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 Политика Украины
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 За четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко

Командиры бригад, которые были в 2014 году, уже возглавляют оперативные командования или стали заместителями командующих разных видов ВСУ.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Радіо Свобода.

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все – это офицеры, которые уже имели боевой опыт. На сегодня основным условием продвижения по службе, назначения, и особенно на основные командные должности, является именно наличие боевого опыта, того опыта, который мы получили в войне 2014-2017 годов и продолжаем получать в 2018 году", – рассказал он.

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По словам Муженко, за последние четыре года в Вооруженных силах минимум дважды поменялись командиры батальонов и бригад.

"Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие оперативных командований. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины", – разъяснил глава Генштаба ВСУ.

При этом более четверти выпускников военных учебных заведений этого года, уверяет Муженко, сознательно связали свое будущее с армией уже после начала боевых действий. По его словам, "это мощный кадровый потенциал" украинской армии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052360
 
 
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Генералы всегда плодились в большом количестве, а результат был плачевный.
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генералы плодились только в пост совковых странах,где воевать толком не умеют,эти тупорылые генералы никогда бы не смогли уничтожить ЧВК вагнера в сирии,даже при наличии технических средств,это мусор по большому счету
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тих генералів і так було до яух в співвідношенні до рядового складу !
а тепер ще !!!
це просто пздц .

Терпіли Алєні , ви накопичуєте баблосики на приватбанківський рахунок ,та житло для своїх нащадків в Україні ??!
- не варто ,бо завдяки вашому по №у ізму ваші нащадки будуть ще глубше ду пі.
тікайте з України бо вИ Алєні .
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****
старая армейская поговорка -
звание полковника заслуживают, звание генерала - выслуживают...
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омг 50 генералов, даешь над каждым солдатом по генералу.
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деградировавший совок,одни генералы,а за Крым воевать никого не нашлось
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ПС ...А мусорських та ПРокурорських скількі стало !? .
.За четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко - Цензор.НЕТ 8650...
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зібрати генеральский полк і всіх на передову......на саму передову. Якщо всі такі вчені генерали, то ворога розіб'ють на раз два, а якщо липові, тоді вибачайте.......
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по мнению зрады -это зрада четыре года держит рубежи и выполняет свой долг по защите отечества...а не армия.
вот и не верь после этого,что в зраде одно кацапье
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не не , єто лльохаміномьотов та його хенерали
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а сколько лет ты тут рубежи шоколадной задницы полируешь?
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я то ладно,пенсионер все таки...а ты ,молодой да ранний чего шоколад клеймишь в тырнете вместо реальных действий?
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а если пенсионер,то что другой работы не нашлось?Кроме ,как топить за банду воров,которые разрушают Украину?
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что то похоже, что муженко брешет в стиле мальдивского главнокомандующего
петра охмєтова .....
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В годы русского царя были генерал губернаторы,а у нас сейчас губернаторы полковники или возле генеральники? За четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко - Цензор.НЕТ 1554
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Ось такі вони нинішні українські генерали!!!
"Наймолодший генерал України закінчив 9 класів, їздить на авто за $500 000 і живе, згідно декларації, в гаражі"

https://korupciya.com/naymolodshiy-general-ukrayini-zakinchiv-9-klasiv-yizdit-na-avto-za-500-000-i-zhive-zgidno-deklaratsiyi-v-garazhi/

За четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко - Цензор.НЕТ 2069
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видно по роже ,что из окопов не вылазит
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судя по словам Муженко более половины из 50 новопризначеных генералов имеют боевой опыт. А сколько это в абсолютном значении- 26? 26 новых генералов тёрлося в гостиницах Бахмута числясь в частях, а 24 вообще не приделах, даже этого не делали?
Так сколько же у нас вообще генералов, батальйон уже формировать можно? Было около 300-360+50
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этот батальон сразу уйдет в ДНР рассказыавть про ужасы хунты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа четыре года 50 офицеров стали генералами, большинство из них имеет боевой опыт, - Муженко
 
 
 
 
 
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