 В следствии по делу нацгвардейца Маркива мы доверяем итальянским коллегам и ждем создания совместной группы, - Енин

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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Он напомнил, что по факту смерти итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли и еще ряда лиц проводится расследование Службой безопасности Украины с квалификаций "террористический акт". Также, по словам Енина, похожее по фабуле дело расследуют и правоохранительные органы Италии.

"Мы неоднократно обращались с предложениями к итальянской стороне предоставить содействие в расследовании этого преступления, поскольку речь идет об одних и тех же событиях. Полгода назад мы направили письмо за подписью Генпрокурора и главы СБУ. Мы предложили итальянским правоохранительным органам приехать на место совершения преступления, ознакомиться с материалами уголовного производства, которое есть в распоряжении СБУ", - подчеркнул замгенпрокурора.

Также он обратил внимание на то, что украинская сторона для ускорения обмена информацией и эффективности расследования предлагала итальянским коллегам создать совместную следственную группу. Вместе с тем, по словам Енина, ответа от итальянской стороны по этому поводу пока еще нет. "Сейчас мы находимся в ожидании ответа итальянской стороны относительно наших предложений. Этот вопрос рассматривался также в ходе недавнего визита министра иностранных дел Италии в Украину", - добавил он.

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"На сегодняшний день у нас нет никаких предостережений относительно объективности хода следствия на территории Италии, мы доверяем нашим итальянским партнерам", - заявил замгенпрокурора.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина заинтересована в объективном установлении истины в этом уголовном производстве. "По информации, которая есть у украинских правоохранительных органов, Виталий Маркив не мог иметь прямого отношения к убийству гражданина Италии Андреа Рокелли. У нас есть свидетели, часть из которых посещали Италию для дачи показаний итальянской прокуратуре", - отметил Енин.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.



16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.