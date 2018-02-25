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 В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму

В пункте пропуска "Джанкой" сотрудники Пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали украинца, якобы находящегося в федеральном розыске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

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Согласно сообщению, гражданин Украины 1973 года рождения был задержан при въезде на оккупированную територию.

"В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)", - говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам оккупационной полиции, сейчас он находится под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3052403
 
 
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Українець?! В Україні (Криму)?! "Поперся"?! Нічого, що він "поперся" на СВОЮ землю?!
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А ты и он не знаете какая ситуация сейчас в Крыму?...Или ты диванный "урапатриот"?
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А на якого х.я у нас Міністерство закордонних справ, Мінюст, ГПУ, СБУ?! За твоєю ватною "логікою" треба всім до одного українцям, киримли, всім іншим, хто не визнає Крим мокшанським, - просто виїхати звідтіль, та чекати, "доки все розсосеться"?! Не розсосеться, будь впевнений! І саме такої реакції від україни чекає і хуйло, а саме завдяки таким як ти - знаходе порозуміння з теперішньою порошенківською владою. Саме завдяки злочинній бездіяльності уповноважених органів, Україна програла всі позови проти "слуг Яника", з яких у Світі познімали санкції, а завтра - визнають потерпілою стороною з відшкодуванням їм моральних та матеріальних збитків з ухвалою поновлення на посадах та ін. Саме завдяки тій же "послідовності", замість того щоб заблокувати весь бізнес росії судовими позовами за незаконне заволодіння, та знищення економіки України в Криму та на Донбасі - режим Петра 4 роки поспіль нарощує економічні відносини з "північним сусідом"! Скільки, нарешті, росіян заарештовано на території України хоча б у відповідь на арешти наших людей в Криму, Донбасі і навіть в "дружній" Білорусі?
Що я тобі можу доказати? Сідай коло тєліка своєю сімейкою, включай 5 Канал, та насолоджуйся черговим Здобутком! (І, Боже спаси, - не ходи на "проплачені мітинги", бо там - Шатуни!)
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скорее всего это дамбасянин, их дохрена сбежало на крысм в 14-15 годах. Пограбили на дамбасе, потом в Украине и на крысм отправились. Все как обычно.
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Искать на жопу приключений. Видать нашел.
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ага, с на крысмского, под названием рузькая вясна.
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с крымского антимайдана. Себя узнал?
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на антимайдауне не был на крысму. но видел все это своими глазами.
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Неа,это твои козломордые братья ломятся в Крым на отдых,по новому мосту.Вы,дауны,себя со стороны не видите.Хоть на фотке себя узнаешь?
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УКРАИНЦА в КРЫМУ!!!???
Вам этот Крым ещё мнооооооого раз поперёк горла станет, мрази. И будет ставать, пока не сдохните.
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https://www.facebook.com/sas.vishen.1
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
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Коли вже у нас хоч яку гидоту затримають, наприклад Ленку Бондаренко?
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ФСБ РФ Лєнку не троне...
Та і СБУ теж...
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Эту Ленку охраняют за счет народа Украины
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Помню бабку в Питере с плакатом в 2014 г : Нет войне. 4 амбала схватили скрутили и в Воронок понесли. В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3819Бабка оказалась преподавателем одного из институтов Питера,в котором когда то учился начальник полиции В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3819
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Как ты всю эту ересь выдумываешь?Ьелка или маразм?
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.____________________ВНИМАНИЕ_____________________.
*
В последние время паРашу и резервацию "ордло" повально наводнили укроповские шпионы.
Они тайно массово проникают в нашие уреждения, шпионят всё вынюхивабт и выспрашивают.
ФСБ лапотной педерации паРаши и МГБ- ДЛНР (новроссия) призывают всех граждан, быть
очень бдительными, и сообщать о всех подозретельных не внушающих доверия личностях.
*
___ПАМЯТКА! КАК РАСПОЗНАТЬ УКРАИНСКОГО ШПИОНА !___
*
Никогда не носит ватник, косоворотку,кацапские лапти и портки.
Всегда чист и гладко выбрит,с вкусом изысканно одет и опрятен.
Подчёркнуто корректно - вежлив и совершено не матюкается.
Манера речи интелегентная, деликатная, светская и грамотная.
Всегда трезв,и отказывается от предложения шибко выпить - нажратся.
Не вступает и постоянно избегает хаотичных интимных половых связей.
Пользуется туалетом, и не срёт и не сцыт в общественных местах.
Носит большие тёмные очки и имеет с собой смартфон, фотопорат.
Если вы видете такого неистественного вЯликоросса соответствующего
всем этим указанным признакам просим немедленно сообщить по телефону!
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в Горловке местные жители собирают митинг против местных Хмырей Плешивого Педофила и генералиссимуса ЗаХЕРа В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9103
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Невже головними гаслами будуть "Пєця введи війска" і "Горлівчанам не потрібні нахлібники з Донецьку"?
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Пишут что горловчане часто ездят в Украину и видят как живут там.Зреет настоящий бунт,сообщает сайт Диалог.UА
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на кассах в моих Супермаркетах каждый день толпа.. У ФСБ РФ заявляють про затримання українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8006
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инсайдер сообщает, что чувака вовсе не за грабеж взяли. Это шпионаж. Ну для нас он конечно разведчик, а не шпион. Какой может быть грабеж, если он уже не впервый раз пересекает границу. И что вот только сейчас они спохватились? А раньше он в базах не числился? Думайте. Жаль, что потеряли агента, но это война. Будем надеяться по спискам обменяют.
Держись, герой!
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для кого это для нас, расскажи нам удмуртъ.
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за РАБство в Джугашвильском ГУЛАГе боролись несколько поколений РАБов СССра дохлого.к примеру на стройке Железки Игарка-Салехард,где умерли от голода и холода тысячи людей.но тут вдруг Сралин сдох в 1953 году и строка прекратилась..Памятник этому дебилизму стоит в обоих городах сегодня.Сралинская Стройка Века очередная оказалась никому не нужна
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Крепи оборону уРодины трудом своим.а внизу Шариков приписал...Взять и поделить... У ФСБ РФ заявляють про затримання українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9419
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нелик штемпа пошла под крышу воровки на доверии - гриян? Прелестно.
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Ходить інформація, що Гриценко вже більше місяця збирає опозиціонерів для об'єднання.
Тимошенко не приходить, а присилає Власенка. Ділять посади, Катеринчук хоче стати Міністром юстиції, Власенко хоче бачити Тимошенко президентом і прем'єром, тобто хочуть зробити з України президентську республіку. Гриценко проти цього рішення.
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Юля спалилась на заседании СНБО... У ФСБ РФ заявляють про затримання українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2393щоб не адын танк не выйшов на передову...
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а что нам на этот счет напишутботы агента моссада "стены плача" иди опять дибильные картинки с ушастым реформатором постить будут?
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…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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я думаю да. Она шалашовка хитрая, и сразу поменяла хозяев с рыгоаналов на вонапрацюйцев.
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Вряд ли. Йуля ж не настолько дура, что бы взять к себе настолько одиозную личность. Больше похоже на чёрный пиар, её сейчас конкретно мочат, Пете не нужны конкуренты...
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Брысь отсюда,гнида козломордая.Ты откуда вылезло?Иди на сРусь восне,тебя там ждут такие же как ты.Они оценят твои высеры,а здесь только в бан улетишь
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газета ПРАВДА 14 июня 1941 года.Первая полоса.Ходють упорные слухи что дохлый ССР хочет напасть на вяликая братская Германия.Это всё поклёп Госдепа и Британских недругов СССра дохлого.
СССр строго выполняет Братские Договора с Германией от 1939 года и нападать не собирается.
И.В.Сралин.Москва.Кремль.13 июня 1941 года. У ФСБ РФ заявляють про затримання українця в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7256
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Какого ляха туда переться,на оккупированную территорию?
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Та да,мы уже это все слышали-намного лучше.И коммуналка халявная,медицина лучшая и вода есть,и бендеровцев нет,украинский учить не надо,кредиты отдавать, продукты отличного качества.Все намного лучше.И ваще-Крым только зажил полноценной жизнью,а при Украине он еле сводил концы с концами,живя в нищете и разрухе,голодая.Сейчас даже море стало соленее,а бабы сисясьтее.Мы верим.особенно те,у кого там родня осталась,как у меня.Те тебе сразу поверят,что Украина специально туда никого не пускает,чтобы улучшений не увидели и не позавидовали крымчанам.Блин,где вы такие беретесь?В Павловке день открытых дверей?Или там интернет появился?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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