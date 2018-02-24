EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  3708  108
Все про:Аргентина (38) МИД РФ (1083) наркотики (1248) Захарова (124)

 Успех операции по пресечению канала наркотрафика в Аргентине обеспечили российские дипломаты, ранее сообщив о подозрительных чемоданах, - Захарова

Партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий российской дипмиссии в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, работавшему по срочному договору.

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, готовый к отправке груз с наркотиками был обнаружен в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе полтора года назад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

"Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения", - сообщила она. Имя этого сотрудника не называется.

По мнению Захаровой, произошедшее никак не может бросать тень на российское диппредставительство, поскольку успех операции по пресечению канала наркотрафика обеспечили именно российские дипломаты, в частности, посол России в Буэнос-Айресе В.В.Коронелли. Как подчеркнула Захарова, именно он сообщил правохранительным органам Аргентины об обнаружении подозрительных сумок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Изъятие партии кокаина в российском посольстве в Аргентине. ВИДЕО

Напомним, что накануне полиция Аргентины изъяла у российских дипломатов огромную партию кокаина - 400 кг наркотиков были упакованы в чемоданы. Кроме того, в РФ обвинили Украину в организации наркотрафика.

Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.

По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов.

По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро.

Также смотрите: Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина. ФОТО

Чтобы задержать наркоторговцев, аргентинские полицейские заменили кокаин на муку, оснастили чемоданы GPS-датчиками и в декабре 2017 года отправили их в Москву.

В итоге, как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, были задержаны шесть подозреваемых.

По данным аргентинской газеты Clarin, один из подозреваемых по делу - сотрудник полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк - был задержан в аэропорту Эсейса 21 февраля.

Предполагаемым организатором преступления Clarin называет российского бизнесмена, который прикрывался торговлей элитным алкоголем. Наблюдение за ним позволило полиции прийти к выводу, что он, используя свои связи в дипломатических кругах, уже как минимум дважды организовывал подобные поставки наркотиков в Россию, предположительно через Уругвай.

Смотрите также: Канал контрабанды наркотиков из ЕС заблокирован на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

В настоящий момент, по данным газеты, бизнесмен скрывается в Германии, чьи власти уже получили от России запрос на экстрадицию.

Его основным партнером в этом деле, по сообщениям аргентинской прессы, был бывший сотрудник посольства Али Абыянов, который был задержан в его московской квартире.

Российский МИД отрицает даже теоретическую возможность использования дипломатических каналов для транспортировки наркотиков. В комментарии Захаровой говорится, что предположить подобное может только человек, совершенно не знакомый с механизмом и порядком направления диппочты.

Источник: https://censor.net.ua/n3052345
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кремль это главный мировой нарко-трафик .И хуйло который там сидит - главный нарко-дилер.и подонок . Успіх операції щодо перекриття каналу наркотрафіку в Аргентині забезпечили російські дипломати, заздалегідь повідомивши про підозрілі валізи, - Захарова - Цензор.НЕТ 8057
 показать весь комментарий
 
 
400кг кокса можно купить в любой аптеке
 показать весь комментарий
 
 
мабуть щось)) у кацапів пішло не так, і чамайдани) з коксом вискочили
в не в потрібному місці і часі!
а може це бела операція прикриття - хай самі розкажуть
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУспех операции по пресечению канала наркотрафика в Аргентине обеспечили российские дипломаты, ранее сообщив о подозрительных чемоданах, - Захарова
 
 
 
 
 
 вверх