 Резолюция СБ ООН по Сирии не касается борьбы с террористами ИГ и Аль-Каиды, - МИД Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Украины.
"Согласно одобренной резолюции СБ ООН, режим прекращения огня в Сирии не будет распространяться на военные операции против террористических организаций - ИГИЛ, Аль-Каиды и Джебхат Ан-Нусра, а также связанных с ними группировок", - говорится в сообщении.
Напомним, Совбезу ООН 24 февраля удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ. Члены Совета Безопасности ООН требуют немедленного введения в стране 30-дневного перемирия. Это позволит доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.
...це я про росію, а не про тебе... -- пробач, як що... *)
все йде по плану
на плакате "преступление", или как?
АТО живёт и побеждает!
https://www.youtube.com/watch?v=qH8aIy2-bgQ
Горіть у пеклі, москалі!
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Между тем в российской делегации в Пхёнчхане до последнего надеялись, что решение будет иным. Накануне глава делегации Станислав Поздняков, выступая перед журналистами, подчёркивал, что в России усилили борьбу с допингом.
По словам президента МОК Томаса Баха, организация учла то, как Россия отреагировала на предъявленные требования, заметила изменения, но на решение повлияли два новых случаях применения допинга. Напомню, в использовании запрещённых препаратов уличили кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву.
Церемония закрытия Олимпиады пройдёт сегодня.
Аргентинский кокаин (398 кг.) привез в Москву на своем самолете Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Горіть у пеклі, москалі!
от падло, той Черняк, таку горілку спаплюжив.
лютують....
вам всім. працівникам невидимого фронту
тільки якось з хрестиками не дуже приємно спілкуватися.
Це хокей???