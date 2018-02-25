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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8515) Лазаренко (200) США (13325) Енин (89)

 Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов, - Енин

Украинская прокуратура и американские партнеры заинтересованы в быстрейшем завершении процесса в США над бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко с позитивным для обеих сторон решением, после чего начнутся переговоры относительно распределения активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин. Он напомнил, что на сегодняшний день в Украину возвращено $15 млн Павла Лазаренко по решению швейцарского суда.

"Кроме того, на счетах в пяти разных странах – Швейцария, Гернси, Лихтенштейн, Антигуа, Литва - арестовано около $200 млн. Они арестованы как в рамках уголовного производства, которое осуществляется в Украине, так и в рамках гражданского процесса, связанного с уголовным, на территории США", - указал замгенпрокурора.

Он подчеркнул: "Прежде всего, мы совместно с американскими партнерами заинтересованы в максимально быстром завершении указанного процесса". По словам Енина, для этого группа американских следователей и прокуроров уже неоднократно пребывала на территории Украины, а украинская сторона обеспечивала проведение допроса свидетелей, в том числе, бывших премьер-министров и членов правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обещают передать Украине большую часть средств Лазаренко, - Луценко

Также замгенпрокурора рассказал, что украинская сторона по запросам американских партнеров предоставляла значительное количество материалов из расследуемого в Украине уголовного производства, которые подтверждают именно коррупционный характер средств, полученных Лазаренко и его сообщниками.

"На сегодняшний день судебный процесс в США продолжается. Напомню, он длится уже более 8 лет, и мы надеемся, что он уже входит в свою финальную стадию. После того, как в США процесс завершится, - надеемся, с позитивным для нас всех решением, - начнутся переговоры о распределении конфискованных активов", - отметил Енин.

Он пояснил, что Украина на основании Конвенции о борьбе с коррупцией может получить часть средств как страна, потерпевшая от указанных коррупционных преступлений, а также как страна, которая активно содействовала расследованию преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В банке Литвы обнаружили $30 миллионов экс-премьера Украины Лазаренко, - СМИ

"Именно сейчас идет деликатная часть этого процесса. Я не исключал бы даже возможность определенных компромиссов между правоохранительными структурами США и Лазаренко. Речь идет о возможности медиации (внесудебное разрешение спора с привлечением третьей стороны. – Ред.)", - сказал замгенпрокурора.

Отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли приостановлено расследование дела в отношении Лазаренко в Украине, Енин уточнил: "Есть определенные процессуальные моменты. В связи с отсутствием Лазаренко на территории Украины, нахождении его в розыске, производство приостановлено".

Процессуального статуса у лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в этом уголовном производстве, по словам Енина, нет.

Также замгенпрокурора рассказал, что несколько месяцев назад американские партнеры проинформировали украинскую прокуратуру о вручении Лазаренко обновленного подозрения, которое охватывает отдельные аспекты как относительно организации убийства народного депутата Евгения Щербаня, так и ряда коррупционных преступлений.

"И мы на сегодняшнем этапе являемся в определенной мере заложниками того процесса, который происходит на территории США", - подытожил Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В "деле Лазаренко" нет Юлии Тимошенко и нет корпорации ЕЭСУ", - Тимошенко

Напомним, в США экс-премьер Украины Павел Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года он был приговорен калифорнийским судом к девяти годам тюрьмы за отмывание денег и другие преступления. 1 ноября 2012 года он вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.

Источник: https://censor.net.ua/n3052400
 
 
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Ого . лет 20 уже прошло .Не каждый ещё и дожифёт до финального расследования .
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Это ж сколько уже идёт этот процесс? А бабло вернут ограбленному народу? (смеяться можно)
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Криминал Тимошенко и Лазаренко - фильм Зграя.
К Вашему внимаю фильм "Зграя" - о том как ограбили Украину Юлия Тимошенко и ее патронат Павел Лазаренко.

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Йулиного подельника взяли за сраку, скоро и она сядет.
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Юля вже практично сіла у кресло перзидента. 30% у першому турі і 80% у другому. А на довічне тролям стеця прийдеться йти. Вам там буде добре! Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 3387
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Это где....во влажных мечтах йулька она так села..???
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А яка різниця? Вам головне, щоб в баню раз на тиждень водили і "кабанчиків" не дуже шмонали Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 2795
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глупенький!
да кто же ее допустит?
европа и сша против "протеже "уйла!
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Йуля сіла у кресло президента Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 4609


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Побоку, и так за шоколадного мудака голосовать не буду!!!😁
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ты 18 марта не забудь сходить на выборы уйла... а здесь bs сами разберемсяч за кого голосовать!
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Пиши правильно. 18марта не выборы, а голосование. Выборы уже давно состоялись.
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а 18-го что? Выборы мэра Мукачева? Неужто )(уйло нашего Андрюшку Балогу хочет подсидеть? Обязательно тогда пойду!
Какие же вы порохоботы тупые и смешные, за 10 центов, твари страну продаете...
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Кидається в очі,що народ на цензорі "заточений" або на богіню або на офшорного...Все,в колоді більше козирів немає,чи може нам олігархи,колоду перетасують іще якесь "нове обличчя запропонують?... Так ми з вами,файні друзі-українці, з ковбоші ще довго не виберемось.
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Тут ще є прихильники Ляшка, але вони шифруються під звичайних геїв Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 8007
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это не народ, это долб.ебы на них заточены
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таковы реальности в стране. Есть соевый с олигархами и торговыми партнерами и единственный, кто может ему РЕАЛЬНО противостоять (и противостоит) - Тимошенко.
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Ну що, Петро Олексійович(дмитро кук), Юля - наш Президент(цієї весни)?
Ви головне не хвилюйтесь. На довічному з конфіскацією Вам буде навіть краще, ніж на Мальдівах Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 9674
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Вроде адекватный ты чудак, а в такую лажу веришь... Он, и его бизнес, при Жульке будут процветать, как и остальные кланы олигархов, чуть чуть бабло переделят, вот и все дела. А ты готовься со своей Богиней, жить в Малороссии, она быстро это устроит
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чушь как раз тут ты несешь. Называть агентами кремля противников соевого - давно уже признак примитивизма. Лучшего агента, чем он кацапам не сыскать. лавруша так и озвучил - лучший президент для Украины.
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Феміда дама некваплива, але й невідворотня.
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Врёт Енин - есть у Юли "статус" в этом деле . И про этот "статус" много раз говорила та же Марта Борщ -- её как и многих других у которых Паша отбирал 50% активов в своё время следствие считало пострадавшей стороной .

И ещё ... Многие в Украине не понимают , почему так долго в США не хотели решать вопрос с активами Лазаренко .
А "ларчик очень просто открывается" -- а как быть с активами Кучмо ? С активами Пинчука и Ахметова . Чем принципиально активы Лазаренко отличаются от активов того же Пинчука или Кучмо ? Чем лучше активы братьев Суркисов , активы Медведчука ?!
Почему активы Лазаренко можно считать добытыми преступным способом , а активы его же босса Кучмо ... или его затьёв : Франчука и Пинчука типа честные ?!

Интересно , кто-то в США сомневается , что Лазаренко мог грабить бизнес без того , чтобы этим грабежом руководил Кучмо ?! Что вообще в те времена в Украине делалось без дозволения Кучмо ?!
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в вони немає ніяких активів в неї навідь власного будинку немає про що ти говориш
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Ех, конфіскують у Юлі кондитерку у Ліпецьку і офшор в Панамі. Не поїде Юля більше на Мальдіви, на бал у Відні, не приватизує 600 тис. га с/х земель... Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 6026
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Тимошенко и ее дом-фантом. Или очередная ложь Юлии Владимировны

http://www.24daily.net/?p=27411


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Да не поделился видимо с Кучмой или стал претендовать на место царя,вот его и слили.
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А коли ж процес над Погрошенком почнете. Щоб вирок був з конфіскацією.
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Після дострокових президентських цієї весни
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В какой палате вашей больницы будут проходить эти выборы....?? А с главврачем согласовали уже..?? Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 7714
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Завтра буде політрада, там визначаться, коли будуть нові акції. Слідкуй за оголошеннями і підходь. Разом виправимо помилку Травня 2014го
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Штанишки только подвяжите...а то они спадут когда в очередной раз обкакаетесь....
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Тимошенко обещала ещё осенью 2017 года, это как понимать, она обманывала Украинцев?
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скільки Тимошенко заплатила за нові рейтинги
Дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яка 22 лютого оприлюднила президентські рейтинги українських політиків, купила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За так зване соцопитування групи «Рейтинг», яке насправді не проводилося, партія Тимошенко виклала 50 тисяч доларів, - повідомило виданню ІНФОРМАТОР джерело в оточенні керівництва «Батьківщини». За його словами, за покупку «соцдослідження» відповідав близький до очільниці «Батьківщини» народний депутат Олександр Абдуллін. https://informator.news/stalo-vidomo-skilky-tymoshenko-zaplatyla-za-novi-rejtynhy/
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Щось Юля не то купувала. По виборам тергромад у неї тверді 30%, а по соцдослідженням якісь нещасні 19%
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Если такой большой рейтинг у ботоксного ничтожества Тимошенко, тогда почему её фракция в ВРУ меньше чем у клоуна Ляшка?
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не нужно так открыто выставлять свой идиотизм. выборы в ВР не сейчас проходили.
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Голубой ваналюб, еще ни одна партия на выборах не увеличивала свой рейтинг, вспомни КПУ, Батькивщину, Народный фронт, социалисты СДПУо и прочие шайки.....
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Юля все время призывает не верить рейтингам , объявленным социологическими группами!
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если у кого то есть хоть капелька мозгов, тот может проверить предыдущие рейтинги и голосования и убедиться, что результат по выборам у нее ВСЕГДА был выше рейтингов.
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ты смотри уже карман по шире открыли, следят они за процессом
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Лазаренко таки оказался джентельменом, косатая как бы не при делах ...

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Косатая хранительница его бабла...за процент..... верная хранительница...таких не сдают....
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конечно верная, будет не верная так и ее посадят
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Ботоксный труп Тимошенко должен отсидеть своё вместе с подельником Лазаренко.
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Будеш такі маляви конями по дорогам гоняти Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 6070
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Малявы будет писсать ботоксная старушка Тимошенко, сидя в тюрьме за государственную измену.
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Вона политический труп на помойке истории, но ванаботы пытаются создать иллюзию о высоком президентском рейтинге ботоксного ничтожества, хотя даже Ляшко имеет фракцию больше, чем путинская Тимошенко.
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Ты прав, рожа тимошенко после ботокса и и пластики как у путина стала похожа на говорящую жопу Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 4643
Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 2846
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Настоящій мінстець-троль мусить бути на довічному(з конфіскацією) брудний, злий і працьовитий Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 2055
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Если такой большой рейтинг у ботоксного ничтожества Тимошенко, тогда почему её фракция в ВРУ меньше чем у клоуна Ляшка?
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Перетреш це питання з "своїми". Вас, тролєй, там буде на нормальну дорожно-будівельну компанію. Доріг же в країні нема зовсім! Ти нам дуже потрібний. Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 162
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Ванька путинский, ты смешной как ляшко Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 4754
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Це добре, що ти посміхаєшся. Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 8687
А то був такий суворий і злий. Прям, как бука Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 7745
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ох уж этот ботокс) много богатых падлов он пошутил))
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30 тисяч Карл - 30!!!

Опитування проводилося 12-28 грудня 2017 року серед населення України від 18 років. Опитано методом особистого інтерв'ю 30 тисяч респондентів (по 1200 у кожному регіоні)
pravda.com.ua - Опитування показало, що українці готові обрати президентом Тимошенко
https://www.pravda.com.ua/news/2018/02/22/7172454/
Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 9636
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ахах, не прошло и полгода.. ну и сколько денег украинского народа за эти десятилетия судебного процесса потрачено на адвокатов и проедено лазаренками? ещё что-то осталось или дело идёт концу потому и можно осудить вже?
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Умные к умным...а штепа в бьюткивщину..... Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 3126
Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 160
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Хочеш до Штепи в камеру? Так її вже випустили, здається. Треба звільняти місця для Лолкі з шоблою))
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Ванька путинский, штепа теперь твоя багиня Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 8508
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Ну так твій шпигун Лолка її ж і випустив.
В нас судів не існує. Судять зі стелі. Коли Юля цієї весни стане президентом, то закон нарешті запрацює
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Ванька путинский, меньше увлекайся творчеством Милявской, а то уже началось разжижение мозга Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 2285
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Штепа теперь вместо Мишки-карлсона впереди колонный будет на белой лошади ехать...
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Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой
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Витягую зі спаму- сєктанти бахіні біснуються Процес над Лазаренком у США виходить на фінальну стадію, після позитивного рішення почнеться розподіл активів, - Єнін - Цензор.НЕТ 5205

http://www.uazakon.com/documents/date_3v/pg_gnndxb/index.htm

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 6 серпня 2008 р. N 1092-р Київ Про затвердження переліку військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено 1. Затвердити перелік військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, що додається. 2. Міноборони: здійснювати відчуження військового майна, зазначеного у затвердженому цим розпорядженням переліку, відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1 - 2, ст. 26); передбачати у договорах з уповноваженими підприємствами (організаціями) вимогу щодо реалізації зазначеного військового майна на конкурентних засадах, крім майна, що реалізується на зовнішньому ринку як товари військового призначення. Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
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Выполняла задание плешивого педофила по развалу ВСУ.
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Член воши стал шанованим экспердом))) Соевый, сиди и чеши свой Pigidiy
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А Перечень то какой интересный...самолеты...вертолеты...пушки..танки.... вот такие вот премьеры-предатели как тимошенко...и уничтожили армию Украины...
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Анато́лий Степа́нович Грице́нко (укр. Анатолій Степанович Гриценко) - украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» (2007-2012) и ВО «Батькивщина» (2012-2014), министр обороны Украины (в трёх кабинетах министров подряд - Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича, 2005-2007)
Всё что нужно знать о "патриотизме" апазицыанера
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Ходить інформація, що Гриценко вже більше місяця збирає "опозиціонерів" для об'єднання.
Тимошенко не приходить, а присилає Власенка. Ділять посади, Катеринчук хоче стати Міністром юстиції, Власенко хоче бачити Тимошенко президентом і прем'єром і зробити з України президентську республіку. Поки нічого не домовились, бо Гриценко наче проти такого рішення.
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грицик всегда против всего - склочник и пустобрех. Полный ноль, позиционирует себя лидером фейковой партии, в которой он с сыном только и состоят - жена и то - беспартийная.
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Поработал Паша с Юлей теперь локти кусает.
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Удивлю. Я знал Лазаренко ЛИЧНО, Это не шутка. Моя тетя жила на микрорайоне 40 лет октября (Ингулец, Кривой Рог), там километра 4-е с. Карповка, Там Паша и родился. Учился на микрорайоне, и дружил с моим братом. после школы. домой к брату шли, вечно голодный был, обедал и шел, пешком, домой.. родители на железке работали. Когда он премьером стал, то в Карповку дорогу сделал, и автобус пустил (видимо находился пешком))) Отцу два бусика ФВ пригнал, один дизель, второй бензин. сказал:"выбирай любой" Отец дизеля взял, бензиновый увезли.... Паша воровал, но он ягненок по сравнению с этими. Дорога на Карповку разбита, Пашу доят как козу, молоко от козы идет США. А я бы с ним потрыздел с удовольствием. Брат, увы, покойный.
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повод соевым клюнуть президента Украины 2019 Тимошенко Ю.В.
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В отличии от зэчки тимошенко, я в качановке не сидел
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Зэчкин шнырь, сядешь вместе с уголовницей Тимошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов, - Енин
 
 
 
 
 
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