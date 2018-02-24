 "Укрзализныця" продолжает переводить график движения на летнее время, но на 30 поездов билеты уже продаются, - Кравцов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.
"Завершаем корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время и открываем продажу проездных документов на даты отправления, начиная с 25.03.2018 года. В настоящее время открыта продажа уже на 30 поездов. Работа продолжается и будет завершена до начала следующей недели", - написал Кравцов.
Напомним, 20 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на следующую неделю и позже, так как корректировала график движения.
Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд всё не действовал...
... обратно было легче, но тоже страшно... *)
Отпишись по возвращению -- как оно всё прошло и проехало?
Счастливого пути! *)
Хеннеси(много) -- не бывает...*)
Но это было так давно, шо уже почти неправда... *)
...ладно -- проехано...
Маякнись надосуге. Чао...*)
Ведь он что придумал? Он несколько раз в год ночной сидячий поезд пускает.
Пассажиры - одни мужички средних и пожилых лет, берут 4 места или длинную скамейку, чтобы вытянутся с "комфортом", едут тихонько, БУХАЮТ и о молодости ностальгируют.
Никому не мешают, не буянят, ни одной (!) женщины в пассажирах нет.
Тихонько бухают японские мужички и расслабляются.
А так как линия коротенькая, то поезд "зигзагами" ходит, на манер челнока, взад-вперед.
Укрзализныця, обратите внимание, перенимайте опыт, запускайте ночные поезда "для расслабона".
Во-первых, вагоны в депо не простаивают, а при деле.
Во-вторых, можно позволить ОФИЦИАЛЬНО выкупать одному пассажиру целое купе.
У Изуми рэйлвей билеты на такие ночные поезда раскупаются, как горячие пирожки, желающим мест не хватает.
Профит.
Гений управления Изуми рэйлвей
Нюрнберг -- Мюнхен. 60 в день отъезда, но 19, предварительная покупка.