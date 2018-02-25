 За четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Радіо Свобода.

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все – это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодня основным условием продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году", – рассказал он.

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По словам Муженко, за последние четыре года в Вооруженных силах минимум дважды поменялись командиры батальонов и бригад.

"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие оперативных командований. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", – разъяснил глава Генштаба ВСУ.

При этом более четверти выпускников военных учебных заведений этого года, уверяет Муженко, сознательно связали свое будущее с армией уже после начала боевых действий. По его словам, "это мощный кадровый потенциал" украинской армии.

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