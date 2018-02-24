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 Общество
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Все про:спецназ (480) учения (1693) ВСУ (3)

 Группа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников. ВИДЕО

В 3-м отдельном полку специального назначения курсанты отрабатывали тактику действий группы в условиях ограниченного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с описанием опубликовано на facebook-странице полка.

"Цель занятий - научить курсантов тактике действий групп в условиях ограниченного пространства с большой вероятностью контакта с противником на коротких расстояниях, осмотра или зачистки типичных объектов противника во время проведения специальных мероприятий, а также работе с пленными или гражданским населением во время проведения таких действий", - объяснил командир подразделения Янек.

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По его словам, это наиболее сложная ситуация, в которой может работать группа, поэтому каждый курсант должен действовать агрессивно, динамично, быстро принимать решения, хорошо владеть личным оружием, рукопашным боем и другими дисциплинами.

"Служба в рядах 3-го полка спецназначения - это ежедневный тяжелый труд - работа всего коллектива подразделения ради общенациональной идеи, ради будущего наших детей, и мы идем вперед ради свободной Украины. Мы идем вперед!" - говорится в описании к видео.

Группа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052350
 
 
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На Майдане, попробуют показать
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Краматорск Славянск освобождали морские котики США...
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А Отто Скорцени вывез януковоща в Ростов-на-Дону? Небось на М-1 "Абрамс"...
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Ви мали на увазі: покажИте чи покажЕте ?
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Наши хлопцы с 3-го полка регулярно дают просраться мирным трактористам. Они в зоне АТО практически постоянно. Так что мимо высер.
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Тарган,СашаВкубі і інші довбойоби ! Ці хлопці з 2014 на Донбасі кров проливають, друзів-побратимім втратили, а такі як ви - пролежні на дивані оформляєте. Уйобки хуєві !
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в районе Горловки ВСУ взяли под контроль 2 населенных пункта,сообщил кацаПсинский Хмырь по кличке "Гагарин"
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Єто їх желаніє - бояркі с мелдоном обкушатсї
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Вроде, элитную группу готовят.
Тогда первый вопрос: почему же они с калашами, когда государство производит Форты, которые гораздо лучше для спецопераций?
И второй вопрос: куда идут деньги налогоплательщиков, если даже такие подразделения не могут хорошо перевооружить?
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Ты шо газеты не читаешь, все деньги идут на поддержку слепого траста у Панаме. И реформы з такой скоростью летять, шо аж фуфайка заворчивается.
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Не убедительно...
Никто так быстро не влетает в дверной проем... Таких быстро подстреливают !
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Значить, будуть відпрацьовувати ще. І робитимуть поправки.
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Готуються майбутній Майдан зачищати?
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Лучшим в мире был украинский Спецназ на острове Майский,там готовили украинских Рэмбо
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Увы, но лишь при СССР. При Украине этот объект был невостребованным и сейчас находится в запустении и разрухе. Скорее всего, Минобороны от него откажется и его продадут за 1 грн.
Если найдутся бизнесмены, готовые вложить немалые деньги, а потом возить туристов...
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Как вы думаете, где базируется полк спецназа в Очакове?
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У 2004 році частину (73-й морський центр спеціальних операцій) передислоковано з острова Первомайський на територію одного з військових містечок Очаківського гарнізону.
У грудні 2005 року в інтернеті з'явилося оголошення від імені держпідприємства "Укроборонсервіс" про те, що виставлено на продаж острів Первомайський за стартовою ціною 10 млн грн (тоді 2 млн дол.). У Міністерстві оборони України підтвердили факт продажу нерухомого майна військової частини А1594, котра раніше розміщалася на острові.
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Остров Майский. Первомайск - это город. По некоторым данным остров купили для кучмы - он там свою подаренную яхту держал.
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Что б быть "лучшими", нужно было иметь РЕАЛЬНЫЙ БОЕВОЙ ОПЫТ ! А его НЕ БЫЛО даже при СССР ! Так что "лучшие" в мире - это еще совковый миф !
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Поздний вечер, Москва. Путин с Медведевым прогуливаются у Кремлевской стены.
Медведев:
- Вова, смотри - звезда падает, загадывай желание!
Путин:
- Я хочу, чтобы Украина завтра сдалась. Чтобы украинцы признали себя частью русского мира, Новороссией и больше никогда не называли меня Хуйлом!
Медведев:
- Ни хрена себе! Впервые вижу, как звезда летит обратно вверх на свое место...
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Глава Украины считает Беларусь "союзником агрессора" Президент Петр Порошенко отверг идею введения миротворцев из Беларуси на Донбасс. Об этом заявил бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, передает "Белорусский партизан". По его словам, глава Украины считает Беларусь "союзником агрессора". "И Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом Союзном государстве, фактически имеет единственное военное формирование с Россией, поэтому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину", - перессказал Шушкевич разговор с Порошенко.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова предоставить миротворцев только после договоренности об этом между главой Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-otverg-ideyu-vvoda-belorusskih-1519498796.html
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Учатся офисы и бухгалтерию штурмовать?
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Может, в противовес, приведёшь удачные операции Альфы"?
Беслан, Норд-Ост?
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Дома в Москве на Каширке и Гурьянов,в Рязани прокололись
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Рюсский спецназ 8 марта 1988 года штурмом брал ТУ-154,который захватили 10 детей Овечкиных...,итоги : куча трупов самальот сгорел... Группа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников - Цензор.НЕТ 4145Про Школу в Беслане не буду...
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И самое забавное что Овечкины не пострадали и все одно събались за границу.
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Это шо , ЧВК " Рошен " Группа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников - Цензор.НЕТ 6989
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ИХТАМНЕТЫ и ВагнерНЕТы РАБссии освободили НовоСирию от американских агрессоров...
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Настоящий Путлер живёт во Франции, на Лазурном берегу в местечке Кап-Ферра.Рабссией управляеют клоны двойники...,впрочем так было всегда,Петра Первого из Голландии привезли совсем другого в 1698 году
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Я сподіваюся, що фотку Янека зі статті Бутусова (це ж треба бути таким йолопом, щоб її туди втулити !!!) ніхто не встиг зберегти.
Тепер вже обличчя хлопців позакривали нарешті.
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"Группа Янека" к чему бы такое название ? Совпадение ?
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Можно вечно смотреть на огонь, на воду и на то, сколько у нас появляются генералов...

С начала боевых действий на Донбассе уже 50 человек получили генеральские погоны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все - это офицеры, которые уже имели боевой опыт..."
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Про общее количество генералов Муженко скромно умолчал
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Вообще никакая подготовка .В помещение без щита , без свето - шумовой гранаты - бред а не подготовка .это значит минимум - первый кто забежал - труп .
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в Ютьюбе есть все парады РАБссияские на 9 мая где были все Путлеры за 17 лет.Можете убедится сами...Путлеры все разного роста,с разными ушами и черепом...,я насчитал 7 разных Путлеров..
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При частоте 2 герца направленным лучом погибает любой террорист мгновенно.не надо никаких гранат и прочей херни..
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Тогда купи пару фонариков и дуй освобождать Донбасс!
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...нельзя питать иллюзии, будто войну можно выиграть уже завтра. Ключи от мира находятся в Москве, а не в Киеве. Как только украинская армия переходит в наступление - в окопах ее встречает российская кадровая армия.

Закон масштабов никто не отменял - имперский военный кулак больше нашего. Так что не стоит питать иллюзии, их опасность доказана Иловайском и Дебальцевым.

Единственная формула быстрого мира, доступная Украине - это капитуляция. Но кому нужен такой мир?...(copy)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГруппа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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