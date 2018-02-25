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Все про:МОК (95) Олимпиада (727) Россия (68170)

 Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) сохранил в силе отстранение Олимпийского комитета России от участия в зимних Играх в Пхенчхане.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 25 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Таким образом, сборная олимпийских атлетов из России не сможет пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, которая состоится в воскресенье.

Причиной продления запрета МОК называются два выявленных в Пхенчхане случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами – керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Сначала считалось, что МОК восстановит полномочия Олимпийского комитета России, и российские атлеты смогут пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом, даже после того, как российского керлингиста Александра Крушельницкого поймали на допинге и лишили из-за этого "бронзы". Но после этого еще одна российская атлетка, бобслеистка Надежда Сергеева также не прошла тест на допинг и была дисквалифицирована 24 февраля.

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Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

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МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).

Источник: https://censor.net.ua/n3052368
 
 
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странно другое .русских спортсменов взашей гонят со всех соревнований за то что наркотики принимают и нарушают требования морали .а они хоть бы покаялись .извинились.Только то и делают что всех обвиняют.кругом одни враги
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И главное, все равно лезут на конкурсы и олимпиады. На такие "ненавистные" "западнозагнившие". Сколько грозятся с кимченырией свой мельдониевый междусобойчик устроить и все никак...
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боятся быть изгоями.орут что запад прогнил а предложи спортсмену где ты хочешь жить в брянске или ницце что он ответит?
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Конечно- в брянске:в Ницце ни мельдония,ни бояры...
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там ликуют по поводу хоккея, а рядом статья, что ВСЕ кацапы после закрытия Олимпиады должны быть подвержены экзамену на мельдоний.
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Я думаю, еще не вечер. У кацапов всегда так было: начинают за здравие, кончают за упокой...

В 2014-ом тоже ликовали, а оказалось - треть медалей под наркотой.

Еще клюшечников проверят. Ждем.
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Головне що Росія отримала золото у хокеї на Олімпіаді-2018.
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утешительный приз неудачников, да Джон Сцыкаловский?
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я думаю они хотели написать "РОА", но ввиду дремучей безграмотности.... Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом - Цензор.НЕТ 8697
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лучше ничего не выиграть .только чтобы все наркоманами и допингистами не называли.нужно проверить еще хоккейную команду.уверен там половина как обычно на наркоте
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Ну по-перше росія нічого не отримала - золото завоювала якась "казкова" країна ОАР.
А фінал дійсно був цікавим. Німеччина вела 3:2 за 2 хв до закінчення і мала при цьому чисельну перевагу !!!! Примудрилась пропустити в більшості за 1 хв до кінця. І в додатковий час хокеїяти ОАР забили все ж один гол.
В будь-якому випадку німцям на цьому змаганні +++++++ ! Для тих, хто не в курсах - Німеччина в світовому хокейному рейтингу приблизно як Македонія чи Болівія в футболі. І все ж вони виграли і в Швейцарії, і в Швеції і в Канади (!), дійшли до фіналу і там просто незаслужено по грі (считай випадково) програли якимсь невідомим "іхтамнетам" з країни ОАР. На дово більшість гравців цоьго ОАР народились в росії. І тому думаю буде правильним всіх їх ретельно перевірити на свивання мочі, мельдонія і іншої гидоти - від них всього можна очікувати.
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До речі перед фіналом читав інтерв'ю тренера німців. Так він висловлював невдоволення тим, в що перетворився олімпійський хокейний турнір. США і головне Канада приїхали навіть не другим а якимось 3-м чи 4-м складом - всі кращі дома відпочивають після кубка Стенлі. А тут ще й Росію дискваліфікували - як результат немає з ким грати.
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Фінал: Німеччина і якась OAR
Це хокей???
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ОАР - Об'єднана Орда Рабів - не може мати НАЦІОНАЛЬНОГО!!! прапора, бо це збірна солянка з понад сто національностей в основному кочових народів.
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, , москали - немцы , хоккей , финал , , 4 - 3 , , , у немцев - серебро , , овертайм ,,,.
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Напевно, "...сцаюз нерюшімий..." - Слова з того гІмна.
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Нехай пошиють собі труси з червоного кумача.)))
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нужно было россиянам разрешить пройти под их настоящим флагом

Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом - Цензор.НЕТ 4518
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ну,подержал МОК интригу - и ладно. Этого следовало ожидать,раз у кацапсинок были случаи положительного теста на допинг даже после скандала.
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, гена рядом . ,,.. , рашка-германия , хоккей , финал олимпиады , 4-3 , , , пичалька ,.,,,
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Ха-ха, козих морд опять опустили！ Встали с колен😂😂😂
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Жаль,не дожали немцы козломордых в финале по хоккею,но крови попили.
Немцев-с заслуженным серебром:для них в хоккее-это космический результат.
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И главное, кацапы на форумах истерят: порвали немцев!

4-3 это у них порвали))
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Хотябы раз русские спортсмены выступили с заявлением .что руководство России десятилетиями заставляло нас пить таблетки и добиваться олимпийских медалей в неправедный способ.При этом кто отказывался принимать наркоту выгоняли из большого спорта.Теперь все медали россии за многие годы яйца выеденного не стоят.Требуем наказать путина мутко и всю эту свору наркодиллеров за разрушенные судьбы спортсменов
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А пробы на допинг вы предлагаете вообще отменить?
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просто когда русский выигрывает чтото пробу можно не делать.итак ясно что или яду напился или какойто химии нажрался .то есть даже предположения нет что русский может чтото честно выиграть
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Я, честно говоря, просто тихонечко хренею.Уже ж засвечены, залеты за залетами. Со скрипом таки едут... результат- снова Залет! Да не один! Я, после первого, признаюсь- слегка напрягся. Как-то вид спорта с допингом реально не вязался. Думал какая-то хитрая каца-многоходово-провокация. Оказалось-нет! Всё до тупого просто: ещё один Залет. Какой-то кретинизм, реальный. Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом - Цензор.НЕТ 5971
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Может назовёте хоть одну причину принимать допинг в кёрлинге? Тем более что последняя проба месяц назад была у него чистая.
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ну виходить навіть в кьорлінг без допінгу кацапські рукожопи грати не можуть....
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Нехай кацапи ідуть під прапором "Веселий Роджер", який повністю відображає їх суть.
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Сейчас вся роисия писяет от радости,что хоккеисты завоевали треть золота своей команды на Олимпиаде.В овертайме 4 против 3 они переиграли Германию ( а удаление было очень сомнительным-немецкий защитник идет клюшкой на шайбу внизу,русский подбивает его клюшку вверх и она попадает ему же в лицо,он хватается за лицо и получает удаление.-нормальные судьи в овертайме НЕ должны давать удаление за такое!)
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Все,капец россии,-после выигрыша хоккеистов,они поднимаются с 15-го на 13-е место в общекомандном зачете, а цифра 13 для них смертельна (как и слово последний,которое они заменяют словом "крайний")! Все! Полный капец! Лучше бы они эту медаль не завоевали!
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Раніше у німця пішла кров, судді дали 4 хвилини, потім відмінили...
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Да! И еще они скулили чтобы отменили гол,когда немецкий игрок был во вратарской площадке (правда к шайбе он не имел никакого отношения)! Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 8671
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Клюшку нужно контролировать всегда, даже если умираешь. Таковы правила
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***
бессмысленней допинга в кёрлинге может быть только тюнинг "Лады Приоры" .

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Ще один крок до знищення рашки як держави.
Горіть у пеклі, москалі!
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вчера кто то писал шо разрешат типа политика)
поставте картинку Нельсона из Симпсонов где он говорит ХА-ХА)
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Если бы победила Германия, это бы безусловно подстегнуло развитие европейского хоккея. Пошли бы деньги вкладывать в хоккей. Глядишь, и Украина бы подтянулась
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А що європейський хокей у занепаді???
Попереду Чемпіонат світу...
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В Омерике,-больше триллиона долларов твоих денег,и в Великобритании больше,чем пол триллиона долларов!
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Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 7025чуть чуть "приболел" так сразу мордовию "опустили"!

Слухи о том, что Путин умер, снова поползли после его странного возвращенияряд признаков указывает на то, что все же показывают двойника....
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Щось я не розумію "вяликіх" спортсменів: їм під загрозою смерті той допінг пхають? Чи також кредитів нахапались?
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Как вижу все смотрели хоккей Чумовой какой-то матч. Уже радовался за Германию, но под занавес 3-го периода они пропускают в большинстве (!) какую-то корявую плюшку с острого угла...
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У них кроме последней,все были корявые,-особенно та,которая летела мимо ворот,даже параллельно ворот,но попала в голову вратарю и залетела в ворота! Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 6461
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Ну немцам тоже свезло, когда Кошечкин сам себе рукой забросил
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А вообще, 2 золота - позор, правда, "Во-Во"?) Да, твоя страна мельдония показала истинные способности без допинга)
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финал был адский ад - немцы сами виноваты - докатай большинство 50 сек
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Вот так-же их повернули назад в 15 км от Москвы.
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Забагато слів. Треба так:
"Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады"
І це є правдою, бо
ниякої збірної рф на цій Олімпіаді не було
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Российская сборная может только вместо флага пройтись с трёхлитровой банкой своей общей мочи Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 8459
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я бы немцам посоветовала не грустить и думать, что они все таки первые, ведь выигравшей страны нет, как нет ни прапора, ни гимна, ни формы, ихпростонет.
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Обидней в двойне, проиграть какой то дворовой команде. Так что грустно конечно.
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Крысы кремля перешли от Мильдония на Аргентинское Танго по имени КОКАин Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 6665
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Вместо того, чтобы жестоко наказать допингистов, Россия делает из них героев...

Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 4787

Уличенные в допинге российские спортсмены представляются нашей пропагандой, как незаслуженно обиженные герои.

Вместо того, чтобы примерно их наказать, государство заботится о том, чтобы они морально и материально не пострадали.

Выделяет им компенсации и устраивает утешительные соревнования. Делает им сюси-пуси...

А они, оборзев от безнаказанности, преподносят нам сюрприз за сюрпризом...

... Сегодня спортивный арбитражный суд дисквалифицировал еще одну российскую спортсменку.

Спортсменка отказалась от вскрытия пробы Б, тем самым подтвердив факт наличия в организме запрещенного препарата.

Теперь спортсменка с позором покидает олимпийскую деревню и вылетает в Москву.

А в Москве её официально встретят с цветами.

Будут жалеть. Славить. И делать из неё героиню.

Может быть, даже дадут какой-нибудь орден, чтоб она не расстраивалась...

waler
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Всех украинцев поздравляю с победой ОАР в хоккее Збірній РФ через допінг не дозволять пройти під національним прапором на закритті Олімпіади - Цензор.НЕТ 8443
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а нє хер було мельдоній жерти...
"...Ради красоты спорта,
Родины своей ради!
Надо побеждать честно..."

Автор: Муслим Магомаев. "Герои спорта"
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Цензор.НЕТНовостиСпортСборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом
 
 
 
 
 
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