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 Политика Украины
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Материалы по теме:
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 Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий

Направление Генеральной прокуратурой Украины международно-правового поручения правоохранительным органам Королевства Нидерланды с просьбой взятия у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцов голоса для расследования в Украине уголовного производства является нонсенсом.

Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили

"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал он.

Р.Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты М.Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.

Р.Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право М.Саакашвили. "С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из офиса Курченко передали более $200 тыс. на акции протеста Саакашвили: обсуждался возможный захват здания Рады, - Луценко. ВИДЕО

Как сообщалось, 24 февраля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у М.Саакашвили образцы его голоса.

Напомним, 5 декабря 2017 года правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организацийОтметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал КурченкоТакже ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".

Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования. Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.

26 января 2018 года Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

Источник: https://censor.net.ua/n3052355
 
 
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Резвятца клоуны под шатром Шапито... Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 6516
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Здесь по-моему все уже знают - мне отвечать гадости или прелести бесполезно - у меня бывает день или два между заказами, один день я пью пиво и посещаю маму, а второй просто сплю и на обкакивание друг друга у меня нет времени - работы много.
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личное конечно мнение ... но разговор с курченко скорее был... он не дурак и не подымал бы кипешь из за записей... а требовал бы международной экспертизы.... а она на спину упало и ногами сучит
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вообще то он на одном судебном заседании предлагал отправить на экспертизу запись ГПУ. искать лень. есть в ютюбе
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скорее всего разговор был и получение разрешения на пребывание в Нидерландах это косвенно подтверждает ибо, чтобы его получить требуется время. Это неплохой выход для Михо, чтобы Не сидеть.......хотя Грузия не упустит своего требования, ведь в Польшу отправляли.
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может еще щас циганка выйдет и погадает,был или не был разговор с курченко,это тебе требуется время получить вид нажительство,потому что ты никто,а с известными политиками это быстро решается,за разговоры с курченко не могут посадить,курченко не преступник официально не в розыске
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резкий пацан...а чо не проходил когда здесь еще был?
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Нонсенс - это вся действующая власть в Украине
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Действующую власть выбрали украинцы. Это моя власть. И пусть российская нечисть подохнет от злости.
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так влада бариг і є прокремлівською адже за своєю суттю вона антиукраїнська і антинародна
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Схоже на приказку про відморожені вуха на зло бабці
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Можна ще мавпу з вилами обрати, щоб кацапи ще скоріше, ніж від злості, здохли від сміху.
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после Евнуховича и Поросёнко мир уже тяжело удивить даже Шлюшком. Хотя это было бы логическим завершением очередного акта.
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кацапня,как ни завывайте-а 18 марта вы покажете всему миру,как надо было... Запит ГПУ в Нідерланди про взяття у Саакашвілі зразків голосу є нонсенсом, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 3942и кого чего отморожено
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Интересно, а почему в Нидерланды а не Польшу?
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Юрец в ближайшее время собирается ехать туда курнуть и нюхнуть, вот результаты икспиртизы и подхватит заодно, чтоб два раза по Европам не мотаться.
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Вы много пропустили. Саакашвилли вроде как в Нидерландах сейчас. Жена Саакашвилли гражданка Нидерландов, более того родилась там же. А Вы полагали, что Саакашвилли там просто так быстро "корочки" получил (если он на них еще раньше документы не подавал конечно)? Ну и плюс легкие наркотики легализованы))
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Шакалье прокурорское как бы хочет сказать "батя, мы стараемся..."
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То есть своего срача мало, решили и Нидерланды подтянуть. А потом удивляемся, что поддержка Запада тает на глазах. Идиоты с ГПУ стараются как могут.

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А нахрена эта липовая поддержка - больше тарифов платить? У меня идея - я плачу за отопление Гросе и Ахметову гривен по 300, не больше. Пусть через года два пришлют мне повестку в суд - я заплачу по счету, но благодаря инфляции эта сумма будет равна одной моей зарплате - они с Петей сами наступят на грабли инфляции.
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и не поспориш!!что нонсенс!!гнать выдворять!!и содержать и не один раз!!в итоге ничего на человека не иметь!!под занавес!!требовать у третьих стран!! помощи!! КАРЛ!!где живём!!и кто нами управляет!!?? P.S.бог миловал,я в дойчланде. Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 8313
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Закінчив Львівський політехнічний інститут (факультет електронної техніки), за фахом - інженер електронної техніки.
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Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса - это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза.
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А ОТКУДА ЮГИСТУ БЕЗ ОБГАЗОВАНИЯ ЗНАТЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ, И О ТОМ КОГДА ОНА ПРИМЕНЯЕТСЯ?

ДЛЯ НИХ ОФФШОРНЫМ МАЛЬДИВСКИМ БАРЫГОЙ ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ: ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ИЗГНАТЬ СААКАШВИЛИ ИЗ УКРАИНЫ.

ИНАЧЕ: КОРРУПЦИОНЕРЫ, ОЛИГАРХИ и ИХ КРЫШЕВАТЕЛЬ ПОРОШЕНКО, НА ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ СРОКИ ПОПАДУТ ЗА РЕШЕТКУ.



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Но ведь генплокулол нам рассказывал,что экспертиза уже сделана?Как всегда-жидко обделалась соевая ОПГ,в своей неуемной брехне
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ЭТОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОРА ПРОВЕРИТЬ НА ВМЕНЯЕМОСТЬ, ВМЕСТЕ С ЕГО ШЕФОМ.
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Кужугет-ШойХУ оглы возглавил РАБссиюю...,плешивый ушел в отпуск...
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Плешивый сейчас губы себе делает ,чтобы были как у Зверева,окружение ему подсказало ,что с такими губами он будет популярен сразу и в Московском Кремле, и в Татарстанском Кремле
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вот что значит получать зарплату рошенками- мозг усыхает до размера арахиса
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Генерал МГБ Павел Судоплатов отправил на Волынь и Галичину 43 группы диверсантов-террористов краснопузых ШАКАЛОВ в феврале 1943 года.......,я генерала за язык не тянул....Быдло всегда палится на ХЕРоизме советских МУДАКОВ..
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я вот не в коем случае не за Саакашвили (считаю он заболтал протест), но наш Луцик реально поехавший,увы Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 5464

Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 8374 ключ.нік‏ @zorrozorro1511 3 мин.3 минуты назад
"ГПУ запросила у Нідерландів голос Саакашвілі для аналізів...

Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 9019
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А тепер проаналізуйте далі і скажіть чому Саакашвілі "заболтал" протест Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 3748
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Ali Hasan - ходой по кругу .... - пока все не выдохлись.... Но что самое хреновое - теперь любой протест привязывают к миши, а он себя к протесту.... Вот сейчас с западной Украины хлопцы едут в киев бунтовать...- все равно будут говорить. что за мишу, хотя он там и рядом не стоит...
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Отож. Чого ж ви раніше за це мені ярлики навішували? Я ж самого початку його "протестів" про це говорив Запит ГПУ в Нідерланди про взяття у Саакашвілі зразків голосу є нонсенсом, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 2622
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Ali Hasan - побойтесь Аллаха..., когда я на вас ярлыки вешал? Я всегда рассматривал Мишу как таран только..., но он и с этим не справился....
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Можливо не Ви, але ваші друзі точно це робили. Щодо "тарана", то з цим було теж зрозуміло одразу Запит ГПУ в Нідерланди про взяття у Саакашвілі зразків голосу є нонсенсом, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 8643
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Я сильно против Саакашвилли, но вот по поводу Луценко был изначально в недоумении. Он не поехавший, а реальный необразованный придурок. Это явно не его должность.
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А я захищаю Луценко? Там багато хто був і є не на своїй посаді.
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Вроде Лео Кот писал)). Никого ни в чем не обвинял.
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Р.Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет - это личное право М.Саакашвили. "С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - Источник: https://censor.net.ua/n3052355
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Законність дій вирішать правоохоронні органи Нідерландів, а не адвокат.
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И благодаря кому Михо оказался в украинской политике?
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це все через те, що в нас Генеральний прокурор алкаш, бидло і неук.
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Луценко, голос!
Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 302Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 1923
Я пока не знаю, в какую часть истории вляпается нынешняя украинская власть, но отдельный персонаж точно попадет в учебник криминалистики, причем, не в качестве жертвы, а активного участника криминального процесса под названием "Голос Саакашвили".
Голосов, как известно, огромное количество, в интеренете их миллионы, по большей части записанные незаконно, которые на юридическом языке обычно называются - "голос, похожий на NN" или "голос, напоминающий YY". Эти незаконно записанные голоса не могут являться доказательством, поскольку записаны без соблюдения процессуальных норм. Для того, чтобы запись стала документом, для этого, как минимум, нужно постановление прокуратуры или решение суда. Судя по всему, "голос Саакашвили", непонятно как появившийся, был создан без этих юридических обоснований, иначе трудно понять, что творит человек, называющий себя Генеральным прокурором Украины.
Если у товарища Луценко было бы официальное разрешение на прослушивание Саакашвили, то и проблем особых не было бы: вот - конкретное время, конкретный источник связи, посекундно. Но у Генерального прокурора есть только склейка из чьих-то голосов, которые он пытается выдать за переговоры Саакашвили с беглым другом Порошенко и Януковича неким Курченко, а в самой склейке вообще нет никакого криминала. То ли склейщик был полный идиот, то ли Генеральный прокурор так торопился, что не удосужился сляпать хоть какой-то материал, который бы напоминал документ.Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 302Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 6076
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Теперь представьте себе человека, у которого хотят взять анализ, чтобы доказать, что он якобы тяжело болен. Естественно, человек посылает подальше требователей, поскольку совсем не уверен, что он болен. С другой стороны, Генеральный прокурор настолько глуп, что не удосужился хотя бы раз в жизни прочесть Процессуальный кодекс, который говорит, что доказывать уголовное преступление должен заявитель, а не обвиняемый.
Все это время, начиная с 5 декабря прошлого года товарищ Луценко настойчиво просит Саакашвили "сдать анализ голоса", а тот так же настойчиво посылает прокурора куда подальше. Ситуация проста до предела - у Саакашвили три западных юридических диплома, у Луценко только один - инженера электронной техники. Это все равно как ассенизатор Луценко пытается построить коллайдер - в разговоре нет ни сумм, ни конкретных условий, а людей по имени Сергей в Украине наверняка не меньше ста тысяч, а может, и больше.
Саакашвили, пока был в Украине, отмахивался от Луценко, как от назойливой шалавы, настаивая на предъявлении обвинения, а не наспех смонтированной склейки. Эксперт по фоноскопии Киевского независимого судебно-экспертного учреждения Кирилл Усков свидетельствует: "Материал, который продемонстрировала Генпрокуратура, - это нечто производное. Какую обработку он прошел, мы можем только догадываться. Как можем догадываться о творческих замыслах того, кто этот дайджест составлял. Это, по сути, мультик. Главная неприятность с этим мультиком - представители ГПУ четко не говорят, что они это собрали из кусков. Там в верхнем углу экрана меняется дата, но если только слушать и не смотреть на экран, то этого можно не заметить. Будто единый разговор. На самом деле это фрагменты каких-то разговоров, которые происходили неизвестно когда, неизвестно при каких обстоятельствах. Где-то в районе 15-й минуты есть прекрасный кусок, который нам открывает глаза на некоторые явления. Этот кусок всего в пределах 10 секунд. "Слышишь, ну этот парень - конечно, еб...ть, он отмороженный на всю голову. Говорит: "Харьков захватите!" Как этот кусок связан со всей остальной беседой? Бог его знает. Может быть такое, что был единый цельный разговор и из него вырезали какие-то неинформативные куски. А может, и не был".
30 декабря прошлого года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что "Экспертиза СБУ подтвердила подлинность голосов на записи разговора между экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко". По ее словам, подлинность была установлена фоноскопической экспертизой научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Теперь в ГПУ не сомневаются, что встреча Саакашвили и Курченко, которого связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, действительно имела место.
Странно, но Генеральная прокуратура сразу же решила отказаться от экспертизы СБУ и начала требовать от Саакашвили "сдать голос". Скорее всего, товарищ Луценко понял, что вляпался серьезно и чтобы оттянуть время надо изобразить кипучую деятельность, требуя от Саакашвили того, что он никогда не согласится - опять-таки из-за процессуальных норм. Что обычно делает прокуратура в этом случае? Добивается ареста и уже в СИЗО начинает проводить экспертизу. Что делает генеральная прокуратура Украины на самом деле? Выдворяет Саакашвили из Украины, направляя международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине уголовного производства.
Они там в Киеве даже не понимают такой простой вещи, как процессуальность нидерландского законодательства - на каком основании прокуратура королевства заявится к Саакашвили, если делопроизводство ведет совсем другая страна? Удобнее Луценко купить билет в Амстердам и самому пойти в квартал Де-Валлетьес, снять проститутку и поплакаться ей в силиконовую грудь. Но, Юрій Віталійович, надо быть осторожным, чтобы об этом не узнала тетка III тысячелетия, иначе, как она не раз угрожала, сделает импотентом.
Если и будет написан новый учебник по криминалистике, то в нем должен быть юмористический раздел, который должен быть озаглавлен просто - "Луценко - прокурор". Этого будет достаточно, чтобы последующие поколения украинских прокуроров покатывались со смеху.
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А все заметили, что шокотроллей на ветке 1,2 и все...?
И коменты диб-е.
Сказать то на диб-м луцика и его цирка шапито нечего...
За державу обидно.
Забугорные товарищи ещё от раскрытия агентов под прикрытием не отошли, а тут им ещё очередной порции (даже не знаю как это назвать ) бросают.
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Мабуть у Курченко вже взяли,осталось,взять у Михи куме.
-Щось я не чув,щоб у Курченка просили дать голос
-Та отож,ще в суд подаст,та взболтне лишнего Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий - Цензор.НЕТ 2580
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Нонсенс - это, в том числе, югидически необразованный генегальный пгокугог.
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А чего кал с мочой не берут? Там мельдоний
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Ворваться среди бела дня в ресторан, одеть наручники и вывезти из страны на частном самолете ....
... а потом через неделю вспомнить что образец голоса не взяли и просить это сделать Нидерланды?
Логике эти действия просто не поддаются. Многоходовочка в стиле "Вова Путин" Запит ГПУ в Нідерланди про взяття у Саакашвілі зразків голосу є нонсенсом, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 4982
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когда Михо был на крыше и кричал что прыгнет можно было и анализ кала взять .
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Х"лобарьіги уже 3-и года серут лапшой на уши и ЕС,и Америке и украинскому народу,а они их анализьі даже не собираются трогать,чтобьі не испачкаться,кроме касапов,конечно(те гомно жрать привьікли).Может оттого и проблема?Утилизировать в землю нужно барьіжное производство- tогда хоть удобрение как-никак!
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У тебя и те плохие и другие не хорошие . а себя к каким причисляешь?
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Не пались так тупо: только кучка ипанутых в рпц к лику святых причисляет путлера и фрески рисует поросёнку!К тому же на форуме в виртуальном мире только совкобьідло переходит на персоналии и провокации,затемь стучит админу на СФ,мол,обижают!
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Чомусь переконаний, що коли Порошенко буде арештований, то він буде удавати з себе божевільного. В нього це добре виходить у випадку з Саакавілі
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Та вже пора на профогляд відправити. Щось не те з людиною робиться.
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Не влада-а просто посміховисько якесь. Тільки красти та дебілами себе виставляти може.
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Так они же законов не знают ,и подсказать не кому. Тех ,которые знали, ушли ибо даже на самом низу все занимаются очень прибыльным бизнесом,так что и исполнители как их начальник без образования но с "корочкой", Вот и смешат людей,клоуны,
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Миша, не упускай возможностей, трудоустаивайся в МИД запоребриком.
Будешь тестером работать, забористость кокса определять в зависимости от скорости бега по крышам.
Не проворонь вакансии, Миша.
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пофигу,чё трындит адвокат-у него работа такая Запит ГПУ в Нідерланди про взяття у Саакашвілі зразків голосу є нонсенсом, - адвокат Чорнолуцький - Цензор.НЕТ 838.что скажут нидерландские власти?
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"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса - это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал он.Источник:https://censor.net.ua/n3052355

Ну с перепоя,или на похмелье можно всё! Особенно юГику.Вот только при чём голос Михо если разговор с Донгадзе?????Это уже явный кокс!
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клоуньі
на кой протверждать смонтированное аудио ?
мусора привьікли крьішевать наркоторговлю и убивать
сограждан без суда и следствія с использованием автоматического
боевого оружия
сбу, мвд, гпу, ап, вр -грязньіе убийцьі под присягой и в погонах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий
 
 
 
 
 
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