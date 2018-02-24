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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (1949) Кличко (2511) модернизация (113) освещение (8)

 КГГА планирует направить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения

Модернизация наружного освещения в Киеве повысит безопасность на столичных улицах и экономить значительные средства городского бюджета.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр столицы Виталий Кличко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Виталий Кличко подчеркнул, что в этом году на модернизацию освещения планируется выделить 300 млн грн. При этом он подчеркнул, что ежегодно Киев платит 120 млн грн за наружное освещение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня во всех районах Киева заработают дополнительные 24 пункта обогрева, - КГГА

"Новое современное освещение дает возможность сделать наши улицы гораздо лучше освещенными и безопасными. Поэтому наша задача - заменить все освещение в Киеве. Мы сможем экономить 30-40 миллионов гривен на электроэнергии ежегодно", - сказал Виталий Кличко.

Новое наружное освещение уже установлено на улице Елены Телиги, бульваре Леси Украинский и других. В этом году модернизируют еще 163 объекта - улицы, мосты, парки, придомовые территории города.

Источник: https://censor.net.ua/n3052351
 
 
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Скільки ж це запальничок Cricket получиться? )))
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На каштанах фальшивих більше наварили,аніж на світлі вдасться.
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В этом году модернизирют еще 163 объекта - улицы, мосты, парки, придомовые территории города.

Я навіть здогадуюсь, чиї прибудинкові території модернізують.
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Педалька уже не знаем на чем разворовать..
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в деньгах это ничего не значит. скажи, мол, мы сделаем больше лучше и дешевле, тогда ясно будет.
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Ну кретин.
Уже даже в селах Львовской области стоят столбы с солнечным освещение( гранд ООН.
Еще пример - Италия- реклама на солнечных батареях. Венгрия- автобан- туалеты на солнечных батареях.
В Киеве завод выпускает портативные солнечные батареи.
Ну Кличко ведь выгодно чтобы коммунальный бюджет тратил много денег. И азметов в шоколаде.
Мэр- спортсмен - это нонсенс
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У Львові раніше з"явився університет,трамвай,телефон і купа іншого.Київ під кацапами пропадав.
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Для чого освітлювать такі дороги? Правильна назва київських доріг - "битий шлях" КМДА планує направити 300 млн грн на модернізацію вуличного освітлення - Цензор.НЕТ 3086
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чтобы ямы лучше было видно - логично
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намечается ба-а-а-альшой распил киевбюджета....
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Купят китайское дерьмо, попилят бабки, а дерьмо перегорит через полгода. Но, зато все будут довольны.
Решение этой проблемы было бы то, если бы создали производство в Украине и заполнили его б заказами сначала для Киева, а потом бы и для других городов. Обидно, технологии не сложные, и Украина спокойно выпускала бы качественную продукцию, имея постоянный спрос от муниципалитетов... Но, мы наверное, сильно много мечтаем...
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Чем ближе к выборам,тем больше гениальных планов возникает в боксерской груше. Виталька обеспечивает старость своих правнуков...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКГГА планирует направить 300 млн грн на модернизацию уличного освещения
 
 
 
 
 
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