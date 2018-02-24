 Группа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с описанием опубликовано на facebook-странице полка.
"Цель занятий - научить курсантов тактике действий групп в условиях ограниченного пространства с большой вероятностью контакта с противником на коротких расстояниях, осмотра или зачистки типичных объектов противника во время проведения специальных мероприятий, а также работе с пленными или гражданским населением во время проведения таких действий", - объяснил командир подразделения Янек.
По его словам, это наиболее сложная ситуация, в которой может работать группа, поэтому каждый курсант должен действовать агрессивно, динамично, быстро принимать решения, хорошо владеть личным оружием, рукопашным боем и другими дисциплинами.
"Служба в рядах 3-го полка спецназначения - это ежедневный тяжелый труд - работа всего коллектива подразделения ради общенациональной идеи, ради будущего наших детей, и мы идем вперед ради свободной Украины. Мы идем вперед!" - говорится в описании к видео.
Тогда первый вопрос: почему же они с калашами, когда государство производит Форты, которые гораздо лучше для спецопераций?
И второй вопрос: куда идут деньги налогоплательщиков, если даже такие подразделения не могут хорошо перевооружить?
Никто так быстро не влетает в дверной проем... Таких быстро подстреливают !
Если найдутся бизнесмены, готовые вложить немалые деньги, а потом возить туристов...
У грудні 2005 року в інтернеті з'явилося оголошення від імені держпідприємства "Укроборонсервіс" про те, що виставлено на продаж острів Первомайський за стартовою ціною 10 млн грн (тоді 2 млн дол.). У Міністерстві оборони України підтвердили факт продажу нерухомого майна військової частини А1594, котра раніше розміщалася на острові.
Медведев:
- Вова, смотри - звезда падает, загадывай желание!
Путин:
- Я хочу, чтобы Украина завтра сдалась. Чтобы украинцы признали себя частью русского мира, Новороссией и больше никогда не называли меня Хуйлом!
Медведев:
- Ни хрена себе! Впервые вижу, как звезда летит обратно вверх на свое место...
Глава Украины считает Беларусь "союзником агрессора" Президент Петр Порошенко отверг идею введения миротворцев из Беларуси на Донбасс. Об этом заявил бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, передает "Белорусский партизан". По его словам, глава Украины считает Беларусь "союзником агрессора". "И Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единственное военное формирование с Россией, поэтому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - перессказал Шушкевич разговор с Порошенко.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова предоставить миротворцев только после договоренности об этом между главой Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-otverg-ideyu-vvoda-belorusskih-1519498796.html
Беслан, Норд-Ост?
Тепер вже обличчя хлопців позакривали нарешті.
С начала боевых действий на Донбассе уже 50 человек получили генеральские погоны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт..."
Закон масштабов никто не отменял - имперский военный кулак больше нашего. Так что не стоит питать иллюзии, их опасность доказана Иловайском и Дебальцевым.
Единственная формула быстрого мира, доступная Украине - это капитуляция. Но кому нужен такой мир?...(copy)