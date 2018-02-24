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Все про:резолюция (198) Сирия (2440) Совбез ООН (595) перемирие (989)

 Совбезу ООН удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ

Текст резолюции, проект которой меняли по требованию России, поддержали все 15 членов СБ.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в принятой в субботу, 24 февраля, резолюции члены Совета Безопасности ООН требуют 30-дневного перемирия в Сирии. В то же время, документ не предусматривает каких-либо обязательственных по действующему международному праву мер для поддержания режима тишины.

Перемирие должно быть введено немедленно. Это позволит доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю от бомбардировок сил Асада, поддерживаемых РФ, в сирийской Гуте погибли более 500 человек, в том числе 123 ребенка, - Le Figaro

Напомним, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии. Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

Восточная Гута - последний анклав неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.

Источник: https://censor.net.ua/n3052354
 
 
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Бла бла бла.
После детей Алеппо, падать ниже некуда.
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Подозреваю, что если Рашка внесла свои правки то етой резолюцией ООН можно подтереться
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Прогнулись под козломордых все таки
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Перемирие. Знакомо. У нас тут один тоже полюбляет его объявлять. С нулевым результатом.
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не будь коррупции и продажности кацапы небыли бы проблемой
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Это привет для Поросёнко с его миротворцами. Пока не ляжеш под Хуйло фиг к тебе миротворцы войдут- право первой ночи.
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Шо ты гонишь, Коняка? ООН причём к Порошенко?
...пыздэць -- Цензор, таки без цензуры -- за шо боролись -- на то и напоролись... ...*)
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для тех у кого проблемы с интелектом поясню, что ООН при миротворцах, о которых много трендит Поросёнко. Для тех у кого совсем уж плохо поясню, что без Совбеза ООН ни один миротворец не двинется с места, а раха там имеет право вето. Не договоришся с Хуйлом и неполучишь от рахи добро на миротворцев. Теперь тебе ясно или сейчас истерика начнётся?
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У Порошенко нет никаких миротворцев!
-- а это ты пишешь: Это привет для Поросёнко с его миротворцами.
...и шо ты теперь скажешь? -- на свои же слова...
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тут Ляшко точно так же доказывал, что его в нокаут никто никогда не посылал. Потом согласился, что таки посылали но, он встал и героически дал сдачу! Так и у вас с рошеновскими миротворцами, оказывается Поця и понятия уже не имеет о миротворцах.
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Коныку, рідний -- причём тут Ляшко к твоим "миротворцам от Порошенко" ? *)
...я ж тебе тут не цензор -- за твоим базаром следить...
Если не можешь не писать -- не пиши! (с)
...и не смеши...*)
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-- там 30 000 человек, которых хуйло разбомбило... -- это им нормально.
Но есть проблема! Из них беженцев в Европу не получится.
...не будет перемирия никакого ... -- хуйло упёрлось!
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Нусра -зло, Нусре - смерть. Из Гуты собрать, и в Германию.
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...ну шо ты вскрываешься так сразу, ГАБРИЭЛЬ? -- воняет же...*)
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Скажи мне, нафига блокада Крыма и Донбасса? Чтобы они все сдохли в муках. Так? А Гуту, где головорезы сидят, надо подкармливать? Держитесь братья. Так? Правда должна быть одна
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Хуйло убивает людей. Все это знают. Совбез ООН пытается принять какую-то резолюцию (которая никого ни к чему не обязывает). Хуйло против их редакции и предлагает свою. Совбезу ООН УДАЛОСЬ!!! Какие молодцы!!! УДАЛОСЬ таки принять резолюцию в редакции хуйла - все 14 согласились с одним убийцей-хуйлом вместо того, чтоб подсчитать все его вето и лишить его этого права!!!
Хай бы и дальше там сидел, но молча!!!
Это же не войну ему объявить!!!! Всего лишь лишить его права вето!!!

Неужели это так тяжело???
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скажу тебе по секрету между нами девочками так сказать и знаю, что секрета не выдашь. плевать на эту дипломатическую игру... и глядя в кристально честные глаза американцев не забываем следить за их шаловитыми ручонками... в долине реки Ефрата особенно. принимайте принимайте... главное груз 200 в больших количествах отправляйте на россию.
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Ну, один раз разбомбили...пусть даже все 600 подохли. Так и то только потому, что полезли на тот завод.
А сколько людей убило хуйло???
Почему бы его не выгнать вообще из всех организаций?
Тем более на фоне мельдония на ОИ и кокаина в посольстве???
Опять же - это не войну ему объявить, а просто изолировать!!!
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я только за и обеими руками... не подумай ничего такого... всему свое время.
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Только вдумайтесь: право вето в Совбезе ООН имеет страна,
дипломаты которой занимаются КОНТРАБАНДОЙ КОКАИНА,
да в таких масштабах что любой наркокартель обзавидуется.

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ты из за поребрика наверное? мирные это кто? япошки, что ли? это те кто базу в Тихом океане уничтожил без объявления войны. это те кто миллионы азиатов уничтожил и это те кто бесчеловечные опыты проводил над людьми. вот она откуда их любознательность, а я то думал... и не начинай повторно, - мирные...то да се. у меня дядя орден получил царство небесное за то, что немецкий мирно спящий городишко в ночном вылете разбомбил. не надо, не начинай, ты сама точно такая...вате привет.
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ну да...на чужих..
а есть еще страна,которая на своих То́цкий «Снежок» испітівала...
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Раша - как говно. К чему не добавь - в результате получится говно. И СССР, и ООН, и многое другое.
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стреляют, как и стреляли - все стороны.., и турки, и асадисты, и рашки - все вообщем.....

Радбезу ООН вдалося ухвалити резолюцію щодо Сирії після внесення правок, запропонованих РФ - Цензор.НЕТ 5377 Discipline‏ @tac_ins 10 мин.10 минут назад
Пока там в ООН, все радостно хлопают друг другу по плечу, бомбежка районов восточной Гуты продолжается.

Радбезу ООН вдалося ухвалити резолюцію щодо Сирії після внесення правок, запропонованих РФ - Цензор.НЕТ 5377 Discipline‏ @tac_ins 18 мин.18 минут назад
Турция продолжает долбить коммунистов #PKK/YPG в Джиндарес, пров. Африн. Эдакое перемирие
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Ихтамнетов 600 поджарили в Сирии случайно.
400 кг кокаина ихтамнеты пытались протащить в диппочте . Случайно нашли
Вот случайно поймали судно ихтамнетов с оружием в Тунисе.
Пора арестовать счета главного ихтамнета , бо обнаглели вкрай уроды
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Сирия это позор всего человечества.
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Уже перемирие нарушено, идут боевые действия как было.
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Значит США имеют законный повод врезать по асадовской заднице. Именно ее имеют в виду пропагандоны хуйла, когда говорят, что хуйло "спасает страну" от судьбы Ливии (Ливия - 50-100 тыс. жертв, Сирия - от 1 млн, зато по числу порванных диктаторских задниц Ливия - 1, Сирия - пока 0).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбезу ООН удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ
 
 
 
 
 
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