "правительства" Крыма согласовал проведение первоочередных противоаварийных работ на нескольких исторических объектах полуострова, в частности, в Ханском дворце в Бахчисарае.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

Оккупанты задержали активистку в Бахчисарае за пикет в защиту Ханского дворца, - Курбединов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052412
 
 
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ніхто не сміє заважати окупанту нищити історичну спадщину!
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Было надо ему на жирафе, потому, что на лошадь Муссолини патент получил? .
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степка - а ты сегодня по утру кричал - чечня круто или вы уже это пять раз в день делаете? вот в чем вопрос?))))
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Чечня, это действительно круто! И Татарстан, и Чувашия, и Мордва, и Кабарда, это тоже круто! Вся Россия, это круто!!! .
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за остальные не знаю ,видио не было как вас воспитывают руками - а вот за чечню было - слухай а ты шо мазахист шо ли ? тебе шо нравиться когда тебя бьют? - фу ,ну вы цапы и извращенцы конченные))))
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два провокатора на одну беззащитную женщину...
держитесь, уважаемая
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Пам'ятаю Ханський Палац і ту красу, яка була. Але те, що роблять російські окупанти викликає лише ненависть до них. Все, чого торкаються окупанти стає зіпсованим.
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a ya pomnyu Xanskiy Dvorec kak muzey, s luchshimi ekskursovodami. i potom pomnyu kogda vernulis tatary, iz Xanskogo Dvorca, prevratilsa v pomoyku i bazar.
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Я був там, коли повернулись кримці, а татар там не бачив. Палац був в нормі, а екскурсоводом була кримська татарка.
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На этой неделе аргентинская военщина сорвала поставку в Россию 400 килограмм санкционного кокаина. Теперь тысячи простых россиян не смогут прочувствовать приход истинного вяличия, под угрозой открытие военных баз на Луне, колонизация Марса мешком картошки, сеть орбитальных храмов, разное.
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Проведут во дворец канализацию,центральное отопление,туалет,ванную.На дворе 21 век.
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чубарке,вместо того,шоб пукать в лужу, надо срочно ехать в крым
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Там где кацапы, там воровство, ложь и порождение нищеты. А в Ханском дворце поселится очередной великорусский ублюдок
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