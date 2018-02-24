 Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий

Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал он.

Р.Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты М.Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.

Р.Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право М.Саакашвили. "С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, 24 февраля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у М.Саакашвили образцы его голоса.

Напомним, 5 декабря 2017 года правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования. Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

26 января 2018 года Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.