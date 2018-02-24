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 Общество, Здоровье
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Все про:карантин (163) Харьковщина (1085) школа (1604) Изюм (13)

 На карантин закрыли все школы, спортивные секции и кружки в Изюме на Харьковщине

Для обеспечения профилактических мер по предупреждению заболеваемости в учреждениях с массовым пребыванием людей, рекомендуется ввести "масочный" режим.

Об этом говорится в сообщении на Официальном сайте города Изюма, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с увеличением в Изюме заболеваемости детей болезнями верхних дыхательных путей и ОРВИ городские власти приняли решение приостановить учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях (кроме детских садов), учреждениях культуры и спорта города до 3 марта 2018 года (включительно)", - объясняют чиновники.

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Также напоминают, что в случае проявлений первых симптомов болезни (лихорадка, головная боль, сухой кашель), не стоит заниматься самолечением, рекомендуют немедленно вызывать врача по номеру 103.


Отметим, что в Изюме девять коммунальных общеобразовательных учебных заведений. Еще 20 февраля в городе закрыли на карантин школы №4, 5 и 11.

Источник: https://censor.net.ua/n3052356
 
 
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У нас уже из-за гриппа в трёх городах больницы больных не принимают -- мест нет... -- возят не по прописке в другие... ...а шо делать? Болеем...*(
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У нас тут как? -- допустим тебе плохо ... звонишь -- приехала скорая -- аж 2 машины! -- оказали тебе первую помощь -- но очень хорошо!
И везут в клинику... ...и если ты не умираешь, то садишься в очередь -- часа на 2, а то и 3 -- бо народу валом.
Потом тебя принимают -- тут потом всё быстро -- и ты в койке. Назавтра осмотр и всё по графику...
Но на первичный приём -- бери попкорн и пиво -- хоть где -- часами паришься...
Другое дело, когда сам звонишь и договариваешься о времени приёма у врача -- тут, если болит, то сразу, а если нет -- договариваешься, когда тебе удобно.
Если врач посылает в клинику -- берут без очереди.
...так шо -- скорая, это самый медленный способ...*)
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Гройсман також у дитинстві багато хворів, в школу не ходив, і преим'єром став. Яка голова - таке й тіло.
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возят не по прописке в другие... ...а шо делать? Болеем.
Парень, ты там никто, и звать тебя никак, ты ЗАРОБИТЧАНИН. Говори не у нас, а у них
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Он там давно уже обосновался, впрочем как и я...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа карантин закрыли все школы, спортивные секции и кружки в Изюме на Харьковщине
 
 
 
 
 
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