 В ФСБ РФ заявляют о задержании украинца в оккупированном Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

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Согласно сообщению, гражданин Украины 1973 года рождения был задержан при въезде на оккупированную територию.

"В ходе проверки документов выяснилось, что следующий по маршруту Геническ – Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж)", - говорится в сообщении.

Задержанного передали сотрудникам оккупационной полиции, сейчас он находится под стражей.