 Медицинские учреждения Харькова обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, - Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

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"В условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Из-за того, что в регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - написал он.

"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах - около 15-18 градусов тепла", - сообщил вице-премьер.

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Он добавил, что без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.