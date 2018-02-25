 Враг применил тяжелую артиллерию на Донбассе, за сутки 4 обстрела, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
На Луганском направлении, в вечернее время, российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливал защитников Лобачево, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.
"В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями. В результате этих враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 февраля российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Сквозь годы я увидел это чмо.
На &;22:40 стрелково-минометные бои с разной интенсивностью и интервалом проходят по территории Новоазовского района, Аэропорта, Спартака, ЯБП, практически по всей линии фронта города Горловка(Юго-запад, запад, север), в Дебальцево-Светлодарском плацдарме и округе. ВСУ несколько часами ранее активно использовали запрещенную Минском-2 артиллерию: со стороны ОБСЕ, ООН или России хладнокровное молчание, тем самым покрывая преступления Киевской Хунты и их
що ти таке - що тебе не чіпають?