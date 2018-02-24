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Все про:Голодомор (774) Канада (1028) Конгресс украинцев Канады (17)

 Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе. ФОТО

Канада предоставила дополнительный трехлетний грант в размере $1,45 млн на поддержку "Национального образовательного тура о Голодоморе" (Holodomor National Awareness Tour).

Об этом заявил секретарь Министерства по вопросам канадской наследия Ариф Вирани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конгресса украинцев Канады.

Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе 01

В сообщении говорится, что проект был основан в 2015 году канадско-украинским фондом при финансовом содействии правительства Канады. Он включает "передвижной класс" - специально оборудованный автобус с интерактивным оборудованием, который путешествует по образовательным учреждениям Канады. Благодаря этому уже более 25 тыс. канадцев узнали правду о трагических событиях 1932-1933 гг. в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

"Этот проект был изначально задуман как способ построения мостов между общинами и продвижения межкультурного взаимопонимания, толерантности, сознания и глубокого уважения к демократическим ценностям, которые мы, канадцы, так бережем. Нам очень приятно, что правительство Канады отметило успех проекта, продлив его еще на три года", - заявил бывший глава канадско-украинского фонда и руководитель проекта Боб Онищук.

Кроме канадского правительства, финансовую поддержку проекту предоставили правительства провинций Онтарио и Манитоба и другие организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3052348
 
 
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Добавьте ещё миллион и Пеца распространит агитацию на Мальдивы...
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Наши с радостью подхватят инициативу, и купят за 1.5 млн "Богдан"
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кто сопрет,кацапырло?деньги выделены канадой для просветительства о голодоморе в канаде...вас,кацапырлов, туда для спереть просто не допустят Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе - Цензор.НЕТ 6503
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шо за топорную гэбнявую фигню ты тут постишь,кацапырло?
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Закрой хайло кобыла! Шо ты выгораживаешь своего Шоколадного Барыгу. Ведь правду люди говорят: сопрёт, сука, и руки ему не отсохнут.
Он "МыЗдобул" лепил горшки а "брат петька" тем временем мльярдером стал.
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командовать,недовоспитанный,будешь у себя нарасейке при пересадке с бутылки на бутылку

Ігор Чернобаєв‏ @chernobaiev 22 февр.

Выражения «печенюшки Нуланд» и «шоколадки Порошенко» из одного мира - из «русского мира».
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А липецкая кондитерская фабрика из какого мира, Гыг?
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перенесеный инсульт никого не красит и умнее не делает. А бы ,в общем-то,адекватный человек. И отличный доктор.
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Все украдут , и скажут шо так и было .
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Лише не так просвіщати, як у останньому канадському фільмі про Геноцид-Голодомор "Гіркі жнива", де Каганович хороший, а Голодомор влаштував сам Сталін, а не сіоністська старозавітна банда. Ще має бути суд над цією клікою інтернаціонального масштабу.
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Шкода, але головною причиною (фактором) Голодомору у нас прийнято вважати тоталітарний режим і керівників того режиму. Це є головна помилка при просвіщенні про Голодомор.
Першопричиною Голодомору потрібно вважати комуністичну ідеологію, яку сповідував тоталітарний режим на той час.
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Треба притягати всіх комуністів за всі злочини, а не лише за один Голодомор.
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А как ты мёртвых будешь притягувать ? с земли выковыривать ?А те кто живы так многие уже перекрасились в патриотов , в вышыванках ходят , должностя занимают ..
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Протиріччя між українцями не треба шукати, але Україною дійсно повинен керувати Українець. Але хто це і де Він?
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При допомозі ДНК потрібно визначити самого справжнього УКРАЇНЦЯ. Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 3270
Але швидше за все він буде сармат чи гот. Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 6599
А ще недавно узнав, що українці, то здичавілі євреї, які вийшли з Хазарського Каганату. Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 9227
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Смішно Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 4227Єдина ДНК для всіх українців не існує.
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Всё так и есть .Но такую мировую афёру с долларом и нефтью , которая позволила обмануть миилиарды людей на земле , сделали исключительно на самом главном инстинкте человека = жадности .но когда то и это рухнет в небытие .
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В Е - декларациях депутатов только этого созыва было наворовано 12 . 5 МИЛЛИАРДА гривен .то есть по сегодняшнему курсу = 4 миллиарда долларов .- нищая Канада .
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чо,так и декларировали-ворованое?а каким боком это к просветительству в канаде о голодоморе? Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе - Цензор.НЕТ 9185
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Потому что это украинские чиновники должны выделять на это средства , а не канадцы
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кацапа,вот ты еще канадцами не командовал Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе - Цензор.НЕТ 4551.иди научись хотя бы президентов вовремя менять.
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А в Канаде в судах тоже у женщин сиськи полиция ищет, Гыг? Это наверно безопаснее и приятнее, чем на Донбассе воевать, да?
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Для вашего кацапстана это обычное дело, да Гыг? Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8967
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А багатьом відомо про країни, які не підтримують визнання Голодоморів в Україні?
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Ізраїль вже розглядає проект про визнання Голодомору і росія вже погрожувала Ізраїлю з цього приводу. Але це далеко не всі країни, що налаштовані проти визнання Голодоморів.

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу наступні держави:[22] Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Австралія (2003/2008[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Ватикан (2001[1], 2003[2])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Грузія (2005[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Еквадор (2007[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Естонія (1993[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Канада (2003/2008[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Колумбія (2007[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Латвія (2008[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Литва (2005[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Мексика (2008[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Парагвай (2007[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Перу (2007[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Польща (2006[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Угорщина (2003[23])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Португалія (2017[24])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Україна (2006)Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 США (2017)[25]
Ще ряд країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом або вшанували пам'ять його жертв, зокрема: Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Андорра (2009[26])Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 8115 Аргентин
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Проти визнанняГенеральна асамблея ООН
У листопаді 2003 року 58-ма сесія Генеральної асамблеї ООН ухвалила «Спільну заяву з нагоди 70-ї річниці Великого голоду 1932-1933 років», де він визнавався національною трагедією українського народу. За ухвалення Спільної заяви проголосували 64 держави-члени ООН, у тому числі Росія[40][41]. Проти визнання Голодомору геноцидом висловились представники Росії, які наполягали на тому, що Голодомор не був геноцидом українського народу[42].
Також Росія активно виступила проти включення до порядку денного 63-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюції, що оголошує голодомор геноцидом українського народу. За словами речника Російської Федерації при ООН, представники Росії активно роз'яснювали своїм зарубіжним партнерам історію питання, і це принесло результати: зокрема, 9 держав-членів ЄС не поставили підписи під українською декларацією[43].
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Вилізуть кацапи і обгрунтують , що у В'єтнамі в 1943 р. від голоду 8 млн. вмерло
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Пам'ятай

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931
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Слова красиво - романтичные ,но непонятно при чём Европа ?
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Что за бред ?Европа что , что то должна Украине ? обязана? -тоже нет .к чему тогда эти предсмертные стоны и плач и попрошайничество про Украину ? Когда вы эту дурь рабско - попрошайническую выбьете у себя из головы , научитесь обьединяться между собой , научитесь воевать и работать на себя , а не на дядю поляка или дядю итальянца , тогда вас весь мир уважать начнёт , ну а пока маэмо тэ шо маэмо .
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вже потрібно збирати на "просветительский проект" про жидомор який влаштувала українцям ця пейсата "живущаяпановому" банда коміссарів-комсомольців
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Олег Петрович,учите историю что бы не задавать дурацких вопросовх
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При чём тут история ? Для меня история это лженаука .
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Вы мне с такими закидонами на россию уже формируете как один какой то вид Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 9858 .
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в районе Горловки ВСУ взяли под контроль 2 населенных пункта сообщил кацаПсинский боевик по кличке "Гагарин"
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И .О.премьер министра Украины Ефим Звягильский 1995 год.Трибуна ВР....Ютьюб.
товарищи,всё давно украдено до нас... Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 4436
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Гублюсь у здогадах, у нас президент Трюдо, чи Петро?
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Нам бы чего про Мазепу послушать .Или куда делись деньги Полуботка.
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Трюдо незаконно рожденный сын Фиделя Кастро.
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Олег Петрович, лженаука это история КПСС, а история Украины это просто история, которую если бы вы знали , то не задавали бы идиотских вопросов.
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та ты шо ? А ну расскажи правдивую историю что было 4 года назад? Не 100 лет и даже не 50 , а 4 года , где на видео всё снято и никто не знает что было . Вот тебе и вся история .
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Чотири роки тому відбувся Майдан - мирний протест громадян України проти проросійського клептократичного керівництва держави, який переріс збройний спротив народу проти узурпаторів влади. Після чого відбулася агресія паРаші проти України і був окупований Крим і деякі райони Донбасу.
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Это поверхностно .За всеми революциями стоят чьи то деньги .то есть организаторы , какие цели преследовали организаторы ?кто они ? фамилии , должности , гражданство ?
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По перше, обидва Майдани не були революціями. Все тому, що революція передбачає перехід на більш високий рівень розвитку.
Вєлікая Октябрьская рєволюція 1917 года був військовий переворот, який привів суспільство паРашинської імперії в тупик, з якого паРаша не може вибратися і сьогодні. Вся справа в тому, що переважна більшість народу паРаші хвора імперським амбіціями. А ця хвороба не виліковна, тому носії тієї хвороби приречені на вимирання.
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Я вчив Історію КПРС два роки. Повинен сказати виписана була дуже уміло. Але тепер можу порівнювати, як трактувалась та чи інша історична подія по Історії КПСС і як трактується сьогодні.
Так Голодомор 1932-33 років в Історії КПРС пояснювався перш за все засухою і не-урожаєм. Потім йшли посилання, що відбувалася колективізація і не вистачало керівників по управлінню великих господарств. Далі, в державі відбувалася індустріалізація і тому сільське господарство не отримало відповідних ресурсів від держави. Закінчився НЕП і помінялась форма управління економікою.
Ну і звичайно - буржуазний світ вступив у світову кризу.
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Как можешь сравнить сегодняшнюю економику с екомикой 30 - ых годов ? можно провести аналогию - происходит то же самое , только в более изощрённой форме .И тогда население уменьшалось с такими же темпами и сейчас .
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Закон еволюційного розвитку не відмінити і він діє постійно.
Справа в тому, що сьогоднішнє скорочення населення пояснюється урбанізацією, еміграцією та іншими факторами. Скорочення чисельності населення в 30-х роках пояснювалося саме Голодомором. Потрібно звернути увагу, що голод був не лише на території України. Голод був в основному на території чорноземних регіонів СРСР. Це трапилось тому, що приватний виробник за період НЕП зумів піднятися економічно на виробництві сільськогосподарської продукції саме на чорноземах, де урожайність була значно більша чим у нечорноземних регіонах. Є цікава інформація, що у відносній кількості більше всього постраждали казахи і киргизи. Справа в тому, що вони вели кочове тваринництво і коли у них націоналізували(конфіскували) тварин, то вони лишилися повністю продуктів харчування, а пересуватися зимою по степу вони не мали можливості. На жаль керівництво Казахстану сьогодні не визнає даного злочину проти свого народу.
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В паРаші теж не визнають Голодомор 1932-33 років в Україні ГЕНОЦИДОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРДУ.
Хоч в той же час голод був і в чорноземних регіонах паРаші - Кубань, Пн.Кавказ....
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По данным западных СМИ канадский спортсмен, его жена и тренер рано утром в субботу влезли на стоянке в чужой автомобиль, который был оставлен незакрытым и отправились на нем кататься. По одним данным, за рулем находился сам пьяный фристайлист Дэйв Дункан, а по другим - пьяный тренер. Корреспондент SBC Сюзан Ормистон пишет в своем Твиттере, что задержанные объяснили полиции, что выпили, так как им было холодно. Полиция намеревается направить дело в прокуратуру.
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Судьям и Прокураторам РАБссии разрешили ездить пьяными за Рулем.Правильное решение.дави КацаПсинов.. Канада виділила 1,45 млн доларів на просвітницький проект про Голодомор - Цензор.НЕТ 5996
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...премію видавати за певну кількість задавлених пацаків.
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Олег Петрович, четыре года назад был ёмайдвн, как противодействие передачи Украины под контроль россии, а история с Голодомором должна учить чем это заканчивается для украинцев.
Что непонятного ?
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Історію потрібно вчити, щоб не повторювати помилок в майбутньому.
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Вот и вчить.
Украинские крестьяне вместе с детьми умерли от голода не от засухи и не урожая, а из за индустриализации.
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От ти не вчив і не можеш пояснити в чому першопричина Голодомору 1932-33 років.
А вся суть дуже проста. Відповідно комуністичної ідеології, головною причиною експлуатації людини людиною є приватна власність на засоби виробництва. Тобто,у одних ті засоби є, а в інших вони відсутні. Тому власник засобів виробництва стає експлуататором тієї людини, у якої тих засобів нема. Оскільки земля є засобом виробництва і одночасно предметом виробництва, то її просто відняли (націоналізували) в суспільну (державну) власність методом проведення колективізації. Фактично відбулося знищення приватного виробника (фермера) і на його місце було поставлене колективне виробництво, колгоспи і радгоспи. Конкуренцію серед виробників назвали - соціалістичним змаганням. Як показав час, колективна система управління не виправдала себе бо не була конкурентноздатною.
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А сейчас ЕС указывает Украине чтобы в сёлах люди не продавали молоко и мясо и т д .Так чем отличается то время от сегодняшнего ?= более хитрыми методами .но цель одна =захватить ресурсы у других , то есть в Украине .
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Це тупорилий погляд розрахований на совків.
ЄС не забороняє продавати селянам молоко і м'ясо. ЄС намагається, щоб якість молока і мяса відповідала європейським стандартам. Щоб в молоці було молоко, а не пальмова олія, а мясо не повинно мати стимуляторів росту і інших добавок. Відповідно повинна бути витримана і санітарія.
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Так это производителя надо проверять , а не селянына с коровою .А ЕС как раз говорит о селяныне с коровою .
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Дане питання пропонувала вирішити Тимошенко, шляхом закупки у Японії молочних пунктів первинної переробки молока. Але ж ВАНА ВАРОВКА!, для вас головніше. Коли селянин подоїв корову, то те молоко потрібно піддати первинній обробці. Перш за все охолодити, перевірити на якість - жирність, білок, бактерії. Потрібна відповідна ветеринарна служба, яка обстежує тварин. А не так, як робиться. Ветлікар видає довідку, що корова лейкозна і молоко не можна реалізувати. На наступний день приїжджають перекупщики і забирають ту корову за копійки. Отак було знищено приватне стадо корів.
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Не зовсім так. Попутно маасква переслідувала ще одну ціль. Знищити українців як націю.
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Національне питання в СРСР полягало у створені єдиного СОВЄТСКОГО НАРОДУ.
Ідея СОВЄТСКОГО НАРОДА була запропонована ще Зіновєвим, але оскільки він був не милості, тому про цю ідею згадали лише при Хрущові і почали розвивати при Брєжнєві.
Знищити українців, як націю не вийшло нікому, навіть за 300 років колонізації. Але асимілювати українців це продовжується і сьогодні. Звичайно першим доказом асиміляції українців це є МОВА.
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Олєкса Москаленко
От ти не вчив і не можеш пояснити в чому першопричина Голодомору 1932-33 років.
А вся суть дуже проста. Відповідно комуністичної ідеології, головною причиною експлуатації людини людиною є приватна власність на засоби виробництва. Тобто,у одних ті засоби є, а в інших вони відсутні. Тому власник засобів виробництва стає експлуататором тієї людини, у якої тих засобів нема. Оскільки земля є засобом виробництва і одночасно предметом виробництва, то її просто відняли (націоналізували) в суспільну (державну) власність методом проведення колективізації. Фактично відбулося знищення приватного виробника (фермера) і на його місце було поставлене колективне виробництво, колгоспи і радгоспи. Конкуренцію серед виробників назвали - соціалістичним змаганням. Як показав час, колективна система управління не виправдала себе бо не була конкурентноздатною.

Ты забыл лозунг "земля крестьянам " ?
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"Земля селянам, фабрики робочим!" був лозунгом який використали більшовики, для захоплення влади. Ще можна згадати, що теорія перемоги комунізму в окремо взятій державі передбачала відсутність грошей, як еквівалента обміну. І навіть був період "Військового комунізму", де дійсно гроші не ходили. Вірніше, зарплату отримували продуктами і речами першої необхідності, тобто - бартер. Але е швидко прикрили і прийшлось повернутися до грошей.
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Олєкса Москаленко
Національне питання в СРСР полягало у створені єдиного СОВЄТСКОГО НАРОДУ.
Ідея СОВЄТСКОГО НАРОДА була запропонована ще Зіновєвим, але оскільки він був не милості, тому про цю ідею згадали лише при Хрущові і почали розвивати при Брєжнєві.
Знищити українців, як націю не вийшло нікому, навіть за 300 років колонізації. Але асимілювати українців це продовжується і сьогодні. Звичайно першим доказом асиміляції українців це є МОВА.

А другим то є земля.
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80-90% населення паРашинської імперії проживали в селі, де головним ресурсом отримання статків була земля.
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Парадокс в том, что из протоколов партийных съездов можно узнать больше о связях сталинистов с американским идовством, чем из официально финансируемых исследований и просветительских проектов.
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И без всяких там канадийских помощей нынешняя власть успешно проводит не то шо якийсь там просветительской проэкт - настоящую реконструкцию событий Голодомора среди пенсионеров. А эта неблагодарная сволота ще шось там гавкает - не желают в рамках просветительского проекта безропотно выздыхать. От же ж старпёры-скотопотамы!
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голодомор 1932-1933 гг. это понятно а когда начнут собирать на голодомор 2014-2018.......гг
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Справжній голодомор це коли матір з дитиною крису дохлу їдять.
Тому краще повомчіть, "голодающій"...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКанада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе. ФОТО
 
 
 
 
 
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