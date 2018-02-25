 Мы не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион оставаться в составе Украины вопреки воле населения, - РФ в ответ на статью Джонсона о Крыме

Как пишет Цензор.НЕТ, заявление размещено на сайте посольства РФ.

В частности, дипломаты не согласны с тезисом о "псевдореферендуме" в Крыму". Россия продолжает настаивать, что это был акт самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации принципов международного права 1970 года.

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Также в посольстве "опровергают" тезис Джонсона о "первом после 1945 года случае насильственной перекройки границы в Европе". "В 1999 году в результате 78 дней бомбежек Югославии силами НАТО была фактически уничтожена государственность этой страны, от которой насильственно (и без всякого референдума) был отторгнут автономный край Косово", - говорится в заявлении.

По мнению представителей российского МИД, права крымских татар на территории аннексированного полуострова не нарушаются. "Крымскотатарский язык теперь признан в Крыму в качестве официального, наряду с русским и украинским. На полуострове работают 15 крымско-татарских школ и 137 крымско-татарских классов, в которых учатся около 5500 учеников. Издано 45 новых крымско-татарских учебников. Действуют 187 крымско-татарских мечетей и молельных домов, а в Симферополе строится новая соборная мечеть, способная вместить до 4000 верующих. У крымско-татарской общины есть 30 общественных организаций и 58 средств массовой информации", - говорится в сообщении.

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Дипломаты соглашаются, что Россия "действительно обещала уважать границы Украины". Тем не менее, "никогда не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион Украины оставаться в составе этой страны вопреки воле его населения".

Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой призвал мировое сообщество помнить о чудовищных последствиях российской аннексии Крыма.