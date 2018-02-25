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Все про:авария (1018) Харьков (3759) морозы (156) ГСЧС (1324) отопительный сезон (135)

 Медицинские учреждения Харькова обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, - Зубко

Для организации и координации по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, которая произошла в районе медгородка города Харькова, прибыла оперативная группа во главе с заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуардом Кругляком и первым заместителем председателя ГСЧС Украины Олегом Мельчуцким

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Читайте: Отопление в домах и соцучреждениях Харькова восстановят к концу дня, - ГосЧС

"В условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Из-за того, что в регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - написал он.

"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах - около 15-18 градусов тепла", - сообщил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порывы теплосети в Харькове: более сотни домов, детсады и больницы остаются без обогрева, - ГосЧС

Он добавил, что без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.

Источник: https://censor.net.ua/n3052410
 
 
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Миллионный город Но Кернес и Супруун довели его медицину до ручки. И никакой эрекци ни у гаранта, на алкаша - прокугога, ни у рыночного барыги с КМУ. Вопрос кому это выгодно?
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але ж газончики подивіться які гарні ! а маєтки навколо міста Харкова!
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А головне це те, що харків'яни вперто обирають Кернеса.
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Вы извините заранее если буду резким, однако Ваша импотентная власть не может его уже какой год посадить!
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флорушко, пьодорушко, не сцо в трусцо
краще опікуйся прамблємами свого мокшанського Сладкобздєєвська
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Член сосешь, губой трясешь? урод с погоняловом гуня
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ти гадаєш, мене може образити якесь мокшанське чмо?
ги
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А тебя и чмырить не надо. Гундяй оно и есть гундяй. А что я думаю-гадаю, тебе имбецилу понять не дано.
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ні, гебняве, перемога - то ботоксне сюрло твого царка перед виборами
а в нас тут одна тільки зрада
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Ты по жизни дурак? Или за канхфеты дупу рвешь?
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а что делалось летом?!
почему нет отставок?!
или это уже в порядке вещей?
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чому нічого не робилося? газони, ліхтарі, зоопарк
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Нічого ніхто не робив у Харкові, а тепер треба шукати винних?
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просто посадить Гепу уже с подельниками
ну и Харанта со свитой туда же
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ти, гебнявий, не живеш, а існуєш
бо як можна назвати життям твоє постійне плазування перед боярами та царем?
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температура в квартирах - около 15-18 градусов тепла

Брехня, отопления нет с ночи а на улице -10
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Ну так электрообогреватели пока не запретили.
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не подивитись желчью,Харьков переживет и эту неприятность .а путин так и останется хуйло!!
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Лиманське: Без тепла залишилися майже півтисячі квартир
https://youtu.be/N8zdf4Ap6MQ
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"Медицинские учреждения Харькова обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, - Зубко" - если копнуть в любом Харьковском хозяйстве поглубже, то будет точно такая картина, но тупорылый совок продолжает выбирать вора Гепу в мэры, аналогично в Одессе, менталитет аналогичный Даунбассу.
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Якщо у обласних центрах і більш менш крупних містах ще щось і робиться, бо це і телебачення і розголос і резонанс завжди, то у маленьких населених пунктах як правило взагалі не робиться ні чого у разі подібних негараздів. У наведених мною посиланнях про колишнє військове містечко у Одеській області опалення немає вже декілька років і котельні взагалі закрита. І температура у квартирах у людей може бути і плюс 10, і плюс 5 градусів. Місцева влада взагалі не робить для вирішення ні чого. І телебачення з різних телеканалів центральних приїжджало - все марно. Плюс п'ять градусів у квартирах. Так що, у Харкові щось та і зроблять до вечора з опаленням, а людям, у яких опалення немає по декілька років у квартирах - читати про те, що хтось і десь і щось робить, приїжджають заступники міністрів, ну смішно!
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"Городу срочно нужен кокс!" - озабоченно подумал Допа. - "Еду к Гепе!".
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И это только минус 100. А что будет, когда упадет до -273? Суровые космические зимы, просто рвут коммунальщиков в куски...
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.....сказали ВОССТАНОВЯТ к концу ДНЯ ((((( уже 17-54 световой день ЗАКОНЧИЛСЯ !!! а может к концу СУТОК ???? да нет , вроде к концу ДНЯ !!! всетаки....
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Совковая инфраструктура, в том числе коммунальные сети, сама декоммунизируется.
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Тепловые пушки это - пердаки? Разнесут на хер жиды все больницы Харькова!
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"Регламентні роботи не проводилися на магістралі з 1973 року" !!! Ну що тут додати можна к совковим брежневським мережам Ахметов додав "евротариф" так з якого буя платити за таку якість тепла де втрати в мережах більше 20 %?
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І ще хочуть тариф підняти с квітня 2018, може не там гроші шукаєте? Треба втрати знизити це скільки газу даремно випалюють у повітря та землю.
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настоящая гыднысть всегда приходит с морозами
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главное что бы РЭСовские ТП и линии выдержали, иначе будет горе, им надо в аварийном районе все шо можно отключить - отключать, промобъекты и прочее потребление электричества, реклама, казино, рестораны, всю вторичную инфраструктуру.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМедицинские учреждения Харькова обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, - Зубко
 
 
 
 
 
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