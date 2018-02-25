 Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов, - Енин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин. Он напомнил, что на сегодняшний день в Украину возвращено $15 млн Павла Лазаренко по решению швейцарского суда.
"Кроме того, на счетах в пяти разных странах – Швейцария, Гернси, Лихтенштейн, Антигуа, Литва - арестовано около $200 млн. Они арестованы как в рамках уголовного производства, которое осуществляется в Украине, так и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США", - указал замгенпрокурора.
Он подчеркнул: "Прежде всего, мы совместно с американскими партнерами заинтересованы в максимально быстром завершении указанного процесса". По словам Енина, для этого группа американских следователей и прокуроров уже неоднократно пребывала на территории Украины, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, в том числе, бывших премьер-министров и членов правительства.
Также замгенпрокурора рассказал, что украинская сторона по запросам американских партнеров предоставляла значительное количество материалов из расследуемого в Украине уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками.
"На сегодняшний день судебный процесс в США продолжается. Напомню, он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он уже входит в свою финальную стадию. После того, как в США процесс завершится, - надеемся, с позитивным для нас всех решением, - начнутся переговоры о распределении конфискованных активов", - отметил Енин.
Он пояснил, что Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств как страна, потерпевшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно содействовала расследованию преступлений.
"Именно сейчас идет деликатная часть этого процесса. Я не исключал бы даже возможность определенных компромиссов между правоохранительными структурами США и Лазаренко. Речь идет о возможности медиации (внесудебное разрешение спора с привлечением третьей стороны. – Ред.)", - сказал замгенпрокурора.
Отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли приостановлено расследование дела в отношении Лазаренко в Украине, Енин уточнил: "Есть определенные процессуальные моменты. В связи с отсутствием Лазаренко на территории Украины, нахождении его в розыске, производство приостановлено".
Процессуального статуса у лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в этом уголовном производстве, по словам Енина, нет.
Также замгенпрокурора рассказал, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты как относительно организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.
"И мы на сегодняшнем этапе являемся в определенной мере заложниками того процесса, который происходит на территории США", - подытожил Енин.
Напомним, в США экс-премьер Украины Павел Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления. 1 ноября 2012 года он вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.
К Вашему внимаю фильм "Зграя" - о том как ограбили Украину Юлия Тимошенко и ее патронат Павел Лазаренко.
да кто же ее допустит?
европа и сша против "протеже "уйла!
https://www.youtube.com/watch?v=Q8-T327cWN4
Какие же вы порохоботы тупые и смешные, за 10 центов, твари страну продаете...
Ви головне не хвилюйтесь. На довічному з конфіскацією Вам буде навіть краще, ніж на Мальдівах
И ещё ... Многие в Украине не понимают , почему так долго в США не хотели решать вопрос с активами Лазаренко .
А "ларчик очень просто открывается" -- а как быть с активами Кучмо ? С активами Пинчука и Ахметова . Чем принципиально активы Лазаренко отличаются от активов того же Пинчука или Кучмо ? Чем лучше активы братьев Суркисов , активы Медведчука ?!
Почему активы Лазаренко можно считать добытыми преступным способом , а активы его же босса Кучмо ... или его затьёв : Франчука и Пинчука типа честные ?!
Интересно , кто-то в США сомневается , что Лазаренко мог грабить бизнес без того , чтобы этим грабежом руководил Кучмо ?! Что вообще в те времена в Украине делалось без дозволения Кучмо ?!
http://www.24daily.net/?p=27411
Марта Берш про допит тимошенко https://www.youtube.com/watch?v=_yVOic2GE1c
Дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яка 22 лютого оприлюднила президентські рейтинги українських політиків, купила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За так зване соцопитування групи «Рейтинг», яке насправді не проводилося, партія Тимошенко виклала 50 тисяч доларів, - повідомило виданню ІНФОРМАТОР джерело в оточенні керівництва «Батьківщини». За його словами, за покупку «соцдослідження» відповідав близький до очільниці «Батьківщини» народний депутат Олександр Абдуллін. https://informator.news/stalo-vidomo-skilky-tymoshenko-zaplatyla-za-novi-rejtynhy/
А то був такий суворий і злий. Прям, как бука
Опитування проводилося 12-28 грудня 2017 року серед населення України від 18 років. Опитано методом особистого інтерв'ю 30 тисяч респондентів (по 1200 у кожному регіоні)
pravda.com.ua - Опитування показало, що українці готові обрати президентом Тимошенко
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172454/
В нас судів не існує. Судять зі стелі. Коли Юля цієї весни стане президентом, то закон нарешті запрацює
Преданья старины глубокой
http://www.uazakon.com/documents/date_3v/pg_gnndxb/index.htm
КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено 1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається. 2. Міноборони: здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26); передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами (організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на зовнішньому ринку як товари військового призначення. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Всё что нужно знать о "патриотизме" апазицыанера
Тимошенко не приходить, а присилає Власенка. Ділять посади, Катеринчук хоче стати Міністром юстиції, Власенко хоче бачити Тимошенко президентом і прем'єром і зробити з України президентську республіку. Поки нічого не домовились, бо Гриценко наче проти такого рішення.