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 Резолюция СБ ООН по Сирии не касается борьбы с террористами ИГ и Аль-Каиды, - МИД Украины

Режим прекращения огня распространяется только на те части Сирии, где не действуют террористические организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД Украины.

"Согласно одобренной резолюции СБ ООН, режим прекращения огня в Сирии не будет распространяться на военные операции против террористических организаций - ИГИЛ, Аль-Каиды и Джебхат Ан-Нусра, а также связанных с ними группировок", - говорится в сообщении.

Резолюция СБ ООН по Сирии не касается борьбы с террористами ИГ и Аль-Каиды, - МИД Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю от бомбардировок сил Асада, поддерживаемых РФ, в сирийской Гуте погибли более 500 человек, в том числе 123 ребенка, - Le Figaro

Напомним, Совбезу ООН 24 февраля удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ. Члены Совета Безопасности ООН требуют немедленного введения в стране 30-дневного перемирия. Это позволит доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Источник: https://censor.net.ua/n3052362
 
 
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Щось мені здається, що росія використає це "перемир'я" на свою користь.
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Да, будет бомбить сирийскую оппозицию и всем рассказывать, что бомбим ИГИЛ. Только на курдов не полезут. Потому что поняли, что ответка придёт от союзников нехилая...
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Курдов турки замочат -- это их деды воевали...*)
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-- дурень думкой багатіє...
...це я про росію, а не про тебе... -- пробач, як що... *)
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Дєтскій сад. З цього можна сміятися, якби людей не вбивали, як на полюванні
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ыдыоти ще думають шо свытом керують
все йде по плану
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Ключевое слово
на плакате "преступление", или как?
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Ключевое, это то что и Сирия и Украина это не россия, поэтому они оккупанты и там и там.
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...не будет распространяться на военные операции против террористических организаций - ИГИЛ... (запрещённой в Росии)

АТО живёт и побеждает!
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Крутое шоу получилось, Данилко красава, MELOVIN достоен победы на Евровидении 2018.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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Другими словами- мочить ИГИЛ и связанную с ними рашку можно.
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МОК не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Игр в ПхёнчханеРешение об отстранении Олимпийского комитета России остаётся в силе. Так минувшей ночью проголосовал исполком Международного олимпийского комитета.
Между тем в российской делегации в Пхёнчхане до последнего надеялись, что решение будет иным. Накануне глава делегации Станислав Поздняков, выступая перед журналистами, подчёркивал, что в России усилили борьбу с допингом.
По словам президента МОК Томаса Баха, организация учла то, как Россия отреагировала на предъявленные требования, заметила изменения, но на решение повлияли два новых случаях применения допинга. Напомню, в использовании запрещённых препаратов уличили кёрлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистку Надежду Сергееву.
Церемония закрытия Олимпиады пройдёт сегодня.
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Звідки у зібраної з однією метою (грабунки та набіги на сусідів та на одне одного) орди НАЦІОНАЛЬНИЙ??!!!! прапор? В тій орді більш як сотня національностей. А їхній буцімто "націАнальний" прапор - перевернутий "хером Пітером" (петром першим) голландський. І херб їхній (двоголова курка-мутант) теж крадений у Візантійської імперії (начебто як посаг Софії Палеолог). А щодо Олімпіади, то криворука команда із трьох букв не може дати собі ради з вмотивованими німцями. Двометровий Кошечкін пустив метелика і норовить напускати ще.
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Творчество душевнобольных.
Аргентинский кокаин (398 кг.) привез в Москву на своем самолете Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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Представляю, сколько Вошьдь на своём самолёте перевозит...
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За последнюю неделю от рук армии Башара Асада и его союзников погибло около 500 человек в сирийской провинции Восточная Гута. Такие данные приводят волонтеры Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Отмечается, что такие данные появились после разбора завалов, образовавшихся в результате ударов по провинции Восточная Гута. "За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 ребенка", - подчеркнул директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман. Он также добавил, что только за сегодняшний день количество жертв увеличилось на 29 человек.
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Це "гаряча" війна, якої зуміла уникнути Україна. Мої співчуття родичам загиблих від рук москалів.
Горіть у пеклі, москалі!
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то тепер "Хортицю" не пити?
от падло, той Черняк, таку горілку спаплюжив.
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На борьбу с Империалистами и Барыгами всего мира СССр потратил 700 млрд.рублей когда то Шеварднадзе с гордостью заявил..
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я дивлюся "недільні" модери на вахту стали.
лютують....
вам всім. працівникам невидимого фронту
тільки якось з хрестиками не дуже приємно спілкуватися.
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, , таки да , кацапы обыграли немцев в хоккей в овертайме , финал олимпиады , , 4 - 3. ,,,
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Фінал: Німеччина і якась OAR
Це хокей???
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но были же -- канада , чехия , сша , швеция ,,,, все пролетели , как фанера над парижем ,,,
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Від Канади і США були збірні коледжів.
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