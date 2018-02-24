 КГГА планирует направить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Виталий Кличко подчеркнул, что в этом году на модернизацию освещения планируется выделить 300 млн грн. При этом он подчеркнул, что ежегодно Киев платит 120 млн грн за наружное освещение.
"Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы гораздо лучше освещенными и безопасными. Поэтому наша задача - заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 миллионов гривен на электроэнергии ежегодно", - сказал Виталий Кличко.
Новое наружное освещение уже установлено на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинский и других. В этом году модернизируют еще 163 объекта - улицы, мосты, парки, придомовые территории города.
Я навіть здогадуюсь, чиї прибудинкові території модернізують.
Уже даже в селах Львовской области стоят столбы с солнечным освещение( гранд ООН.
Еще пример - Италия- реклама на солнечных батареях. Венгрия- автобан- туалеты на солнечных батареях.
В Киеве завод выпускает портативные солнечные батареи.
Ну Кличко ведь выгодно чтобы коммунальный бюджет тратил много денег. И азметов в шоколаде.
Мэр- спортсмен - это нонсенс
Решение этой проблемы было бы то, если бы создали производство в Украине и заполнили его б заказами сначала для Киева, а потом бы и для других городов. Обидно, технологии не сложные, и Украина спокойно выпускала бы качественную продукцию, имея постоянный спрос от муниципалитетов... Но, мы наверное, сильно много мечтаем...