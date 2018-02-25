Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, заявили в МИД КНР.

В заявлении дипломатического ведомства Китая отмечается, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга следует "немедленно прекратить". Само решение Белого дома по расширению санкций против северокорейского режима в Поднебесной считают "ошибочными действиями", которые могут навредить "двустороннему сотрудничеству".

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Дипломаты подчеркивают, что Пекин всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний.

Отметим, что накануне Минфин США обнародовал новые ограничительные меры против КНДР. Введенные санкции, в первую очередь, касаются судоходных и торговых компаний КНДР, которые ходят под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Маршалловых островов, Танзании, Панамы и Коморских островов или расположенные на этих территориях. Цель расширенных санкций - не допустить обход Пхеньяном введенных против него санкций ООН, отметили в Вашингтоне.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если наложенные против КНДР санкции окажутся неэффективными, Америка готова пойти на "вторую фазу" противостояния. Эта фаза может оказаться "очень стремительной" и "очень злополучной миру", предостерег Трамп.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Однако американский президент не уточнил, что именно он имеет в виду под угрозами перехода к "второй фазе".

Санкции в отношении КНДР введены в связи с разработкой ядерного оружия и и усиления ракетной программы. Соответствующая резолюция ООН запрещает, в частности, импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны-члены ООН текстиля с КНДР. Отдельные санкции в отношении Северной Кореи ввели США, Евросоюз, Канада, Южная Корея, Япония и Россия.