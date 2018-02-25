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Все про:Китай (921) КНДР (447) МИД (4414) санкции (6547) США (13321)

 Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР

Введенные Вашингтоном односторонние ограничительные меры в отношении ряда судоходных и торговых компаний затрагивают интересы Китая.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, заявили в МИД КНР.

В заявлении дипломатического ведомства Китая отмечается, что объявленные Минфином США ограничительные меры против физических и юридических лиц из Китая, Тайваня, Сингапура и Гонконга следует "немедленно прекратить". Само решение Белого дома по расширению санкций против северокорейского режима в Поднебесной считают "ошибочными действиями", которые могут навредить "двустороннему сотрудничеству".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выступают против оружия массового поражения и планируют восстановить ядерный арсенал одновременно, - Иран и Китай раскритиковали ядерную доктрину США

Дипломаты подчеркивают, что Пекин всегда в полном объеме выполнял все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не допустит нарушения этих решений со стороны китайских граждан или компаний.

Отметим, что накануне Минфин США обнародовал новые ограничительные меры против КНДР. Введенные санкции, в первую очередь, касаются судоходных и торговых компаний КНДР, которые ходят под флагами Северной Кореи, Китая, Тайваня, Сингапура, Гонконга, Маршалловых островов, Танзании, Панамы и Коморских островов или расположенные на этих территориях. Цель расширенных санкций - не допустить обход Пхеньяном введенных против него санкций ООН, отметили в Вашингтоне.

Также читайте: Политика Трампа по Украине не оправдала ожиданий Кремля, - Чалый

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если наложенные против КНДР санкции окажутся неэффективными, Америка готова пойти на "вторую фазу" противостояния. Эта фаза может оказаться "очень стремительной" и "очень злополучной миру", предостерег Трамп.

Заявление главы Белого дома прозвучало во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Однако американский президент не уточнил, что именно он имеет в виду под угрозами перехода к "второй фазе".

Санкции в отношении КНДР введены в связи с разработкой ядерного оружия и и усиления ракетной программы. Соответствующая резолюция ООН запрещает, в частности, импорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, экспорт в страны-члены ООН текстиля с КНДР. Отдельные санкции в отношении Северной Кореи ввели США, Евросоюз, Канада, Южная Корея, Япония и Россия.

Источник: https://censor.net.ua/n3052357
 
 
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Не мешайте Трампу изображать бурную деятельность.
Он борется против всех: против Китая, против КНДР, против рашки, против Ирана...
А на самом деле, как говорят на украинском Донбассе - "гонит порожняк"...
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после Бабамы он вынужден разгребать все это дерьмо. И говорить, что он гонит порожняк- либо лгать, либо совсем быть не в курсе событий.
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Опа на - Харьков да еще сумской и при дойчфлаг загнул про укр Донбасс. Масло маслянное.
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А тут Ольгино, да ещё с канадским прокси: бла-бла-бла...
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В украинском Донбассе - это не в зоне Ахметки и Янека. Гнать порожняк это шапкодава тупой блатняк. Не подписывай к дерьму украинское .
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Хуясе... в мире становится неуютно и стрёмно
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если америка прикрутит китаезам рынки сбыта - через 3 месяца опять воробьев жрать будут
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и до этого сожрёт всё что шивелится на арендуемых териториях.
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Китайская саранча уже Сибирь обгладывает... Говорят, что где прошли китайцы с "опережающим развитием", остаются только пеньки от тайги... Да и то... японцы даже эти пни корчуют и в дело пускают! После такого "хозяйствования" там долго ничего не растёт!
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пеньки тоже выкорчевывают,делают щепу со щепы плиты , и гонять мебелю разною к рашисту за монету большу... Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 4856
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это да, ватные одноклеточные рос тролли с голодухи ползающие на коленях на укр сайтах с протянутой рукой под общий хохот зрелище еще то, вяликие мля Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 3830
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Прослушал, сорри, а кто с протянутой рукой?
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та ты шо, ну пока что твою засрашку натягивают все кому не лень
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ага) как только перестанет делать американские Айфоны- так сразу же и натянет Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 7486
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китай спонсирует ядерного хомяка... хитрожопые узкоглазые китаезы хотят на 3х стульях усидеть
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Просто удобно чужой "ядерной дубинкой" грозить. Мы белые пушистые, а он... Ну, если вы на уступки по другим вопросам пойдёте, то мы с ним поговорим...
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Живут по заветам Мао Цзе Дуна - стравить Рашку и янки, а самим захватить мировое господство... Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 7401 Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 9664
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Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР.

А коли буде останнє китайське попередження?
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А когда у Китая были другие предложения? Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 8880
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Китайцы просто очкуют,що пёстрая лента в лице Ыына,может укусить хозяина.
-Вот щас не понял куме?
-Шерлок Холмс Китай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР - Цензор.НЕТ 7371
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Китайцы уже указывают сша что делать , а что не делать - молодцы . аставили себя уважать .
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Если КНР говорят свое предостережение, то значит, что американцы серьезно настроенные. Особенно у них есть серьезные силы для осуществления, китайцы особо так не говорят если только все реально. Суть проста, когда у имбецилов ядерное оружие, то они его скоро применят, только чуть нарастят арсенал. Однако Китаю хорошо бы на КНДР надавить ибо им не получается уже их контролировать. Хотя если создали ядерную бомбу то уже все.
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Не для того Китай и Срассея вырастили этот режим атомного идиота, и совместно дали ему в руки ядерную дубину, чтобы Штаты могли его приструнить. Нет-нет, кто ж тогда Японии и Ю.Корее сала за шкуру заливать станет ? Китай самолично что ли, претендующий на мировое господство ? Да нет конечно. А вот полезный атомный идиот Ын с ядреной бимбой для этой цели подходит идеально.
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Ким это шестерка России и Китая, которого натравливают на США для шантажа
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десяток водородньіх бомб по пару мегатон не помешал бьі для протрезвления
китайских камуняков .....
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китайцьі дрянь хорошая, не просто так камуняцтво прижилось там крепко, правда киевская шобла им в подмётки не годится, воруе. у себя в пользу Панамьі ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКитай предостерег США от "ошибочных действий" в отношении КНДР
 
 
 
 
 
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