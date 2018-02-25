 За четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Радіо Свобода.
"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все – это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодня основным условием продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году", – рассказал он.
По словам Муженко, за последние четыре года в Вооруженных силах минимум дважды поменялись командиры батальонов и бригад.
"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие оперативных командований. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", – разъяснил глава Генштаба ВСУ.
При этом более четверти выпускников военных учебных заведений этого года, уверяет Муженко, сознательно связали свое будущее с армией уже после начала боевых действий. По его словам, "это мощный кадровый потенциал" украинской армии.
а тепер ще !!!
це просто пздц .
Терпіли Алєні , ви накопичуєте баблосики на приватбанківський рахунок ,та житло для своїх нащадків в Україні ??!
- не варто ,бо завдяки вашому по №у ізму ваші нащадки будуть ще глубше ду пі.
тікайте з України бо вИ Алєні .
старая армейская поговорка -
звание полковника заслуживают, звание генерала - выслуживают...
....
вот и не верь после этого,что в зраде одно кацапье
петра охмєтова .....
"Наймолодший генерал України закінчив 9 класів, їздить на авто за $500 000 і живе, згідно декларації, в гаражі"
https://korupciya.com/naymolodshiy-general-ukrayini-zakinchiv-9-klasiv-yizdit-na-avto-za-500-000-i-zhive-zgidno-deklaratsiyi-v-garazhi/
Так сколько же у нас вообще генералов, батальйон уже формировать можно? Было около 300-360+50