 Группа Янека 3-го полка спецназа провела курс зачистки здания и освобождения заложников. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с описанием опубликовано на facebook-странице полка.

"Цель занятий - научить курсантов тактике действий групп в условиях ограниченного пространства с большой вероятностью контакта с противником на коротких расстояниях, осмотра или зачистки типичных объектов противника во время проведения специальных мероприятий, а также работе с пленными или гражданским населением во время проведения таких действий", - объяснил командир подразделения Янек.

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По его словам, это наиболее сложная ситуация, в которой может работать группа, поэтому каждый курсант должен действовать агрессивно, динамично, быстро принимать решения, хорошо владеть личным оружием, рукопашным боем и другими дисциплинами.

"Служба в рядах 3-го полка спецназначения - это ежедневный тяжелый труд - работа всего коллектива подразделения ради общенациональной идеи, ради будущего наших детей, и мы идем вперед ради свободной Украины. Мы идем вперед!" - говорится в описании к видео.