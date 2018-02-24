 На карантин закрыли все школы, спортивные секции и кружки в Изюме на Харьковщине

Об этом говорится в сообщении на Официальном сайте города Изюма, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с увеличением в Изюме заболеваемости детей болезнями верхних дыхательных путей и ОРВИ городские власти приняли решение приостановить учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях (кроме детских садов), учреждениях культуры и спорта города до 3 марта 2018 года (включительно)", - объясняют чиновники.
Также напоминают, что в случае проявлений первых симптомов болезни (лихорадка, головная боль, сухой кашель), не стоит заниматься самолечением, рекомендуют немедленно вызывать врача по номеру 103.
Отметим, что в Изюме девять коммунальных общеобразовательных учебных заведений. Еще 20 февраля в городе закрыли на карантин школы №4, 5 и 11.
И везут в клинику... ...и если ты не умираешь, то садишься в очередь -- часа на 2, а то и 3 -- бо народу валом.
Потом тебя принимают -- тут потом всё быстро -- и ты в койке. Назавтра осмотр и всё по графику...
Но на первичный приём -- бери попкорн и пиво -- хоть где -- часами паришься...
Другое дело, когда сам звонишь и договариваешься о времени приёма у врача -- тут, если болит, то сразу, а если нет -- договариваешься, когда тебе удобно.
Если врач посылает в клинику -- берут без очереди.
...так шо -- скорая, это самый медленный способ...*)
еим'єром став. Яка голова - таке й тіло.
Парень, ты там никто, и звать тебя никак, ты ЗАРОБИТЧАНИН. Говори не у нас, а у них