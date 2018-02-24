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 Политика Украины
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 Условные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма, - Чубаров

Люди, которые появились на территории Крыма после 20 февраля 2014 года с нарушением украинского законодательства, должны покинуть полуостров.

Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время презентации фотопроекта о крымских воинах АТО "Крымская линия огня", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Подавляющее большинство в Крыму ждет нас (Украину. – Ред.). И из этого следует исходить. Все те, кто появился Крыму после 20 февраля (2014 года. – Ред.), нарушая украинские законы, кто развернул там какую-то деятельность, они должны не ждать нашего возвращения. Им следует заранее собраться и уехать. Условные Константиновы и Аксеновы должны тоже убраться с полуострова", – сказал Чубаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе. ВИДЕО

Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3052346
 
 
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И все кацапы со своим флотом должны убраться. КРЫМ- УКРАИНА!!!
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Тобто треба шукати лише аріїв, а всі інші чужинці?
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Условные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма --

-- к Деду Лукьяну -- и не иначе!
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Условные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма, - Чубаров.

Спочатку треба прибрати умовного пуйла, бо то все його ляльки.
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Там буде проспект Степана Бандери від Чонгара і до Ялти, може з розгалудженням на Феодосію
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Почему никто не говорит, а тем более не делает, что все аксьоновы и константиновы должны с отрубленными руками быть подвешенными ребром на железный крюк?
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Виталий Портников: Почему на самом деле сбежал Янукович

Четыре года назад Виктор Янукович бежал в Россию. Сейчас обстоятельства его исчезновения из Киева, а потом и с украинской территории рассматривают в суде по обвинению в государственной измене, показания дают бывшие и действующие политики, включая нынешнего президента Украины. Но без главных участников процесса - самого Януковича и Владимира Путина - суд все равно не сможет ответить на самый главный вопрос: почему он бежал?

Конечно, спустя четыре года Янукович может казаться слабым, беспомощным и полностью утратившим поддержку населения и силовых структур. Четыре года назад так не казалось.

Да, после расстрела протестующих на Майдане - легендарной «Небесной сотни» - оппозиционеры были ожесточены, многие не принимали достигнутого при международном посредничестве соглашения о досрочных выборах главы государства и требовали немедленной отставки Януковича. Но сил для реального штурма президентской резиденции у Майдана не было даже тогда. Если бы силовики хотели, они в случае попытки такого штурма отстояли бы Межигорье. Но они не хотели, они даже не пытались. Они просто взяли и ушли - хотя никакого штурма не было. Почему они ушли?

Хорошо, предположим, что и Янукович, и - самое важное - его охрана понимали, как после убийства людей настроен Киев, и могли не считать пребывание в столице - и охрану того, кого так ненавидят киевляне, - безопасным делом. Но на востоке страны настроения были совсем другие. Майдан вовсе не воспринимался там в качестве общенационального протестного движения, местные майданы были немногочисленны, их участников избивали и убивали. Зато именно из жителей восточных областей формировался Антимайдан. Янукович отправился не куда-нибудь, а в Харьков - крепость Антимайдана. Глава областной администрации Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес считались главными вербовщиками «титушек» для противостояния с майдановцами. В Харькове готовился региональный съезд в поддержку президента. Но перед приездом Януковича в Харьков Добкин и Кернес съездили в Россию, а вернувшись, фактически отказали президенту в поддержке и свернули съезд. Почему они его предали?

Тогда Янукович отправился не куда-нибудь, а на родину, в Донецк, - но и там не нашел поддержки у местных элит, всегда внимательно следивших за мановением руки самого богатого человека страны Рината Ахметова. Ахметов общался с Януковичем, но скорее равнодушно. Янукович бежит и из Донецка. Теперь ему остается только Крым - и Россия.
Утверждать, что Януковичу некуда было деться просто потому, что в Киеве была уже другая власть и его могли задержать в любой момент, значит переоценивать возможности этой новой власти. Когда только появится возможность, силовики в Крыму, Донецке и Луганске перестанут подчиняться ей и перейдут на сторону никому не известных «ополченцев» и диверсантов из России. Почему же они не защитили своего президента, а какого-то там уже практически забытого Болотова или Аксенова готовы были защищать?

Потому что приказа не было. Потому что приказ должен был поступить не из Киева, а из Москвы. А в Москве были заинтересованы только в одном - «выкурить» Януковича с Украины, получить «легитимного» в заложники. Ради этого нагнеталась напряженность в последние дни Майдана, ради этого срывались все планы по поддержке Януковича на востоке. Янукович должен был попасть в клетку - и клетка захлопнулась.

Зачем? Наверняка мы узнаем об этом только спустя годы, когда получим доступ к архивам упраздненной ФСБ. Но в целом логика ясна: только с полностью послушным, лишенным какой-либо внутренней опоры президентом страны можно было расчленить Украину, создать на востоке марионеточный режим и с его помощью восстановить влияние уже на всей остальной территории. В конце концов, оказавшийся в России Янукович уже начал действовать: подписал представление о назначении нового главы правительства Крыма, что позволило «легитимизировать» Аксенова, подготовить аннексию полуострова и попросить о вводе российских войск. Не Кернес, не Добкин, не Ахметов должны были вернуть Януковичу его власть - а российские оккупанты, рассчитывавшие на цветы и марши. Вот почему Москва не давала действовать даже тем, кто был с ней заодно, - и спасла их. О Януковиче вспоминают, только когда идет суд. А Кернес до сих пор мэр, Добкин создает новую партию, Ахметов все еще богаче всех остальных.

Вернуть Януковича не удалось только потому, что российская власть недооценила готовность украинцев защищать свое государство - полуразрушенное, неэффективное, но все еще способное опереться на народный энтузиазм. Вот этот-то самый энтузиазм, недоступный для понимания ни Януковичу, ни Путину, ни кому-либо еще, кто живет ради лишнего миллиарда, роскошной резиденции или возможности самоутверждения во власти, и спас тогда Украину. Столь тщательно распланированное бегство превратилось в фарс, а выражение «легитимный» стало напоминать уголовную кличку, а не приставку к должности. Янукович закончился.

Началась война.
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Складна версія, але буває ще не таке. Жаль, що Портніков написав це через чотири роки Условные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9994
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Нужно объявить мобилизацию и прогнать их из Крыма.И все отобранное вернуть истинным хозяевам.
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Звичайно - лише господарі є власниками своєї земля, котра є їхньою тисячі років.

Условные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6127
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Подавляющее большинство в Крыму ждет нас

Кроме одиночных пикетов не очень то это и заметно за 4 года, где хоть одно серьёзное выступление протестующих против российских властей татар.
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Если бы были реальные реформы в Украине, тогда да.
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Один из свежих пунктов методички порохобота, обязателен к распространению:
- Не можна критикувати Порошенко, бо Тимошенко переможе!
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У Києві відкрили фотовиставку з портретами кримських татар, що воюють на Сході Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-kiyevi-vidkrili-fotovistavku-z-portretami-krimskih-tatar-scho-voyuyut-na-shodi.html
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Ну раз сам Чубаров сказал... Конечно все условные Аксёновы уже завтра уберутся. Если конечно мэр Геническа не наложит вето.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУсловные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма, - Чубаров
 
 
 
 
 
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