 Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе. ФОТО

Об этом заявил секретарь Министерства по вопросам канадской наследия Ариф Вирани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конгресса украинцев Канады.

В сообщении говорится, что проект был основан в 2015 году канадско-украинским фондом при финансовом содействии правительства Канады. Он включает "передвижной класс" - специально оборудованный автобус с интерактивным оборудованием, который путешествует по образовательным учреждениям Канады. Благодаря этому уже более 25 тыс. канадцев узнали правду о трагических событиях 1932-1933 гг. в Украине.

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"Этот проект был изначально задуман как способ построения мостов между общинами и продвижения межкультурного взаимопонимания, толерантности, сознания и глубокого уважения к демократическим ценностям, которые мы, канадцы, так бережем. Нам очень приятно, что правительство Канады отметило успех проекта, продлив его еще на три года", - заявил бывший глава канадско-украинского фонда и руководитель проекта Боб Онищук.

Кроме канадского правительства, финансовую поддержку проекту предоставили правительства провинций Онтарио и Манитоба и другие организации.