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 Общество
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Все про:билеты (235) Укрзализныця (1310) Кравцов Евгений (34)

 "Укрзализныця" продолжает переводить график движения на летнее время, но на 30 поездов билеты уже продаются, - Кравцов

Новое расписание поездов железнодорожники составят "до начала следующей недели", то есть до 26 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter  и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Завершаем корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время и открываем продажу проездных документов на даты отправления, начиная с 25.03.2018 года. В настоящее время открыта продажа уже на 30 поездов. Работа продолжается и будет завершена до начала следующей недели", - написал Кравцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запускает поезд, который соединит Киев с Донбассом и Азовским побережьем, - Кравцов

Укрзализныця продолжает переводить график движения на летнее время, но на 30 поездов билеты уже продаются, - Кравцов 01

Напомним, 20 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на следующую неделю и позже, так как корректировала график движения.

Источник: https://censor.net.ua/n3052349
 
 
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Поздравляю вас с покупкой амэриканских локомотивов !
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"Укрзализныця" продолжает переводить график движения на летнее время, но на 30 поездов билеты уже продаются, - Кравцов.

Плейшнер пятый раз выпрыгивал из окна, но яд всё не действовал...
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это еще одна очень мощная мыролюбная реформа.
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кому не нравятся наши реформы пусть убирается в россию.
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Послезавтра я стану клиентом Укрзализныци. Первый раз поездом новым проедусь. Одесса-Мариуполь. Заодно, проверю на коррупционную составляющую. У меня билет в спальный вагон, а поезд отправляется в 22.35.... А у меня ж- Праздник! Я- дома! Собираюсь бухать всю дорогу... Потому, попытаюсь устроить себе отдельное купе. Ранее, на поезде Мариуполь-Киев-Мариуполь, мне это удавалось легко.
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...я, Львов -- Киев, заснуть не мог -- полотно колбасило, аж до невесомости...
... обратно было легче, но тоже страшно... *)
Отпишись по возвращению -- как оно всё прошло и проехало?
Счастливого пути! *)
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Непременно отпишусь. Надеюсь, что будет полегче, чем в автобусе, где у меня реально позвоночник высыпаться в трусы стремился. Ну и... плюс Хеннеси(много)... Должно спасти, от перегрузок.
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...та невошто... ...Най щастыть!
Хеннеси(много) -- не бывает...*)
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...не... ...ну у меня раз такое было... -- отказался из вагона выходить -- а весил я тогда 130 кг. ...до посадки в вагон... -- и тело выносить было некому.
Но это было так давно, шо уже почти неправда... *)
...ладно -- проехано...
Маякнись надосуге. Чао...*)
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Который раз поражаюсь гениальности генерального управляющего маленькой частной железной дороги в Японии Изуми рэйлвей.

Ведь он что придумал? Он несколько раз в год ночной сидячий поезд пускает.
Пассажиры - одни мужички средних и пожилых лет, берут 4 места или длинную скамейку, чтобы вытянутся с "комфортом", едут тихонько, БУХАЮТ и о молодости ностальгируют.
Никому не мешают, не буянят, ни одной (!) женщины в пассажирах нет.
Тихонько бухают японские мужички и расслабляются.
А так как линия коротенькая, то поезд "зигзагами" ходит, на манер челнока, взад-вперед.
Укрзализныця, обратите внимание, перенимайте опыт, запускайте ночные поезда "для расслабона".
Во-первых, вагоны в депо не простаивают, а при деле.
Во-вторых, можно позволить ОФИЦИАЛЬНО выкупать одному пассажиру целое купе.
У Изуми рэйлвей билеты на такие ночные поезда раскупаются, как горячие пирожки, желающим мест не хватает.
Профит.

Гений управления Изуми рэйлвей
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...у нас, за сутки, билет на паровоз стоит дешевле.
Нюрнберг -- Мюнхен. 60 в день отъезда, но 19, предварительная покупка.
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А у нас от 6-7 евро на 1600 км (Ужгород - Лисичанск). Куда еще снижать?
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Вся работа укрзалізниці - сплошной подвиг. Теперь, вот, героически на летнее время переходят. Кравцову неплохо бы за это премию выписать, в размере годового оклада.
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Каждому пассажиру - да по мягкому месту. "Бородато", но в тему.
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ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАБЫДЬ КНИГИ КУПИТЬ! В ПОЕЗДЕ, КОНЕЧНО
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" продолжает переводить график движения на летнее время, но на 30 поездов билеты уже продаются, - Кравцов
 
 
 
 
 
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