 Запрос ГПУ в Нидерланды о взятии у Саакашвили образцов голоса является нонсенсом, - адвокат Чернолуцкий

Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал он.
Р.Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты М.Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.
Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.
Р.Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право М.Саакашвили. "С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.
Как сообщалось, 24 февраля заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у М.Саакашвили образцы его голоса.
Напомним, 5 декабря 2017 года правоохранители задержали Саакашвили. По данным СБУ, его подозревают в содействии участникам преступных организаций. Отметим, что во время обыска в квартире Саакашвили поднялся на крышу дома, где его и задержали правоохранители. Позже стало известно, что активисты вытащили Саакашвили из машины правоохранителей.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко на брифинге заявил, что акции Саакашвили финансировал Курченко. Также ГПУ обнародовала "переговоры соратника Саакашвили и представителя Курченко" и "переговоры Курченко и Саакашвили": "Я хочу построить с вами какую-то длинную историю".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Его подозреваютс в содействии преступной группировке по статье 256 Уголовного кодекса. Политику грозит от 3 до 5 лет за решеткой. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования. Ранее свою готовность взять на поруки лидера РНС Саакашвили выразили нардепы Деревянко, Опанасенко, Куприй, Костенко, Добродомов, Тимошенко и Шкрум. Кроме того, взять Саакашвили на поруки готов Анатолий Гриценко и депутат Киевсовета Дедовец.
26 января 2018 года Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.
12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
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А ОТКУДА ЮГИСТУ БЕЗ ОБГАЗОВАНИЯ ЗНАТЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЕ, И О ТОМ КОГДА ОНА ПРИМЕНЯЕТСЯ?
ДЛЯ НИХ ОФФШОРНЫМ МАЛЬДИВСКИМ БАРЫГОЙ ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ: ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ИЗГНАТЬ СААКАШВИЛИ ИЗ УКРАИНЫ.
ИНАЧЕ: КОРРУПЦИОНЕРЫ, ОЛИГАРХИ и ИХ КРЫШЕВАТЕЛЬ ПОРОШЕНКО, НА ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ СРОКИ ПОПАДУТ ЗА РЕШЕТКУ.
ключ.нік @zorrozorro1511 3 мин.3 минуты назад
"ГПУ запросила у Нідерландів голос Саакашвілі для аналізів...
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Законність дій вирішать правоохоронні органи Нідерландів, а не адвокат.
Я пока не знаю, в какую часть истории вляпается нынешняя украинская власть, но отдельный персонаж точно попадет в учебник криминалистики, причем, не в качестве жертвы, а активного участника криминального процесса под названием "Голос Саакашвили".
Голосов, как известно, огромное количество, в интеренете их миллионы, по большей части записанные незаконно, которые на юридическом языке обычно называются - "голос, похожий на NN" или "голос, напоминающий YY". Эти незаконно записанные голоса не могут являться доказательством, поскольку записаны без соблюдения процессуальных норм. Для того, чтобы запись стала документом, для этого, как минимум, нужно постановление прокуратуры или решение суда. Судя по всему, "голос Саакашвили", непонятно как появившийся, был создан без этих юридических обоснований, иначе трудно понять, что творит человек, называющий себя Генеральным прокурором Украины.
Если у товарища Луценко было бы официальное разрешение на прослушивание Саакашвили, то и проблем особых не было бы: вот - конкретное время, конкретный источник связи, посекундно. Но у Генерального прокурора есть только склейка из чьих-то голосов, которые он пытается выдать за переговоры Саакашвили с беглым другом Порошенко и Януковича неким Курченко, а в самой склейке вообще нет никакого криминала. То ли склейщик был полный идиот, то ли Генеральный прокурор так торопился, что не удосужился сляпать хоть какой-то материал, который бы напоминал документ.
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Теперь представьте себе человека, у которого хотят взять анализ, чтобы доказать, что он якобы тяжело болен. Естественно, человек посылает подальше требователей, поскольку совсем не уверен, что он болен. С другой стороны, Генеральный прокурор настолько глуп, что не удосужился хотя бы раз в жизни прочесть Процессуальный кодекс, который говорит, что доказывать уголовное преступление должен заявитель, а не обвиняемый.
Все это время, начиная с 5 декабря прошлого года товарищ Луценко настойчиво просит Саакашвили "сдать анализ голоса", а тот так же настойчиво посылает прокурора куда подальше. Ситуация проста до предела - у Саакашвили три западных юридических диплома, у Луценко только один - инженера электронной техники. Это все равно как ассенизатор Луценко пытается построить коллайдер - в разговоре нет ни сумм, ни конкретных условий, а людей по имени Сергей в Украине наверняка не меньше ста тысяч, а может, и больше.
Саакашвили, пока был в Украине, отмахивался от Луценко, как от назойливой шалавы, настаивая на предъявлении обвинения, а не наспех смонтированной склейки. Эксперт по фоноскопии Киевского независимого судебно-экспертного учреждения Кирилл Усков свидетельствует: "Материал, который продемонстрировала Генпрокуратура, - это нечто производное. Какую обработку он прошел, мы можем только догадываться. Как можем догадываться о творческих замыслах того, кто этот дайджест составлял. Это, по сути, мультик. Главная неприятность с этим мультиком - представители ГПУ четко не говорят, что они это собрали из кусков. Там в верхнем углу экрана меняется дата, но если только слушать и не смотреть на экран, то этого можно не заметить. Будто единый разговор. На самом деле это фрагменты каких-то разговоров, которые происходили неизвестно когда, неизвестно при каких обстоятельствах. Где-то в районе 15-й минуты есть прекрасный кусок, который нам открывает глаза на некоторые явления. Этот кусок всего в пределах 10 секунд. "Слышишь, ну этот парень - конечно, еб...ть, он отмороженный на всю голову. Говорит: "Харьков захватите!" Как этот кусок связан со всей остальной беседой? Бог его знает. Может быть такое, что был единый цельный разговор и из него вырезали какие-то неинформативные куски. А может, и не был".
30 декабря прошлого года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что "Экспертиза СБУ подтвердила подлинность голосов на записи разговора между экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко". По ее словам, подлинность была установлена фоноскопической экспертизой научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Теперь в ГПУ не сомневаются, что встреча Саакашвили и Курченко, которого связывают с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича, действительно имела место.
Странно, но Генеральная прокуратура сразу же решила отказаться от экспертизы СБУ и начала требовать от Саакашвили "сдать голос". Скорее всего, товарищ Луценко понял, что вляпался серьезно и чтобы оттянуть время надо изобразить кипучую деятельность, требуя от Саакашвили того, что он никогда не согласится - опять-таки из-за процессуальных норм. Что обычно делает прокуратура в этом случае? Добивается ареста и уже в СИЗО начинает проводить экспертизу. Что делает генеральная прокуратура Украины на самом деле? Выдворяет Саакашвили из Украины, направляя международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине уголовного производства.
Они там в Киеве даже не понимают такой простой вещи, как процессуальность нидерландского законодательства - на каком основании прокуратура королевства заявится к Саакашвили, если делопроизводство ведет совсем другая страна? Удобнее Луценко купить билет в Амстердам и самому пойти в квартал Де-Валлетьес, снять проститутку и поплакаться ей в силиконовую грудь. Но, Юрій Віталійович, надо быть осторожным, чтобы об этом не узнала тетка III тысячелетия, иначе, как она не раз угрожала, сделает импотентом.
Если и будет написан новый учебник по криминалистике, то в нем должен быть юмористический раздел, который должен быть озаглавлен просто - "Луценко - прокурор". Этого будет достаточно, чтобы последующие поколения украинских прокуроров покатывались со смеху.
И коменты диб-е.
Сказать то на диб-м луцика и его цирка шапито нечего...
За державу обидно.
Забугорные товарищи ещё от раскрытия агентов под прикрытием не отошли, а тут им ещё очередной порции (даже не знаю как это назвать ) бросают.
-Щось я не чув,щоб у Курченка просили дать голос
-Та отож,ще в суд подаст,та взболтне лишнего
... а потом через неделю вспомнить что образец голоса не взяли и просить это сделать Нидерланды?
Логике эти действия просто не поддаются. Многоходовочка в стиле "Вова Путин"
Будешь тестером работать, забористость кокса определять в зависимости от скорости бега по крышам.
Не проворонь вакансии, Миша.
Ну с перепоя,или на похмелье можно всё! Особенно юГику.Вот только при чём голос Михо если разговор с Донгадзе?????Это уже явный кокс!
на кой протверждать смонтированное аудио ?
мусора привьікли крьішевать наркоторговлю и убивать
сограждан без суда и следствія с использованием автоматического
боевого оружия
сбу, мвд, гпу, ап, вр -грязньіе убийцьі под присягой и в погонах