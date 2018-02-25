 Медицинские учреждения Харькова обогреваются за счет воздушных тепловых пушек, - Зубко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
"В условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Из-за того, что в регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений", - написал он.
"Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах - около 15-18 градусов тепла", - сообщил вице-премьер.
Он добавил, что без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.
краще опікуйся прамблємами свого мокшанського Сладкобздєєвська
ги
а в нас тут одна тільки зрада
почему нет отставок?!
или это уже в порядке вещей?
ну и Харанта со свитой туда же
бо як можна назвати життям твоє постійне плазування перед боярами та царем?
Брехня, отопления нет с ночи а на улице -10
https://youtu.be/N8zdf4Ap6MQ