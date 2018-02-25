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Все про:выборы (20086) Россия (68183) США (13325) Захарова (125)

 "Нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств": МИД РФ обвинил США в попытке вмешательства в выборы президента России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается вмешаться в выборы в России, в том числе из-за внутриполитической обстановки в самих США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала", - сказала она.

По ее словам, второй момент - это традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. "Нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединенные Штаты Америки", - добавила Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила ноту МИД РФ о последствиях выборов президента России в оккупированном Крыму, - Климкин

Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.

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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".

Источник: https://censor.net.ua/n3052408
 
 
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Что,кацапы, очко не железное? Гниды трусливые.
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Алё, саветница жо#оглазая, нафиг тебе та Омерика: в мидовский буфэт подходящий товар завезли:
"Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 4544
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Не каждый осилит такой пакетик купить
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Из медицинского справочника: «Кокаин дает самоуверенность. Человек ощущает себя во всем правым, все, что он делает - это единственно верные действия".

"Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 8218
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Интересно, а размер чего жирноволосая показывает？😀
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Клеветникам дадим всем поделом
За то, что распоясались уж слишком, -
Хуйла зовут отныне не Хуйлом,
А мелким мерзопакостным хуйлишком.

"Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 996
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Захарова: "Если говорить о нашем величии, то..."
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манька опять полюса попутала! оно и не дивно у них в миде все на коксе, а манька с лаврушкой самые завзятые коксуны!!!
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Необходимо поддержать путина! "Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 2866 "Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 6656 Требуется шесть человек,по три с каждой стороны гроба
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Этого жо#орыла никто за язык не тянул - сам объявил, что на Казляндии жизнь кончается. Финал, видимо, наступит 18 марта:
"Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 9285

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Дам уже два путлера проводят для ТВ одно и то же совещание в разные дни. В кремле явно что-то происходит. Слушать бредни сумасшедшей алкоголички проку нет.
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Ша! Выборов на РФ не будет!
Бюллетени с Аргентины не приехали....
Все 400 кг.....
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ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИНЫ НЕРАВЕНСТВА РФ С США, ПОНЯТНОЕ ДАЖЕ ДЕБИЛАМ.

Соединенные Штаты Америки являются страной народа, обладающего выраженной во всех сферах человеческой деятельности идеей, близкой и понятной многим людям из других стран. Обоснованность и серьезность этой идеи доказана благодаря науке, относительность ветвей власти по принятой в США системе отвечает научному подходу, который демонстрирует теория относительности Эйнштейна. достижениями науки в настоящее время пользуются все страны мира, а потому никто из них не смеет отрицать важность науки и препятствовать реализации ее подходов.
Российская Федерация является страной безыдейного населения находящегося в распоряжении племенного альфа-козла и исполняющего его прихоти бездумно и без оснований, что неприемлемо в настоящее время ни для кого из нормальных людей во всем мире. Но даже в РФ среди населения есть определенный процент сторонников обоснованных решений и действий.
Отсюда простое заключение: США имеет основания отстаивать обоснованный интерес в РФ и многих других странах, которые подобно РФ идей не имеют. А вот такие страны как РФ не имеют обоснованных оснований для вмешательства в дела США и стран других идейных народов. Нет оснований - место свое помните, пока не отыщите идею, которая предоставляет возможность для обоснованных действий, просто мнение альфа-козлов и их стада само по себе оснований для таких действий не дает.
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Обострение из за нехватки кокаина
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А что, банда путина это какое-то государство?
Пару недель и руководство ОПГ потеряет международную легитимность. Процесс отрабатывается на троллях, наркокурьерах, торговцах оружием, холуях в американском тылу; для особо непонятливых - на ихтамнетах в Сирии и их железном хламе
Даже путиноид "эль-мюрид" учуял жареное и на чем свет стоит ругает банду, употребляя отборные выражения из лексикона украинцев, разве что еще не на украинском языке. (Стоит отметить, что это ничуть не сделало его сторонником Украины. Речь идет исключительно о попытках убедить вату, что ее пахану абсолютно насрать на ватные "интересы", если они противоречат интересам его задницы.)
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"Защита русскоговорящего населения других стран" - это не вмешательство во внутреннюю политику, в жизнь других государств?
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"Защита русскоговорящего населения других стран" Выдуманная защита, а на правду наоборот убийства и унижение тех де русскоязычных.
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............собачье сердца крепостных....
"Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 5102
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Говорить, що проти окремих громадян, які безпосередньо впливають на вибори, санкції введуть. Всі ці громадяни являються бувшими президентами США і усі предмети, на яких є їхні зображення будуть зібрані по усій расєї і депортовані в країну їхнього походження.
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Кокс из Аргентины все-таки попал по назначению, вон что мелет, тут передоз, а лошадь Пржевальского вообще куда-то пропала как и ранее сам карлик.
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Долой мистификаторов РАБссии,пора сказать всем : белое это белое а черное это Черное..
К примеру Ильф и Петров никогда не сочиняли "12" стульев и "Золотой теленок",настоящий автор Михаил Афанасьевич Булгаков.Также и про "Тихий Дон",автор Фёдор Крюков,а не Михаил Шолохов...
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Нетленка!
ЕжоFF Band - Соединенные Штаты Америкиhttps://youtu.be/dDjeAc6Mi3M "Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 7506
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Опять Чупакабру к микрофону подпустили?
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«… в политике реальность никому не нужна. Главное то, что кажется реальностью доверчивым массам. А эту кажущуюся реальность творят средства массовой информации.» Фредерик Форсайт «Кобра»
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«Народ знает, что только Вы, …единственный его спаситель и благодетель, без устали заботящийся о благе Республики». Анджей Выджинский «Последняя ночь в Сьюдад-Трухильо».
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Брехуна Йозефа Геббельса никто не смог опровергнуть во лжи до сих пор.Ни историки,ни военные спецы, никто другой...Поразительный феномен..Геббельс врал а опровергнуть НЕКОМУ... "Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 4571
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Геббельс был очень талантливый человек. Он говорил очень правильные вещи !!!

( В. Путин)
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Опять эта потаскуха Машка Захерова.Ну вот если она озвучивает какой то "флешмоб" кремлядей.то уже со 100%-й уверенностью можно говорить ,что кацапы 3.14здуны.Что Лавров,что Машка-пиздорвашка- два штатных брехуна.
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" В России капитализм как бы есть, а капиталистов нет. Нет новых Демидовых, Морозовых… Русские олигархи - это не капиталисты, а просто воры. Ну какие могут быть капиталисты из бывших коммунистов и комсомольцев? Мне Ходорковского не жалко. Пусть сидит на нарах. Жалко только, что он один там сидит. Должен же кто-то ответить за то, что я пережил в девяностые. Обобрали до нитки. Сделали безработным. Капиталистические революционеры: Гайдар, железный Винни-Пух… рыжий Чубайс…Ставили эксперименты на живых людях, как естествоиспытатели…- Ездил в деревню к матери. Соседи рассказали, как кто-то поджег ночью усадьбу фермера. Люди спаслись, сгорели животные. Деревня пила на радостях два дня. А вы говорите: капитализм… У нас при капитализме живут социалистические люди"
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И не будет.Бо капитализм,це не ваше. "Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 88
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Какая то садомазохистка мало того что бухнула так еще нанюхалась кокса так дуре показалось мало еще со всей дури еб-сь головой о ближайший столб "Не можна втручатися у внутрішню політику, в життя інших держав", - МЗС РФ звинуватило США в спробі втручання у вибори президента Росії - Цензор.НЕТ 7665
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Токма вЯлікия старьшия братья могуть совать криваве рило куди захочуть і вбивати кого і скільки хочуть.Ну і грабувати--бо ж асвабадітьєльє.
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А що,кокс вже закінчився,чи ще трохи залишилось?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств": МИД РФ обвинил США в попытке вмешательства в выборы президента России
 
 
 
 
 
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