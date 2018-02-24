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 Олимпийский чемпион Абраменко будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Игр, - НОК

Церемония закрытия ХХII зимних Олимпийских игр состоится завтра, 25 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко - знаменосец сборной команды Украины на закрытии ХХII зимних Олимпийских игр-2018! Напомним, церемония закрытия Игр-2018 состоится завтра, 25 февраля, в 13:00 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОК в воскресенье объявит, можно ли российским спортсменам пройти на закрытии Олимпиады под флагом РФ

Олимпийский чемпион Абраменко будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Игр, - НОК 01

Напомним, 18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле (акробатика). В финальной части он выполнил прыжок, который до сих пор не демонстрировал на соревнованиях. И получил за него 128,51 балла.

Это первая медаль, завоеванная украинской сборной на этой Олимпиаде, первая олимпийская награда в истории украинского фристайла и третье "золото" в истории зимних Олимпиад для Украины. В 1994 году в Лиллехаммере лучшей стала фигуристка-одиночница Оксана Баюл, в 2014-м в Сочи в биатлонной эстафете среди женщин победила украинская сборная. Всего в копилке Украины 8 наград зимних Олимпийский игр.

Источник: https://censor.net.ua/n3052344
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
если его будет поздравлять порошенко нужно плюнуть барыге в рожу
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саша вспомни .ты же был толем януковича и был против майдана .а как же ты стал тролем порошенко и чьи ты будешь новые ботинки через год облизывать?
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Можно поподробнее ,обожаю ..старые.. рукописи
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он был не на этом сайте.лил грязь на майданщиков точно также как сейчас льет грязь на тех кто против порошенко
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просто есть люди что падают на колени как подкошенные .саше же этого делать не нужно.он всю жизнь коленами ходит и никогда с них не вставал
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просто есть люди с трусливо животным преклонением перед властью .он на коленях стоит перед теми кто на троне независимо от имени
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Я могу это легко объяснить ... Дрышлик - никакой не украинец , а конкретный москаль . Все москали облизывают жопу власти , это у них на генетическом уровне ... Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 3911
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ТЫ ИЗ КАКОЙ ВЫЛЕЛО ПОМОЙКИ, ПРОДАЖНОЕ ЧМО? ТЫ ПРОСТИТУТКА?
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Что плохого в чистых ботинках? Любой труд почетный.
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Ну Саша ., попал. Тута все все помнят. Но ты не переймайся. Это тролли поганые.
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Немцов тоже россиянин был,всегда Украину поддерживал и жестко критиковал хуйло,за что и погиб
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Как вернется СБУ проверит на полиграфе а не завербован ли он
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нет. мордвина к нему не подпустят ибо он изгоец.
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Самое крутое шоу - это лыжный мужской марафон на 50 км. Третий раз пересматриваю за сегодняшний день
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Бесконечен этот тягун, Как дорога в неблизкий свет. За твоей спиною сквозь гул Потрясающе катит швед! Ты выигрываешь у него Полсекунды, пол-ерунды! Крут подъемище! Кто кого: Или он тебя или ты. Стала нашей твоя судьба, Слёзы встали у самых глаз. И у нас к тебе - не приказ И не просьба - одна мольба. Ты выигрываешь! - прибавь! Ты выигрываешь! - нажми! На мгновенье прильнув, припав, - Хочешь, наши силы возьми! Вот! Зачем нам теперь они?.. Ты, пожалуйста, добеги. Дотерпи, родной! Дотяни, Достони, дохрипи, смоги! Через все чужие «ни в жизнь!..», Через все свои «не могу...» Ну, еще! Еще продержись!! ... Ох, как жарко на этом снегу!
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Я Вам счас умную вещ скажу - только Вы не обижайтес.... А никак нельзя при этом крикнуть в мегафон -- ПУТИН ХУЙЛО ????? Ну - значит нельзя..... А Вам бы люди апплодировали!!!!!!!
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Представьте себе - Вам апплодирует МОК и весь стадион!!! Где Вы ещё сможете иметь такую славу...... Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 5647
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Да кацапы?Можно и без мельдония?Позорные рюццкие твари...
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по сообщениям западных агентств РАБссии ликвидировал 2 клонов Путлера по кличке "Удмурт" и "Кучма",осталось 6 Путлеров... Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 9439процесс пошел
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Начхать на всех спортсменов . Мене нужна нормальная экономика и зарплата с медициной . От спортсменов никакого практического толка - дккоративные создания . Нормальный электрик , гараздо важнее для народа , чем спортсмен , который болтается на перекладине .
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Всем привет от Крыма Украинского!!! Вот это моя вата меня заспамила. С большим трудом пробился на цензор через кучу ваты. Уж я их лопоухих воспитую, воспитую. А они ватные мозги.
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Помните кадры, когда на колоннаде стадиона имени Лобановского "Беркут" избивал нескольких активистов Майдана, а после волок их, как мешок картошки? Потом адвокаты и правозащитники будут их вытаскивать из СИЗО/охраняемой больницы. Один из избитых - киевский программист Владислав Цилицкий. Спустя четыре года в зале суда Владислав увидел того самого сотрудника харьковского "Беркута", который вместе с "коллегами" 20 января 2014-го "обеспечивал охрану общественного порядка" на улице Грушевского в районе колоннады.Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 335 Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 3810
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Брежнев- а чего это так ?! Приятно же похлопать проигравшего тебе ватника, типо - ниче ватоголовый, дернешь в следующий раз мельдончику.
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Фильм "смерть Сталина " смотрели? А чего вата так возмущается?! Аааа им всегда правда не нравится.
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второй усик. сам из николаева. жарит кацапскую соску, которая на олимпиаде выступала в фристайле от росии. Спросите его чей Крым
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к 25 октября 1917 года в столицу РАБссии Петроград-Питирьбург привезли 100 000 китайцев для Мировой чЛенинской революции...,за 3 суток китайцы вырезали весь Питер...,в живих остались немногие,в основном дети,которых успели вывезти в близ лежащие села и деревни,и далее на РАБссию и за Бугор...
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Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 7664К 1917 году в Петрограде скопилось большое количество китайских эмигрантов. Временное правительство не слишком понимало, что с ними делать, и пыталось очистить от них столицу. Здесь любопытно вспомнить постановление Бюро комиссии по разгрузке Петрограда от 24 сентября 1917 года: "Заслушивается сообщение по вопросу о выселении из Петрограда китайцев-рабочих. Точных сведений о числе проживающих в Петрограде китайцев не имеется; по одним данным, число их не превышает 3000 человек, по другим - достигает 8000.

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из других регионов китайцам приказали прибыть к 25 октября в Питер.....
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Сразу после Октябрьского переворота, в конце 1917-го и в 1918 году, начинается активный набор китайских рабочих-мигрантов в особые отряды по поддержке революции. Сначала их деятельность ограничивалась непосредственно Петроградом и Москвой. От этих времен осталось немало свидетельств о зверствах китайских карательных отрядов. Так, Зинаида Гиппиус в своих знаменитых дневниках пишет и о массовых расстрелах руками безжалостных китайских солдат, и о "китайском мясе" - человечине, которая продавалась на рынках под видом говядины... После переворота 25 октября.
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А представьте такую картину, на закрытии идёт наша сборная и начинает петь...ла ла ла ла ла ла ла ... полжизни отдать за такое зрелище.
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Я бы 5 минут за такое не отдал. Вот если б эта сборная Крым назад отжала - другое дело.
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Надо 3-й, надо... А потом можно хоть Турции подарить.
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Олимпийский чемпион Абраменко будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Игр, - НОК.

А за ним буде йти його група підтримки... На жаль, таке враження складається після виступу нашої збірної на Олімпійських іграх.
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Олимпиада показала чего стоят фейковые награды всяких там чемпионатов, кубков...
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выиграла супертурнир в Дубае, разгромив россиянку: видео https://www.obozrevatel.com/sport/tennis/svitolina-vyiigrala-superturnir-v-dubae-razgromiv-rossiyanku.htm
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Завтра, в 6 утра, финал олимпийского хоккейного турнира. Кацапы против немцев. Против немцев. В хоккей. На льду. Никогда не думал, что, когда то, наступит, тот момент, что буду, яро болеть, за немцев!, в хоккей! на льду! Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 4387 У спортивной фортуны стало, какое то, уж совсем, извращенное чувство юмора Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 4387 Это еще хорошо, что трансляция, не в 4 утра, начинается Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 4387 . Вообще, эпически, было бы. Но, неважно, как закончится этот матч, но разрыв кацапопердаков, завтра обеспечен, или от гордости или от злобы Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 4387 .
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А я искренне поздравляю всех кацапов с феноменальным феерическим проё_ом золотой медали на 50 км. Финн просто посмеялся над кацом.
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Про кацаПсинскую Мировую революцию я нарыл такое что волосы дыбом....фотографий китайцы в Питере Мировую революцию творят,это не ФЕЙК...,командиры и фото командиров китайцев...и полотнище КРАСНОЕ вся власть Советам... Олімпійський чемпіон Абраменко нестиме прапор України на церемонії закриття Ігор, - НОК - Цензор.НЕТ 8593Здепец Пля...а как чЛенин Сралин Свердлов и прочие МУДОЗВОНЫ типа Троций Зиновьев Бухарины...Паскуды боехлтвые...
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От бідолага...А так мріяв з руським прапором пройтись...За бабло...
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Цензор.НЕТНовостиСпортОлимпийский чемпион Абраменко будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Игр, - НОК
 
 
 
 
 
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