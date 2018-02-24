 Канада выделила 1,45 млн долларов на просветительский проект о Голодоморе. ФОТО

Об этом заявил секретарь Министерства по вопросам канадской наследия Ариф Вирани, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Конгресса украинцев Канады.
В сообщении говорится, что проект был основан в 2015 году канадско-украинским фондом при финансовом содействии правительства Канады. Он включает "передвижной класс" - специально оборудованный автобус с интерактивным оборудованием, который путешествует по образовательным учреждениям Канады. Благодаря этому уже более 25 тыс. канадцев узнали правду о трагических событиях 1932-1933 гг. в Украине.
"Этот проект был изначально задуман как способ построения мостов между общинами и продвижения межкультурного взаимопонимания, толерантности, сознания и глубокого уважения к демократическим ценностям, которые мы, канадцы, так бережем. Нам очень приятно, что правительство Канады отметило успех проекта, продлив его еще на три года", - заявил бывший глава канадско-украинского фонда и руководитель проекта Боб Онищук.
Кроме канадского правительства, финансовую поддержку проекту предоставили правительства провинций Онтарио и Манитоба и другие организации.
Он "МыЗдобул" лепил горшки а "брат петька" тем временем мльярдером стал.
Ігор Чернобаєв @chernobaiev 22 февр.
Выражения «печенюшки Нуланд» и «шоколадки Порошенко» из одного мира - из «русского мира».
Першопричиною Голодомору потрібно вважати комуністичну ідеологію, яку сповідував тоталітарний режим на той час.
КАНАДА, АМЕРИКА-США, ЧИ ЄВРОПА, НІМЦІ?
http://divannaya-sotnya.com.ua/Svyatoslav%20Kyivskyj/hto-nash-druz-amerikanc-ssha-chi-vropa-nmc.html
Але швидше за все він буде сармат чи гот.
А ще недавно узнав, що українці, то здичавілі євреї, які вийшли з Хазарського Каганату.
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу наступні держави:[22] Австралія (2003/2008[23]) Ватикан (2001[1], 2003[2]) Грузія (2005[23]) Еквадор (2007[23]) Естонія (1993[23]) Канада (2003/2008[23]) Колумбія (2007[23]) Латвія (2008[23]) Литва (2005[23]) Мексика (2008[23]) Парагвай (2007[23]) Перу (2007[23]) Польща (2006[23]) Угорщина (2003[23]) Португалія (2017[24]) Україна (2006) США (2017)[25]
Ще ряд країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом або вшанували пам'ять його жертв, зокрема: Андорра (2009[26]) Аргентин
У листопаді 2003 року 58-ма сесія Генеральної асамблеї ООН ухвалила «Спільну заяву з нагоди 70-ї річниці Великого голоду 1932-1933 років», де він визнавався національною трагедією українського народу. За ухвалення Спільної заяви проголосували 64 держави-члени ООН, у тому числі Росія[40][41]. Проти визнання Голодомору геноцидом висловились представники Росії, які наполягали на тому, що Голодомор не був геноцидом українського народу[42].
Також Росія активно виступила проти включення до порядку денного 63-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН резолюції, що оголошує голодомор геноцидом українського народу. За словами речника Російської Федерації при ООН, представники Росії активно роз'яснювали своїм зарубіжним партнерам історію питання, і це принесло результати: зокрема, 9 держав-членів ЄС не поставили підписи під українською декларацією[43].
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
товарищи,всё давно украдено до нас...
То Гарперу треба подякувати.
Вєлікая Октябрьская рєволюція 1917 года був військовий переворот, який привів суспільство паРашинської імперії в тупик, з якого паРаша не може вибратися і сьогодні. Вся справа в тому, що переважна більшість народу паРаші хвора імперським амбіціями. А ця хвороба не виліковна, тому носії тієї хвороби приречені на вимирання.
Так Голодомор 1932-33 років в Історії КПРС пояснювався перш за все засухою і не-урожаєм. Потім йшли посилання, що відбувалася колективізація і не вистачало керівників по управлінню великих господарств. Далі, в державі відбувалася індустріалізація і тому сільське господарство не отримало відповідних ресурсів від держави. Закінчився НЕП і помінялась форма управління економікою.
Ну і звичайно - буржуазний світ вступив у світову кризу.
Справа в тому, що сьогоднішнє скорочення населення пояснюється урбанізацією, еміграцією та іншими факторами. Скорочення чисельності населення в 30-х роках пояснювалося саме Голодомором. Потрібно звернути увагу, що голод був не лише на території України. Голод був в основному на території чорноземних регіонів СРСР. Це трапилось тому, що приватний виробник за період НЕП зумів піднятися економічно на виробництві сільськогосподарської продукції саме на чорноземах, де урожайність була значно більша чим у нечорноземних регіонах. Є цікава інформація, що у відносній кількості більше всього постраждали казахи і киргизи. Справа в тому, що вони вели кочове тваринництво і коли у них націоналізували(конфіскували) тварин, то вони лишилися повністю продуктів харчування, а пересуватися зимою по степу вони не мали можливості. На жаль керівництво Казахстану сьогодні не визнає даного злочину проти свого народу.
Хоч в той же час голод був і в чорноземних регіонах паРаші - Кубань, Пн.Кавказ....
Что непонятного ?
Украинские крестьяне вместе с детьми умерли от голода не от засухи и не урожая, а из за индустриализации.
А вся суть дуже проста. Відповідно комуністичної ідеології, головною причиною експлуатації людини людиною є приватна власність на засоби виробництва. Тобто,у одних ті засоби є, а в інших вони відсутні. Тому власник засобів виробництва стає експлуататором тієї людини, у якої тих засобів нема. Оскільки земля є засобом виробництва і одночасно предметом виробництва, то її просто відняли (націоналізували) в суспільну (державну) власність методом проведення колективізації. Фактично відбулося знищення приватного виробника (фермера) і на його місце було поставлене колективне виробництво, колгоспи і радгоспи. Конкуренцію серед виробників назвали - соціалістичним змаганням. Як показав час, колективна система управління не виправдала себе бо не була конкурентноздатною.
ЄС не забороняє продавати селянам молоко і м'ясо. ЄС намагається, щоб якість молока і мяса відповідала європейським стандартам. Щоб в молоці було молоко, а не пальмова олія, а мясо не повинно мати стимуляторів росту і інших добавок. Відповідно повинна бути витримана і санітарія.
Ідея СОВЄТСКОГО НАРОДА була запропонована ще Зіновєвим, але оскільки він був не милості, тому про цю ідею згадали лише при Хрущові і почали розвивати при Брєжнєві.
Знищити українців, як націю не вийшло нікому, навіть за 300 років колонізації. Але асимілювати українців це продовжується і сьогодні. Звичайно першим доказом асиміляції українців це є МОВА.
От ти не вчив і не можеш пояснити в чому першопричина Голодомору 1932-33 років.
А вся суть дуже проста. Відповідно комуністичної ідеології, головною причиною експлуатації людини людиною є приватна власність на засоби виробництва. Тобто,у одних ті засоби є, а в інших вони відсутні. Тому власник засобів виробництва стає експлуататором тієї людини, у якої тих засобів нема. Оскільки земля є засобом виробництва і одночасно предметом виробництва, то її просто відняли (націоналізували) в суспільну (державну) власність методом проведення колективізації. Фактично відбулося знищення приватного виробника (фермера) і на його місце було поставлене колективне виробництво, колгоспи і радгоспи. Конкуренцію серед виробників назвали - соціалістичним змаганням. Як показав час, колективна система управління не виправдала себе бо не була конкурентноздатною.
Ты забыл лозунг "земля крестьянам " ?
Національне питання в СРСР полягало у створені єдиного СОВЄТСКОГО НАРОДУ.
Ідея СОВЄТСКОГО НАРОДА була запропонована ще Зіновєвим, але оскільки він був не милості, тому про цю ідею згадали лише при Хрущові і почали розвивати при Брєжнєві.
Знищити українців, як націю не вийшло нікому, навіть за 300 років колонізації. Але асимілювати українців це продовжується і сьогодні. Звичайно першим доказом асиміляції українців це є МОВА.
А другим то є земля.
Тому краще повомчіть, "голодающій"...