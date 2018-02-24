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 Политика Украины
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 Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили

Экс-президент Грузии и лидер движения "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заверил в готовности предоставить все, что нужно  украинскому следствию.

"Я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", - подчеркнул Саакашвили на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что изначально был готов пройти в Украине все судебные процедуры, которые сейчас просят сделать Нидерланды.

Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии

Напомним, Генеральная прокуратура Украины попросила власти Нидерландов взять образцы голоса Саакашвили. В Киеве объясняли, что он может отказаться добровольно от этой процедуры.

23 февраля Генпрокурор Украины Юрий Луценко в очередной раз заявил, что Саакашвили получал деньги от олигарха Сергея Курченко, который выехал в Россию. В качестве доказательства он приводил аудиозапись разговора Саакашвили с Курченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3052353
 
 
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приезжай Михо, плюнь им в рожу. нет там состава на тех пленках. а вот у президента есть и он документально подтвержден. соевые, не хочу развозить говно поэтому лучше мимо проходите. Долой офшорно - роттердамскую свору шакалов! Слава С.Бандере!. вот бы он сейчас стал президентом, я бы был счастлив. он бы им перья бы почистил и ваш харант сидел бы на нарах. Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8921 харант мля,.. - кому то Канары, а кому то нары. Долой!
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Нэ надо дарагой, тэбя нэ поймут Готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 791
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Почтенный Асархаддон почесал спину.
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.- Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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шо вы все на него окрысились? шо он вам сделал плохого? порошенко с ахметовым вас дурит и вы как скот мычите - подымаешь тарифы, подымай, мы согласны! в натуре скот, недочеловеки. одним словом - хохлы. когда до вас дойдет, что в казне ВАШИ бабки, а не абстрактного субъекта...
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красноречивая фотка. порошенко чистейшей воды приспособленец. надо был пиар для рейтинга, он с Саакашвили...он использовал его имидж борца и реформатора, а потом ноги вытер об него. подонки так поступают. Михо вернется по постановлению европейского суда. нет у президента права лишать кого то гражданства. почему соевые живут одним днем? хоть бы на шаг просчитывали, а они на авось... точно сказано, - хохлы и кацапы братья по несчастью, роднее придурков нет.
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Таких "фоток" повно, а Саакашвілі добре їх всіх знав і знає, але співробітничав, товаришував...Саакашвілі не був дитиною, коли наймався до Порошенка.
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от части согласен. но не до порошенка он наймався. Украина и фабрика Рошен это совершенно разные вещи. конечно он все знал и поэтому дважды дорог. если бы он сейчас сказал, - ой, как там все запущено! и я умываю руки. это мальчишество. но он не сделал этого. он муж и государственный деятель и он достоин уважения. такой фигуры нет на пост советском пространстве и все руководители пост совка слабохарактерные люди которые плывут по течению не имея перед собой определенной цели, кроме одной - побеспокоиться о своем богатстве.
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Наймався саме до Порошенко і пройшов співбесіду. Уявляю, що він говорив і обіцяв Готовий приїхати до України і пройти всі слідчі дії, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5930
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До Порошенка ти найнявся, але ніяких бесід з тобою не проводили. Дали розписатися в книзі інструктажів на тролефермі.
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я удивлен услышать эти слова от тебя. ты же вроде бы либерал и что тогда значит - наймався саме до... он что царь, что ли, твой порошенко. надо правильно расставлять акценты, по приглашению порошенко. и я был за порошенко тогда когда решался вопрос участия грузинской команды в наших начинаниях, но оказалось, что наша элита еще не доросла до их уровня понимания сути реформ. а когда они поняли, что грузины не собираются играть в дешевые игры, наши сказали порошенко, - убирай их нахуй или мы тебя уберем. ты помнишь конфликты с аваковым с водой... или того прокурора или авиа чиновника или с министром юстиции или с таможней и это все больные точки власти которая импотент и нет что бы навести порядок и сажать воров она слабовольно и бесхарактерно себя повела, что не в интересах народа и страны как таковой. они сели на потоки и на готовые схемы овоща и все их добрые намерения канули в лету.и это не один порошенко их много и это очередное препятствие для страны. но тенденция позитивная в целом - выгнали тех посадим и этих. и это хорошо для всех и для тебя тоже.
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Не цар звичайно, але питання найму Саакашвілі саме так вирішувалось. Та і посада губернатора Одещини якраз передбачає повне підпорядкування Порошенку. Саакашвілі знав куди йшов і на яких умовах. Так, що він наймався саме по знайомству і до Порошенка
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Акромя него галстук ни кому не удалось пожевать.
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Ничего подобного. Как только Саакашвили узнал их поближе и понял, что происходит, он отказался быть соучастником с этими ворами. За что и пострадал от них.
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выглядит что петя дал что то чистое втянуть в носик джэгиту.
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Так Саакашвілі в свій час добре нагулявся в Україні
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так думал - чистый белый порошок - ну взгляд нарика, даже к бабке не ходи.
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В дурну голову феткі навіть компресором нічого не втиснеш. На тролеферму тільки дебілів беруть і дають мінімальну добірку жлобських афоризмів для боротьби з тими, хто не бачить потужних реформ з реформаторськими потугами на унітазі.
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смотри, тебя повисит в должности, будешь заведующим у двух других обетателей фермы.
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Шо,за "чистим"ностальджі?Ломка-вона така-терпи ,касапе і не трать даремно сили -х"ло просереться після ассада-бояри підкине з помийниці поросёнка!Бадяжити-це у бариги фамільне з діда-прадіда!
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Да понимают все .не знают что делать . кто то в польшу едет , кто то здесь подстраивается , кто то под заборами матюкается при покупке хлеба и мяса ...так и живём ..
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Навіть не уявляю,що українець,чи француз,чи англійчанин,який живе в US(унія штатів)-не може бути американцем!А дурний неук лолітобот жене з UKRи(унія київської русі) грузина,венгра,американця,ще й міжнаціональну різню з поляками,румунами інших держав створює,бо розуміє "Україну",як корінь слова "украв".У цьому і є між нами різниця-я-біл,а вiн-дебіл!
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Михо, немного терпения!
Вы задали мощный импульс и теперь лавину не остановить!
Люди очнулись и добьются отставки Порошенко!
А там и законы сделают адекватными.
Вы обязательно вернетесь и с Вашими неутомимостью и напористостью поможете нам построить новую Украину!!!
Держитесь!
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Вы щас с микрофоном ? Готовий приїхати до України і пройти всі слідчі дії, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7703 .а то аж в ушах зазвенело
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Лолита с Йугиком и Рюкзаковым в ступоре Готовий приїхати до України і пройти всі слідчі дії, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8969
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Может ошибаюсь но думаю что Миша самое лучшее решение для Украины, простые люди точно не пострадали от него, но олигархи не допустят к власти.
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Молодец Миша , он думает о бюджете Украины- лучше он прилетит в Киев, чем куча следователей полетит в Голландию. Этобилеты на самолет, проживание в гостиницах, питание.
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Самовлюбленный грузин тяжело переживает пинок под зад.
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Вот Саакашвили предложил дать показания.
НУ, Генпрокурор, и шо ты теперь придумаешь? ГПУ- это новый цирк
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Не надо придумывать туфту! Его вызывали в прокуратуру, а он приходил с толпой прыхыльныкив, стоял в вестибюле и пиарился. Дальше вестибюля не шёл, ещё и на следователя прокуратуры голос повышал. А теперь дурочку включает, неадекватное существо! Ничего существенного не предложил, только твердил: "барыги, посипакы, потворы"
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А шо ж самий справєдлівий рєхвормірованний суд нє взял єго под арєст? Боялся громадського затримання судді за беззаконня?
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Після цієї заяви прикордонна служба (яка заборонила Саакашвілі в'їзд до України до 2021 р.) та генпрокуратура (яка каже, що на Саакашвілі в Україні заведено безліч кримінальних справ і просить у Нідерландів посприяти наданню зразка голосу Саакашвілі для проведення аудіоекспертиз) будуть змагатись між собою, хто із них більший бовдур та телепень.
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Нет, Мишу не впустят в Украину, они его боятся, как черт ладана.
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Помнится, как порохоботы рассказывали тут - Через три дня о нем никто и не вспомнит! Готовий приїхати до України і пройти всі слідчі дії, - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5655 Те еще ванги!))) Не фанатка михо, но обожаю истерики власти и ее кріпаків. То ли дело кернесы, вилкулы, левочкины и прочая наволоч. К ним никаких вопросов. Бо свои!
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Татяна, давай посмотрим продолжение, чую будет интересно - он вернётся в Украину, но принудительно, ля отсидки где то 12 годиков.
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жаль, но от меня в этот раз почти ничего не зависит.
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Новость на ресурсе появилась в 22.59, а в 23.00 отметился первый тролль от минстеця, в 23.01 второй и третий... Оперативненько так...
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не, не - даёшь голосовую запись, потом Украина даст на дополнительную экспертизу в страну ЕС и вот посмотрю, как горный чудо это обьявит проделками барыг из ЕС - удачи сэктантам, ну вешаитесь, это не первая, не последная ваша месия, люльку тоже откроет с помощью ЕС.
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у меня есть другая версия: штаты быстрее откроют пару чинушей в ЕС по делам Манафорта, а там кто знает какое дерьмо и на кого ещё всплывёт, пока наше кучерявое "чудо" будет тщетно "открывать люльку с помощью ЕС"
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да не кучяровое, нам не выгодна промацковская люлька, так что тот кучерявый не приделах будет, так вроди как технические запросы от "честного генпрокурура"

Да, у вас там этот пост генпрокурора проклят - кто не начинает, так смотришь и он уже скурвился.
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"промацковская люлька" так и не засветилась в амбарной книге, про которую у нас забыли, кому вам я честно говоря так и не понял) что касается насчёт кучерявый не при делах, - так напомните кто смог пропихнуть "честного генпрокурора" на должность в считанные часы с учётом того, что принимался для этого специально закон
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вот на счёт "честнеишего прокурора", скорее всего курчявый, кстати, а кто утверждает на пост генпрокурора в Украине?
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назначает и увольняет президент по согласованию с ВР, ВР может выразить недоверие
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согласение - это типа голосование, аха, то важно кто и как голосовал, не так ли? ну ок, люлька как голосовала? и вот зараза, ВР считает его "самим честным"
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Екстрадицію для біджьо не замовляли.
А в інакший спосіб його перебування в Україні не можливе.
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петю даже где-то жаль.Не даёт ему этот неугомонный грузин спать спокойно по ночамА как всё красиво начиналось...Мораль-не меряй всех по себе.
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Як піонЕр, завжди готовий. Тільки куди готовий, якщо в'їзд заборонений. Офіційно пройти процедуру здачі зразка голосу ссить, аж заїкається. Звідси питання, а чому, якщо правий? Напевне та ж причина по якій втік зі своєї батьківщини.
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Якийсь кремлівський агент цей Міхо- чесним мальдівським баригам мішає господарювати по-новому,та ще й критику запускає від путлерівських посіпак -голландців,котрі свою долю справно дістають від офшорного гешефту.Тепер прийдеться знову терміново мінувати західний кордон,щоб ніяка міха не залетіла з перевіркою від ЕС,чи від друга рашистів-Трампа!
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Уже без голоса Михо никак?Что ж-будет лолоботам и голос и хворост и шпичка в поросёнкову харю от Руха!
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ох и штырит прокулола... А впереди еще 8 марта и 4 дня выходных... Что югик напишет в понедельник - страшно представить....
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Прочитала комменты, просмотрела лайки, и стало понятно, как граждане относятся к *системе и Саакашвили!
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а в Грузію чому не їде і не проходить там слідчі дії в "реформованій ним прокуратурі і суді?
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Повторюю для "особливо обдарованих":Навіть не уявляю,що українець,чи француз,чи англійчанин,який живе в US(унія штатів)-не може бути американцем!А дурний неук лолітобот жене з UKRи(унія київської русі) грузина,венгра,американця,ще й міжнаціональну різню з поляками,румунами інших держав створює,бо розуміє "Україну",як корінь слова "украв".У цьому і є між нами різниця-я-біл,а ти-дебіл!
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Лолобот-це така тварина-раб,що в усьому покладається на думку та волю його рабовласника. Він не вміє думати. Він не хоче чути іншу точку зору. У нього, фактично, нема часу на роздуми та аналіз інформації, бо він постійно зайнятий або лизанням чобіт пана, або плюванням у "ворогів". Лолоботбот - переконаний, що Путін - х"ло, але робити треба так, як те х"ло каже!
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мальдивский барьіга пєся охмєтов против
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотов приехать в Украину и пройти все следственные действия, - Саакашвили
 
 
 
 
 
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