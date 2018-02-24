 Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили

"Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", - подчеркнул Саакашвили на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что изначально был готов пройти в Украине все судебные процедуры, которые сейчас просят сделать Нидерланды.

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Напомним, Генеральная прокуратура Украины попросила власти Нидерландов взять образцы голоса Саакашвили. В Киеве объясняли, что он может отказаться добровольно от этой процедуры.

23 февраля Генпрокурор Украины Юрий Луценко в очередной раз заявил, что Саакашвили получал деньги от олигарха Сергея Курченко, который выехал в Россию. В качестве доказательства он приводил аудиозапись разговора Саакашвили с Курченко.