 КГГА планирует направить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Виталий Кличко подчеркнул, что в этом году на модернизацию освещения планируется выделить 300 млн грн. При этом он подчеркнул, что ежегодно Киев платит 120 млн грн за наружное освещение.

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"Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы гораздо лучше освещенными и безопасными. Поэтому наша задача - заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 миллионов гривен на электроэнергии ежегодно", - сказал Виталий Кличко.

Новое наружное освещение уже установлено на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинский и других. В этом году модернизируют еще 163 объекта - улицы, мосты, парки, придомовые территории города.