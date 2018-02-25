 "Нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств": МИД РФ обвинил США в попытке вмешательства в выборы президента России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое - это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала", - сказала она.
По ее словам, второй момент - это традиционная вовлеченность Соединенных Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира. "Нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединенные Штаты Америки", - добавила Захарова.
Напомним, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – годовщину российской аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин. Первым для участия в них зарегистрировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, после него был выдвинут кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Оба были освобождены от сбора подписей как представители парламентских партий.
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Центральная избирательная комиссия России 6 февраля зарегистрировала кандидатом действующего президента России Владимира Путина. Удостоверения кандидатов 7 февраля также выдали Сергею Бабурину, который баллотируется от "Российского общенародного союза", представителю "Партии Роста" Борису Титову и выдвиженцу от партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Последними были зарегистрированы Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива" и Максим Сурайкин от "Коммунистов России".
За то, что распоясались уж слишком, -
Хуйла зовут отныне не Хуйлом,
А мелким мерзопакостным хуйлишком.
Захарова: "Если говорить о нашем величии, то..."
Бюллетени с Аргентины не приехали....
Все 400 кг.....
Соединенные Штаты Америки являются страной народа, обладающего выраженной во всех сферах человеческой деятельности идеей, близкой и понятной многим людям из других стран. Обоснованность и серьезность этой идеи доказана благодаря науке, относительность ветвей власти по принятой в США системе отвечает научному подходу, который демонстрирует теория относительности Эйнштейна. достижениями науки в настоящее время пользуются все страны мира, а потому никто из них не смеет отрицать важность науки и препятствовать реализации ее подходов.
Российская Федерация является страной безыдейного населения находящегося в распоряжении племенного альфа-козла и исполняющего его прихоти бездумно и без оснований, что неприемлемо в настоящее время ни для кого из нормальных людей во всем мире. Но даже в РФ среди населения есть определенный процент сторонников обоснованных решений и действий.
Отсюда простое заключение: США имеет основания отстаивать обоснованный интерес в РФ и многих других странах, которые подобно РФ идей не имеют. А вот такие страны как РФ не имеют обоснованных оснований для вмешательства в дела США и стран других идейных народов. Нет оснований - место свое помните, пока не отыщите идею, которая предоставляет возможность для обоснованных действий, просто мнение альфа-козлов и их стада само по себе оснований для таких действий не дает.
Пару недель и руководство ОПГ потеряет международную легитимность. Процесс отрабатывается на троллях, наркокурьерах, торговцах оружием, холуях в американском тылу; для особо непонятливых - на ихтамнетах в Сирии и их железном хламе
Даже путиноид "эль-мюрид" учуял жареное и на чем свет стоит ругает банду, употребляя отборные выражения из лексикона украинцев, разве что еще не на украинском языке. (Стоит отметить, что это ничуть не сделало его сторонником Украины. Речь идет исключительно о попытках убедить вату, что ее пахану абсолютно насрать на ватные "интересы", если они противоречат интересам его задницы.)
К примеру Ильф и Петров никогда не сочиняли "12" стульев и "Золотой теленок",настоящий автор Михаил Афанасьевич Булгаков.Также и про "Тихий Дон",автор Фёдор Крюков,а не Михаил Шолохов...
ЕжоFF Band - Соединенные Штаты Америкиhttps://youtu.be/dDjeAc6Mi3M
( В. Путин)