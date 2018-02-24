 Совбезу ООН удалось принять резолюцию по Сирии после внесения правок, предложенных РФ

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в принятой в субботу, 24 февраля, резолюции члены Совета Безопасности ООН требуют 30-дневного перемирия в Сирии. В то же время, документ не предусматривает каких-либо обязательственных по действующему международному праву мер для поддержания режима тишины.
Перемирие должно быть введено немедленно. Это позволит доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.
Напомним, во время специального заседания 22 февраля СБ ООН не смог принять проект резолюции по Сирии. Принятию документа помешала Россия, которая не согласилась с рядом пунктов проекта резолюции, представленного Швецией и Кувейтом. Как постоянный член СБ ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.
Восточная Гута - последний анклав неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последнюю неделю погибли уже более 500 гражданских.
После детей Алеппо, падать ниже некуда.
...пыздэць -- Цензор, таки без цензуры -- за шо боролись -- на то и напоролись... ...*)
-- а это ты пишешь: Это привет для Поросёнко с его миротворцами.
...и шо ты теперь скажешь? -- на свои же слова...
...я ж тебе тут не цензор -- за твоим базаром следить...
Если не можешь не писать -- не пиши! (с)
...и не смеши...*)
Но есть проблема! Из них беженцев в Европу не получится.
...не будет перемирия никакого ... -- хуйло упёрлось!
Хай бы и дальше там сидел, но молча!!!
Это же не войну ему объявить!!!! Всего лишь лишить его права вето!!!
Неужели это так тяжело???
А сколько людей убило хуйло???
Почему бы его не выгнать вообще из всех организаций?
Тем более на фоне мельдония на ОИ и кокаина в посольстве???
Опять же - это не войну ему объявить, а просто изолировать!!!
дипломаты которой занимаются КОНТРАБАНДОЙ КОКАИНА,
да в таких масштабах что любой наркокартель обзавидуется.
а есть еще страна,которая на своих То́цкий «Снежок» испітівала...
Discipline @tac_ins 10 мин.10 минут назад
Пока там в ООН, все радостно хлопают друг другу по плечу, бомбежка районов восточной Гуты продолжается.
Discipline @tac_ins 18 мин.18 минут назад
Турция продолжает долбить коммунистов #PKK/YPG в Джиндарес, пров. Африн. Эдакое перемирие
400 кг кокаина ихтамнеты пытались протащить в диппочте . Случайно нашли
Вот случайно поймали судно ихтамнетов с оружием в Тунисе.
Пора арестовать счета главного ихтамнета , бо обнаглели вкрай уроды