 На карантин закрыли все школы, спортивные секции и кружки в Изюме на Харьковщине

Об этом говорится в сообщении на Официальном сайте города Изюма, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с увеличением в Изюме заболеваемости детей болезнями верхних дыхательных путей и ОРВИ городские власти приняли решение приостановить учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях (кроме детских садов), учреждениях культуры и спорта города до 3 марта 2018 года (включительно)", - объясняют чиновники.

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Также напоминают, что в случае проявлений первых симптомов болезни (лихорадка, головная боль, сухой кашель), не стоит заниматься самолечением, рекомендуют немедленно вызывать врача по номеру 103.



Отметим, что в Изюме девять коммунальных общеобразовательных учебных заведений. Еще 20 февраля в городе закрыли на карантин школы №4, 5 и 11.