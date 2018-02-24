 Совбезу ООН удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в принятой в субботу, 24 февраля, резолюции члены Совета Безопасности ООН требуют 30-дневного перемирия в Сирии. В то же время, документ не предусматривает каких-либо обязательственных по действующему международному праву мер для поддержания режима тишины.

Перемирие должно быть введено немедленно. Это позволит доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

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Напомним, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии. Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

Восточная Гута - последний анклав неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.