 Мы не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион оставаться в составе Украины вопреки воле населения, - РФ в ответ на статью Джонсона о Крыме

Как пишет Цензор.НЕТ, заявление размещено на сайте посольства РФ.
В частности, дипломаты не согласны с тезисом о "псевдореферендуме" в Крыму". Россия продолжает настаивать, что это был акт самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации принципов международного права 1970 года.
Также в посольстве "опровергают" тезис Джонсона о "первом после 1945 года случае насильственной перекройки границы в Европе". "В 1999 году в результате 78 дней бомбежек Югославии силами НАТО была фактически уничтожена государственность этой страны, от которой насильственно (и без всякого референдума) был отторгнут автономный край Косово", - говорится в заявлении.
По мнению представителей российского МИД, права крымских татар на территории аннексированного полуострова не нарушаются. "Крымскотатарский язык теперь признан в Крыму в качестве официального, наряду с русским и украинским. На полуострове работают 15 крымско-татарских школ и 137 крымско-татарских классов, в которых учатся около 5500 учеников. Издано 45 новых крымско-татарских учебников. Действуют 187 крымско-татарских мечетей и молельных домов, а в Симферополе строится новая соборная мечеть, способная вместить до 4000 верующих. У крымско-татарской общины есть 30 общественных организаций и 58 средств массовой информации", - говорится в сообщении.
Дипломаты соглашаются, что Россия "действительно обещала уважать границы Украины". Тем не менее, "никогда не подписывались под тем, чтобы заставлять какой-либо регион Украины оставаться в составе этой страны вопреки воле его населения".
Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью, в которой призвал мировое сообщество помнить о чудовищных последствиях российской аннексии Крыма.
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все то говно, что всем подряд
кладешь, не упуская случай,
пусть возвращается назад
удвоеной... огромной сраной кучей…
https://politua.org/2018/01/03/32860/
"Отстранение будет снято автоматически после перепроверки проб. Это должно произойти через несколько дней после соревнований", - заявил пресс-секретарь МОК Кристиан Клауэ
журналистам.
Таким образом, исполком МОК, не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпийских игр. Олимпийский флаг, под которым на церемонию закрытия зимних Игр выйдет команда российских спортсменов, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады-2018.
чемодан-вокзал-тамбовский лес - другое