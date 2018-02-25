 В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.
Согласно сообщению, гражданин Украины 1973 года рождения был задержан при въезде на оккупированную територию.
"В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)", - говорится в сообщении.
Задержанного передали сотрудникам оккупационной полиции, сейчас он находится под стражей.
Що я тобі можу доказати? Сідай коло тєліка своєю сімейкою, включай 5 Канал, та насолоджуйся черговим Здобутком! (І, Боже спаси, - не ходи на "проплачені мітинги", бо там - Шатуни!)
Вам этот Крым ещё мнооооооого раз поперёк горла станет, мрази. И будет ставать, пока не сдохните.
Шість ступенів небезпеки.
Для того,шоб врятувати Світ та Україну необхідно зліквідувати 6 проектів двостатевого сатани Яхве та його війська(чорних прибульців),запущених для знищення планети.
1.Трупоїдство-пожирання братів наших по життю(знищення Бога Живи).
Під час вбивства тварин Живу-Душу забирають чорні на харч і розмножуються
2-4.Одночасне створення видуманих масонських імперії та народів без нацознак-костюмів Росія(нищення України).США(нищення індіанців).Потім -Китай(нищення Тибету).
Німеччина того ж порядку,але зараз вона не несе такої загрози.
5.Ядерна зброя.Підкинуті формули антисвіту у ві сні своїм генетичим гібридам,предки яких були штучно клоновані.
6.Видобуток газу та нафти.
Це є кров і тиск нашої Матері-Землі,яка є живою.
а)Порушится баланс орбіти-і планета перевернется+порушене здоров*я зсередини.
б)Вода(праматір Дана) уходить в порожнини і зника.Рівень підземих вод порушено.Вода спуститься нижче кореневої системи-і вічна пустеля.Ми не газ палимо,ми воду палимо.Всі міста мають бути терміново розселені,і всі повернутися до староукраїнського існування-по селах.
В іншому випадку-кранти,чорні сили все знищать разом з собою.
Майже смерть-це ше не смерть.
Жерець Ра «Язичницька Біблія»
Та і СБУ теж...
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В последние время паРашу и резервацию "ордло" повально наводнили укроповские шпионы.
Они тайно массово проникают в нашие уреждения, шпионят всё вынюхивабт и выспрашивают.
ФСБ лапотной педерации паРаши и МГБ- ДЛНР (новроссия) призывают всех граждан, быть
очень бдительными, и сообщать о всех подозретельных не внушающих доверия личностях.
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___ПАМЯТКА! КАК РАСПОЗНАТЬ УКРАИНСКОГО ШПИОНА !___
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Никогда не носит ватник, косоворотку,кацапские лапти и портки.
Всегда чист и гладко выбрит,с вкусом изысканно одет и опрятен.
Подчёркнуто корректно - вежлив и совершено не матюкается.
Манера речи интелегентная, деликатная, светская и грамотная.
Всегда трезв,и отказывается от предложения шибко выпить - нажратся.
Не вступает и постоянно избегает хаотичных интимных половых связей.
Пользуется туалетом, и не срёт и не сцыт в общественных местах.
Носит большие тёмные очки и имеет с собой смартфон, фотопорат.
Если вы видете такого неистественного вЯликоросса соответствующего
всем этим указанным признакам просим немедленно сообщить по телефону!
Держись, герой!
Тимошенко не приходить, а присилає Власенка. Ділять посади, Катеринчук хоче стати Міністром юстиції, Власенко хоче бачити Тимошенко президентом і прем'єром, тобто хочуть зробити з України президентську республіку. Гриценко проти цього рішення.
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
СССр строго выполняет Братские Договора с Германией от 1939 года и нападать не собирается.
И.В.Сралин.Москва.Кремль.13 июня 1941 года.