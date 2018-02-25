 Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 25 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом, сборная олимпийских атлетов из России не сможет пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, которая состоится в воскресенье.
Причиной продления запрета МОК называются два выявленных в Пхенчхане случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами – керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
Сначала считалось, что МОК восстановит полномочия Олимпийского комитета России, и российские атлеты смогут пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом, даже после того, как российского керлингиста Александра Крушельницкого поймали на допинге и лишили из-за этого "бронзы". Но после этого еще одна российская атлетка, бобслеистка Надежда Сергеева также не прошла тест на допинг и была дисквалифицирована 24 февраля.
Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.
"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.
При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.
Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.
Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.
МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).
В 2014-ом тоже ликовали, а оказалось - треть медалей под наркотой.
Еще клюшечников проверят. Ждем.
А фінал дійсно був цікавим. Німеччина вела 3:2 за 2 хв до закінчення і мала при цьому чисельну перевагу !!!! Примудрилась пропустити в більшості за 1 хв до кінця. І в додатковий час хокеїяти ОАР забили все ж один гол.
В будь-якому випадку німцям на цьому змаганні +++++++ ! Для тих, хто не в курсах - Німеччина в світовому хокейному рейтингу приблизно як Македонія чи Болівія в футболі. І все ж вони виграли і в Швейцарії, і в Швеції і в Канади (!), дійшли до фіналу і там просто незаслужено по грі (считай випадково) програли якимсь невідомим "іхтамнетам" з країни ОАР. На дово більшість гравців цоьго ОАР народились в росії. І тому думаю буде правильним всіх їх ретельно перевірити на свивання мочі, мельдонія і іншої гидоти - від них всього можна очікувати.
Це хокей???
Немцев-с заслуженным серебром:для них в хоккее-это космический результат.
4-3 это у них порвали))
бессмысленней допинга в кёрлинге может быть только тюнинг "Лады Приоры" .
Горіть у пеклі, москалі!
поставте картинку Нельсона из Симпсонов где он говорит ХА-ХА)
Попереду Чемпіонат світу...
Слухи о том, что Путин умер, снова поползли после его странного возвращенияряд признаков указывает на то, что все же показывают двойника....
"Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады"
І це є правдою, бо
ниякої збірної рф на цій Олімпіаді не було
Уличенные в допинге российские спортсмены представляются нашей пропагандой, как незаслуженно обиженные герои.
Вместо того, чтобы примерно их наказать, государство заботится о том, чтобы они морально и материально не пострадали.
Выделяет им компенсации и устраивает утешительные соревнования. Делает им сюси-пуси...
А они, оборзев от безнаказанности, преподносят нам сюрприз за сюрпризом...
... Сегодня спортивный арбитражный суд дисквалифицировал еще одну российскую спортсменку.
Спортсменка отказалась от вскрытия пробы Б, тем самым подтвердив факт наличия в организме запрещенного препарата.
Теперь спортсменка с позором покидает олимпийскую деревню и вылетает в Москву.
А в Москве её официально встретят с цветами.
Будут жалеть. Славить. И делать из неё героиню.
Может быть, даже дадут какой-нибудь орден, чтоб она не расстраивалась...
waler
"...Ради красоты спорта,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно..."
Автор: Муслим Магомаев. "Герои спорта"