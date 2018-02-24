 Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили

"Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", - подчеркнул Саакашвили на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что изначально был готов пройти в Украине все судебные процедуры, которые сейчас просят сделать Нидерланды.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины попросила власти Нидерландов взять образцы голоса Саакашвили. В Киеве объясняли, что он может отказаться добровольно от этой процедуры.
23 февраля Генпрокурор Украины Юрий Луценко в очередной раз заявил, что Саакашвили получал деньги от олигарха Сергея Курченко, который выехал в Россию. В качестве доказательства он приводил аудиозапись разговора Саакашвили с Курченко.
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
Вы задали мощный импульс и теперь лавину не остановить!
Люди очнулись и добьются отставки Порошенко!
А там и законы сделают адекватными.
Вы обязательно вернетесь и с Вашими неутомимостью и напористостью поможете нам построить новую Украину!!!
Держитесь!
НУ, Генпрокурор, и шо ты теперь придумаешь? ГПУ- это новый цирк
Да, у вас там этот пост генпрокурора проклят - кто не начинает, так смотришь и он уже скурвился.
смотрите кто и как голосовал
А в інакший спосіб його перебування в Україні не можливе.