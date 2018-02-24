Условные Константиновы и Аксеновы должны убраться из Крыма, - Чубаров.

Такое мнение высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время презентации фотопроекта о крымских воинах АТО "Крымская линия огня", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Подавляющее большинство в Крыму ждет нас (Украину. – Ред.). И из этого следует исходить. Все те, кто появился Крыму после 20 февраля (2014 года. – Ред.), нарушая украинские законы, кто развернул там какую-то деятельность, они должны не ждать нашего возвращения. Им следует заранее собраться и уехать. Условные Константиновы и Аксеновы должны тоже убраться с полуострова", – сказал Чубаров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вместо крымскотатарского языка использовали татарский, - Чубаров прокомментировал "флешмоб за Путина" в оккупированном Симферополе. ВИДЕО

Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.