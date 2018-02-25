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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (776) Енин (89) Маркив (4)

 В следствии по делу нацгвардейца Маркива мы доверяем итальянским коллегам и ждем создания совместной группы, - Енин

Украина не имеет претензий к расследованию дела арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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Он напомнил, что по факту смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и еще ряда лиц проводится расследование Службой безопасности Украины с квалификаций "террористический акт". Также, по словам Енина, похожее по фабуле дело расследуют и правоохранительные органы Италии.

"Мы неоднократно обращались с предложениями к итальянской стороне предоставить содействие в расследовании этого преступления, поскольку речь идет об одних и тех же событиях. Полгода назад мы направили письмо за подписью Генпрокурора и главы СБУ. Мы предложили итальянским правоохранительным органам приехать на место совершения преступления, ознакомиться с материалами уголовного производства, которое есть в распоряжении СБУ", - подчеркнул замгенпрокурора.

Также он обратил внимание на то, что украинская сторона для ускорения обмена информацией и эффективности расследования предлагала итальянским коллегам создать совместную следственную группу. Вместе с тем, по словам Енина, ответа от итальянской стороны по этому поводу пока еще нет. "Сейчас мы находимся в ожидании ответа итальянской стороны относительно наших предложений. Этот вопрос рассматривался также в ходе недавнего визита министра иностранных дел Италии в Украину", - добавил он.

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"На сегодняшний день у нас нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским партнерам", - заявил замгенпрокурора.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина заинтересована в объективном установлении истины в этом уголовном производстве. "По информации, которая есть у украинских правоохранительных органов, Виталий Маркив не мог иметь прямого отношения к убийству гражданина Италии Андреа Рокелли. У нас есть свидетели, часть из которых посещали Италию для дачи показаний итальянской прокуратуре", - отметил Енин.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

Источник: https://censor.net.ua/n3052396
 
 
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До сих пор так и не ясно на каком основании этот Андреа Роккелли находился на украинской территории, но временно Украиной не контролируемой...
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В генпрокуратуре всегда чего-то ждут.Таким образом закрываются десятки тысяч дел.
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А як той італієць потрапив на територію бойових дій і взагалі в Україну?
Хто йому тепер винен...
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да и новость от кацапской прокладки в Украине...
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В следствии по делу нацгвардейца Маркива мы доверяем итальянским коллегам и ждем создания совместной группы, - Енин - Цензор.НЕТ 5747
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Украина не имеет претензий к расследованию дела арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.- и где только эти (л....енины" ) берутся?...если не имеешь притензий.следовательно есть обьективность ,а если есть обьективность , тогда зачем зайцу стоп-сигнал(следсвенная група?)
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Смерть Музычко и " Эндрю " не удивительна .При этих потворах .
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"На сегодняшний день у нас нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским партнерам", - заявил замгенпрокурора.Источник: https://censor.net.ua/n3052396

..................

більше ніж півроку італійці утримують під вартою нацгвардійця, на численні офіційні прохання про співробітництво та допомогу у слідстві не реагують, а "у нас нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским партнерам"....... В следствии по делу нацгвардейца Маркива мы доверяем итальянским коллегам и ждем создания совместной группы, - Енин - Цензор.НЕТ 281
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Позорные иуды !Спасайте парня !!!хватит сопли жевательной
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NO COMMENTS : " Україна не має претензій (!!!) до розслідування справи заарештованого в Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа " Він нагадав, що за фактом смерті італійського фотокореспондента Андреа Рокелле і ще кількох осіб триває розслідування Службою безпеки України з кваліфікацій "терористичний акт" (!!!). Також, за словами Єніна, схожу за фабулою справу розслідують і правоохоронні органи Італії. / ВСЕ ТОМУ ЩО НЕМАЄ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОЖЕННЯ в зоні бойових дій НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА КОНСТИТУЦІЮ І МІЖНАРОДНІ ЗАКОНИ!!! / Нагадаємо, Віталій Марків був затриманий в Італії в червні 2017 року. Прокуратура міста Павія (регіон Ломбардія) звинувачує Марківа в умисному #вбивстві з міномета італійського фотографа Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року поблизу окупованого в той час Слов'янська Донецької області. Генеральна прокуратура України наполягає, що Марків не міг цього зробити, оскільки на озброєнні Національної гвардії тоді взагалі не було мінометів. У ГПУ також нагадали, що в той час згадану територію не контролювала українська влада і Роккеллі був у зоні бойових дій без належного узгодження з владою України . "
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Італійська вата, підтримувана газпромом, так просто з нього вже не злізе...
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Марків, насамперед - громадянин Італії, народжений в Україні, і вже потім - військовослужбовець Національної Гвардії України, яким він став уже після того, як оримав італійське громадянство... . Затриманий в зв"язку з обвинуваченням у вбивстві громадянина Італії. Затриманий на території Італії... А у нас деякі все в одну купу звалили і верещать - "Зрада!!!" От і займаються його справою правоохоронні органи Італії... А завдання правоохоронних органів України - допомагати їм у розслідуванні... А не в тому, як тут деякі "вищать" - "Нашого хлопця віддали на розправу! "Зрада!!!".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следствии по делу нацгвардейца Маркива мы доверяем итальянским коллегам и ждем создания совместной группы, - Енин
 
 
 
 
 
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