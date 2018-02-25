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 Враг применил тяжелую артиллерию на Донбассе, за сутки 4 обстрела, - штаб

Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

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На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал защитников Лобачево, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.

"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 февраля российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Враг применил тяжелую артиллерию на Донбассе, за сутки 4 обстрела, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052366
 
 
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Хорошим окончанием текста было бы--ответным огнм ВСУ уничтожена артбатарея противника со своими расчетами.Подготовлено к утилизации столько то полуфабрикатов.Слава Украине!)
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Десь так і є- та дипломатія вимагає про це змовчати.
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​Известный сепаратист и сторонник "русского мира" Владимир Корнилов в прямом эфире российского ТВ открыто рассказал, как Кремль оккупировал украинский Донбасс и ведет войну на востоке Украины не за интересы местного населения, а за будущее России. Фрагмент программы опубликовал на собственной странице в социальной сети известный блогер Сергей Запорожский, отметивший лживость российской пропаганды о так называемой "гражданской войне" на Донбассе. Корнилов взял слово и эмоционально обратился к гостям студии, заявив, что на самом деле война на Донбассе развязана российскими властями сугубо ради самой России, интересы которой и защищает РФ и боевики "ЛДНР", завербованные российскими властями. При этом СМИ напоминают, что Корнилов давно известен разжиганием сепаратизма на востоке Украины и в Крыму, систематически поддерживая российскую оккупацию украинских территорий не только во время войны на Донбассе, но и на протяжении длительного срока до нее.
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Добре що ніхто з наших не постраждав.
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в районе Горловки ВСУ заняли 2 населенных пункта,сообщил Хмырь по кликухе "Гагарин"
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с Корниловым знаком с 1990 года,редкая гнида и Негодяй
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В Донецке в начале 90-х на заборе недостроенного здания по ул.Университетская (потом Ахметов сделал из него ПУМБ) был от руки намалеван какой-то прорашистский лозунг и подпись «Корнилов».
Сквозь годы я увидел это чмо.
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​Боевики "ДНР" в социальных сетях сообщают о продвижении подразделений ВСУ на Донбассе, в результате которого сепаратисты и российские военные были вынуждены отступать: в результате силы АТО взяли под контроль два населенных пункта между Горловкой и Авдеевкой. Согласно опубликованным данным наемник "ДНР" сообщил, что боевики были вынуждены оставить свои позиции под Васильевкой и Новобахмутовкой на прошлой неделе. Признание боевиков было сделано 23 февраля, когда российские наемники отмечали День защитника Отечества, отмечая отсутствие праздничного настроения на фоне отступления подразделений "ДНР". При этом пользователи социальных сетей предполагают, что боевик ошибся и имел ввиду не Новобахмутовку, а Новоселовку. Указанные села находятся в окрестностях широкой зоны между Горловкой и Авдеевкой. При этом штаб АТО пока не опубликовал данных об освобождении очередных населенных пунктов на линии фронта.
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Сообщение от сепаратистов:
На &;22:40 стрелково-минометные бои с разной интенсивностью и интервалом проходят по территории Новоазовского района, Аэропорта, Спартака, ЯБП, практически по всей линии фронта города Горловка(Юго-запад, запад, север), в Дебальцево-Светлодарском плацдарме и округе. ВСУ несколько часами ранее активно использовали запрещенную Минском-2 артиллерию: со стороны ОБСЕ, ООН или России хладнокровное молчание, тем самым покрывая преступления Киевской Хунты и их
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ходят упорные слухи что ШойХУ захватил власть,а плешивого отправили на курорт ...ну типа Горбачева спихнули в Крымский Форос в августе 1991 года....
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Як тільки у Пепи починає підгорати, сепари моментом активізуються.
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5 марта 1953 года сдох Джугашвили,1 марта 1881 года зававили сЦаря Александра-2,23 марта 1801 года задушили Павля Первого...,неужели Путлера тоже в марте? Ворог застосував важку артилерію на Донбасі, за добу 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 9534
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нема слів, одні емоції....

що ти таке - що тебе не чіпають?
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Почему не чипають? в Вильнюсе арестовали на Сутки когда спецназ мацкальский брал Телецентр Ворог застосував важку артилерію на Донбасі, за добу 4 обстріли, - штаб - Цензор.НЕТ 6453в январе 1991 года,ноя сумел отбиться от крыс и удрал в Латвию..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил тяжелую артиллерию на Донбассе, за сутки 4 обстрела, - штаб
 
 
 
 
 
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