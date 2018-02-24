 "Укрзализныця" продолжает переводить график движения на летнее время, но на 30 поездов билеты уже продаются, - Кравцов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

"Завершаем корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время и открываем продажу проездных документов на даты отправления, начиная с 25.03.2018 года. В настоящее время открыта продажа уже на 30 поездов. Работа продолжается и будет завершена до начала следующей недели", - написал Кравцов.

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Напомним, 20 февраля "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на следующую неделю и позже, так как корректировала график движения.