 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали минометный обстрел в районе Попасной

"Вечером 23 февраля, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали длительные нарушения режима прекращения огня, из которых большинство зафиксировано на расстоянии 3-4 км к юго-востоку", - цитирует Цензор.НЕТ оперативный отчет СММ ОБСЕ.

Около 21:14 команда СММ слышала 10 взрывов, оцененных как выстрелы из 120-мм миномета примерно в 500 м к северу.

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Сотрудники миссии - шесть наблюдателей, фельдшер и переводчик - спрятались в укрытии и провели там около 15 минут.

"24 февраля, в 07:00, команда Миссии покинула передовую патрульную базу и благополучно вернулась в патрульный центр СММ в н. п. Северодонецк (подконтрольный правительству, 74 км к северо-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

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Наблюдатели отмечают, что команда миссии вернулась на передовую патрульную базу в Попасной 22 февраля после того, как 19 декабря 2017 года она передислоцировалась из-за взрывов.