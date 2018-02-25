 Сборной РФ из-за допинга не разрешат пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 25 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Таким образом, сборная олимпийских атлетов из России не сможет пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады, которая состоится в воскресенье.



Причиной продления запрета МОК называются два выявленных в Пхенчхане случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами – керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Сначала считалось, что МОК восстановит полномочия Олимпийского комитета России, и российские атлеты смогут пройти на закрытии Олимпиады под национальным флагом, даже после того, как российского керлингиста Александра Крушельницкого поймали на допинге и лишили из-за этого "бронзы". Но после этого еще одна российская атлетка, бобслеистка Надежда Сергеева также не прошла тест на допинг и была дисквалифицирована 24 февраля.

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Напомним, 6 декабря Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены на предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в статусе "олимпийский атлет из России". Вместо национальных гимна и флага на церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК. Основанием для этого стала дисквалификация Олимпийского комитета России (ОКР), на который была возложена ответственность за антидопинговые нарушения, допущенные во время Игр в Сочи.

"Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России", - гласят правила МОК.

При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать флаг в спальнях и закрытых помещениях. Отображение национальных элементов внутри неофициальных олимпийских объектов возможно с предварительного одобрения МОК.

Запрещена любая форма публичной коммерческой, политической, расовой, религиозной пропаганды, в том числе на спортивной одежде, аксессуарах, оборудовании на спортсменах и участниках Олимпиады.

Запрещено участие в альтернативных церемониях награждения.

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МОК также потребовал от РФ покрыть расходы, связанные с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры, в размере $15 млн. Эти средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).