 Резолюция СБ ООН по Сирии не касается борьбы с террористами ИГ и Аль-Каиды, - МИД Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Украины.

"Согласно одобренной резолюции СБ ООН, режим прекращения огня в Сирии не будет распространяться на военные операции против террористических организаций - ИГИЛ, Аль-Каиды и Джебхат Ан-Нусра, а также связанных с ними группировок", - говорится в сообщении.

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Напомним, Совбезу ООН 24 февраля удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ. Члены Совета Безопасности ООН требуют немедленного введения в стране 30-дневного перемирия. Это позволит доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.