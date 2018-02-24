 МИД РФ был в курсе о массовом завозе кокаина через посольство России

Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, готовый к отправке груз с наркотиками был обнаружен в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе полтора года назад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения", - сообщила она. Имя этого сотрудника не называется.
По мнению Захаровой, произошедшее никак не может бросать тень на российское диппредставительство, поскольку успех операции по пресечению канала наркотрафика обеспечили именно российские дипломаты, в частности, посол России в Буэнос-Айресе В.В.Коронелли. Как подчеркнула Захарова, именно он сообщил правохранительным органам Аргентины об обнаружении подозрительных сумок.
Напомним, что накануне полиция Аргентины изъяла у российских дипломатов огромную партию кокаина - 400 кг наркотиков были упакованы в чемоданы. Кроме того, в РФ обвинили Украину в организации наркотрафика.
Сообщалось, что расследование было начато после того, как в декабре 2016 года посол России сообщил аргентинским властям об обнаружении подозрительных чемоданов в здании школы при посольстве.
По данным аргентинской полиции, в 12 чемоданах были обнаружены 360 пакетов с кокаином общим весом в 389 килограммов.
По оценкам властей Аргентины, стоимость такой партии наркотиков составляет около 50 млн евро.
Чтобы задержать наркоторговцев, аргентинские полицейские заменили кокаин на муку, оснастили чемоданы GPS-датчиками и в декабре 2017 года отправили их в Москву.
В итоге, как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, были задержаны шесть подозреваемых.
По данным аргентинской газеты Clarin, один из подозреваемых по делу - сотрудник полиции Буэнос-Айреса по имени Иван Близнюк - был задержан в аэропорту Эсейса 21 февраля.
Предполагаемым организатором преступления Clarin называет российского бизнесмена, который прикрывался торговлей элитным алкоголем. Наблюдение за ним позволило полиции прийти к выводу, что он, используя свои связи в дипломатических кругах, уже как минимум дважды организовывал подобные поставки наркотиков в Россию, предположительно через Уругвай.
В настоящий момент, по данным газеты, бизнесмен скрывается в Германии, чьи власти уже получили от России запрос на экстрадицию.
Его основным партнером в этом деле, по сообщениям аргентинской прессы, был бывший сотрудник посольства Али Абыянов, который был задержан в его московской квартире.
Российский МИД отрицает даже теоретическую возможность использования дипломатических каналов для транспортировки наркотиков. В комментарии Захаровой говорится, что предположить подобное может только человек, совершенно не знакомый с механизмом и порядком направления диппочты.
Как вам?
Связка слившихся воедино представителей светской и религиозной власти России РПЦ и ФСБ оказались теми самыми структурами, которые и стоят за поставками кокаина на Россию!
Как оказалось, сотрудники ФСБ и МИД России до сих пор не пришли к единой "легенде", которая могла бы объяснить факт изъятия в посольстве 400 килограммов элитной наркоты!
Каждое из замешанных в скандале ведомств (а РПЦ всегда работало под паторнатом КГБ-ФСБ, ибо церковь идеальное место встречи резидентуры с кураторами) льет в эфир свою версию событий, что лишний раз подтверждает лживость их опарвданий!
Мария Захарова утверждает, что 389 килограммов кокаина действительно принадлежали техническому сотруднику посольства России в Аргентине, у которого не было дипломатического паспорта и права на формирование дипломатической почты, да и, к тому же, на момент его ареста уже не являлся сотрудником ведоства, так как был уволен (как и все российские солдаты задержанные или убитые в Украине).
При этом, Захарова настаивает, что никакой речи об отправке кокаина или муки дипломатической почтой не было!
Ведомство Патрушева поет совсем другую песню.В декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил полицейским, что на территории школы при посольстве обнаружены 12 подозрительных сумок, помеченных как отправляемые дипломатической почтой.
Коронелли предоставил силовикам ключ от задней двери школы, те прибыли для проверки сумок и обнаружили в них 389 килограммов кокаина.
В течение часа (!!!!) наркотик заменили на купленную на рынке муку, а в сами сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить, кому предназначалась поставка. В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена на Россию дипломатической почтой.
В том же месяце секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев лично приехал в Аргентину чтобы проконтролировать сопровождение сумок с мукой на Россию.
Почле чего, кокаин приелетел на Россию именно самолетом Патрушева!
Круто?
А вот теперь скажите мне, как вы себе представляете замену аккуратно взвешенного и расфасованного по чемоданам кокаина в весе 400 киллограмм на муку?
Вы верите в то, что можно за час:
- Провести экспертизу
- Изъять наркотик
- Положить на его место муку
- Спресовать муку
- Поставить на муке клейма
Снова запаковать муку в теже фасовки, да и так, чтобы никто не заметил!
Это никак нвозможно! Чтобы не утверждали в ведомстве Патрушева.
Другое дело, что вполне вероятно, что Патрушев действительно был в Аргентине и действительно забрал свой кокаин, но вот в момент его инветаризации он обнаружил, что собственно "кокса" там и нет!
После чего и началась трагедия в 20 актах: "Похождения российского Кокаина в Аргентине", продолжение которой, безусловно, не за горами... (с)
Назыввется
"После атаки. Погостье. Волховский фронт. 1942 г."
Обратите внимание, чем вооружены экс-атаковавшие. У них штыки привязаны к палкам.
История картины (написана в 2004 году) проста, как смерть:
Зимой 1941-1942 гг. 54-й армия Волховского фронта пыталась прорвать блокаду Ленинграда. Но на пути армии находилась сильно укрепленная позиция противника. Немецкие войска превратили железнодорожную насыпь в районе станции Погостье в укрепрайон. На насыпи были вырыты траншеи и стрелковые ячейки, построены многочисленные дзоты. Прорвать такую позицию измотанные в боях и испытывающие недостаток в боеприпасах дивизии 54-й армии не могли.В течение декабря и января дивизии беспрерывно атаковали железнодорожное полотно, неся большие потери.
***
Не сразу все устроилось,
Но всё ж Москва "построилась",
Москва слезам не верила,-
Поверила царькам...
Чуть коксом запорошена,
Чекистом заворожена
С Собяниным Серёжею,
Что служит "пацанам".
Коронелли, Коронелли,
Что же делать нам с тобою,
Дядя Вова недоволен, -
Ты вглядись в его лицо.
Что ж вы с коксом маху дали?
Нечем утолить печали,
При дидАх таких стреляли
И топили в говнецо...
Машутка приукрасила
Позор чудными фразами:
- Совместной операцией
Мы сами всё нашли...
Но зря Москва надеется,
Теперь ярлык приклеится,
Что в МИДе русском держатся
Лишь кокса короли...
Коронелли, Коронелли,
Кто там вьется на панели?
Это Машка временами
Кружит вальсы под запой...,
Не дождалась баба кокса
А без кокса жить непросто,
Виноват ты, Коронелли,
Не отмыться пред Москвой...
24.02.2018
(музыка - В.Соловьев-Седой, слова - Машазахарова)
Нюхнёмте, друзья, -
Хороший приход!
Пусть глазки поярче блестят!.
Нюхнём побыстрей,
Пусть с нами нюхнёт
Седой Коронелль-дипломат.
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра! .
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
А вечер опять
Хороший такой, -
Никак не нюхнуть
Нам нельзя.
По дозе большой,
На службе крутой
Потянем дружнее, друзья!
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра!
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
Но шухер большой -
Спалили нас-на...,
А МИД наш окутал туман.
И будут искать -
- Нас НЕТУТИ, блеать!,
Известный россейский боян....
Есть кокс у дипломата,
В астрал уходим завтра! .
Вечерней порой
Под танец лихой
Машутка тряхнёт нам копной...
24.02.2018.
(Стихи Машазахаровой, муз.Дм.Покрасса)
Мы - ватные кокаинисты, и про нас
Былинницы речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные (кругом враги ужасные!)
Мы тихо, в посольстве, кокс ныкнём!
Веди ж, Лаврушка, нас смелее в бой!
Пусть мир дрожит, пускай облом кругом:
Мы - беззаветные герои все,
И вся-то наша жизнь есть борьба!
Лаврушка - наш братишка, с нами весь народ.
Приказ: "Лапши навешать и не сдать приход!"
Есть с нами Коронелли, охх...ный дипломат,
Сумеем прикрыть свой хитрый зад!
От дозы в ясно небо взвился старый стерх,
Чекист наш героический и Главковерх!
Нюхнул дедок решительно и прёт его стремительно:
Даешь Варшаву! Дай Берлин! Уж врезались мы в Крым!
Кремлёвские кокаинисты мы, и про нас
Былинницы речистые ведут рассказ:
О том, как в ночи ясные (кругом враги ужасные!)
Мы тихо, латинский кокс нюхнём!
24.02.2018.
МИД РФ действительно был в курсе, так как был заказ от ФСБ на его поставку, но коня Лаврушу спалили.
Ведомство Патрушева поет совсем другую песню.
В декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил полицейским, что на территории школы при посольстве обнаружены 12 подозрительных сумок, помеченных как отправляемые дипломатической почтой.
Коронелли предоставил силовикам ключ от задней двери школы, те прибыли для проверки сумок и обнаружили в них 389 килограммов кокаина.
В течение часа (!!!!) наркотик заменили на купленную на рынке муку, а в сами сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить, кому предназначалась поставка. В декабре 2017 года мука под видом кокаина была доставлена на Россию дипломатической почтой.
В том же месяце секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев лично приехал в Аргентину чтобы проконтролировать сопровождение сумок с мукой на Россию.
Почле чего, кокаин приелетел на Россию именно самолетом Патрушева!
Круто?
А вот теперь скажите мне, как вы себе представляете замену аккуратно взвешенного и расфасованного по чемоданам кокаина в весе 400 киллограмм на муку?
Вы верите в то, что можно за час:
- Провести экспертизу
- Изъять наркотик
- Положить на его место муку
- Спресовать муку
- Поставить на муке клейма
Снова запаковать муку в теже фасовки, да и так, чтобы никто не заметил!
Это никак нвозможно! Чтобы не утверждали в ведомстве Патрушева.
Другое дело, что вполне вероятно, что Патрушев действительно был в Аргентине и действительно забрал свой кокаин, но вот в момент его инветаризации он обнаружил, что собственно "кокса" там и нет!
После чего и началась трагедия в 20 актах: "Похождения российского Кокаина в Аргентине", продолжение которой, безусловно, не за горами...
То, что ведомство Парушева лжет, было понятно с самого начала. Хотя бы потому, что версию ФСБ не подтвердило ни одно западное СМИ!
Мало того, аргентинское издание La Nacion заявляет, что кокаин должен был лететь на Россию в частном самолёте, но вдруг, после вмешательства в дело российских спецслужб, его отправили правительственным бортом, а именно самолетом экс-главы ФСБ Николая Патрушева, причём, как настаивает издание, именно в дипломатическом багаже!
Но и это не все! Министр безопасности Аргентины Патриция Булрич, операция по замене кокаина на муку проводилась в строжайшей тайне, и судя по всему, российская сторона узнала о подмене кокаина на муку лишь по окончанию операции.
Откуда такая уверенность? А от того, что россияне до последнего были уверены, что Патрушев вывезя кокаин на Россию уничтожит улики. Но, на самом деле, он лишь подтвердил уверенность аргентинцев в том, что операция по поставке кокаина на Россию курировалась на самом высоком уровне.
И не забудьте, кто такой Патрушев. Это же своего рода "чистильщик" - убирающий следы преступлений сотрудников спецслужб России.
Вспомните, зачем Патрушев летал в Белград в конце 2016? Патрушев прилетел исключительно для того, чтобы вывезти своих сотрудников, проваливших план вооруженного переворота в Черногории!
Он буквально эвакуировал, спас своих провалившихся агентов, а вместе с ними уничтожил доказательную базу, свидетельствующую о вмешательстве России в судьбу маленького балканского государства.
Именно поэтому, с полным правом можно утверждать, что чемоданы Патрушев засунул в свой самолет лишь с одной целью - вывезти кокаин от греха подальше. Вот только о том, что кокаина там нет, он узнал уже потом.
Как и узнал, что все это время его "вели" представители аргентинских спецслужб. Которые, в отличии от крайне лояльных к России сербов, прощать милые шалости, а именно игру в наркокортель прощать не будут.
P.S. Абсолютно не буду удивлен неожиданной смерти Патрушева от сердечного припадка, по дороге на работу. За такой жесткий провал отвечать придется. И деньги тут не при чем.
Это чистый товар, как говорят знающие люди из РФ - «дипломатической чистоты».
Этот термин был нами впервые встречен несколько месяцев назад от одного россиянина, которому удалось приподняться на уровень «выше среднего» во властной иерархии. Скорее всего, термин не был его личным изобретением и тогда объяснение было примерно таким, что чистый кокаин из оптовых партий пользует верхушка государства, особенно МИД.
Теперь выясняется, что подтекст названия был несколько иным, да и предыстория там тоже - другая.
400 кг кокса в аргентинском посольстве - семечки, хоть и составляют, по расчетам специалистов 5% европейского потребления этого продукта. Есть мнение, что через посольство Венесуэлы идет основной поток замечательного порошка, который аккуратно раскидывается дипломатическими каналами РФ, по всему миру.
Это не фигура слова, ибо в начале 90-х РФ активно встроилась в мировой наркотрафик и стала той черной дырой, в которой исчезали тонны кокаина и других веселых порошков, таблеток и другого товара.
Из разных источников, в том числе испанских и американских, следует вывод о том, что колумбийский наркокартель «Кали» вышел на РФ через бывших совков из Брайтон Бич на людей, которые могли бы решить ряд насущных технических проблем, которые возникли после активизации работы американского агентства по борьбе с наркотиками, в Латинской Америки.
Разгром Медельинского картеля показал, что по старинке не получится вывозить товар к местам его массового потребления - в США и Европу. В общем, картелю понадобились вертолеты и подлодки.
Партнеры из бывших граждан совка подсказали место, где все это можно было взять под видом металлолома или музейных экспонатов.
Через ряд посредников был организован канал связи Питерских властей и командования Балтийского флота, которое за живые килобаксы готово было продать любую технику. Но сделать это можно было только через управление внешней торговли, которое возглавлял чемоданоносец мэра Питера, Собчака, невзрачный тип - Вова Путин, обладатель роскошного малинового пиджака и бывшего конторского парня.
На него вывели потому, что он уже славился мастерскими распродажами бесплатных продуктов питания, которые Запада поставлял голодающей РФ и в частности - Питеру, в виде гуманитарной помощи.
Это характеризовало пациента с правильной стороны, поскольку речь шла не просто о воровстве и продаже чужого имущества, но гуманитарки, которая была выделена как дар от стран Европы и США - жителям города.
Понятно, что такой тип может продать и мать родную, а потому - с ним можно договориться и о вертолетах, и о субмаринах. В общем, так оно и случилось. Договоренность была достигнута и подлодки класса Фокстрот были поставлены на предпродажную подготовку.
На судоремонтном заводе должны были демонтировать бортовое вооружение - торпедные аппараты и в таком виде - поставить субмарины в Колумбию. На заводе эту меру пояснили тем, что не могут поставить подлодку с вооружением.
На самом деле, торпедные аппараты, не более чем трубы, обвешанные механизмами и приборами. Без торпед, которые вряд ли бы продали Колумбии, они просто бесполезны.
Однако суть работ была в другом. Без торпедных аппаратов, подлодка могла принять на борт до 40 тонн кокаина, а с ними - на четверть меньше. Игра стоила свеч.
В общем, первая подлодка, из заказанной серии, отправилась в Колумбию всего за 5 млн. долларов.Она бы вполне могла получить собственное название «Путин»
Поскольку эти мероприятия велись при посредничестве американской диаспоры, там пошла утечка этой информации в правоохранительные органы, а поскольку основной рынок сбыта кокса все же - США, то понятна реакция Штатов, которые жестко влезли в эту схему и завалили ее в самом начале. Тогда Московия была голая, босая и голодная, а нефть и газ стоили копейки, а потому топырить пальцы было некому.
В общем, остальные подлодки остались гнить на своей базе, но готовность к сотрудничеству осталась и из Колумбии поступило предложение взять партию кокса для распространения и транзита.
Эта идея пришлась по вкусу Тамбовской ОПГ, с которой уже плотно сотрудничал Путин, по части продажи гуманитарки.
Ценность Путина была в том, что он имел возможность оформить любые документы на ввоз-вывоз любой партии груза, а связи в конторе - обеспечивали нужную крышу, со стороны правоохранительных органов, ну а всю техническую работу выполняла тамбовская группировка.
Когда прошла первая тонна кокса, запаянная в банках от тушенки, и вся операция завершилась без сучка и задоринки, к выгоде всех участников операции, было решено расширить бизнес и через «коксовое окно», прорубленное Путиным в Европу, хлынул поток наркотиков, не только нюхательного порошка, но и других веселящих средств, а навстречу потянулся поток афганского героина.
(продолжение следует)
anti-colorados
Нет, что ты, Маша. Как можно?
Вы же там все люди образованные, МГИМО окончили, по-английски шпрехаете и даже на мандарин спикаете.
Что не мешает вам, образованным дип работникам, крышевать проституток под видом о-пэр, торговать водкой и барыжить коксом.
Способности ваши такие, Маша.
Карма.
Трудись, Маша, трудись. Отмазывай.
А могла бы, Маша, в НЙ жить.
они были уволены 1,5 года назад
мы знали и помогали
мы несли в полицию уже, но нас остановил полицейский
мы ту не причем, нам подбросили
это провокация ИГИЛ и бандеровцев, мы виилеи 4 человек выходяищ из посольства с черно-красными флагами
Кацапия в очередной раз стала в позу-впереди тупик.)))Отрицать наркоту--?)))ну кто же вам таежным отсосиновикам поверит))
Признать что ихняя--?)))Подписать себе явку с повинной)))
Втт же територия непуганных идиотов))