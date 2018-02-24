Олимпийский чемпион Абраменко будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Игр, - НОК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко - знаменосец сборной команды Украины на закрытии ХХII зимних Олимпийских игр-2018! Напомним, церемония закрытия Игр-2018 состоится завтра, 25 февраля, в 13:00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

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Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле (акробатика). В финальной части он выполнил прыжок, который до сих пор не демонстрировал на соревнованиях. И получил за него 128,51 балла.

Это первая медаль, завоеванная украинской сборной на этой Олимпиаде, первая олимпийская награда в истории украинского фристайла и третье "золото" в истории зимних Олимпиад для Украины. В 1994 году в Лиллехаммере лучшей стала фигуристка-одиночница Оксана Баюл, в 2014-м в Сочи в биатлонной эстафете среди женщин победила украинская сборная. Всего в копилке Украины 8 наград зимних Олимпийский игр.