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 Политика Украины
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Все про:Крым (19520) посольство РФ (259) Джонсон_Борис (63)

 Мы не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион оставаться в составе Украины вопреки воле населения, - РФ в ответ на статью Джонсона о Крыме

Посольство России в Лондоне опубликовало список "безосновательных утверждений", допущенных министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсона в статье о "присоединении" Крыма к России.

Как пишет Цензор.НЕТ, заявление размещено на сайте посольства РФ.

В частности, дипломаты не согласны с тезисом о "псевдореферендуме" в Крыму". Россия продолжает настаивать, что это был акт самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации принципов международного права 1970 года.

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Также в посольстве "опровергают" тезис Джонсона о "первом после 1945 года случае насильственной перекройки границы в Европе". "В 1999 году в результате 78 дней бомбежек Югославии силами НАТО была фактически уничтожена государственность этой страны, от которой насильственно (и без всякого референдума) был отторгнут автономный край Косово", - говорится в заявлении.

По мнению представителей российского МИД, права крымских татар на территории аннексированного полуострова не нарушаются. "Крымскотатарский язык теперь признан в Крыму в качестве официального, наряду с русским и украинским. На полуострове работают 15 крымско-татарских школ и 137 крымско-татарских классов, в которых учатся около 5500 учеников. Издано 45 новых крымско-татарских учебников. Действуют 187 крымско-татарских мечетей и молельных домов, а в Симферополе строится новая соборная мечеть, способная вместить до 4000 верующих. У крымско-татарской общины есть 30 общественных организаций и 58 средств массовой информации", - говорится в сообщении.

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Дипломаты соглашаются, что Россия "действительно обещала уважать границы Украины". Тем не менее, "никогда не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион Украины оставаться в составе этой страны вопреки воле его населения".

Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой призвал мировое сообщество помнить о чудовищных последствиях российской аннексии Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3052359
 
 
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Почему в окупированом Крыму нет партизанского движения, такое впечатление, что они смирились со своей участью или же хотели этого
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А почему не было партизанского движения в Локотской республике?
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Сколько соплей с утра- Крым ушел безвозвратно...чего тут плакаться...
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А хто, цікаво, проводив референдум в Східній Пруссії, перед депортацією корінного населення у 1948 році? Після цієї дати, цю, споконвічно прусську землю, заселили напівдикими народами зі сходу, які до цивілізованого світу не мають відношення. Жах, у який занедбаний стан перетворений цей, колись квітучий край. Аналогічна ситуація і в Криму, та й не тільки в ньому, а скрізь, де всовують, скрепние пики нащадки ординців.
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Вы забыли о Южном Сахалине... У меня знакомая есть, в военном госпитале когда-то работала. Рассказывала: "Папа военным лётчиком был. После войны попали в Южно-Сахалинск. Такой красивый, чистенький город был - мостовые, ливневая канализация, нигде ничего, "не на своём месте"... Через некоторое время мы уехали на Украину. В 80-е меня пригласили одноклассники. Приехала - ужаснулась - "гадюшник"...
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специально для раши!
***
все то говно, что всем подряд
кладешь, не упуская случай,
пусть возвращается назад
удвоеной... огромной сраной кучей…
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Читаю третью страницу комментариев, и "охреневаю" - как несколько "троллей внутриМКАДовских" наперегонки, друг друга в "непатриотизме к Украине" обвиняют... До чего дошло!... Мне уже аж скучно стало, что меня давно уже перестали обзывать "пиндосовским прислужником", жижобандеровцем", "хохлофашистом"... Теперь меня чаще обвиняют в "плохой любви к Украине", грозятся "повесить на третьем Майдане"... И кто? "ольгинские провокаторы"... Да, спесь "великороссийская" слетела, перестали грозить "ядрёной дубинкой" "хахлам"... Теперь уже и про украинский язык вспомнили, и побежали "впереди паровоза", "ультрапатриоты"... Ну, это не ново - первыми "р-революционерами", бросившимися сжигать здание губернской "охранки" в Москве, во время революции, были её информаторы... И тут подобная ситуация - "внутриМКАДовские" пытаются сыграть роль "ведущих козлов" в "овечьем стаде", которые своим блеянием ведут овец за собой, на убой... Только вот "овцы" не все идти за ними хотят - видят, что впереди - нож мясника...
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Цензор в этом плане резко изменился, после демонстрации народных дружин. Ну и михо-цирк добавляет треша....
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Хоккей просто пипец. Я думал немцы уже выиграли.
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"Отстранение будет снято автоматически после перепроверки проб. Это должно произойти через несколько дней после соревнований", - заявил пресс-секретарь МОК Кристиан Клауэ
журналистам.
Таким образом, исполком МОК, не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпийских игр. Олимпийский флаг, под которым на церемонию закрытия зимних Игр выйдет команда российских спортсменов, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018.
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территориальная целостность Украини - одно
чемодан-вокзал-тамбовский лес - другое
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, , дурацкая отмазка ,,, , но , рашка победила в финале хоккейного турнира в овертайме немцев , 4-3 . ,,,
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Ну так чому не звільняють татар, Сєнцова, іншіх політв'язнів? Чому кошмарять татар обшуками? Скліьки коштують ці запевнення, коли жодного вбивства з катуваннями татар не розслідується?
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Немає межі брехні і лицемірству Московії. Це єдина у світі така дика країна. Коріння цього є "досвід" синтетичної татароюдейської "політики" татарської орди, татарського кочового менталітету та підлячої хазарської релігії. Ця хазаротатарва ніколи не буде сумісною з людьми.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион оставаться в составе Украины вопреки воле населения, - РФ в ответ на статью Джонсона о Крыме
 
 
 
 
 
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