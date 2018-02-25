 Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов, - Енин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин. Он напомнил, что на сегодняшний день в Украину возвращено $15 млн Павла Лазаренко по решению швейцарского суда.

"Кроме того, на счетах в пяти разных странах – Швейцария, Гернси, Лихтенштейн, Антигуа, Литва - арестовано около $200 млн. Они арестованы как в рамках уголовного производства, которое осуществляется в Украине, так и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США", - указал замгенпрокурора.

Он подчеркнул: "Прежде всего, мы совместно с американскими партнерами заинтересованы в максимально быстром завершении указанного процесса". По словам Енина, для этого группа американских следователей и прокуроров уже неоднократно пребывала на территории Украины, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, в том числе, бывших премьер-министров и членов правительства.

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Также замгенпрокурора рассказал, что украинская сторона по запросам американских партнеров предоставляла значительное количество материалов из расследуемого в Украине уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками.

"На сегодняшний день судебный процесс в США продолжается. Напомню, он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он уже входит в свою финальную стадию. После того, как в США процесс завершится, - надеемся, с позитивным для нас всех решением, - начнутся переговоры о распределении конфискованных активов", - отметил Енин.

Он пояснил, что Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств как страна, потерпевшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно содействовала расследованию преступлений.

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"Именно сейчас идет деликатная часть этого процесса. Я не исключал бы даже возможность определенных компромиссов между правоохранительными структурами США и Лазаренко. Речь идет о возможности медиации (внесудебное разрешение спора с привлечением третьей стороны. – Ред.)", - сказал замгенпрокурора.

Отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли приостановлено расследование дела в отношении Лазаренко в Украине, Енин уточнил: "Есть определенные процессуальные моменты. В связи с отсутствием Лазаренко на территории Украины, нахождении его в розыске, производство приостановлено".

Процессуального статуса у лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в этом уголовном производстве, по словам Енина, нет.

Также замгенпрокурора рассказал, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты как относительно организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.

"И мы на сегодняшнем этапе являемся в определенной мере заложниками того процесса, который происходит на территории США", - подытожил Енин.

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Напомним, в США экс-премьер Украины Павел Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления. 1 ноября 2012 года он вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.